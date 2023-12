Tor für Düsseldorfer EG, 1:0 durch Kevin Clark In den letzten Sekunden Powerplay netzt die DEG doch noch ein! Sinan Akdağ hält von der blauen Linie drauf und knallt die Scheibe über die Stockhand von Tobias Ančička hinweg an die Unterkante der Querlatte. Kevin Clark steht goldrichtig und staubt ab.

Auf der Gegenseite leitet Kevin Clark geschickt zum in seinem Rücken startenden Brendan O'Donnell weiter, der aus spitzem Winkel selbst den Abschluss sucht und an Tobias Ančička hängenbleibt. Da wäre der Querpass wohl die bessere Option gewesen.

Der Start in die Begegnung ist vielversprechend, beide Teams legen die nötige Derbyintensität an den Tag.

Zum ersten Mal in dieser Saison ist der PSD Bank Dome ausverkauft. Überall in der Arena sind Adventslichter zu entdecken.

Die heutigen Starting Six lauten wie folgt: Für die DEG beginnen Henrik Haukeland, Alec McCrea, Moritz Wirth, Alexander Ehl, Victor Svensson und Alexander Blank. Die Haie starten mit Tobias Ančička, Nick Bailen, Brady Austin und der Paradereihe Alexandre Grenier, Gregor MacLeod und Justin Schütz. 24 Tore hat das Dreigestirn in dieser Saison schon erzielt.

Eine Sache bleibt jedoch gleich: DEG und Haie hinken den Erwartungen mal wieder hinterher. Düsseldorf hängt nach der 1:2-Heimniederlage am Freitag gegen die direkte Konkurrenz aus Nürnberg weiterhin tief im Tabellenkeller fest. Bei den Haien sieht es nach dem 5:2-Auswärtssieg bei Schlusslicht Iserlohn zwar nicht ganz so schlimm aus. Dennoch wirkt die Mannschaft von Uwe Krupp in den letzten Wochen nicht so konstant, als dass sie dieses Jahr mal wieder in den Titelkampf eingreifen könnte.