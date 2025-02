21. Selke beinahe mit dem 0:1! Richters Eckstoßausführung von der linken Fahne senkt sich zentral im Fünfmeterraum. Während SCP-Schlussmann Schenk auf der Linie stehen bleibt, hat sich Selke von Bewacher Paetow gelöst und nickt aus vier Metern hauchdünn am linken Winkel vorbei.

18. Münsters Kellerrivale SSV Jahn Regensburg, vor diesem 21. Spieltag Schlusslicht, liegt übrigens bereits im Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth bereits mit 1:0 vorne. Damit liegt der SCP aktuell auch nur noch fünf Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz.

15. Auch die Westfalen sind in der Lage, ihren Widersacher über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen. Hüben wie drüben sind Kontakte in den Strafräumen aber weiterhin rar gesät.

12. In den Nachwehen eines weiten Einwurfs Paetows aus dem rechten Mittelfeld probiert sich Ex-HSV-Akteur Kinsombi aus gut 20 Metern mit einem rechten Spannschuss. Der Ball segelt wegen Rücklage weit über Heuer Fernandes' Gehäuse.

10. Richter zirkelt eine weitere Gästeecke von der linken Fahne mit viel Effet in den Fünfmeterraum. SCP-Torhüter Schenk lässt sich nicht vom Gedränge aus der Ruhe bringen und faustet den Ball mit beiden Händen aus der Gefahrenzone.

8. Die Polzin-Truppe bringt eine erstere längere Ballbesitzphase auf den Rasen, setzt im Zusammenspiel aber vornehmlich auf sichere Pässe. Der Aufsteiger arbeitet auf einem ordentlichen Niveau gegen den Ball und kann es so verhindern, unter stärkeren Druck zu geraten.

5. Die erste Annäherung gehört dem HSV! Nachdem die Premierenecke der Gäste von der linken Fahne durch die Preußen unzureichend, nämlich in den zentralen Bereich vor den Sechzehner geklärt worden ist, zieht Muheim aus gut 18 Metern mit dem rechten Spann ab. Der Ball rauscht gut einen Meter links am Heimkasten vorbei.

3. Karabec nimmt im halbrechten Offensivkorridor Fahrt auf, zieht vor dem Sechzehner nach innen und spielt einen Doppelpass mit Selke. An der Strafraumkante kommt der Tscheche zwar wieder an den Ball, wird daraufhin aber durch Paetow gestoppt.

1. Münster gegen Hamburg – auf geht's im Preußenstadion!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Bei den Norddeutschen, die das Hinspiel Ende August im Volksparkstadion dank der Tore Glatzels (6., 45.+1), Elfadlis (26.) und Heyers (64.) mit 4:1 für sich entschieden und die im Schnitt pro Partie 2,5 Tore erzielen (Bestwert), stellt Coach Merlin Polzin nach dem 2:2-Heimremis gegen Hannover 96 viermal um. Anstelle von Elfadli (Gelbsperre), Mikelbrencis, Dompé und Königsdörffer (allesamt auf der Bank) beginnen Schonlau, Muheim, Selke und Startelfdebütant Stange. Der jüngst verpflichtete Røssing-Lelesiit (Lillestrøm SK) gehört zum erweiterten Aufgebot.

Auf Seiten der Westfalen, die nur zwei ihrer bisherigen zehn Heimspiele gewannen (vier Unentschieden, vier Niederlagen) und deren Angriff mit 23 Treffern der drittschwächste des nationalen Fußball-Unterhauses ist, hat Trainer Sascha Hildmann im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim 1. FC Kaiserslautern zwei personelle Änderungen vorgenommen. Der wieder einsatzbereite Stammtorhüter Schenk verdrängt Behrens auf die Bank; zudem bekommt Kirkeskov, zuletzt bei seinem neugeborenen Sohn in Dänemark, den Vorzug vor Scherder.

Diese Paarung hat für die Bundesliga übrigens historischen Charakter, begegneten sich der SC Preußen Münster und der Hamburger SV doch am 1. Spieltag ihrer Gründungssaison 1963/1964. Damals trennten sich die Klubs hier an der Hammer Straße mit einem 1:1. Am Ende der Spielzeit stiegen die Adlerträger ab; die Rothosen blieben bis 2018 durchgängig erstklassig.

Der Hamburger SV musste sich am vergangenen Wochenende mit einem 2:2-Heimunentschieden gegen Hannover 96 begnügen. Infolge der Siege gegen den 1. FC Köln (1:0) und bei Hertha BSC (3:2), bei denen die Hanseaten jeweils spät auf die Siegerstraße einbogen, gingen sie gegen die Niedersachsen durch Hefti zunächst in Führung (15.), gerieten nach dem Seitenwechsel aber in Rückstand (52., 79.). Mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgte Dompé in Minute 84 für den Ausgleich. Der HSV rutscht durch den ersten Punktverlust seit Mitte Dezember auf den zweiten Tabellenplatz ab.

Nach vier ungeschlagenen Begegnungen hat der SC Preußen Münster am Sonntag im Gastspiel beim 1. FC Kaiserslautern ein Unentschieden nur knapp verpasst. Nachdem der Aufsteiger den ab der 51. Minute bestehenden Rückstand durch einen Treffer des Winterneuzugangs Kinsombi (SC Paderborn, Leihe) in der Schlussphase wettgemacht (79.) und diese vollkommen offen gestaltet hatte, kassierte er in der Nachspielzeit per Konter jenes Tor, das seine achte Saisonniederlage besiegelte. Die Adlerträger sind zwar auf Rang 15 abgerutscht, liegen aber weiterhin drei Punkte vor dem Relegationsplatz.