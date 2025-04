30. Zach Boychuk Berlin Tor für Eisbären Berlin, 6:0 durch Zach Boychuk

Traumtor der Eisbären! Die Hausherren kombinieren sich durch die Haie-Abwehr, bringen jeden der fünf Feldspieler mit direkten Pässen an den Puck und vollenden schlussndlich durch eine Vorlage von Müller und Abschluss von Boychuk.

30. Pfosten! Bergmann holt rechts an der Blauen Linie zu einem Onetimer aus und hämmert den im Rückwärtsfahren gegen das rechte Alu.

29. Insgesamt können die Haie die Partie im 2. Drittel nun trotz des hohen Rückstands etwas ausgeglichener gestalten. Die Domstädter generieren mit ihrem Forechecking mehr Puckgewinne und sammeltn dazu auch mehr Abschlüsse.

27. Ehrentreffer für die Haie? Nicht mit Hildebrand! Der Eisbären-Goalie ist bei einem Direktschuss von Tuomie gefordert und pariert mit einem Sidstep und seinem Shoulderpad.

25. Olivier Galipeau Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Olivier Galipeau (Eisbären Berlin)



25. Marco Münzenberger Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Marco Münzenberger (Kölner Haie)

Münzenberger fährt nach einem Save von Hildebrand unnötig und scheinbar frustriert in den Goalie der Eisbären und gerät danach mit Galipeau aneinander. Der Referee schickt beide zum Abkühlen auf die Strafbank.

24. Yannick Veilleux Berlin Tor für Eisbären Berlin, 5:0 durch Yannick Veilleux

Das nächste Tor für die Eisbären! Kirk umkurvt das Tor der Haie und passt den Puck flach aus spitzem Winkel direkt vors Tor. Veilleux skatet in die Lücke, wird im Durcheinander vor Ančička angeschossen und trifft unbewusst mit der Kufe.

23. Chance für die Haie! Tuomie steht nach einem Aufbaufehler der Eisbären frei vor dem Tor und schiebt den Puck mit zu viel Linksdrall deutlich am langen Pfosten vorbei.

22. Das Spiel geht sofort wieder nur in Richtung Haie-Tor. Mik löst sich rechts an der Rundung hinter dem Gehäuse der Kölner, scheitert danach aber an einem Pass in den hohen Slot.

21. Der zweite Abschnitt läuft! Geht die Meister-Show der Eisbären weiter, oder dürfen jetzt auch mal die Haie über ein Ehrentor jubeln?

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Auch das DEL-Finale Nummer 5 wird zur Machtdemonstration der Eisbären Berlin! Der amtierende Meister überrollte die Haie im 1. Drittel mit zwei schnellen Toren durch Boychuk und Fontaine (2./3.) und erhöhte wenig später überlegen durch Ronning (8.) und Noebels (12.) sogar auf 4:0. Wie schon bei den vorherigen hohen Siegen der Eisbären, sind die Haie auch heute wieder gegen die offensivstarken und entfesselten Berliner chancenlos. Nun trennen die Eisbären nur noch 40 Minuten vom erneuten Titelgewinn und der elften deutschen Meisterschaft.

20. Ende 1. Drittel

18. Die Haie sind mit der hohen Intensitität der Eisbären überfordert. Egal ob in der Defensive oder Offensive: Die Berliner sind fast immer einen Schritt schneller und früher an der Scheibe.

16. Auch mit dem deutlichen 4:0 auf der Anzeigetafel lassen die Eisbären nicht locker und gehen mit ihrer Offensive auf das nächste Tor. Smith hat Zeit an der Blauen Linie und schleudert den Puck flach zu Ronning. Ančička verschiebt und verhindert mit seinem Schoner das nächste Gegentor.

14. Ronning will mehr! Der Playoff-Topscorer rast mit einem Solo ins Drittel der Haie und schießt den Puck nach einer Körpertäuschung mit dem Handgelenk in die Fanghand von Ančička.

13. Für die Haie ist die aktuelle Situation unfassbar bitter. Sowohl die Spieler auf dem Eis als auch die Fans auf den Rängen sind sichtbar fassungslos. Für die Kölner geht es im Finale um die deutsche Meisterschaft nur noch um Schadensbegrenzung.

11. Marcel Noebels Berlin Tor für Eisbären Berlin, 4:0 durch Marcel Noebels

Die Eisbären-Festspiele gehen weiter - oder erst los? Erneut läuft eine Angriffswelle der Eisbären unauthaltsam durch die Haie-Zone, bei der Panocha zunächst von links scheitert. Noebels geht sofort hinterher und drückt den Abpraller ins Netz. Die Arena kann hier fast durchgehend jubeln!

10. Fast das 4:0! Die Eisbären stürmen weiter furios nach vorne und drücken den Puck beinahe erneut über die Linie. Ančička wirft sich im Tor auf den Rücken, hinter ihm rettet Vittasmäki auf der Linie.

8. Ty Ronning Berlin Tor für Eisbären Berlin, 3:0 durch Ty Ronning

Die Eisbären lassen aber nicht locker und erhöhen eiskalt auf 3:0! Der Kanadier nimmt einen Abpraller hinter dem Slot auf und jagt den Puck mit Gewalt über die Schulter von Ančička. Ronning steht nun schon bei 11 Playoff-Toren. Und die Eisbären nachher wohl auch bei 11 Titeln!

6. Die Haie wehren sich gegen die drohende Final-Klatsche und halten den Puck mit agrressivem Forechecking in der Zone der Eisbären.

4. Goalie-Wechsel! Haie-Coach Kari Jalonen tauscht seinen Torhüter und holt Július Hudáček schon nach drei Minuten vom Eis. Im Tor der Haie steht nun Tobias Ančička.

4. Schlimmer hätte der Abend für die Haie nicht beginnen können! Gibt es heute nochmal eine Klatsche? KEC-Trainer Jalonen reagiert auf den Blitzstart der Eisbären und nimmt nach dem 0:2 sofort seine Auszeit.

3. Gabriel Fontaine Berlin Tor für Eisbären Berlin, 2:0 durch Gabriel Fontaine

Die Eisbären überrollen die Haie mit einem Doppelschlag in nur 17 Sekunden! Wow! Veilleux sichert den Puck nach einem Steilpass in der Zone der Haie und schickt Fontaine rechts vors Tor. Der Kanadier holt aus und lässt Hudáček mit einem harten Schuss ins linke Eck keine Chance.

3. Zach Boychuk Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:0 durch Zach Boychuk

Die Eisbären starten furios und gehen bereits nach 2:52 Minuten in Führung! Noebels setzt an der Bande hinter dem Haie-Tor nach und legt ins Zentrum auf. Boychuk geht in die Knie und hämmert den Puck ins Netz!

2. Jetzt betreten auch die Eisbären erstmals gegnerisches Terrain. Byron schirmt den Puck auf dem linken Flügel ab und knallt die Scheibe aus spitzem Winkel gegen die Schoner von Hudáček.

1. Die Haie starten sofort mit einer Topchance! Schütz skatet mit dem Puck durch das Zentrum und sieht rechts den freien Mitspieler. Grenier nimmt den Puck auf und schlenzt ihn am linken Pfosten vorbei.

1. Finale Nummer 5 läuft! Die Eisbären tragen blau, die Haie spielen in Grau.

1. Spielbeginn

Auch die Haie ziehen nun ein und hoffen, dass es nicht die letzte Pre-Game-Show in dieser Finalserie ist. Kurz vor dem ersten Face-Off wird es bei der Nationalhymne dazu emotional.

Gleich geht der Finalkracher los! In der Uber Arena steigt so langsam die Spannung. Die Eisbären-Fans singen sich lautstark warm und begrüßen ihr Team mit "Hey, wir wollen die Eisbären sehen!" auf dem Eis.

Der Traum der Kölner Haie von der ersten Meisterschaft seit 23 Jahren könnte dagegen schon heute platzen. Schon bei der gestrigen zweiten 0:7-Pleite drehten die Haie in ihrer Arena eine Ehrenrunde und verabschiedeten sich mit hängenden Köpfen von ihren Fans. Trotzdem will der KEC in Spiel 5 aber nochmal alles versuchen, um zumindest noch ein weiteres Heimspiel für seine Fans zu erkämpfen: „Das Ziel ist jetzt einfach nochmal nach Köln zurückzukommen“, sagte Haie-Captain Moritz Müller.

Das Traumfinale der beiden klassischen Eishockey-Hochburgen aus Berlin und Köln ist bisher eine deutliche Angelegenheit für den amtierenden Meister. Die Eisbären ballerten sich mit drei Kantersiegen in Höhe von 7:0, 5:1 und nochmal 7:0 schnell zum ersten Matchpuck nach vier Spielen und sind damit sogar auf Rekordkurs: 20:3-Tore hatte bisher noch kein DEL-Champion nach vier Spielen auf dem Konto.

Im DEL-Finale wollen die Eisbären Berlin schon heute Abend alles klarmachen: Nach drei deutlichen Siegen gegen die Kölner Haie fehlt dem Titelverteidiger nur noch ein weiterer Sieg zum Gewinn der Serie und der erneuten Meisterschaft. Dem Rekordmeister winkt der 11. Titelgewinn.