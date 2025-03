37. Ein dominantes Drittel der Kölner Haie nähert sich dem Ende. Durch zwei Pleiten nacheinander sind bei den Domstädtern natürlich Zweifel aufgekommen. Dennoch ist und bleibt dieses Duell ein Matchballspiel. Es winkt der erste Halbfinaleinzug seit sechs Jahren. Derweil legt Grenier einen Flachschuss am langen Pfosten vorbei.

35. Immer wieder setzen die Roten Nadelstiche und prüfen den Bremerhavener Goalie. Der scheint aktuell (noch) unüberwindbar und mit zunehmender Spieldauer steigt der Druck für beide Klubs.

33. Von 4:11 zur Pause hat sich das Torschussverhältnis zu einem 18:14 für die Kölner Haie entwickelt. Die Jungs von Coach Kari Jalonen versuchen es aus allen Lagen und verzweifeln noch an Gudļevskis.

31. Sehr starker Shift der Haie um die Reihe mit Currie, Niedenz und Tuomie. Letzterer steht gefährlich in der Zentrale und hat Pech, dass sein Abschluss knapp am langen Eck vorbeirutscht.

30. Zur Erinnerung: Köln wäre mit einem Sieg im Halbfinale, Bremerhaven könnte die Best-of-Seven-Serie ausgleichen.

29. Aus der Aufstellung kommen die Haie nicht zu gefährlichen Aktionen. Bremerhaven zeigt ein tolles Penaltykilling und nach einem eher harmlosen Abschluss von Otso Rantakari geht es in das nächste Powerbreak.

27. Anders Grönlund Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Anders Grönlund (Fischtown Pinguins)

Beinstellen

26. Parker Tuomie, Gregor MacLeod und dann auch Adam Almquist nach einem Offensivbully: bei allen heißt es Endstation Gudļevskis!

26. Tatsächlich drücken die Hausherren mächtig auf das Tempo. Bremerhaven steht tief und kann sich beim überragenden Kristers Gudļevskis bedanken, dass es noch 0:0 steht.

24. Langsam aber sicher befreit sich das Heimteam aus der Pinguins-Umklammerung. Alexandre Greniers Schuss wird abgeblockt, doch Köln bleibt dran. Veli-Matti Vittasmäkis Onetimer von der Blauen wird gefährlich, aber selbst der abfälschende Frederik Storm kann Kristers Gudļevskis nicht überwinden.

22. Köln übersteht die erste Unterzahl des Abends schadlos. Mal sehen, ob die Haie ihrerseits wieder mehr Druck erzeugen können.

21. Am Rhein beginnt das Mitteldrittel. Die Gäste sind noch gut anderthalb Minuten im Powerplay unterwegs.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Köln und Bremerhaven gehen mit 0:0 in die erste Pause. Beide Mannschaften agieren taktisch, wobei die Gäste aus Bremerhaven die insgesamt reiferen Anlagen zeigen. Offensiv sind die Fischtown Pinguins deutlich überlegen und kommen auf 11:4 Schüsse auf das Tor. Über weite Strecken verwalten die Nordlichter die Scheibe und kesseln die Hausherren oftmals ein. Köln strahlt wiederum Gefahr über Konter aus und hat die Halle im Rücken.

20. Ende 1. Drittel

20. Riesenchance für Bremerhaven! Die Fischtown Pinguins spielen einen Zuckerpass durch den Slot auf die linke Seite. Žiga Jeglič ist im richtigen Moment gestartet und zieht die Kelle sofort durch. Július Hudáček nimmt das Ding in höchster Not noch irgendwie weg.

20. Josh Currie Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Josh Currie (Kölner Haie)

Behinderung. 18 Sekunden vor Ende des ersten Durchgangs sind die Gäste also in Überzahl. Weiter geht es mit einem Bully links vor dem Kölner Tor.

19. Köln und Bremerhaven spielen in den letzten Minuten mit offenem Visier und generieren immer wieder Abschlüsse. Veli-Matti Vittasmäki und Maximilian Kammerer lassen die Kölner Fans wieder hoffen. Es wird laut in der Halle.

17. Beide Teams haben jeweils vier Bullys gewonnen und liefern sich einen taktischen Fight auf dem Eis. Im Vergleich zur letzten Partie zwischen den beiden wirkt dieses erste Drittel wesentlich kontrollierter.

15. Nach vorne geht nicht viel für die Kölner Haie. Stattdessen rettet Július Hudáček in dieser Szene gegen Ludwig Byström, der das kurze Eck anvisiert hat.

13. Sukzessive rücken die Bremerhavener weiter vor und betreiben aggressives Forechecking. Vor allen der Bande gibt es physisch harte Zweikämpfe. Nach Torschüssen steht es 5:2 für die Pinguins.

11. Manchmal geht es Schlag auf Schlag. Erst scheitert Justin Schütz an Kristers Gudļevskis und Sekunden später kommt Marly Quince zu einer guten Möglichkeit. Es bleibt spannend.

10. Markus Vikingstad behauptet den Puck gut und schließt von der linken Seite ab. Veli-Matti Vittasmäki blockt den wuchtigen Versuch gut ab und es geht ins Powerbreak.

9. Insgesamt verbuchen die Fischtown Pinguins mehr Scheibenbesitz und wirken einen Tick souveräner. Kölns zwischenzeitlicher Offensivdrang ist verpufft und momentan plätschert das Haie-Offensivspiel unauffällig vor sich hin.

7. In dieser Phase setzen sich die Gäste lange im gegnerischen Drittel fest und lassen Köln etliche Meter machen. Gefährlich wird es indes nicht. Dafür stehen die Hausherren zu gut und schirmen das Gehäuse schön ab.

5. Abseits! Ross Mauermann schnappt sich das Spielgerät gekonnt, jedoch wird die Aktion letztlich abgepfiffen. Köln muss aufpassen, durch die zunehmenden Offensivbemühungen nicht zu weit aufzumachen.

4. Nach einer kleinen Kölner Drangphase wird es gefährlich vor dem Kasten Bremerhavens! Kristers Gudļevskis bleibt lange stehen und macht das Eck dann schön zu, sodass er den Einschlag verhindert. Sofort peitscht die ausverkaufte Halle ihre Haie lautstark nach vorne.

2. Guter Angriff der Fischtown Pinguins, die überhaupt gute Shifts fahren. Július Hudáček klärt mit einer kleinen Flugeinlage und dann sichern die Gastgeber die Scheibe erstmal.

2. Beide Vereine kommen direkt gut in die fliegenden Wechsel und rotieren gut durch. Es ist ein ganz schönes Tempo drin.

1. Und damit rein in das Spektakel in der Millionenmetropole! Die Haie spielen in ihren roten Heimtrikots von links nach rechts.

1. Spielbeginn

Gleich geht es auf dem Eis zur Sache! Freuen wir uns auf eine intensive und spannende Partie. Viel Spaß!

Die Ausgangslage ist eigentlich unverändert. Köln benötigt in der Best-of-Seven-Serie nur noch einen Sieg in den maximal zwei verbleibenden Spielen, um in das Halbfinale einzuziehen. Bremerhaven müsste dafür beide Partien gewinnen. Durch zwei Siege in Serie haben die Fischtown Pinguins das Momentum auf ihrer Seite und zuletzt vor allem durch starke Defensivarbeit überzeugt. Die Kölner verfügen über das beste Powerplay der Playoffs und haben an diesem Abend die heimische Kulisse im Rücken.

Bislang ist es in der DEL noch keinem Team gelungen, nach einem 0:3-Rückstand doch noch in die Vorschlussrunde einzuziehen. Doch die Gäste aus Bremerhaven sind diesem Moment für die Geschichtsbücher in den letzten Tagen ein gutes Stück nähergekommen. "Wir haben einiges an Nackenschlägen einstecken müssen und immer wieder den Ausgleich kassiert, aber die Mannschaft hat immer weiter gearbeitet. Einfach Hut ab vor den Jungs und jetzt fahren wir nach Köln und wollen uns noch ein weiteres Heimspiel erspielen", so Pinguins-Manager Sebastian Furchner.

Auch den zweiten Matchball für den Einzug ins Halbfinale der DEL-Playoffs vergaben die Kölner Haie. Nach dem 2:5 vom Montag verloren die Domstädter auch bei den Fischtown Pinguins mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) und führen in der Serie nur noch mit 3:2. "Ich würde am liebsten direkt wieder spielen. Wir sind sauer", erklärte Kölns Moritz Müller.