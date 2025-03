Erster Warnschuss der Haie! Grenier legt sich den Puck an der Blauen Linie auf die Vorhand und zieht ansatzlos ab. Bruggisser fährt in die Schussbahn und blockt den Fernschuss mit seinem Rücken ab.

Die Lanxess Arena in Köln-Deutz ist heute restlos ausverkauft. Aktuell läuft auch schon das Intro, bei dem die KEC-Fans die Halle mit ihren Smartphones in ein Lichtrmeer verwandeln. Der ein oder andere Kölner träumt dabei bestimmt auch schon von der Meisterschaft...

Für Bremerhaven heißt also ab sofort: Verlieren verboten - wobei genau das laut der Statistik droht: Noch nie konnte ein Team in der DEL-Geschichte einen 0:3-Rückstand in den Playoffs drehen. Trainer Alexander Sulzer hat trotzdem Hoffnung: „Wir werden genauso weitermachen, wie wir aufgehört haben“, sagte Sulzer kämpferisch nach dem knappen 2:3-Overtime-Niederlage in Spiel drei. „Dann werden wir ein Spiel nach dem anderen gewinnen", hofft der Pinguins-Coach.