20. Ende 1. Drittel

19. Was macht der KEC? Kammerer erhält nach einer schönen Kombination eine Schusschance von halbrechts und küsst mit einem satten Schuss den Außenpfosten!

18. Jonas Müller Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:2 durch Jonas Müller

Traumtor von Jonas Müller! Der Berliner nimmt den Puck von Byron im linken Bullykreis auf und zieht zunächst mit bestem Stick-Handling mittig durch den Slot. Kurz vor Ančička legt sich Müller den Puck auf die Rückhand und zimmert das Hartgummi unhaltbar unter die Querlatte!

16. Sieloff profitiert von einem Scheibenverlust der Eisbären und legt mit Übersicht auf den linken Flügel auf. Mülller fährt durch und knallt den Puck am rechten Alu vorbei.

14. Direkt danach fangen sich die Haie den nächten Eisbären-Konter! Bergmann steht mit einem Mal frei vor dem KEC-Tor, kann Ančička aber nicht überwinden. Der Kölner Schlussmann rettet mit seinem Schoner.

13. Tim Wohlgemuth Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:1 durch Tim Wohlgemuth

Jetzt fällt der 1:1-Ausgleich! Sieloff ergattert den Puck im rechten Bullykreis und überlässt für Wohlgemuth. Der Kölner schnappt die Scheibe schnell auf, macht einen Zwischenschritt und schiebt unten links ein!

13. Köln will für mehr Torgefahr sorgen und ist weiterhin auffällig engagiert. Auch an der Bande geben die Haie keinen Zentimeter nach. Belohnen sich die Domstädter?

11. Es bleibt bei der 1:0-Führung für die Gäste. Die Kölner haben ihre defensive Absicherung diesmal zwar besser im Blick, bleiben vor dem gegnerischen Tor dafür aber erneut zu harmlos.

9. Leo Pföderl Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Leo Pföderl (Eisbären Berlin)

Wieder Powerplay für die Haie! Die Berliner passen beim Wechsel nicht auf und müssten wegen zu vielen Spielern auf dem Eis erneut in die Kühlbox. Pföderl sitzt die Strafe ab. Fangen sich die Haie jetzt noch einen Konter oder zündet auch mal das eigene Powerplay?

8. Jetzt stürmen die Haie! Storm setzt im Rückraum nach und schleudert den Puck zweimal aus bester Position aufs Tor und gegen Hildebrand. Kurz danach setzt Däne auch noch zu einem Tip-in an und drückt den Puck vom linken Alu knapp rechts vorbei!

7. Das frühe Tor der Berliner ist erstmal ein Stimmungsdämpfer für die Haie. Direkt nach dem Eder-Tor gibt es sofort den nächsten Konter und die nächste Großchance für die Berliner. Diesmal ist Boychuk auf und davon, schlenzt den Puck aber nur gegen die Stockhand von Ančička.

5. Tobias Eder Berlin Tor für Eisbären Berlin, 0:1 durch Tobias Eder

Unterzahl-Konter, Eder, 0:1! Der Berliner klaut den Haien den Puck an der Mittellinie und netzt sofort eiskalt via Shorthander ein. Eder läuft unaufhaltsam durch, tanzt vor dem Tor KEC-Goalie Ančička aus und vollendet zur Eisbären-Führung.

5. Jaedon Descheneau Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Jaedon Descheneau (Eisbären Berlin)

Der Druck der Haie nimmt zu und sorgt nun auch für die erste Strafe bei den Berlinern: Descheneau muss wegen Hohen Stocks vom Eis.

4. Gute Chance für den KEC! Robin van Calster nimmt einen Steilpass technisch stark im Slot mit und bringt die Scheibe danach schnell aufs Tor. Hildebrand fährt den Schoner aus und verhindert so den frühen Einschlag!

3. Die Hausherren sind zu Beginn erstmal aktiver und geben mit ihren ersten Shifts schon mal ein paar Warnschüsse in Richtung Eisbären-Goalie Hildebrand ab. Allein Sieloff probiert es zweimal von außen.

1. Das Spiel läuft! Die Haie tragen heute ihren roten Jerseys, die Eisbären gastieren in Weiß.

1. Spielbeginn

Heute Abend fällt der Puck aber erstmal in Domstadt zu Köln. Rund 17.000 Haie-Fans sind in der Lanxess Arena und hoffen auf einen Sieg ihrer Kölner. Kann der KEC die Eisbären ärgern oder gehen die Punkte in die Hauptstadt?

Deutlich erfolgreicher unterwegs sind dagegen die Eisbären Berlin, die als Tabellenführer in die Domstadt reisen. Der Rekordmeister zieht an der Tabellenspitze zusammen mit Bremerhaven einsam seine Runden und steht bereits sicher im Playoff-Viertelfinale. In den ausstehenden Hauptrunden-Spielen können sich die Berliner nun ohne Druck für die Playoffs warmspielen und an ihrer Form arbeiten. Unter anderem geht es für das Team von Trainer Serge Aubin noch gegen Straubing, München und auch Verfolger Bremerhaven.

Für die Kölner Haie und Trainer Uwe Krupp geht es heute um viel. Die Haie und ihr Trainer stehen nach zuletzt durchwachsenen Leistungen zunehmend in der Kritik und hinken ihren Ansprüchen als Tabellen-Siebter mal wieder deutlich hinterher. Wie so oft in den letzten Jahren, ist der KEC zwar selbsternannter Titel-Kandidat, liefert auf dem Eis dafür aber zu selten ab. Sollte das Heimspiel heute gegen den Tabellenführer aus Berlin auch verloren gehen, könnte es für KEC-Coach Krupp bereits eng werden.