29. München setzt sich fest im Drittel der Gäste, einen harmlosen Schuss aufs kurze Eck hat Henrik Haukeland dann aber sicher.

28. Kein gutes Powerplay der Gäste, immer wieder können die Münchener sich befreien und sind jetzt wieder komplett.

26. Nico Krämmer München Kleine Strafe (2 Minuten) für Nico Krämmer (EHC München)

Überzahl nun für Düsseldorf, weil Krämmer wegen Behinderung zwei Minute auf die Strafbank muss.

25. Chris DeSousa München Tor für EHC München, 1:0 durch Chris DeSousa

Doch dann kommt das Solo von Chris DeSousa. In der eigenen Hälfte startend setzt er zum Solo an und schießt Haukeland den Puck letztendlich durch die Beine. 1:0 für die Red Bulls.

25. Bislang kommt München aber nicht in die Formation. Düsseldorf verteidigt das gut weg.

24. Bernhard Ebner Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Bernhard Ebner (Düsseldorfer EG)

Erste Strafe der Partie, es trifft Bernhard Ebner wegen Beinstellens. Die beste Powerplaymannschaft der DEL nun in Überzahl.

22. München kommt verbessert aus der Kabine. Ein Schuss von rechts von der blauen Linie von Jakob Weber wird aber geblockt.

21. Andreas Eder mit dem ersten Abschluss in diesem Abschnitt. Er nimmt über links Tempo auf und schließt dann ab, scheitert aber an Henrik Haukeland, der die Scheibe sichert.

21. Weiter gehts, Drittel Nummer zwei läuft!

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Pause in München: Wenig los auf dem Eis, folgerichtig steht es zwischen dem EHC und der DEG noch 0:0! München tut sich schwer im Spielaufbau und hatte lediglich durch Almquist eine gute Gelegenheit. Die DEG konterte immer wieder gefährlich und hatte unterm Strich sogar die etwas besseren Gelegenheiten. Gleich geht es weiter!

20. Ende 1. Drittel

20. Alexander Ehl mit dem Konter und dem Abschluss von rechts. Bittner drängt ihn gut ab und Niederberger bekommt die Schoner zusammen. Chance entschärft.

19. Yasin Ehliz mit dem Schuss von rechts von der blauen Linie. Aber auch dieser Abschluss kommt nichts auf den Kasten von Haukeland, sondern zischt knapp links vorbei.

17. Bennet Roßmy mit dem Abschluss von links für die DEG, doch Mathias Niederberger sichert die Scheibe mit der Fanghand.

16. Ben Streets Rückhandschuss nach einem gewonnen Bully rauscht nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Gute Chance!

16. Ryan McKiernans Schuss kommt nicht durch, sondern wird geblockt. Kaum Abschlüsse der Gastgeber aus dem Slot.

15. Mathias Niederberger jetzt doppelt gefordert! Gute Phase der DEG mit Abschlüssen von Varone und Mebus.

14. München tut sich schwer, geordnet ins Drittel der DEG zu kommen. Düsseldorf kontert immer wieder gefährlich und steht defensiv aktuell sehr sicher.

12. Mit 6:2 spricht das Torschussverhältnis zwar für die Red Bulls, die beiden Abschlüsse der DEG waren allerdings sehr gefährlich. Vom München bleibt lediglich der Abschluss von Almquist in Erinnerung.

10. Phil Varone ist nach einem abgefälschten Schuss plötzlich im Slot frei, scheitert mit seinem Rückhandschuss aber an Mathias Niederberger.

8. Fehler der Münchner hinter dem eigenen Tor, doch Philip Gogulla wird beim Abschluss dann doch noch entscheidend gestört.

8. Ryan McKiernan mit dem Schuss von der blauen Linie. Haukeland lässt die Scheibe prallen und versucht dann mehrfach die Hand auf die Scheibe zu packen, was ihm schlussendlich auch gelingt.

7. Beide Teams arbeiten hart, schenken sich nichts, kommen aber kaum zu Abschlüssen in diesen ersten Minuten.

5. Street legt von links in den hohen Slot zurück zu Almquist, doch der Verteidiger scheitert mit seinem Schuss an einer starken Parade von Henrik Haukeland.

4. Viele Unterbrechungen in diesen ersten Minuten, Spielfluss kommt noch gar nicht auf.

2. Die erste gute Chance gehört den Gästen! Zwei auf eins Konter der DEG, Niederberger aber pariert den Schuss von links von Eham.

1. Der Puck ist gefallen, Drittel Nummer eins läuft.

1. Spielbeginn

Die Teams kommen aufs Eis im Olympia-Eisstadion, gleich geht es hier los!

Zum Personal: Im Kasten der Gäste startet, wie erwartet, Henrik Haukeland, bei München beginnt Mathias Niederberger zwischen den Pfosten.

Zum Saisonsauftakt gewannen die Münchener das erste Duell dieser beiden Teams in der aktuellen Spielzeit mit 4:2. Trevor Parkes und Maxi Kastner sorgten in der engen und umkämpfen Partie in der Schlussphase für den Sieg der Red Bulls. Düsseldorf verkaufte sich aber teuer und wird auch heute wieder alles reinwerfen, um die Punkte mit nach Nordrhein-Westfalen zu nehmen.

EHC-Verteidiger Dominik Bittner, der heute sein 500. DEL-Spiel absolvieren wird, warnt vor der DEG und sieht auf sein Team keine einfache Aufgabe zukommen: "Ich erwarte gegen Düsseldorf ein sehr kampfbetontes Spiel, sie stehen unten drin, obwohl sie höhere Ambitionen und die nötige Qualität haben, weiter oben mitzuspielen. Die DEG wird hungrig und bissig sein."

Die Red Bulls mussten sich am vergangenen Freitag erstmal nach zuvor vier Siegen in Serie wieder geschlagen geben, gegen Straubing unterlag man mit 1:2. Düsseldorf hingegen gewann sein Heimspiel gegen Mannheim nach großem Kampf mit 3:2 und kommt nun mit Rückenwind in die bayrische Landeshauptstadt. Klar ist: Beide wollen sich mit einem Sieg in die Deutschland-Cup Pause verabschieden.

Während der amtierende Meister aus München nur schleppend in die Saison kam und den eigenen Erwartungen etwas hinterherläuft, lief es für die DEG noch schlechter. Man steht auf dem Vorletzten Tabellenplatz, ist von Verletzungen gebeutelt und konnte erst am 13. Spieltag zum ersten Mal dreifach Punkten. Zuletzt gelangen allerdings zwei Siege in Serie.