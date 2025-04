4. Otso Rantakari Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Otso Rantakari (Kölner Haie)

Rantakari sieht wegen Beinstellens die erste Strafe. Es gibt das erste Powerplay für die Panther.

3. Doch auch die Rheinländer erzwingen nun mal die Scheibe und der abgefälschte Schuss von Storm aus dem Zentrum geht links am Kasten vorbei.

2. Wie schon in Spiel eins laufen die Gastgeber früh ins Forechecking und setzen so die Haie immer wieder unter Druck.

1. Das Spiel geht gleich gut los. Erst kommen die Gäste aus Köln über die rechte Seite über Schütz durch. Er ist fast schon durch und will die Scheibe ins Zentrum zu MacLeod bringen, doch Breton blockt den Schuss. Im Gegenzug testet Schmölz mit einem Schlagschuss Hudáček von der linken Seite. Doch der Goalie ist mit der Fanghand dran.

1. Los geht's! Das Eröffnungsbully geht an die Kölner.

1. Spielbeginn

Die Starting Six sind da! Bei den Gastgebern beginnt erneut Heljanko zwischen den Pfosten. Außerdem wird er von Ellis und Breton, in der Defensive unterstützt. In der Offensive kommen Schmölz, Stachowiak und Sheen zum Einsatz. Bei den Rheinländern startet erneut Hudáček im Tor. Außerdem beginnt wie am Freitag die zweite Reihe mit Moritz Müller, Austin, Storm, Tyrväinen und Kammerer.

Bilanz spricht leicht Ingolstadt. 126-mal trafen die beiden Teams in der deutschen Eishockey-Liga bisher aufeinander. Davon gewannen die Schanzer 64 Spiele und die Haie nur 63 Matches. Auch in dieser Saison konnten die Panther drei von vier Hauptrunden-Spielen gewinnen. Wer legt heute in der Serie vor?

Köln zeigt sich stark verbessert. Nach der 0:7- Klatsche am vergangenen Mittwoch zeigte sich das Team von Head Coach Kari Jalonen am Freitag stark verbessert und hatte vor allem in der Defense viel mehr gegen das Team aus Oberbayern dagegen zu setzen. Die Kölner beendeten die Hauptrunde auf dem sechsten Rang und setzten sich im Viertelfinal in der best-of-seven-Serie etwas überraschend gegen den letztjährigen Hauptrunden-Sieger aus Bremerhaven in sechs Spielen durch. Durch einen 3:1-Sieg vor den heimischen Fans zogen die Rheinländer ins Halbfinale ein. In Köln hofft man auf die nächste deutsche Meisterschaft seit 2002.

Kann Ingolstadt wieder vorlegen? Die Ingolstädter spielen eine hervorragende Saison. Die Schanzer beendeten die Hauptrunde mit 113 Punkten auf dem ersten Rang und stellten mit der Punktzahl und 38 Saisonsiegen gleich mehrere Vereinsrekorde auf. In den Playoffs im Viertelfinale benötigten die Oberbayern dann sechs Spiele gegen die Nürnberg Ice Tigers, konnten das sechste Spiel aber souverän und klar mit 6:0 gewinnen und damit die Serie mit 4:2 für sich entscheiden. Schafft es das Team von Head Coach Mark French nach 2023 wieder ins Finale?

Köln gleicht in der Serie aus. Nach dem 7:0-Sieg zum Auftakt der Panther gegen die Haie, folgte am vergangenen Freitag das zweite Spiel in Köln. Lange war es ein Spiel auf Augenhöhe, doch im zweiten Drittel zogen die Rheinländer dann auf 3:1 davon. Doch die Schanzer kamen rund zehn Minuten vor dem Ende noch zum 2:3 heran und warfen dann alles in die Waagschale. Sie nahmen Goalie Heljanko heraus und versuchten es mit dem Powerplay, doch zweimal fing Grenier den Puck ab und schoss die Scheibe ins leere Tor zum 5:2-Endstand. Damit glich Köln in der Halbfinal-Serie zum 1:1 aus. Damit wird es mindestens noch drei Spiele in der Serie geben.