23. Wie schon im ersten Drittel laufen die Schanzer früh das Spiel der Gastgeber an, doch die Haie finden aktuell immer wieder Lösungen und können sich so besser vom Forechecking befreien.

22. Die Gäste kontern über die linke Seite. Powell probiert es aus spitzem Winkel aufs kurze Eck, doch Hudáček ist mit dem Schoner dran und lenkt das Spielgerät aus seiner Sicht rechts neben das Tor.

22. Maximilian Kammerer Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:0 durch Maximilian Kammerer

Da ist die Führung für die Haie. Die Rheinländer kommen besser aus der Kabine und Storm schiebt den Puck von hinter dem Tor rechts vors Tor. Dort läuft Kammerer ein und schießt die Scheibe unten rechts zum 1:0 ins Tor. Erstmals in der Serie führen die Haie gegen den ERC.

21. Weiter geht's! Das Bully geht an Köln und die Gastgeber kommen sofort. Vittasmäki probiert es mit einem Handgelenkschuss von der linken Seite, doch Hüttl blockt auch diesen Schuss kurz vor dem Tor ab.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit

Nach dem ersten Drittel steht es zwischen den Kölner Haien und dem ERC Ingolstadt 0:0. Beide Teams sind heute von Beginn an gut im Spiel und kreieren immer wieder Chancen, doch beide Goalies können sich mit starken Paraden immer wieder auszeichnen. Die beste Chance des Spiels hatte Tyrväinen als er allein aufs Tor von Heljanko zulief und den Puck an den rechten Pfosten schoss.

20. Ende 1. Drittel

20. Riley Sheen Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Riley Sheen (ERC Ingolstadt)



20. Kurz nach dem Erklingen der Sirene, die das erste Drittel beendet, geraten Grenier und Sheen aneinander. Die Linesmen geben beide für unnötige Härte eine kleine Strafe. Die Strafen heben sich erneut auf und so beginnt das zweite Drittel gleich wieder im Fünf-gegen-Fünf.

20. Die letzte Minute läuft. Storm taucht plötzlich frei vor dem Tor der Oberbayern auf und will die Scheibe rechts aufs Tor bringen, doch Heljanko ist da.

18. Nun probiert es mal Müller mit einem Schlagschuss von der blauen Linie, doch sein Schuss ins linke Eck geht knapp über die Latte hinweg.

17. Nach einem tiefen Pass auf die linke Seite steht Stachowiak plötzlich frei vorm Haie-Goalie und prüft den Goalie auf dem kurzen Eck. Hudáček passt auf und ist mit der Fanghand dran.

17. Juhani Tyrväinen Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Juhani Tyrväinen (Kölner Haie)

Die beiden Strafen heben sich aber auf und so geht es im Fünf-gegen-fünf weiter.

17. Myles Powell Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Myles Powell (ERC Ingolstadt)

Nach einer Behinderung gegen Tyrväinen muss Powell für zwei Minuten in die Eisbox. Auch der Gefoulte revanchiert sich und muss ebenfalls für zwei Minuten runter.

17. Wieder die Haie! Die Gastgeber kontern durch das Zentrum und MacLeod prüft mit einem Handgelenkschuss den Ingolstädter Goalie, der mit der Fanghand das Spielgerät rechts neben das Tor lenkt.

16. Die Oberbayern kontern. Pietta kommt über die rechte Bande durch und legt die Scheibe ins Zentrum. Keating hält die Kelle rein, doch Hudáček hat freie Sicht und pariert den Schuss unten links mit dem Schoner.

15. Die Kölner setzen sich mal fest. Grenier legt auf Sennhenn und der passt das Spielgerät in den Slot Dort verpasst MacLeod die Scheibe nur um Zentimeter.

14. Wieder kommen die Panther über die rechte Seite durch. Breton probiert es mit einem Handgelenkschuss aus kurze Eck, doch Hudáček stellt den Schoner raus und verhindert das 0:1.

13. Erneut die Gastgeber. Die Haie gewinnen das Bully rechts vor Heljanko und Rantakari probiert es mit einem Schlagschuss aus dem Zentrum von der blauen Linie. Der Goalie ist mit der linken Schulter da und wehrt den Puck über das Tor ab. Grenier erläuft den Rebound, doch erneut ist Heljanko mit dem Schoner dran.

12. Agostino fängt im Mittelabschnitt die Scheibe ab und legt den Puck auf Breton. Er probiert es mit einem Schlagschuss von der blauen Linie von der linken Seite. Hudáček hat keine freie Sicht, doch der Goalie ist da und begräbt das Spielgerät beim Rebound unter sich.

11. Die Panther sind wieder komplett.

10. Die Ingolstädter laufen aber weiter früh im Powerplay das Aufbauspiel der Gastgeber an und so erzwingt Stachowiak in der neutralen Zone den Puck. Er setzt die Scheibe ans rechte Außennetz.

10. Da ist die Chance auf die Führung. Die Oberbayern kontern über die rechte Seite verlieren dann aber im Vorwärtsgang das Spielgerät und Köln schaltet schnell um und Tyrväinen läuft allein und frei auf den Ingolstädter Goalie zu. Er entscheidet sich für das rechte Eck, doch sein Schuss fliegt gegen den Pfosten!

9. Die Rheinländer finden sofort in die Formation und MacLeod findet auf rechts zu Rantakari und der probiert es mit einem Handgelenkschuss, doch Heljanko ist da.

9. Morgan Ellis Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Morgan Ellis (ERC Ingolstadt)

Wegen eines Ellenbogenschlags gegen Grenier muss Eliis für zwei Minuten in die Eisbox. Es gibt das erste Powerplay für die Haie. Erst einmal gibt es aber das erste Powerbreak in diesem Spiel.

8. Erneut kommen die Schanzer besser ins Spiel und haben in den ersten acht Minuten schon vier Torschüsse aufs Tor. Die Haie kamen erst einmal gefährlich vor das Tor. Nun ist Hudáček kurz vor Pietta im Slot da.

7. Die Gastgeber kontern über die rechte Seite. MacLeod will die Scheibe von rechts in den Slot legen. Am zweiten Pfosten fährt Schütz ein, doch Hüttl fängt den Puck gerade noch ab.

7. Erneut Sheen. Erst taucht Sheen nach einem tiefen Pass auf die rechte Seite vor dem Kölner Goalie auf, scheitert aber am Schoner. Anschließend probiert er es von links, doch sein Schuss touchiert nur das Außennetz.

6. Die Gäste kommen erneut über die rechte Seite durch und Wagner probiert es mit einem Handgelenkschuss aufs kurze untere Eck. Hudáček passt auf und macht das Eck mit dem Schoner zu.

5. Wie schon in Spiel eins sind die Panther stark im Forechecking und laufen das Aufbauspiel der Gastgeber immer wieder früh an. Die Haie stellt das immer wieder vor Probleme hinten raus zu kommen.

4. Die Haie sind wieder komplett und überstehen das erste Unterzahlspiel ohne Gegentreffer.

4. Die Schanzer setzen sich weiter im letzten Abschnitt fest und die Haie können sich in Unterzahl kaum befreien. Diesmal fangen die Gastgeber durch Storm die Scheibe ab und kontern über Kammerer, doch sein Schuss wird von Hüttl geblockt.

3. Beste Chance des Spiels! Die Gäste setzen sich gleich im letzten Drittel fest und Agostino legt die Scheibe von rechts nach links an den Pfosten. Dort läuft Simpson ein, doch der trifft den Puck nicht voll und so fliegt das Spielgerät links am Pfosten vorbei.

2. Alexandre Grenier Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexandre Grenier (Kölner Haie)

Die Linesmen entscheiden wegen eines Checks gegen den Kopf von Grenier gegen Hüttl nur auf zwei Minuten. Da hat der Haie-Spieler Glück. Es hätte auch eine Spieldauer-Disziplinarstrafe geben können.

2. Grenier trifft Hüttl beim Check etwas unglücklich im Gesicht. Die Linesmen schauen sich die Situation och einmal an.

2. Die Ingolstädter setzen sich erstmals in der gegnerischen Hälfte fest und Hüttl probiert es mit einem Schlagschuss aus dem Zentrum. Doch Hudáček ist da. Anschließend kontern die Schanzer erneut über Agostino und der versucht Breton am rechten Pfosten zu finden. Die Hereingabe ist zu unpräzise.

1. Los geht's! Das Eröffnungsbully geht an die Haie.

1. Spielbeginn

Übrigens der Ingolstädter Fabio Wagner macht heute sein 300. Spiel in Serie in der DEL und sein insgesamt 50. Playoff-Spiel. Kann ihm heute der ERC ein Geschenk zu seinem Ehrentag machen?

Die Starting Six sind da! Bei den Gastgebern startet wie schon in Ingolstadt Hudáček zwischen den Pfosten, der im ersten Spiel noch nach dem ersten Drittel für Ančička weichen musste. Außerdem starten Kapitän Moritz Müller, Austin, Wohlgemuth, Currie und Tuomie in der ersten Reihe. Gegenüber dem ersten Spiel tauscht Head Coach Kari Jalonen damit die erste gegen die zweite Reihe aus. Bei den Gästen beginnt wie schon im ersten Spiel Heljanko im Tor. Außerdem wird er von Hüttl und Bodie in der Defensive unterstützt. In der Offensive laufen Girduckis, Pietta und Keating auf.

Bilanz spricht leicht für den ERC. Insgesamt trafen die beiden Teams in der DEL 126-mal aufeinander. Dabei gewannen die Schanzer 64-mal und die Haie konnten nur 62 Siege verbuchen. In der Hauptrunde gab es drei Siege für die Panther und nur einen Sieg für die Haie. Das erste Playoff-Spiel ging mit 7:0 klar an die Oberbayern.

Die Ingolstädter kommen mit viel Rückenwind nach Köln. Nach den Viertelfinal-Spielen gegen die Nürnberg Ice Tigers und einem klaren 6:0-Sieg zum Abschluss gegen die Franken zogen die Schanzer nach 4:2 in der Serie ins Halbfinale ein. Auch dort überzeugten die Panther. Die Oberbayern bekamen erneut kein Gegentor gegen die Haie kassiert und holten mit dem 7:0-Sieg den höchsten Sieg in einem DEL-Halbfinal-Spiel. Allerdings müssen die Ingolstädter noch drei weitere Siege holen, um ins Finale einzuziehen. Die Qualitäten hat die Mannschaft von Head Coach Mark French auf jeden Fall. Sie spielten diese Saison ihre erfolgreichste Hauptrunde mit 113 Punkten und 38 Saisonsiegen. Ihren letzten Titel holte der ERC in der Saison 2013/14 gegen die Kölner Haie im siebten Spiel.

Die Kölner Haie schlossen die Hauptrunde auf dem sechsten Platz ab und gewannen etwas überraschend die ersten drei Viertelfinal-Spiele gegen den Vizemeister aus Bremerhaven. Dann brauchte der KEC allerdings drei Spiele um den Matchpuck zu verwerten und zog dann mit einem 3:1-Sieg und einem 4:2 in der Serie ins Halbfinale ein. Erstmals seit 2019 stehen die Haie nun wieder in einem Halbfinale. Den letzten Titel für die Rheinländer gab es im Jahr 2002.

Klatsche für die Haie. Am vergangenen Mittwoch fand das erste Spiel der Halbfinal-Serie in Ingolstadt statt und der ERC Ingolstadt legte im ersten Spiel eine Machtdemonstration hin und siegte mit 7:0 gegen die Haie. Noch nie hatte es in einer Halbfinal-Serie der DEL-Playoffs eine höhere Niederlage gegeben. Das Gute für die Rheinländer: Es sind noch mindestens drei weitere Spiele zu spielen und die Domstädter können mit einem Sieg vor den heimischen Fans die Serie ausgleichen.