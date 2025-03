19. Auch kein Powerplay-Tor für die Hausherren! Wejse schlenzt den Puck von links nochmal aufs Tor, trifft aber nur in die Deckung der vier Kölner.

18. Dicke Chance für Bremerhaven! Verlič flippt den Puck vor die Kiste, wo Wejse nicht rechtzeitig seinen Schläger zum Schuss herumziehen kann. Glück für den KEC!

17. Justin Schütz Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Justin Schütz (Kölner Haie)

Jetzt geht auch die Tür zur Kölner Strafbank auf! Schütz lässt sich von den Pinguins ein wenig provozieren und muss wegen Halten des Stock vom Eis.

16. Wieder kein Powerplay-Tor für die Haie! Bremerhaven übersteht auch die Minuten sechs und sieben in Unterzahl und bleibt damit erstmal weiterhin in der Partie.

16. Grenier! Der Topscorer der Haie holt am linken Bullyrand zum Onetimer auf und zielt etwas zu weit nach links. Der Puck kracht hinter dem Pinguins-Tor in die Bande.

14. Maxim Rausch Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Maxim Rausch (Fischtown Pinguins)

Nächstes Powerplay für die Haie! Bremerhaven verschenkt den Puck erneut im Aufbau und macht damit unfreiwillig Platz fur Tuomie. Rausch will dazwischengehen und bekommt 2 Minuten wegen Stockschlags aufgedrückt.

14. Bremerhaven legt etwas zu und hält das Spiel nun auch mal länger vor dem Kasten der Haie. Görtz zieht von halbrechts aus dem Rückraum ab und ballert die Scheibe gegen den Schoner von Hudáček.

12. Verlič stoppt einen Steilpass am gegnerischen Tor ab und will mit einem Bauerntrick um Hudáček herumskaten. Am linken Pfosten fällt dem Slowenen die springende Scheibe vom Schläger.

11. Auch bei 5-gegen-5 sind die Haie weiter im Angriffsmodus. Bremerhaven befreit sich zweimal auf Kosten eines Icings.

10. Bremerhaven ist wieder komplett! Die Pinguins überstehen fünf Minuten Unterzahl ohne das zweite Gegentor. Die Haie probieren es zwar nochmal mit Kammerer aus dem Zentrum, der jedoch rechts vorbeischießt.

9. Köln kann die Überzahl noch nicht ausnutzen. Die Haie warten auf den richtigen Moment für einen Schuss, doch die Zeit läuft langsam ab. Nur noch 90 Sekunden Powerplay verbleiben.

7. Die ersten zwei Minuten zu viert haben die Pinguins schon mal geschafft. Die Haie sind sofort in ihrer Formation und lassen den Puck laufen. Bislang fehlen aber noch die Abschlüss.

5. Fabian Herrmann Bremerhaven Große Strafe (5 Minuten) für Fabian Herrmann (Fischtown Pinguins)

Fünf Minuten Powerplay für die Haie! Hermann trifft Lindner an der eigenen Blauen Linie und checkt auf Kopfhöhe in den Kölner. Die Refs schauen nochmal auf das Tape und machen aus der Kleinen Strafe nachträglich eine Große. Erhöhen die Gäste jetzt in Überzahl?

3. Haie-Konter! Schütz bricht nach einem Aufbausfehler der Hausherren durch und will den Puck links an Gudļevskis vorbeilegen. Der Pinguins-Goalie pariert stark mit seiner Fanghand und verhindert das schnelle 0:2.

2. Jan Luca Sennhenn Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie)

Unmittelbar nach der Chance der Pinguins entfacht eine kurze Rudelbildung vor dem Haie-Tor. Die Schirir schreiten schnell ein und picken sich jeweils einen Spiler pro Team für eine Strafe heraus.

2. Dominik Uher Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Dominik Uher (Fischtown Pinguins)



2. Beinahe die schnelle Antwort der Pinguin! Scheel stochert kurz vor dem Tor zweimal mit seiner Kelle nach der Scheibe und will den Puck durch unter KEC-Goalie Hudáček ins Tor schieben. Der Schlussmann der Haie lässt sich aber nicht austricksen und wirft sich mit seiner Ausrüstung auf das Hartgummi.

2. Moritz Müller Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:1 durch Moritz Müller

Blitzstart für die Haie! Tuomie geht mit Tempo durch die Mitte und wirft die Scheibe leicht abgefälscht in den Slot. Müller staubt ab und drückt den Puck über die Linie. Die Refs checken Tor noch kurz am TV-Bildschirm auf eine Kicking-Bewegung, stellen aber keinen Regelverstoß fest. 0:1!

1. Spiel 3 läuft! Was geht noch für Bremerhaven in dieser Serie?

1. Spielbeginn

Eine kleine Überraschung gibt es bei Fischtown im Tor: Das Trainerteam um Alexander Sulzer entscheidet sich gegen ein Torhüter-Tausch und vertraut trotz der Gegentor-Flut in den ersten beiden Spielen weiter auf Kristers Gudļevskis. Maximilian Franzreb muss damit weiter auf seinen ersten Playoff-Einsatz warten.

Schauen wir auf das Personal: Bei den Haien fällt heute Louis-Marc Aubry in der 2. Reihe aus. Topscorer Alexandre Grenier, der in den ersten beiden Spielen an vier Toren beteiligt war, ist aber dabei und steht auch in den Starting Six.

Für die Haie läuft die Playoff-Serie gegen den Vorrundendritten dagegen nahezu perfekt. Die Haie sind pünktlich zum Playoff-Start in Topform und überzeugen bislang vor allem mit ihrer Offensive: Erst fertigten die Kölner die Pinguins in ihrer eigenen Halle mit 5:0 ab, dann folgte ein 5:2-Heimsieg vor eigenen Fans. „Die Stimmung und der Zusammenhalt in der Kabine sind sehr gut“, sagte Haie-Trainer Kari Jalonen zufrieden nach der Partie. Geht es für Haie in der Serie so erfolgreich weiter, winkt den Domstädtern der erste Halbfinaleinzug seit 2019.

Die Fischtown Pinguins stehen unter Druck: Nach zwei Niederlagen in der Playoff-Serie gegen die Kölner Haie droht das Aus. Ein Sieg im Heimspiel ist heute Pflicht, ansonsten hätten die Haie gleich vier Matchpucks. „Es ist das wichtigste Spiel der Saison. Das muss jedem klar sein und das ist es auch“, sagt Fischtown-Coach Alexander Sulzer vor dem Showdown in Spiel drei.