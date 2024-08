90. +2 Richter schnuppert am Debüttreffer für den HSV! Poręba verlagert von der mittigen Strafraumkante wunderbar flach auf die linke Sechzehnerseite. Richter zirkelt den Ball aus 14 Metern gegen Schenks Laufrichtung auf die flache rechte Ecke. Der Ball rauscht gut einen halben Meter am Pfosten vorbei.

90. +1 Poręba zieht noch einmal aus vollem Lauf und zentralen 22 Metern mit dem rechten Spann ab. Der satte Versuch fliegt klar am rechten Kreuzeck vorbei.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Der Nachschlag im Volksparkstadion soll 180 Sekunden betragen.

87. Schiedsrichter Daniel Siebert kommt bisher übrigens ohne Gelbe Karten aus, hat es mit einem recht fairen Vergleich zu tun. Der FIFA-Schiedsrichter wird heute übrigens erstmals in dieser Saison in der 2. Bundesliga eingesetzt.

84. Sascha Hildmanns Joker Nummer vier und fünf sind Preißinger und Zweitligadebütant Deters. Hendrix und Grodowski sehen sich den Rest der Partie von der Bank aus an.

81. ... diesmal ist die Ausführung des Linksverteidigers zu hoch geraten und kann dann am fernen Fünfereck durch Kirkeskov geklärt werden. Die nächste Ecke von links landet dann zwar bei Selke, doch der bring in Rücklage aus neun Metern nur einen harmlosen Kopfball zustande.

80. Muheim bewegt sich für eine weitere Ecke zur rechten Fahne. Gleich zwei Treffer sind den Rothosen heute nach ruhenden Bällen heute gelungen...

77. Münster kämpft weiterhin um ein ordentliches Ergebnis, will den Rückstand wieder auf zwei Treffer verkürzen. Auf dieser zweiten Halbzeit lässt sich aus Sicht Sascha Hildmanns zweifellos aufbauen.

74. Steffen Baumgart schickt Karabec und den vor dem Seitenwechsel starken Baldé in den vorzeitigen Feierabend. Der unter der Woche aus Mainz ausgeliehene Richter und Poręba betreten das Feld.

73. Łukasz Poręba Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Łukasz Poręba

73. Fabio Baldé Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Fabio Baldé

73. Marco Richter Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Marco Richter

73. Adam Karabec Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Adam Karabec

73. Auch Sascha Hildmann schickt drei frische Kräfte auf einen Schlag ins Rennen. Kyerewaa, Makridis und der vom HSV ausgeliehene Németh kommen für Mees, Lorenz und Amenyido.

71. Grodowski gegen Heuer Fernandes! In den Nachwehen einer Ecke visiert Münsters Mann mit der neun auf dem Rücken aus mittigen 18 Metern mit dem rechten Innenrist die halbhohe rechte Ecke an. Heuer Fernandes hebt rechtzeitig ab und pariert zur Seite.

70. Die Westfalen haben sich zwar nicht aufgegeben, sind aber nicht in der Lage, ihre vorherige Dominanz aufrechtzuerhalten. Immerhin ist ihnen heute ihr zweites Saisontor gelungen.

67. Nach seinem vierten Treffer hat das Heimteam die Lust am Spielen wiederentdeckt, kombiniert nun wieder flüssiger als zuvor. Die Zweifel an den Punkten fünf, sechs und sieben sind nun wieder verflogen.

64. Moritz Heyer Hamburg Tooor für Hamburger SV, 4:1 durch Moritz Heyer

Joker Heyer stellt den alten Abstand wieder her! Nach Muheims Eckstoßflanke von der rechten Fahne ist der SCP erneut sehr passiv. Der Ball setzt innerhalb des Fünfmeterraums einmal auf. Heyer läuft ein und drückt den Ball aus zwei Metern mit der Brust über die Linie.

63. Steffen Baumgart reagiert auf den Leistungsabfall seiner Mannschaft mit einem Dreifachwechsel. Selke, Reis und Heyer ersetzen Doppelpacker Glatzel, Pherai und Premierentorschütze Elfadli.

62. Moritz Heyer Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Moritz Heyer

62. Daniel Elfadli Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Daniel Elfadli

62. Ludovit Reis Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Ludovit Reis

62. Immanuël Pherai Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Immanuël Pherai

62. Davie Selke Hamburg Einwechslung bei Hamburger SV: Davie Selke

62. Robert Glatzel Hamburg Auswechslung bei Hamburger SV: Robert Glatzel

61. Diesen zweiten Ligadreier der Saison dürfen sich die Rothosen eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Sie müssen nun aber zweifellos wieder aktiver werden - alle fünf bisherigen Torschüsse nach der Pause sind dem SCP gelungen.

58. Torge Paetow Pr. Münster Tooor für Preußen Münster, 3:1 durch Torge Paetow

Münster verkürzt nach einer knappen Stunde! Lorenz zirkelt einen Eckstoß von der rechten Fahne per linkem Innenrist mit viel Effet an das nahe Fünfereck. Paetow kommt vor seinem Bewacher an den Ball und verlängert mit der Stirn unhaltbar in die obere linke Ecke.

56. Königsdörffer taucht am Ende eines Konters auf der linken Sechzehnerseite frei vor dem Heimkasten auf. Er scheitert aus zwölf Metern am toll parierenden Torhüter Schenk. Dann geht ohnehin die Fahne des zuständigen Assistenten hoch: Bei Pherais Anspiel hat der ehemalige Dresdner klar im Abseits gestanden.

53. Münster kommt erneut gut aus der Kabine! Grodowski nimmt Hadžikadunić den Ball auf der rechten Strafraumseite ab und hat aus spitzem Winkel freie Schussbahn. Aus gut sieben Metern scheitert er an Heuer Fernandes' rechter Hand.

51. Weder Steffen Baumgart noch Sascha Hildmann haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

49. Amenyido nimmt nach einer hohen Eroberung Mees' aus mittige 21 Metern mit dem rechten Innenrist Maß. Der Ball segelt recht weit am anvisierten rechten Winkel vorbei.

46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten im Volksparkstadion! Trotz einer spielerisch schwachen ersten halben Stunde mit vielen Problemen im Mittelfeld hat Hamburg einen Zwei-Tore-Vorteil aus dieser Phase mitgenommen. Erst danach ist der Gast so beherrscht worden wie gewünscht. Spätestens seit dem dritten Treffer dürfte es für Münster nur noch um die Verhinderung einer Klatsche gehen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Der Hamburger SV führt zur Pause des Heimspiels gegen den SC Preußen Münster mit 3:0. Nach ordentlichem Beginn des Aufsteigers inklusive eines aussichtsreichen Strafraumschusses gingen die Rothosen bereits in der 7. Minute in Führung; Glatzel netzte nach einer Flanke Baldés per Kopf. Dennoch taten sich die Rothosen schwer, erlaubten sich in einem zerfahrenen Spiel viele ungenaue Anspiele. Sie waren trotzdem in der Lage, nachzulegen: Nachdem Baldé kurz zuvor im Rahmen eines Konters an Gästekeeper Schenk gescheitert war (24.), ließ Elfadli das Netz mit einer Volleyabnahme einer Ecke zappeln (26.). In der jüngsten Viertelstunde hatte die Baumgart-Auswahl die Adlerträger dann komplett im Griff, ohne sich zunächst weitere klare Abschlüsse zu erarbeiten. In der Nachspielzeit brachte sie dann noch einen Bilderbuchkonter auf den Rasen, den Glatzel nach Vorarbeit Königsdörffers zum 3:0 abschloss (45.+1). Bis gleich!

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Robert Glatzel Hamburg Tooor für Hamburger SV, 3:0 durch Robert Glatzel

Glatzel schnürt noch vor dem Kabinengang den Doppelpack! Nach einer Eroberung in der eigenen Hälfte treibt Karabec den Gegenstoß über halbrechts nach vorne und schickt Königsdörffer steil. Der passt direkt flach an die Fünferkante, wo Glatzel mit dem linken Innenrist einschiebt.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im Volksparkstadion soll um 120 Sekunden verlängert werden.

43. ... Muheims halbhohe Ausführung findet zwar den Weg zu Königsdörffer, doch der erwischt den Ball bei enger Bewachung Paetows nicht richtig und schießt weit links am Ziel vorbei.

42. Hendrix steigt Muheim auf der halbrechten Abwehrseite auf den rechten Fuß. Er kommt zwar um eine Verwarnung herum, verursacht aber einen Freistoß in gefährlicher Flankenlage...

40. Nach langer Zeit wird der SCP mal wieder gefährlich! Ter Horst flankt von der rechten Grundlinie über Keeper Heuer Fernandes hinweg vor das Torzentrum. Vor dem einköpfbereiten Grodowski rettet Muheim mit der Stirn.

38. Münsters Rechtsverteidiger hat gegen den flinken Baldé Schwerstarbeit zu verrichten. Ausnahmsweise kann er das Eigengewächs der Rothosen stoppen und dabei sogar einen weiteren Eckstoß verhindern.

35. Nach dem zweiten Gegentor laufen die Adlerträger fast durchgängig hinterher, kommen kaum noch an den Ball. In dieser Phase ist der HSV in dem Ausmaß dominant, wie es das eigene Selbstverständnis im Heimspiel gegen einen Aufsteiger verlangt.

32. In der Live-Tabelle rücken die Rothosen durch die Zwei-Tore-Führung auf den sechsten Tabellenplatz vor. Mit einem Erfolg mit vier Treffern Abstand ist heute sogar der Sprung auf Rang drei möglich.

29. Münsters Defensivarbeit erreicht bislang nicht das Niveau, um bei einem Team der Klasse des HSV konkurrenzfähig zu sein. Viel deutet darauf hin, dass der Gast heute nur noch gegen eine echte Klatsche kämpft.

26. Daniel Elfadli Hamburg Tooor für Hamburger SV, 2:0 durch Daniel Elfadli

Hamburg legt noch vor der Halbstundenmarke den zweiten Treffer nach! Muheims Eckstoßausführung von der linken Fahne setzt im Sechzehner einmal auf. Der unbewachte Elfadli packt aus mittigen zwölf Metern einen Volleyschuss per rechtem Spann aus, der in der flachen linken Ecke einschlägt.

24. Baldé verlangt Gästekeeper Schenk alles ab! Gegen weit aufgerückte Westfalen kontert der HSV über Pherai, der den Ball durch die Mitte in den Sechzehner treibt. Nach Lorenz' sauberer Grätsche kann Baldé aus acht Metern verdeckt abziehen; Schenk rettet per Reflex in der kurzen Ecke.

22. Abgesehen vom Gegentor kann Sascha Hildmann mit dem bisherigen Auftritt seiner Mannschaft zufrieden sein. Der erst gestern verpflichtete neue Mittelstürmer Friðjónsson kann übrigens heute noch nicht helfen; der Isländer gehört nicht zum Aufgebot.

19. Der Favorit verfügt trotz des frühen Erfolgserlebnisses über keine saubere Aufbaustruktur. Münster bremst durch hohen Laufaufwand viele Vorstoßversuche der Hausherren bereits unweit der Mittellinie aus und bewegt sich dadurch auf Augenhöhe.

16. Nach einem halbhohen Steilanspiel Kirkeskovs wird Grodowski auf der linken Sechzehnerseite durch Elfadli auf Kosten einer Ecke sauber gestoppt. Der Ex-Magdeburger hat nach diesem Laufduell Schmerzen, macht aber zunächst ohne Behandlung weiter.

13. Das Hildmann-Team kommt durchaus ballsicher daher, kombiniert sich immer mal wieder über die Mittellinie. In den heimischen Sechzehner gelangt es bisher vornehmlich über weite Einwürfe.

10. Die Rothosen sichern sich also mit ihrem zweiten ernsthaften Vorstoß den Premierentreffer. Zuvor hat der Gast aus Westfalen eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht.

7. Robert Glatzel Hamburg Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Robert Glatzel

Die Rothosen jubeln früh! Baldé behauptet den Ball auf der linken Außenbahn gegen ter Horst und flankt mit dem rechten Innenrist und viel Effet an die Fünferkante. Nachdem Königsdörffer verpasst hat, lässt Glatzel den Ball über die Stirn in die rechte Ecke gleiten. Beim Jubel hält der Mittelstürmer ein Trikot Vuškovićs in die Höhe; die Dopingsperre gegen den Verteidiger wurde am Dienstag auf vier Jahre verlängert.

6. SCP-Kapitän Lorenz führt die Premierenecke von der rechten Fahne aus. Seine geplante Flanke ist viel zu niedrig angesetzt und wird durch Königsdörffer bereits am kurzen Pfosten erreicht. Er klärt ins Seitenaus.

5. Nach einer hohen Verlagerung Baldés an die rechte Sechzehnerlinie rennt sich Glatzel fest und lässt sich schließlich zu einem Offensivfoul gegen Paetow hinreißen.

3. Die erste Chance gehört dem Außenseiter! Infolge eines weiten Einwurfs Paetows vom rechten Flügel gelangt der Ball über Umwege zu Grodowski, der aus mittigen 13 Metern mit dem linken Fuß direkt abnimmt. Der Versuch fliegt gut einen Meter links am Ziel vorbei.

1. HSV gegen Preußen – auf geht's im Volksparkstadion!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Bei den Westfalen, die am Freitag mit Hólmbert Friðjónsson (vereinslos, zuletzt KSV Holstein) noch einen Mittelstürmer unter Vertrag nahmen und deren Angriff mit einem Treffer der geteilt schwächste der ersten drei Spieltage ist, stellt Sascha Hildmann nach der 0:5-Heimniederlage in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart viermal um. Schenk, ter Horst, Mees und Amenyido nehmen die Plätze Behrens’, Makridis’, Némeths (allesamt auf der Bank) und Schads (nicht im Kader) ein.

Auf Seiten der Hanseaten, die gestern mit Innenverteidiger Lucas Perrin (RC Strasbourg) und Flügelstürmer Sahiti (HNK Hajduk Split) noch zwei Spieler verpflichteten und die all ihre bisherigen drei Ligatore vor dem Seitenwechsel erzielten, hat Trainer Steffen Baumgart im Vergleich zur 0:1-Auswärtsniederlage bei Hannover 96 drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Schonlau (Gelb-Rot-Sperre), Reis und Selke (Bank) beginnen Elfadli, Glatzel und Baldé. Der am Mittwoch vom 1. FSV Mainz 05 ausgeliehene Richter gehört zum Kader.

Hinsichtlich der Geschichte der Bundesliga ist diese Paarung übrigens eine ganz besondere. In der Gründungsspielzeit 1963/1964 trafen der SC Preußen Münster und der Hamburger SV nämlich am 1. Spieltag aufeinander. Damals trennten sich die Klubs mit einem 1:1. Am Ende der Saison stiegen die Adlerträger ab; die Rothosen blieben bis 2018 durchgängig erstklassig.

Der SC Preußen Münster wartet nach seinem Durchmarsch von der Regionalliga West in die 2. Bundesliga noch auf den ersten Sieg. Nachdem die Adlerträger infolge der 1:3-Heimniederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth ein torloses Heimremis gegen Hannover 96 ergattert hatten, deutete auch am letzten Samstag vor eigenem Publikum gegen den 1. FC Kaiserslautern lange Zeit alles auf ein 0:0 hin. Ein Gegentor nach einer Ecke in der 86. Minute sorgte aber noch für die zweite Niederlage.

Der Hamburger SV erlitt am vergangenen Freitag den ersten größeren Rückschlag seiner siebten Saison in der 2. Bundesliga. Hatten die Rothosen durch den 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Köln und das 1:1-Heimunentschieden gegen Hertha BSC sehr ordentliche vier Punkte aus dem anspruchsvollen Auftaktprogramm gezogen, ging das Gastspiel bei Hannover 96 mit 0:1 verloren. An der Leine bewegten sich die Elbestädter auf Augenhöhe, erarbeiteten sich aber zu wenige klare Chancen.