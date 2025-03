Bremerhaven betreibt konsequentes, aggressives Forechecking und setzt die Gäste gut unter Druck. Bislang kann sich Köln lediglich vereinzelt befreien. In dieser Szene scheitert Parker Tuomie an Kristers Gudļevskis, der nicht grundlos zum besten Goalie der Hauptrunde erklärt wurde.

Wow! Tobias Ančička nagelt den Kasten zu und bewahrt die Haie vor einem Rückstand in Unterzahl. Mit Ablauf der Strafe fahren die Rheinländer einen Konter. Justin Schütz findet aus der Bewegung von der linken Außenbahn allerdings seinen Meister in Kristers Gudļevskis.

Jan Urbas bekommt den Puck schön parallel auf die Kelle geschoben. Seinen Onetimer entschärft Ančička jedoch sicher. Wenig später pariert Kölns Schlussmann auch aus kurzer Distanz gegen Verlič im Slot und nimmt so die erste dicke Chance in Unterzahl weg.

Die Haie spielen in grau-weißen Jerseys zunächst von links nach rechts. Der Gastgeber agiert in dunklen Trikots entsprechend von rechts nach links.

"Das ist kein Weltuntergang", so Haie-Nationalspieler Maximilian Kammerer nach der jüngsten Niederlage: "Wir fahren nach Bremerhaven, um zu gewinnen. Wir müssen nur cleverer sein." Die Hausherren stehen mächtig unter Druck und müssten für die nächste Runde noch drei Games in Serie gewinnen. Den Haien reicht lediglich ein Erfolg.

"Wir haben nach dem 0:2 echte Widerstandskraft gezeigt. Wir glauben fest daran, dass wir die Serie noch drehen können", gab sich Pinguins-Akteur Žiga Jeglič kämpferisch. "Wir kämpfen ums Überleben, das hat man heute gesehen", so Bremerhavens Stürmer Nino Kinder nach dem 1:3-Anschluss in der Serie. Allerdings dürfte die Statistik dem Vizemeister wenig Hoffnung machen. Noch nie in der DEL-Geschichte zog ein Verein nach 0:3-Rückstand in das Halbfinale ein.