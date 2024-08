Paderborn Darmstadt 47. Weiter geht's! Bei den Hausherren sehen wir mit Hoffmeier und Herrmann zwei frische Kräfte.

Paderborn Darmstadt 46. Gelbe Karte für Matthias Bader (SV Darmstadt 98)



Paderborn Darmstadt 46. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Luca Herrmann

Paderborn Darmstadt 46. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Koen Kostons

Paderborn Darmstadt 46. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Marcel Hoffmeier

Paderborn Darmstadt 46. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Visar Musliu

Pr. Münster Hannover 46. In Münster laufen die zweiten 45 Minuten! 96-Coach Leitl wechselt zur Pause doppelt: Christiansen und Stürmer Voglsammer ersetzen Kunze sowie Nielsen.

Paderborn Darmstadt 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Pr. Münster Hannover 46. Einwechslung bei Hannover 96: Andreas Voglsammer

Pr. Münster Hannover 46. Auswechslung bei Hannover 96: Håvard Nielsen

Pr. Münster Hannover 46. Einwechslung bei Hannover 96: Max Christiansen

Pr. Münster Hannover 46. Auswechslung bei Hannover 96: Fabian Kunze

Pr. Münster Hannover 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Pr. Münster Hannover 45. +3 Halbzeitfazit:

Es bleibt beim 0:0-Pausenstand. Aufsteiger Preußen Münster startete zunächst mit einer druckvollen Anfangsphase, die trotz einiger guter Gelegenheiten aber ohne eigenes Tor endete. Die beste Chance hatte dabei Batmaz, der in der 14. Minute gleich zweimal am starken 96-Torhüter Zieler scheiterte. Danach beruhigte Hannover das muntere Treiben im Preußen-Stadion zunehmend mit mehr Spielkontrolle und erspielte sich kurz vor der Halbzeit ebenfalls erste Abschlüsse.

Braunschweig Magdeburg 45. +7 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Magdeburg führt zur Pause seiner Auswärtspremiere bei Eintracht Braunschweig mit 1:0. Die Blau-Gelben kamen durch Philippe zu einer frühen Großchance (4.). Der Gast nutzte seine erste Möglichkeit: Eine feine Vorarbeit Musondas verwertete Neuzugang Kaars aus kurzer Distanz (13.). Die trotz zweier verletzungsbedingter Wechsel spielstärkeren Sachsen-Anhaltiner setzten ihre klaren Ballbesitzvorteile daraufhin zunächst fort, ohne sich dem Ausbau der Führung anzunähern. In der jüngsten Viertelstunde wurden die Niedersachsen zwar mutiger, kamen vorne lange Zeit aber nicht über nur im Ansatz gefährliche Distanzschüsse hinaus. Erst in der Nachspielzeit ergab sich durch Gómez eine zwingende Strafraumszene für den BTSV (45.+2). Bis gleich!

Braunschweig Magdeburg 45. +7 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Darmstadt 45. +4 Halbzeitfazit:

Der SV Darmstadt führt zur Pause mit 1:0 in Paderborn. Die Gäste waren in den ersten zwanzig Minuten die spielbestimmende Mannschaft, die auch für Gefahr im Spiel nach vorne sorgte. Oscar Vilhelmsson brachte die Lilien früh verdient mit 1:0 in Führung. Der SC Paderborn kam zunehmend besser ins Spiel und beschränkte sich nicht mehr nur auf das Kontern. Vor allem über die fleißigen Michel und Bilbija kamen die Ostwestfalen zu guten Torchancen, bei denen sie sogar zweimal Aluminium trafen. Die Elf von Łukasz Kwasniok hätte den Ausgleich durchaus verdient gehabt, so geht es aus Sicht von Paderborn mit einem Rückstand in die Kabine. Gleich geht's weiter!

Braunschweig Magdeburg 45. +4 Musonda nimmt Maß! Einen schnellen Gegenstoß der Gäste klärt Bičakčić mit einer sauberen Grätsche nur vorzeitig, denn der Ball landet beim Sambier. Der will ihn aus halblinken 14 Metern in die lange Ecke zirkeln, doch sein Schuss ist viel zu hoch angesetzt.

Paderborn Darmstadt 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Pr. Münster Hannover 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Darmstadt 45. +2 Zehnter versucht es mit zwei Flanken vom linken Flügel. Nach der ersten Hereingabe klärt Nürnberger vor Kostons per Kopf, die zweite Flanke kann Michel nicht verwerten, weil ihm der Ball bei der Annahme verspringt.

Braunschweig Magdeburg 45. +2 Gómez vergibt aus guter Position! Nach Bas Eroberung auf der rechten Offensivseite gelangt der Ball schnell zum Amerikaner im Strafraumzentrum. Durch eine unsaubere Annahme bringt er keinen sauberen Schuss zustande, kann nur grätschend abschließen. Der rutschende Mathisen fälscht so ab, dass der Ball im hohen Bogen über den Kasten segelt.

Paderborn Darmstadt 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Paderborn Darmstadt 45. Nächster Alu-Treffer! Rückkehrer Michel nimmt den Ball links im Strafraum an und schließt knallhart aus spitzem Winkel ab. Er trifft den linken Pfosten. Anschließend können die 98er erst einmal klären.

Pr. Münster Hannover 45. +1 Bei 45 + 1 gibt es nochmal einen Versuch der Gäste! Leopold spaziert ohne Bewacher durch den Rückraum und setzt den Ball etwas zu unsauber getroffen links am Pfosten vorbei. Gut zwei Meter fehlen zum 0:1.

Pr. Münster Hannover 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Braunschweig Magdeburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Wegen etlicher verletzungsbedingter Unterbrechungen und der Trinkpause werden satte 360 Sekunden nachgespielt.

Pr. Münster Hannover 43. Gibt es noch eine Torchance vor der Pause? 96 hofft darauf, nähert sich aber nicht an. Nielsen duelliert sich mit Bazzoli am rechten Strafraum-Eck und ist schlussendlich als Letzter am Ball: Abstoß.

Paderborn Darmstadt 44. Schöner Angriff der Paderborner! Michel tunnelt einen Darmstädter bei einem Zuspiel auf Bilbija. Der versucht es aus halblinker Position mit einem gefühlvollen Schlenzer in die lange Ecke. Der Ball fliegt wenige Zentmeter über den Querbalken hinweg ins Aus.

Braunschweig Magdeburg 42. Kaars gegen Grill! Der Niederländer ist im offensiven Zentrum Adressat eines Steilpasses Gnakas. Er will aus gut 21 Metern mit dem rechten Innenrist in die Maschen schlenzen, doch sein Schuss ist unplatziert und leichte Beute für Braunschweig Torhüter.

Pr. Münster Hannover 41. Preußen-Captain Lorenz will an der rechten Eckfahne gegen Muroya klären und geht auf Nummer sicher: Der Chef der Preußen knallt das Leder einfach hoch und weit aufs Tribünendach. Die Fans feiern die Aktion mit Sonderapplaus.

Paderborn Darmstadt 41. Gjasula spielt einen schlampigen Rückpass auf Schuhen. Der ist aber aufmerksam und sprintet gerade noch rechtzeitig aus seinem Kasten. Er grätscht den Ball entschlossen ins Toraus.

Pr. Münster Hannover 38. So müssen sich die Preußen weiter gedulden und auf ihr erstes Heimtor in der 2. Liga warten. Derzeit fehlt dem SCP die Idee, um die wache 96-Abwehr auszutricksen. Der Defensivvrbund um Halstenberg und Co. köpft auch alle hohen Flanken aktuell sicher hinten raus.

Braunschweig Magdeburg 39. Die Heimfans werden bereits ungeduldig, da die Blau-Gelben gegen nun zurückgezogene Gäste über weite Strecken planlos anrennen. Sie warten noch auf ihre erste bei geordneter Defensive Magdeburgs herausgespielte Möglichkeit.

Paderborn Darmstadt 39. Gjasula kommt nach einem Eckball von der rechten Seite per Kopf zum Abschluss. Er bekommt aber etwa zehn Meter zentral vor dem Tor nicht genügend Druck hinter den Ball und SCP-Torwart Boevink kann den Ball ohne Probleme fangen.

Pr. Münster Hannover 35. Großchance für Münster! Während sich 96 ins Spiel groovt und Lücken sucht, steht Batmaz mit einem Mal frei vor Zieler. Der SCP-Angreifer will von halblinks aus abseitsverdächtiger Position einschieben und verliert das Privatduell mit dem 96-Torhüter erneut, der sich mit seinem Oberkörper groß aufbaut und den Einschlag so verhindert.

Paderborn Darmstadt 36. Zehn Minuten bis zur Pause. In den vergangenen Minuten ist Paderborn stärker geworden und hat deutlich mehr Ballbesitz als zu Beginn. Die Mannschaft von Łukasz Kwasniok wird stärker und konnte sich zwei vielversprechende Möglichkeiten herausspielen.

Paderborn Darmstadt 33. Latte! Zehnter findet mit seiner Flanke aus dem rechten Halbfeld Bilbijas Kopf am langen Pfosten. Der Ball fliegt an die Latte und der SVD kann klären.

Braunschweig Magdeburg 36. Wenn's gefährlich wird, dann durch Philippe! Der Franzose wird auf die linke Strafraumseite geschickt. Nach einem missglückten Querpass bekommt er den Ball zurück und zieht aus spitzem Winkel mit dem linken Spann ab. Wegen starker Rücklage fliegt der Ball klar drüber.

Paderborn Darmstadt 32. Gute Möglichkeit für Bilbija! Nach einer schönen Kurzpass-Kombination kommt der gebürtige Berliner 13 Meter zentral vor dem Darmstädter Tor zum Abschluss. Sein Schuss wird aber geblockt!

Braunschweig Magdeburg 33. In der noch wenig aussagekräftigen Live-Tabelle nimmt der FCM durch die Führung Rang sieben ein. Da Hannover aktuell nicht über ein 0:0 in Münster hinauskommt und Paderborn gegen Darmstadt zurückliegt, ist Magdeburg punktgleich mit Spitzenreiter Fürth.

Pr. Münster Hannover 32. Auch die Offensive von 96 ist jetzt häufiger zu sehen. Ein Eckball von Leopold fällt im Fünfer auf die Füße von Nielsen. Die SCP-Abwehr reagiert schnell genug und kann den Norweger noch vor dem Torschuss stoppen.

Pr. Münster Hannover 30. Rund 30 Minuten sind nun auf der Uhr und mittlerweile ist es in Münster etwas ruhiger geworden. Die Hausherren können das hohe Tempo aus der Anfangsphase nicht mehr aufrechthalten und treffen inzwischen auch auf defensiv stabilere 96er.

Paderborn Darmstadt 30. Etwas zu lang. Costons wird mit einem Steilpass aus dem Zentrum auf die Reise geschickt. Das Zuspiel ist aber etwas zu lang gespielt und der Ball kullert ins Toraus.

Braunschweig Magdeburg 30. In der Arbeit gegen den Ball leistet der BTSV nach einer halben Stunde mehr Gegenwehr, will die gegnerischen Kombinationen bereits an der Mittellinie unterbinden. Bis auf Philippes frühe Großchance kommt es aber noch nicht zu gefährlichen Umschaltmomenten.

Pr. Münster Hannover 27. Der SCP setzt sich auf der linken Seite fest, wo Lorenz den Ball per Bogenlampe vor den zweiten Pfosten zieht. Batmaz ist vor Zieler in Position, schafft es aber nicht rechtzeitig zum Ball.

Paderborn Darmstadt 27. Der Schiedsrichter schickt die beiden Mannschaften für eine kurze Trinkpause zu den beiden Bänken.

Paderborn Darmstadt 27. Bilbija geht nach einem Zweikampf mit Gjasula im Strafraum der Gäste zu Boden. Die Paderborner beschweren sich, der Unparteiische lässt aber zunächst weiterlaufen. Auch eine Überprüfung der Szene ändert nichts an der Entscheidung von Schiedsrichter Patrick Schwengers.

Pr. Münster Hannover 24. Pünktlich zur Halbzeit in der Halbzeit pfeift der Schiri für eine Trinkpause ab. Die Spieler laufen für eine kurze Verschnaufpause zu den Bänken und greifen zu den Flaschen.

Braunschweig Magdeburg 27. Schiedsrichter Tobias Reichel schickt die 22 Spieler bei hochsommerlicher Temperaturen für eine Trinkpause zu den Bänken.

Braunschweig Magdeburg 25. Wieder Philippe aus der zweiten Reihe! Der Franzose dribbelt durch die offensive Mitte und visiert aus 22 Metern mit dem linken Innenrist die rechte Ecke an. Der effetreiche Versuch rauscht recht klar am Gästegehäuse vorbei.

Pr. Münster Hannover 23. So langsam ebbt der Sturm und Drang der Preußen ab. 96 kommt öfter zu längeren Ballbesitzphasen und kann die mutigen Münsteraner wieder etwas weiter hinten halten.

Paderborn Darmstadt 24. Kapitän Obermair bringt den Ball vor den kurzen Pfosten, da steht aber nur ein Darmstädter und klärt per Kopf.

Braunschweig Magdeburg 23. Titz' zweiter unfreiwilliger Joker ist Hercher, der die Aufgaben Bockhorns auf der rechten Außenbahn übernimmt.

Paderborn Darmstadt 23. Michel holt auf dem linken Flügel mit einem Flankenversuch eine Ecke heraus.

Braunschweig Magdeburg 22. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Philipp Hercher

Braunschweig Magdeburg 22. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Herbert Bockhorn

Braunschweig Magdeburg 20. Mit Bockhorn ist nach Musondoa und den durch Ito ersetzten Atik bereits der dritte Spieler angeschlagen. Er scheint nach einer unglücklichen Kollision im Mittelfeld Schmerzen im rechten Knie zu haben.

Paderborn Darmstadt 21. Schwach gespielt von Bilbija! Der 24-Jährige hat jede Menge Platz und marschiert durch die Darmstädter Hälfte. Anstatt Obermair auf der rechten Seite mitzunehmen, will er durch das eng besetzte Zentrum spielen. Der Ball bleibt beim Gegner hängen und die Chance verpufft.

Pr. Münster Hannover 21. Gelbe Karte für Lukas Frenkert (Preußen Münster)

Jetzt sehen auch die Preußen erstmals Gelb: Frenkert erwischt Nielsen bei einem Pressschlag in der Luft am Fuß und wird dafür zu Recht verwarnt.

Braunschweig Magdeburg 18. Philippe aus der Drehung! In den Nachwehen einer zunächst geklärten Freistoßflanke gelangt der Franzose an der halbrechten Strafraumkante an den Ball und zieht schnell mit dem linken Spann ab. Der wuchtige Versuch rauscht nicht weit über das nahe Kreuzeck hinweg.

Pr. Münster Hannover 19. Die Niedersachsen visieren die rechte Flügelseite an und wollen mit einem Doppelpass von Muroya und Leopold durchbrechen. Die Kombination endet mit einem Fehlpass ins Toraus. Bislang stimmt das Feintuning noch nicht beim 96-Passspiel.

Paderborn Darmstadt 18. Michel nimmt auf dem linken Flügel Fahrt auf, legt sich den Ball dann aber zu weit vor und der Ball ist im Toraus. Abstoß für den SV Darmstadt.

Braunschweig Magdeburg 16. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Tatsuya Ito

Braunschweig Magdeburg 16. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Barış Atik

Pr. Münster Hannover 17. Hannover 96 tritt mit dem Ball am Fuß auf die Bremse und will das Spiel beruhigen. Nielsen verhindert mit einem Ballgewinn gegen Batmaz einen weiteren Konter der Preußen und hält den Ball danach in den eigenen Reihen.

Braunschweig Magdeburg 15. Atik hat sich ohne gegnerische Einwirkung am linken Oberschenkel verletzt. Er humpelt von zwei Betreuern gestützt vom Feld und wird nicht weitermachen können.

Paderborn Darmstadt 15. Aktuell hat Darmstadt einen Ballbesitz in Höhe von 61 Prozent. Sie spielen kontrolliert nach vorne, Paderborn hingegen lauert meist nur auf Konter und weiß mit dem Ball noch zu wenig anzufangen.

Pr. Münster Hannover 14. Doppelchance für Münster! Per Spielverlagerung von Lorenz gelangt der Ball links im Strafraum zum freien Batmaz. Der Münsteraner will gegen Zieler einschieben, kommt am 96-Schlussmann aber auch nicht mit zwei Versuchen vorbei. Im Liegen macht Zieler den Nachschuss final fest.

Braunschweig Magdeburg 13. Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:1 durch Martijn Kaars

Neuzugang Kaars bringt den FCM mit seinem ersten Saisontor in Führung! Nach einer hohen Verlagerung startet der ebenfalls im Sommer verpflichtete Musonda auf der linken Außenbahn durch und tankt sich in den Sechzehner. Er gibt auf Höhe der Fünferkante halbhoch vor den Kasten. Kaars hat sich von seinem Bewacher gelöst und vollendet mit de rechten Knie in die rechte Ecke.

Braunschweig Magdeburg 12. Gnaka taucht erstmals in der Angriffsmitte direkt vor der heimischen Abwehrkette auf und will den durchstartenden Kaars mit einem Steilpass schicken. Bičakčić ahnt das Anspiel voraus und fängt den Ball sicher ab.

Pr. Münster Hannover 12. Belohnt sich der Liga-Neuling für den guten Start? Nächster Eckball und nächste Gefahr für Zieler. Preußen-Captain Lorenz zieht den Ball direkt aufs Tor, kann den Hannoveraner damit aber nicht überraschen.

Paderborn Darmstadt 13. Den Hausherren unterlaufen im Spiel nach vorne noch zu viele Fehlpässe. Wenn sie mal die Möglichkeit zum Kontern bekommen, landet der Ball zu schnell bei einem Gegenspieler. Da fehlt es meist noch an Präzision.

Paderborn Darmstadt 11. Die Gäste wollen direkt nachlegen und machen weiter Druck. Besser hätte die Anfangsphase für die Mannschaft in den weißen Trikots nicht laufen können.

Pr. Münster Hannover 9. Muntere Anfangsphase im Preußen-Stadion! Aufsteige Münster spielt weiter nach vorne und will das schnelle 1:0. Nach Eckball Nummer vier (!) hält Hendrik im Rückraum per Volley drauf. Der Ball hoppelt links am 96-Kasten vorbei.

Braunschweig Magdeburg 9. Die ballsicheren Gäste sind in der Anfangsphase das aktivere Team, finden aber noch keine Wege in das letzte Felddrittel. Nach der Gegentorflut in den letzten 20 Minuten in Gelsenkirchen bringt Braunschweig einen in defensiver Hinsicht soliden Start auf den Rasen.

Paderborn Darmstadt 10. Gelbe Karte für Visar Musliu (SC Paderborn 07)



Pr. Münster Hannover 7. Nun zeigt sich auch 96 erstmals in der gegnerischen Hälfte. Muroya läuft auf der linken Seite bis zur Torauslinie runter und flankt den Ball von dort hoch in den Fünfer. Nielsten steigt zum Kopfball hoch und schiebt die Kugel mit der Stirn rechts vorbei.

Braunschweig Magdeburg 6. Nach einem Zusammenprall mit Tauer muss Mathisen auf dem Feld behandelt werden. Der Neuzugang vom SV Wehen Wiesbaden ist wohl an der Schläfe erwischt worden.

Pr. Münster Hannover 4. Gelbe Karte für Josh Knight (Hannover 96)

96 kommt gegen die laufstarke Offensive der Münsteraner noch nicht mit. Knight unterbindet einen Konter der Hausherren mit einem Foul an Mees und sieht früh die Gelbe Karte.

Paderborn Darmstadt 7. Tooor für SV Darmstadt 98, 0:1 durch Oscar Vilhelmsson

Die Lilien gehen in Führung! Nach einem langen Ball von Schuhen kommt Klefisch an den Ball. Der spielt einen schönen Steilpass auf den Torschützen, der auf das Paderborner Tor zuläuft. Er schließt aus halbrechter Position und etwa elf Metern ab und schiebt den Ball klasse in die linke Ecke. Da kann der Torhüter nichts ausrichten.

Paderborn Darmstadt 6. Erster Eckball für den SC Paderborn. Und der wird gefährlich! Nach der kurz ausgeführten Ecke greift niemand Obermair an. Der spielt den Ball flach von der rechten Seite in den Rückraum. Dort steht Kostons völlig blank und zieht aus 15 Metern und zentraler Position ab. Der Ball rauscht etwa einen Meter rechts am Tor vorbei.

Pr. Münster Hannover 4. ..Mees! Nach einer Ecke von Lorenz probiert es Mees vom linken Strafraum-Eck mit einem harten Flachschuss und verpasst knapp. Der Ball rollt nur wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

Braunschweig Magdeburg 4. Die erste Chance gehört dem BTSV! Philippe stößt gegen aufgerückte Gäste in eine zentrale Lücke und hat bei dichter Verfolgung Mathisens freie Bahn in Richtung Gästekasten. Im Sechzehner angekommen, schießt er aus 13 Metern mit rechts, bleibt mit seinem Versuch aber am herauslaufenden Schlussmann Reimann hängen.

Paderborn Darmstadt 4. Beide Mannschaften pressen hoch und setzen den ballführenden Spieler schon tief in der gegnerischen Hälfte unter Druck. Wir sehen in der Anfangsphase einige hektisch gespielte Fehlpässe.

Pr. Münster Hannover 3. Und Münster macht gleich Druck! Die Hausherren starten mutig und erspielen sich sofort erste Gelegenheiten und Eckbälle. Die beste Chance hat...

Pr. Münster Hannover 1. Die Stimmung im Preußen-Stadion ist klasse! Die Fankurve der Hausherren will sich in der neuen Liga gleich einen Namen machen und besingt seinen SCP mit einem lautstarken Dauergesang.

Paderborn Darmstadt 2. Wir erwarten keine Partie, in der beide Mannschaften offensiven Fußball und nicht lange abwarten wollen.

Braunschweig Magdeburg 1. Braunschweig gegen Magdeburg – Durchgang eins im Eintracht-Stadion ist eröffnet!

Braunschweig Magdeburg 1. Spielbeginn

Pr. Münster Hannover 1. Schiri Lars Erbst pfeift die Partie an und macht das Preußen-Stadion damit wieder zu einem Zweitliga-Standort. Die SCP-Heimpremiere gegen 96 läuft!

Paderborn Darmstadt 1. Der Ball rollt!

Paderborn Darmstadt 1. Spielbeginn

Pr. Münster Hannover 1. Spielbeginn

Braunschweig Magdeburg Es gibt eine Gedenkminute für den langjährigen BTSV-Stadionsprecher Stefan Lindstedt, der im Juli nach kurzer, schwerer Krankheit im alter von 56 Jahren verstarb.

Paderborn Darmstadt Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Braunschweig Magdeburg Soeben haben die 22 Akteure bei strahlendem Sonnenschein das grüne Geläuf betreten.

Paderborn Darmstadt Die Lilien sind für die Ostwestfalen ein echter Angstgegner. Die Darmstädter gewannen die vergangenen fünf Pflichtspiele gegen den SCP allesamt. Lukas Kwasniok ist gegen Darmstadt bislang sieglos. Das bislang letzte Aufeinandertreffen am 27. Spieltag der Saison 2022/2023 gewann Darmstadt dank der Tore von Bader und Manu mit 2:1. Für den SCP traf lediglich Muslija.

Pr. Münster Hannover Beide Trainer schicken heute die gleiche Startelf wie am 1. Spieltag auf den Platz. Bei den Preußen stürmen wieder Grodowski sowie Batmaz, die schon in Fürth als Doppelspitze für Gefahr sorgten. 96-Coach Leitl setzt ebenfalls wieder auf Youngster Tresoldi. Als Joker könnten die Hannoveraner noch mit Ngankam oder Voglsammer nachlegen.

Paderborn Darmstadt Der Trainer der Gäste, Torsten Lieberknecht, nimmt eine Veränderung in der ersten Elf vor. Fynn Lakenmacher kommt rein, Sergio López nmmt zunächst auf der Bank Platz. Lakenmacher besetzt die Position neben Oscar Vilhelmsson im Sturm. Paul Will und Kai Klefisch bilden die Doppel-Sechs im Mittelfeld. Für Kai Klefisch sowie für Kapitän Klaus Gjasula ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Pr. Münster Hannover Die Gäste aus Niedersachsen gehen derweil schon in ihre sechste Zweitliga-Saison nacheinander und träumen auch in dieser Saison wieder vom Aufstieg ins Oberhaus. Trainer Stefan Leitl setzt dabei auf Kontinuität und geht in seiner dritten Saison als 96-Coach mit einem erfahrenden Kader ins Rennen mit dem HSV, Hertha und Co. Neben Ex-Weltmeister Zieler im Tor und Abwehrboss Halstenberg besitzt Hannover zudem mit Stürmer Tresoldi eine der heißesten Nachwuchs-Aktien im Unterhaus.

Paderborn Darmstadt SCP-Coach Kwasniok hat nach dem Dreier bei der Hertha keinen Grund, Änderungen in der Startaufstellung vorzunehmen. Musliu, Götze und Scheller bilden die defensive Dreierkette. Vorne stürmen Rückkehrer Michel, Kostons und Bilbija.

Paderborn Darmstadt Der Bundesliga-Absteiger aus Darmstadt verlor am vergangenen Wochenende mit 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Vukotić sein Team mit einem Eigentor in Rückstand. Nach El Idrissis Roter Karte machte Düsseldorf mit dem 2:0 den Deckel drauf.

Braunschweig Magdeburg Bei den Sachsen-Anhaltinern, die in der Vorsaison lediglich drei ihrer 17 Matches in der Fremde gewannen und die am vergangenen Wochenende satte 21 Torschüsse produzierten, stellt Coach Christian Titz nach dem 0:0-Heimremis gegen die SV 07 Elversberg zweimal um. Bockhorn und Atik verdrängen Teixeira und El Hankouri auf die Bank.

Pr. Münster Hannover Auch wenn das eigene Stadion derzeit nur eine Baustelle ist, und erstmal zweitligatauglich gemacht werden muss, herrscht in Münster trotzdem volle Vorfreude auf das Heimdebüt in Liga zwei: „Das ist etwas Historisches, wir bekommen die Euphorie natürlich mit“, sagte auch Preußen-Trainer Sascha Hildmann. In der vergangenen Drittliga-Saison war Preußen das beste Heimteam der Liga und will diese Heimstärke nun auch mit in die 2. Liga nehmen.

Paderborn Darmstadt Die Hausherren erwischten mit dem 2:1-Sieg bei Hertha BSC Berlin einen Saisonstart nach Maß. Neuzugang Felix Götze sorgte mit dem Führungstreffer für den 1:0-Pausenstand. Filip Bilbija erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0, ehe die Hertha knapp zwanzig Minuten vor dem Ende nur noch verkürzen konnte.

Braunschweig Magdeburg Auf Seiten der Niedersachsen, die unter der Woche auf die Verletzung ihres Ersatztorhüters Casali (Kreuzbandriss) mit der Verpflichtung Johanssons (Hamburger SV) reagierten, hat Trainer Daniel Scherning im Vergleich zur 1:5-Auswärtsniederlage beim FC Schalke 04 drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Ehlers (muskuläre Probleme), Kaufmann, Raebiger (beide auf der Bank) beginnen Ivanov, Tauer und Neuzugang Szabó (Diósgyöri VTK, Ungarn).

Braunschweig Magdeburg Der 1. FC Magdeburg hat einen ziemlich unspektakulären Auftakt hingelegt. Der Vorjahres-14., der den Klassenerhalt ebenfalls eine Woche vor dem Saisonfinale perfekt machte, kam im Heimspiel gegen den letztjährigen Aufsteiger SV 07 Elversberg nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Dabei ließen die Sachsen-Anhaltiner eine Vielzahl an guten Abschlüssen ungenutzt, scheiterten reihenweise am Torhüter der Saarländer.

Pr. Münster Hannover Nach dem Comeback im deutschen Profi-Fussball freut sich Preußen Münster heute auf das erste Zweitliga-Heimspiel seit 33 Jahren. Im altehrwürdigen Preußen-Stadion trifft der SCP mit Hannover 96 direkt auf einen Aufstiegsanwärter. Die Niedersachsen sind mit einem 2:0-Sieg gegen Jahn Regensburg in die neue Saison gestartet und wollen heute gleich den nächsten Aufsteiger besiegen. Die Preußen hoffen derweil auf ihre ersten Zähler: Am 1. Spieltag verlor der SCP trotz vieler Torchancen mit 1:3 bei Greuther Fürth.

Braunschweig Magdeburg Eintracht Braunschweig, in der Vorsaison am 33. Spieltag gerettet, ist mit einer 1:5-Auswärtsklatsche beim FC Schalke 04 und damit mit einem echten Negativerlebnis in die Saison gestartet. Bei spielstarken Königsblauen verkauften sich die Niedersachsen lange Zeit aber teurer, als es das Endergebnis vermuten lässt. Infolge des frühen 0:2-Rückstands stellte Neuzugang Ehlers (SG Dynamo Dresden) in der 33. Minute den Anschluss her. Daraufhin war der Ausgang lange offen; die Gegentore Nummer drei, vier und fünf fielen erst spät (73., 82., 83.).

Paderborn Darmstadt Hallo und herzlich willkommen in der Home Deluxe Arena zum 2. Spieltag der 2. Bundesliga und der Partie zwischen dem SC Paderborn und Darmstadt 98. Um 13:30 Uhr geht’s los!

Pr. Münster Hannover Hallo und herzlich willkommen zur 2. Liga! Um 13:30 Uhr feiert Aufsteiger Preußen Münster sein Heimdebüt und trifft dabei auf Hannover 96. Holt der SCP seine ersten Punkte?