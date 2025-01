69. Mickaël Cuisance Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 0:2 durch Mickaël Cuisance

Cuisance lässt den Gästeblock jubeln! Der Franzose befördert den Ball mit dem linken Innenrist auf die halbhohe rechte Ecke. SCP-Schlussmann Schubert hat sich zwar für die richtige Seite entschieden, ist gegen den platzierten und wuchtigen Schuss aber machtlos.

67. Es gibt Strafstoß für Hertha! Augenblicke nach einer durch Platte ausgelassenen Chance des SCP taucht Scherhant am Ende eines Konters auf der linken Strafraumseite auf. Curda rutscht ungestüm in den Berliner und kann sich über den Pfiff nicht beschweren.

65. Łukasz Kwasniok nimmt Winterneuzugang Terho (Hull City FC, Leihe) nach einem ausbaufähigen Auftritt vorzeitig vom Rasen. Sein zweiter Joker des Nachmittags ist Michel, der bisher auf zwei Saisontore kommt.

64. Sven Michel Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

64. Casper Terho Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Casper Terho

63. Die Hauptstädter sind in der laufenden Spielzeit bislang dreimal ohne Gegentor geblieben. Sie können das solide Defensivniveau der ersten Halbzeit bestätigen, haben aus dem laufenden Spiel bislang nur eine echte Chance zugelassen.

60. Hertha kann die Ballbesitzanteile wieder etwas ausbauen, schiebt den Schwerpunkt des Geschehens wieder weiter in Richtung Mittellinie. Nach aktuellem Stand liegt der BSC wie vor dem Wochenende sechs Punkte hinter Rang drei.

57. Niederlechner ist glücklicherweise wieder auf den Beinen und kann seinen Arbeitstag fortsetzen.

56. Niederlechner ist mit Musliu im Mittelkreis während eines Luftduells zusammengeprallt. Der routinierte Angreifer muss am Kopf behandelt werden.

54. Und auch die folgende Ecke hat es in sich! Nach der Ausführung Zehnters von der linken Fahne wird der Ball an der Fünferkante durch Curda per Kopf verlängert. Bilbija drückt ihn mit dem rechten Oberschenkel an die Latte. Wegen einer Abseitsstellung wäre der Treffer aber nicht anerkannt worden.

53. Zehnter mit der Großchance zum 1:1! Nachdem Platte Terhos scharfe Flanke vom rechten Flügel an der Fünferkante verpasst hat, nimmt der Mann mit der 32 auf dem Rücken aus spitzem Winkel direkt ab. Gersbeck reißt in der kurzen Ecke die Arme hoch und pariert.

52. Die Blau-Schwarzen schaffen einen psoitiven Wiedereinstieg, sind um die Spielgestaltung bemüht. Hertha scheint sich erst einmal damit anfreunden zu können, vornehmlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert zu sein.

49. Während Cristian Fiél in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Łukasz Kwasniok mit Hoffmeier eine frische Kraft ins Rennen. Castaneda ist in der Kabine geblieben.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Home-Deluxe-Arena! Nach dem nur mit einer Portion Glück abgewendeten Fehlstart brennt Hertha zwar kein fußballerisches Feuerwerk ab, kann sich aber mit der Ausnahme zweier individueller Aussetzer auf eine sehr solide Abwehr verlassen. Der SCP hat im letzten Felddrittel zu wenige Ideen, um regelmäßig in abschlussreifen Positionen aufzutauchen.

46. Marcel Hoffmeier Paderborn Einwechslung bei SC Paderborn 07: Marcel Hoffmeier

46. Santiago Castaneda Paderborn Auswechslung bei SC Paderborn 07: Santiago Castaneda

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +6 Halbzeitfazit:

Hertha BSC führt zur Pause des Rückrundenauftakts bei Hertha BSC mit 1:0. Nach einem frühen Abseitstor der Ostwestfalen durch Bilbija (4.) waren die Hauptstädter aktiver und nutzten ihre erste Gelegenheit, um in Führung zu gehen; Scherhant zirkelte den Ball von der linken Strafraumseite sehenswert in das rechte Kreuzeck (16.). In der Folge baute die Fiél-Auswahl ihre Kontrolle für einige Minuten aus, ohne sich dem zweiten Treffer konkret anzunähern. Ein Stellungsfehler des Gästetorhüters Gersbeck ermöglichte dem SCP eine sehr gute Ausgleichschance; Scheller köpfte aus kurzer Distanz knapp daneben (28.). In der jüngsten Viertelstunde waren die Kräfteverhältnisse ausgeglichen. Weitere zwingende Offensivszenen blieben hüben wie drüben aus. Bis gleich!

45. +6 Ende 1. Halbzeit

45. +5 Hertha nähert sich dem 0:2 an! Nach einem hohen Anspiel an die rechte Strafraumlinie tankt sich Niederlechner an die Grundlinie und passt flach vor den Kasten. DIe Kollegen sind aber nicht schnell genug hinterhergekommen.

45. +2 Nach Mazas flachem Anspiel an die halblinke Strafraumkante wird Scherhant durch Curda zu Fall gebracht. Der Ball gelangt aber zu Cuisance, weshalb der Unparteiische den Vorteil laufen lässt. Das flache Anspiel des Franzosen von der linken Strafraumkante nach innen klärt Scheller.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Der Nachschlag in der Home-Deluxe-Arena soll 300 Sekunden betragen.

42. Der SCP hält den Schwerpunkt des Geschehens in diesen Minuten jenseits der Mittellinie, setzt die Gäste dabei aber nicht wirklich unter Druck. Bilbijas flacher Schuss von der linken Strafraumseite wird durch Leistner geblockt.

40. Tjark Scheller Paderborn Gelbe Karte für Tjark Scheller (SC Paderborn 07)

Klemens ist im Mittelfeld vor Scheller am Ball, der ihn dann mit einem seitlichen Tritt abräumt. Dieses Foul bei erhöhtem Tempo hat Schellers dritte Verwarnung in der laufenden Saison zur Folge.

39. Im Rahmen eines Konters schafft es Scherhant über links in den Sechzehner. Etwa auf der Stelle, von der das bisher einzige Tor erzielt hat, rutscht der gebürtige Berliner auf dem Ball aus, womit der Gegenstoß dahin ist.

37. Da war mehr drin für den Gast! Cuisance dribbelt von halbrechts nach halblinks entlang der Sechzehnerkante, verpasst aber mehrmals den richtigen Zeitpunkt für einen Schuss. Letztlich lässt sich der Franzose von Curda stoppen.

34. Obermair wird nach einem Solo über den rechten Flügel unweit des Strafraumecks eigentlich gut erkennbar durch Zeefuik zu Fall gebracht, der ihn am rechten Knöchel erwischt. Der bisher souveräne Schiedsrichter Florian Heft lässt weiterspielen.

31. Die Ostwestfalen können sich in der Arbeit gegen den Ball wieder steigern, sind bei geordneter Berliner Abwehr aber nicht wirklich kreativ. Ihre beiden besten Offensivszenen beruhen auf individuellen Fehlern Herthas.

28. Beinahe der Ausgleich für den SCP! Nach Zehnters Freistoßflanke von der rechten Fahne verschätzt sich Herthas Schlussmann Gersbeck im Fünfmeterraum. Scheller kann am langen Pfosten in Bedrängnis aus fünf Metern köpfen und verfehlt die linke Ecke hauchdünn.

25. Nach einer Kollision mit Leistner muss Scheller auf dem Rasen behandelt werden. Er hat wohl eine Platzwunde davongetragen und muss mit einem Kopfverband weiterspielen.

22. Die Hauptstädter lassen dem Erfolgserlebnis eine lange Phase des Ballbesitzes folgen. Bei einer 1:0-Führung sollten sie es aber nicht belassen, verloren sie doch noch im Dezember zweimal, nachdem sie den ersten Treffer erzielt hatten.

19. In der Live-Tabelle rückt der BSC durch den Treffer auf Rang elf vor. Viel wichtiger ist der Blick auf den Rückstand auf die Aufstiegsränge. Die sind aktuell sechs Zähler entfernt.

16. Derry Scherhant Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 0:1 durch Derry Scherhant

Scherhant bringt Hertha mit einem Traumtor in Führung! Infolge eines steilen Anspiels Zeefuiks dribbelt der gebürtige Berliner vom linken Flügel in den Sechzehner und schlenzt den Ball aus gut 14 Metern sehenswert per rechtem Innenrist in den fernen Winkel.

15. Hertha verzeichnet leichte Ballbesitzvorteile, kommt aber nicht wirklich kontrollierend daher. Das Kwasniok-Team arbeitet im Mittelfeld ordentlich gegen den Ball

12. Derry Scherhant Hertha BSC Gelbe Karte für Derry Scherhant (Hertha BSC)

Im Kampf um einen freien Ball kommt Scherhant im Mittelfeld zu spät gegen Mehlem. Schiedsrichter Florian Heft zückt die erste Gelbe Karte der Partie.

11. Die Fiél-Auswahl setzt sich erstmals im Offensivdrittel fest, bringt eine Flugbälle nach innen. Eine erste Prüfung von Heimtorhüter Schubert ergibt sich allerdings noch nicht.

10. Zeefuik gibt von der linken Grundlinie im hohen Bogen zurück in den zentralen Bereich vor dem Sechzehner. Kenny probiert sich nach Brustannahme aus 20 Metern mit einem rechten Spannschuss, der auf der linken Strafraumseite geblockt wird.

7. Bis auf Rang drei könnten die Blau-Schwarzen mit einem Dreier vorrücken. Herthas Maximum an diesem ersten Rückrundenspieltag wäre der 11. Platz.

4. Filip Bilbija Paderborn VAR-Entscheidung: Das Tor durch F. Bilbija (SC Paderborn 07) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Der SCP bejubelt zunächst die Führung, die Bilbija nach einem Querpass Plattes aus kurzer Distanz besorgt zu haben scheint. Es meldet sich dann aber der VAR, der eine hauchdünne Abseitsstellung erkannt haben will.

3. In den ersten Momenten deutet sich ein intensiver Nachmittag an. Es geht temporeich los; bislang reiben sich die Mannschaften noch im Mittelfeld aneinander auf.

1. Paderborn gegen Hertha – auf geht's in der Home-Deluxe-Arena!

1. Spielbeginn

Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Bei den Hauptstädtern, die auswärts deutlich mehr Punkte holten (15) als vor eigenem Publikum (sieben) und die die letzten beiden Pflichtspielmatches beim SCP gewannen, stellt Coach Cristian Fiél nach dem 0:0-Auswärtsunentschieden bei Hannover 96 dreimal um. Anstelle von Ernst (muskuläre Probleme), Márton Dárdai (Gelb-Rot-Sperre) und Demme (Verdacht auf Gehirnerschütterung) beginnen Gersbeck, Sessa und Palkó Dardái.

Auf Seiten der Ostwestfalen, die das Hinspiel Anfang August dank der Treffer Götzes (42.) und Bilbijas (48.) mit 2:1 für sich entschieden und die in der Winterpause mit Mehlem (Hull City FC) und Terho (Royale Union Saint-Gilloise, beide Leihe) zwei Neuzugänge präsentierten, hat Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC drei personelle Änderungen vorgenommen. Musliu und die Neuzugänge Mehlem und Terho ersetzen Brackelmann (Nackenprobleme), Engelns (Kniebeschwerden) und Ansah (Bank).

Hertha BSC ist noch unzufriedener aus der Hinrunde hervorgegangen, überwinterte nur auf dem zwölften Tabellenplatz. Die Blau-Weißen gewannen lediglich eines ihrer letzten sieben Zweitligaspiele, wodurch sich der Rückstand auf die Abstiegszone auf sechs Punkte vergrößerte. Kurz vor Weihnachten reichte es nach 1:2-Niederlagen bei SpVgg Greuther Fürth und gegen den SC Preußen Münster, in denen jeweils Führung hergeschenkt wurden, immerhin zu einem torlosen Unentschieden bei Hannover 96.

Der SC Paderborn 07 hat die erste Saisonhälfte auf einer negativen Note beendet. Hatten die Schwarz-Blauen im November die Tabellenführung erobert, zogen sie aus den drei Begegnungen im Dezember lediglich einen Zähler: Während der SCP beim 1. FC Magdeburg ein 1:1-Unentschieden ergatterte, gingen die Heimspiele gegen den FC Schalke 04 (2:4) und gegen den Karlsruher SC (1:2) verloren. Die Winterpause verbrachte er als Tabellensechster, war aber punktgleich mit Rang drei.