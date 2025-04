Bilanz spricht leicht für die Schanzer. 125-mal trafen die beiden Teams in der DEL schon aufeinander. Dabei spricht die Bilanz ganz knapp für die Oberbayern. 63-mal gewannen die Panther, 62-mal siegten die Haie. In dieser Saison trafen die beiden Teams bereits viermal aufeinander. Dabei siegte Ingolstadt dreimal. Die Haie konnten allerdings das letzte Duell Ende Januar mit 4:1 für sich entscheiden. Erstmals in der DEL-Geschichte treffen die beiden Mannschaften nun in den Halbfinal-Playoff-Spielen aufeinander.

Haie überraschten im Viertelfinale. Die Kölner Haie schlossen die Hauptrunde mit 87 Punkten auf dem sechsten Platz ab und hatten damit wie der ERC Ingolstadt in den Pre-Playoffs spielfrei. Im Viertelfinale trafen die Rheinländer auf den Dritten der Hauptrunde, die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Schnell führte das Team von Head Coach Kari Jalonen mit 3:0 in der best-of-seven-Serie und hatte mehrere Matchpucks. Die ersten beiden Matchpucks vergaben die Domstädter und siegten dann schließlich im sechsten Spiel nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1. Damit zogen die Kölner ins Halbfinale ein und stehen erstmals seit 2019 wieder unter den besten vier Mannschaften Deutschlands. Zudem stellen sie mit Alexandre Grenier den erfolgreichsten Torschützen der DEL-Playoffs mit sechs Toren.

Ingolstadt stellte diese Saison mehrere Vereinsrekorde auf. Der ERC Ingolstadt hat die Hauptrunde mit mehreren Rekorden und 113 Punkten auf Platz eins abgeschlossen. Damit wurden sie in ihrer Geschichte erstmals Hauptrundensieger und haben noch nie in ihrer Geschichte mehr als 103 Punkte in der Hauptrunde erzielt. Außerdem stellten die Schanzer mit 38-Saisonsiegen und 3,73 Toren pro Spiele zwei weitere Vereinsrekorde auf. In den Playoffs im Viertelfinale bekamen es die Oberbayern dann mit den Nürnberg Ice Tigers zu tun und setzen sich in der best-of-seven-Serie mit 4:2 gegen die Franken durch. Ihren größten Erfolg feierten die Ingolstädter in der Saison 2013/14. Damals gewannen die Schanzer im siebten Spiel im DEL-Finale gegen die Kölner Haie die Meisterschaft. Auch in diesem Jahr ist das Team von Head Coach Mark French wieder der Favorit gegen die Rheinländer.