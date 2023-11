Die Eisbären gehen mit folgender Starting-Six in das Duell. Zwischen den Pfosten beginnt der US-Amerikaner Hildebrand. Außerdem starten Melchiori, Finkelstein, Tiffels, Byron und Eder. Bei Köln beginnt Ančička anstatt Pantkowski im Tor. Zudem stehen Sennhenn, Dietz, Proft, Aubry und Storm in der ersten Reihe.

Nach zuvor drei Siegen in Folge gingen die letzten drei Partien für Köln in der DEL verloren. Nach Niederlagen gegen München und gegen Frankfurt verloren die Haie im Penalty-Shootout gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:3. Damit stehen die Kölner mit 24 Punkten auf dem achten Rang in der Tabelle. Das erste direkte Duell mit den Berlinern ging in dieser Saison jedoch an die Eisbären. Anfang Oktober setzten sich die Hauptstädter mit 5:2 gegen die Rheinländer durch.