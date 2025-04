23. Das ist natürlich ein Start nach Maß für die Hausherren. Für die Rheinländer ist es natürlich extrem bitter, so früh den dritten Treffer zu kassieren.

22. Ty Ronning Berlin Tor für Eisbären Berlin, 3:0 durch Ty Ronning

66 Sekunden sind im zweiten Spielabschnitt gespielt, ehe es erneut im Tor von Július Hudáček klingelt. Frederik Tiffels steckt im linken Bullykreis auf Ty Ronning durch, der nach innen zieht und aus halblinker Position in Richtung des langen Pfostens schießt. Sein Schuss fliegt über die Fanghand und schlägt halbhoch ein.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die Eisbären Berlin starten mit einem starken ersten Drittel in die dritte Begegnung der Finalserie gegen die Kölner Haie und führen völlig verdient mit 2:0. Obwohl die Rheinländer stabil in der Defensive agieren, kommen die Berliner über schnelle Umschaltaktionen und schnelle Kombinationen immer wieder zu Abschlüssen. Auf der anderen Seite musste auch Jake Hildebrand bereits mehrfach eingreifen, doch noch fehlt die letzte Präzision beim Team von Kari Jalonen. Bei den Gastgebern überragt bislang Leo Pföderl, der beide Tore erzielte und somit in allen Partien der Serie getroffen hat.

20. Ende 1. Drittel

20. Ty Ronning zieht mit der Scheibe auf der Kelle hinter das gegnerische Tor, bevor er auf Frederik Tiffels zurücklegt. Am rechten Pfosten scheitert dieser jedoch an Hudáček, der die kurze Ecke zumacht. Damit endet das erste Drittel.

19. Die Haie überstehen die Unterzahlsituation schadlos. Die Berliner scheinen die 2:0-Führung erst einmal in die erste Drittelpause zu retten. Diese leichte Passivität der Hausherren nutzt Justin Schütz und zieht aus zentraler Position einfach ab. Sein Schlagschuss kann Jake Hildebrand jedoch mit einem starken Reflex parieren.

18. Die beste Szene vor dem gegnerischen Tor haben die Haie in Unterzahl. Frederik Storm läuft alleine auf Jake Hildebrand zu, ehe er beim Abschlussversuch noch gestört wird. Auf der anderen Seite hat Leo Pföderl die Möglichkeit, einen Hattrick zu erzielen, doch aus kurzer Distanz scheitert er an Július Hudáček.

17. Maximilian Glötzl Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Maximilian Glötzl (Kölner Haie)

Nach einem Stockschlag geht es für Maximilian Glötzl erst einmal auf die Strafbank.

16. Berlin setzt sich im Offensivdrittel fest und ein Arm der Schiedsrichter geht hoch. Es wird eine Strafe gegen die Rheinländer geben.

15. Der KEC scheint aktuell ein wenig ratlos, wie man das Abwehrbollwerk der Hausherren knacken soll. Dahingegen haben die Eisbären kein Problem, in die gegnerische Zone zu gelangen und Hudáček zu Paraden zu zwingen.

14. Sobald die Berliner etwas Platz haben und mit Geschwindigkeit ins Offensivdrittel kommen, wird es gefährlich. So hat Blaine Byron die Möglichkeit von der linken Bande nach einem Doppelpass, doch sein Schuss geht auf die Brust von Július Hudáček, der den Puck festmachen kann.

13. Der amtierende Meister ist wieder vollzählig und kann die Gäste hinten reindrängen. Allerdings fehlt die Genauigkeit beim letzten Pass, sodass die Haie das Spielgerät mit einem langen Schlag vorerst klären können.

12. Köln ist in Überzahl, doch die Chance haben die Eisbären! Nach einer schnellen Umschaltaktion hat Lean Bergmann die Abschlussmöglichkeit, doch aus halbrechter Position scheitert er an Július Hudáček.

10. Marcel Noebels Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Marcel Noebels (Eisbären Berlin)

Marcel Noebels schubst Moritz Müller abseits des Geschehens, der mit der rechten Schulter gegen den eigenen rechten Pfosten prallt. Für diese Behinderung geht der Berliner für zwei Minuten vom Eis.

10. Während Ty Ronning seine Serie beim ersten Treffer als Assistgeber ausbauen konnte, kann Leo Pföderl seinen Lauf in dieser Serie ausbauen. Er hat nun in allen drei Begegnungen in diesem Matchup getroffen.

10. Leo Pföderl Berlin Tor für Eisbären Berlin, 2:0 durch Leo Pföderl

Leo Pföderl trifft und ist nun DEL-Playoff-Rekordtorschütze! Ein Missverständnis der Haie kann Berlin ausnutzen. Tiffels ergattert das Spielgerät und setzt mit einem Pass Pföderl in Szene, der aus zentraler Position abschließt. Sein erster Abschlussversuch wird noch geblockt, ehe sein zweiter Schussversuch unten rechts im Netz einschlägt. Beim Treffer waren die Gastgeber noch eine Sekunde in Unterzahl, sodass es sogar ein Shorthander war.

9. Der KEC kommt nicht in seine Powerplay-Formation, sodass die Hausherren sich aus der eigenen Zone befreien können.

8. Lean Bergmann Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Lean Bergmann (Eisbären Berlin)

Nach einem Stockschlag muss Lean Bergmann für die nächsten 120 Sekunden das Geschehen von der Strafbank verfolgen.

7. Leo Pföderl Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:0 durch Leo Pföderl

Die Eisbären nutzen die Überzahl sofort aus und gehen durch Leo Pföderl in Führung. Ty Ronning bekommt auf der rechten Seite die Scheibe, ehe er sie zentral auf Jonas Müller zurücklegt, der sofort weiter auf Pföderl passt. Aus dem linken Bullykreis nimmt dieser Maß und setzt den Puck ins obere rechte Eck.

7. Juhani Tyrväinen Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Juhani Tyrväinen (Kölner Haie)

Juhani Tyrväinen bringt seinen Gegenspieler durch ein Beinstellen zu Fall und geht für zwei Minuten in die Kühlbox.

7. Eine unzureichende Klärungsaktion der Berliner wird zu einer Vorlage für Veli-Matti Vittasmäki, der von der linken Seite der blauen Linie einfach mal abzieht. Sein Schuss prallt gegen die Maske von Jake Hildebrand. Kurz darauf gibt es die Schussmöglichkeit für Gregor MacLeod, der aus zentraler Position abschließt. Auch hier ist Hildebrand wieder da und pariert.

6. Die Anfangsphase ist sehr intensiv, allerdings sind gefährliche Abschlüsse noch eine Rarität. Beide Defensivreihen stehen sehr kompakt und diszipliniert, sodass die Angriffe der Gegner frühzeitig unterbunden werden.

5. Liam Kirk wird auf die Reise geschickt, doch bevor er an die Scheibe kommen kann, ist Július Hudáček bereits da. In der Mitte seiner eigenen Zone klärt der Goalie die Situation problemlos.

4. Die Rheinländer kommen nach einem Icing der Berliner erstmals ins Offensivdrittel, doch das Bully geht an die Gastgeber, sodass die Aktionen der Gäste noch sehr überschaubar sind.

3. Blaine Byron bringt über die linke Seite die Scheibe nach vorne, ehe er aus dem Bullykreis heraus den Abschluss sucht. Július Hudáček macht die kurze Ecke zu und verhindert den Einschlag ohne Probleme.

2. Wenig überraschend legen die Hausherren stark los und setzen die Gäste frühzeitig unter Druck. Die Haie haben unterdessen große Probleme, um aus der eigenen Zone zu kommen.

1. Dann kann es auch losgehen! Das dritte Aufeinandertreffen der Finalserie beginnt mit einer Unterbrechung. Im Anschluss können sich die in Dunkelblau spielenden Berliner nach vorne durchkombinieren, ehe ein Schuss von Ty Ronning aus zentraler Position geblockt wird.

1. Spielbeginn

Serge Aubin nimmt vor dem so wichtigen dritten Spiel zwei Veränderungen vor. Im Tor steht erneut Jake Hildebrand. Neben Jonas Müller steht heute Eric Mik in der Verteidigung, der für Kai Wissmann in die erste Reihe kommt. Außerdem ersetzt Yannick Veilleux den bislang so überragenden Ty Ronning. Ansonsten stehen noch Frederik Tiffels und Leo Pföderl von Beginn an auf dem Eis. Bei den Gästen gibt es gleich fünf Wechsel. Einzig Goalie Július Hudáček ist wieder mit dabei. Davor agieren Jan Luca Sennhenn und Veli-Matti Vittasmäki, die für Stabilität in der Defensive sorgen sollen. Für Offensivdrang werden Alexandre Grenier, Gregor MacLeod und Justin Schütz sorgen.

Bereits einige Minuten vor der Partie scheint die Stimmung in der Uber Arena überragend zu sein. Mit einer kleinen Feuer- und Lichtershow wird dem Publikum eingeheizt, ehe es in rund sechs Minuten losgehen kann. Die Hymne der Eisbären ertönt und nimmt die komplette Arena mit. Vor so einem Publikum wird die Aufgabe für die Haie natürlich nicht leichter.

Aus den letzten 13 Partien der Hauptstädter vor heimischem Publikum gegen die Kölner Haie haben die Eisbären zehn gewinnen können. Dazu kommt, dass alle drei Niederlagen erst nach Verlängerung oder Penaltyschießen entstanden sind. Der letzte Sieg der Gäste nach regulärer Spielzeit stammt vom 30. November 2018, als es am Ende 4:0 aus Sicht der Kölner stand. Wie schwer es ist, in der Uber Arena zu bestehen, zeigte bereits die erste Begegnung der Finalserie, als die Hausherren aus einem knappen 1:1 noch einen souveränen 5:1-Erfolg zauberten.

Die Kölner Haie haben am Samstag die Serie gegen die Eisbären Berlin ausgleichen können. Nachdem die Haie früh in Führung gingen, dauerte es rund 20 Spielminuten, ehe die Berliner ausgleichen konnten. In der Folge hatten beide Mannschaften immer wieder starke Offensivaktionen, die jedoch zu keinem weiteren Treffer führten. Folgerichtig ging es auch in die Verlängerung, in der die Kölner die Entscheidung in Person von Gregor MacLeod herbeiführen konnten. Somit steht es 1:1 nach Spielen. Obwohl die Eisbären es verpassten, einen komfortablen Vorsprung zu ergattern, hat der amtierende Meister noch immer das Heimrecht auf seiner Seite.