37. Erst der junge Maxim Schäfer kratzt die Scheibe irgendwie über die Linie und ermöglicht so den kollektiven Wechsel.

36. In den Berliner Wechsel hinein legt Juhani Tyrväinen einen schnellen Antritt hin. Wieder werden die Eisbären hinten eingeschnürt.

35. Die Zuschauer erheben sich, denn die Hausherren setzen sich im letzten Drittel fest! Veli-Matti Vittasmäki kommt von der blauen Linie nicht durch, doch der Angriff läuft weiter.

33. Nach dem Powerbreak kommen die Haie sofort zu einer dicken Zwei-auf-Eins-Gelegenheit! Maximilian Kammerer prescht über die rechte Außenbahn vor und findet Frederik Storm im Slot, für den der Winkel gegen Jake Hildebrand aber zu spitz wird.

31. Im Gegensatz zu Norwin Panocha erhält Maximilian Glötzl als sechster Verteidiger der Haie nur wenig Eiszeit. Dafür ist er noch frisch und verhindert in einem seiner wenigen Shifts einen Berliner Konter.

29. Noch einmal zur Erinnerung: Ty Ronning war mit 73 Punkten schon Top-Scorer der Hauptrunde und schickt sich an, in dieser Saison gar die Hundert-Punkte-Marke zu knacken. Bislang hält Robert Reichel mit 101 Punkten den DEL-Rekord, diese erreichte er 1995/1996 mit den Frankfurt Lions.

28. Das Spiel gestaltet sich gerade sehr offen, die neutrale Zone wird immer wieder schnell überbrückt. Die Eisbären sind mittlerweile definitiv in der Begegnung angekommen.

26. Wieder ein sehr dominantes Powerplay der Haie. Doch auch der finale Versuch von Brady Austin findet nicht den Weg vorbei an Jake Hildebrand.

25. Den haben viele wohl schon drinnen gesehen! Gregor MacLeod trifft von rechts das Außennetz. Auch Adam Almquist hält ein paar Mal wuchtig drauf.

24. Norwin Panocha Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Norwin Panocha (Eisbären Berlin)

Sofort die Chance auf Revanche für die Haie. Norwin Panocha, der aufgrund des Ausfalls von Kai Wissmann mehr Spielzeit erhält, muss für ein Beinstellen in die Kühlbox.

23. Leo Pföderl Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:1 durch Leo Pföderl

Jetzt aber! Ty Ronning hat im rechten Bullykreis viel Platz, entscheidet sich aber trotzdem für den Querpass auf den gegenüber postierten Leo Pföderl. Der hat den freien Winkel und trifft - vor allem geht aber auch die Scoring-Streak von Ronning weiter, der in den Playoffs nun schon bei unglaublichen 19 Punkten steht!

23. Kein guter erster Shift der Hauptstädter! Liam Kirk vertändelt die Scheibe, Berlin muss wieder von hinten aufbauen.

22. Frederik Storm Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Frederik Storm (Kölner Haie)

Das erste Powerplay für die Eisbären. Frederik Storm hält an der Bande gegen den davonziehenden Frederik Tiffels den Schläger in die Beine.

22. Die Haie starten wieder furios! Maximilian Kammerer hält gleich zweimal drauf, einmal aus dem hinteren Slot und einmal aus dem linken Bullykreis. Beim zweiten Versuch stellt sich noch ein Verteidiger in die Schussbahn.

21. Der Mittelabschnitt beginnt! Leider ohne Eisbären-Captain Kai Wissmann, der nach seiner Handverletzung heute wohl nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die Kölner Haie führen nach einem Drittel verdient mit 1:0! Angepeitscht vom eigenen Publikum erwischten die Domstädter einen druckvollen Start und nutzten ein frühes Powerplay vier Sekunden vor Ablauf der Strafzeit durch Parker Tuomie aus. Im Laufe des Drittels ließen zwar auch bei den Haien die Kräfte nach, dennoch schafften es die Eisbären über 20 Minuten nicht, sich eine wirklich hochkarätige Gelegenheit zu erspielen.

20. Ende 1. Drittel

19. Jonas Müller dreht sich einmal um den gegnerischen Kasten und versucht nicht den Bauerntrick, sondern den scharfen Pass an eine Kufe. Diese findet er zwar nicht, dennoch haben die Gastgeber Mühe, die Gefahr zu beseitigen.

17. Beide Teams neutralisieren sich gerade ein wenig, auch wenn die Haie weiterhin über deutlich mehr Puckbesitz verfügen.

15. Verdeckter Schuss von Adam Almquist! Jake Hildebrand muss den Fangarm raushalten. Dann wird die Scheibe erst einmal eine Weile an der Bande festgemacht.

13. Mittlerweile können die Gäste aus der Hauptstadt das Spielgeschehen ausgeglichener gestalten. Die Top-Reihe schafft es mit einer schnellen Triangulation vor den Kasten, letztlich scheitert Marcel Noebels mit der Rückhand.

12. Im eigenen Slot verliert Justin Schütz im Laufduell gegen Frederik Tiffels die Scheibe. In dieser Szene geht es nochmal gut aus, doch solche Fehler darf man sich gegen den Titelverteidiger eigentlich nicht leisten.

10. Vom Bully weg kommen die Haie mit der vierten Reihe sofort zur nächsten klaren Gelegenheit! Jake Hildebrand kann nur nach vorne abwehren, Marco Münzenberger setzt den Rebound aber zu lasch.

9. Über die Top-Reihe um Ty Ronning können sich die Eisbären gefühlt zum ersten Mal im gegnerischen Drittel festsetzen. Ein gefährlicher Abschluss kommt aber nicht zu Stande. Powerbreak!

8. Es ist weiterhin ein sehr dominanter Start der Hausherren, die sich nach der Auftaktniederlage scheinbar eine Menge vorgenommen haben. Berlin verbucht deutlich weniger Scheibenbesitz.

6. Und noch eine schlechte Nachricht müssen die Eisbären hinnehmen: Kai Wissmann hat sich schon in seinem ersten Shift an der Hand verletzt und wird weiter in den Katakomben behandelt.

5. Gleich die nächste heiße Gelegenheit für die Haie! Josh Currie taucht nach einem Steckpass frei im Slot auf und schiebt die Scheibe nur knapp am linken Eck vorbei!

4. Parker Tuomie Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:0 durch Parker Tuomie

Vier Sekunden vor Ablauf der Strafzeit gehen die Haie in Führung! Im Slot herrscht viel Traffic. Justin Schütz behält die Übersicht und legt rechts raus auf Parker Tuomie, der den Winkel offen vor sich hat!

3. Köln schafft es in die Formation, kommt über Alexandre Grenier von links zu einer Top-Chance. Dann plötzlich verliert ein Verteidiger die Scheibe an der blauen Linie und Gabriel Fontaine prescht über das gesamte Feld! Július Hudáček verhindert den Shorthander.

2. Olivier Galipeau Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Olivier Galipeau (Eisbären Berlin)

Die Haie preschen mit Tempo durch die neutrale Zone. Alexandre Grenier wäre frei durch gewesen, Olivier Galipeau hält noch vor der blauen Linie den Schläger in den Laufweg. Frühes Powerplay für die Domstädter!

1. Und los! Moritz Müller gibt aus dem Hinterhalt gleich mal ein erstes Lebenszeichen ab - das wäre es gewesen, wenn auch den Haien heute ein Blitzstart gelungen wäre!

1. Spielbeginn

Die Atmosphäre ist wie erwartet ausgezeichnet! Eine Sängerin des Kölner Jugendchors St. Stephan stimmt alle Beteiligten mit der Deutschen Nationalhymne auf dieses zweite Finalspiel ein.

Das heutige Personal: Die Haie starten mit Július Hudáček, Moritz Müller, Brady Austin, Frederik Storm, Maximilian Kammerer und Juhani Tyrväinen. Für die Eisbären beginnen Jake Hildebrand, Jonas Müller, Kai Wissmann, Frederik Tiffels, Ty Ronning und Leo Pföderl.

Allerdings haben die Kölner Haie eine ausverkaufte Lanxess-Arena hinter sich und Fans, die seit 2014 nach diesem Finaleinzug gelechzt haben und gar noch weitere zwölf Jahre auf den Titel warten. Zudem absolviert Justin Schütz seine letzten Playoffs mit den Haien, ehe es ihn weiter nach Mannheim zieht. Sein Ersatz für die kommende Saison wurde heute bereits verkündet: Daniel Fischbuch wird im Tausch aus der Kurpfalz kommen.

Favorisiert ist natürlich der Titelverteidiger, der auf allen Positionen einfach überragend aufgestellt ist: So verbuchen mit Jake Hildebrand und Jonas Stettmer gleich beide Berliner Goalie noch bessere Fangquoten als Hudáček, Hildebrand stellt mit 96,32 Prozent den Playoff-Bestwert. Mit Kai Wissmann und Korbinian Geibel verfügt Serge Aubin über zwei exzellente deutsche Verteidiger, die auch bei der anstehenden Eishockey-WM eine Rolle spielen dürften. Ty Ronning hat seine Top-Form aus der Hauptrunde mitgenommen und steht in zehn Playoff-Spielen bei 18 Punkten.

In der Uber-Arena legten die Eisbären am Donnerstag einen Blitzstart hin, gingen schon nach 25 Sekunden durch Liam Kirk in Führung. Einen solchen frühen Gegenschlag gilt es für die Haie heute zu vermeiden - vor allem, da sie in den gesamten Playoffs bisher von ihrer Defensive und einem starken Július Hudáček leben. Der slowakische Goalie verbucht bislang eine Fangquote von 93,33 Prozent und war maßgeblich für den umkämpften Halbfinalsieg über Ingolstadt.