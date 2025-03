34. Nolan Zajac Augsburg Tor für Augsburger Panther, 1:2 durch Nolan Zajac



34. Die Gäste lassen den Puck gut zirkulieren und kommen durch Anthony Louis zum Abschluss.

33. Augsburg kommt zu mehreren Chancen, wobei Donald, DJ Busdeker die beste Möglichkeit hat. Der Augsburger zieht von der neutralen Zone halblinks an zwei Gegnern vorbei, ehe er aus dem linken Bullykreis abschließt.

32. Hubert Labrie Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Hubert Labrie (Iserlohn Roosters)

Hubert Labrie zieht seinem Gegenspieler von hinten die Beine weg und so muss er für zwei Minuten in die Kühlbox. Der Kanadier beschwert sich zwar noch, da es aus seiner Sicht eher eine Schwalbe war, doch die Schiedsrichter bringen ihn vom Eis und so geht es mit einem Powerplay der Panther weiter.

32. Anthony Louis bekommt nach einer unübersichtlichen Aktion im linken Bullykreis die Scheibe vor dem gegnerischen Kasten, doch beim Abschlussversuch wird der Angreifer noch behindert, sodass er die Scheibe nahezu überhaupt nicht erwischt.

31. Nach dem Ablauf der Strafe kommen die Gäste etwas besser ins Drittel und können immerhin die eigene Zone besser verteidigen. Somit plätschert die Begegnung nun etwas vor sich hin, allerdings müssen die Panther noch immer einen Treffer erzielen, da die DEG weiterhin mit 2:0 führt.

30. Die Augsburger sind wieder vollzählig, aber bevor es zum Wechsel kommen kann, gibt es einen unerlaubten Fernschuss, sodass es ein Icing gibt. Riley McCourt, der kurz zuvor einen Schuss geblockt hatte, war bereits an der Bande, doch noch darf er sich nicht ausruhen.

29. Die Panther müssen nahezu die komplette Zeit im Powerplay der Gastgeber in der eigenen Zone verbringen.

28. Christian Thomas bekommt nach einer längeren Passstaffete die Scheibe rechts vor der Grundlinie. Sein Versuch aus spitzem Winkel fliegt hauchdünn links am Kasten vorbei.

28. Luca Tosto Augsburg Kleine Strafe (2 Minuten) für Luca Tosto (Augsburger Panther)

Nun gibt es auch die erste Überzahlsituation für die Roosters, nachdem Luca Tosto einem Gegenspieler das Bein weggezogen hat.

27. Bislang geht das zweite Drittel vollkommen an die Gastgeber, die immer wieder gefährlich werden können.

26. Ein vereitelter Schussversuch der Gäste führt zum direkten Tempogegenstoß, sodass Riley Damiani über die rechte Seite bis zur Grundlinie ziehen kann, ehe er flach auf den langen Pfosten abschließen möchte. Strauss Mann ist jedoch rechtzeitig unten und kann die Scheibe zwischen dem Eis und seinem rechten Beinschoner einklemmen, sodass es mit einem Bully weitergehen wird.

25. Florian Elias möchte einen Konter fahren, doch in einer Eins-gegen-zwei-Situation kann er sich nicht durchsetzen und verliert das Spielgerät. In der Folge können die Roosters sich nicht aus dem eigenen Drittel befreien, sodass es einen Schuss von der blauen Linie gibt, den Andreas Jenike jedoch aus der Luft pflückt.

24. Emil Quaas darf mit der Scheibe auf der Kelle gleich an zwei Verteidigern vorbeigehen, ehe er aus zentraler Position den Abschluss sucht. Im letzten Augenblick wird er noch bedrängt, sodass das Spielgerät links am Kasten vorbeifliegt. Wenige Momente später ist es Eric Cornel, der aus halblinker Position Strauss Mann prüft. Doch der Goalie der Gäste bekommt noch schnell genug die Beine zusammen und begräbt im Anschluss den Puck unter sich.

23. Dieser Ausgleichstreffer dürfte die komplette Partie nun verändern. Augsburg benötigt einen Sieg, da die DEG im Parallelspiel vor wenigen Momenten mit 2:0 in Führung gegangen ist.

22. Shane Gersich Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 1:1 durch Shane Gersich

Die Panther bekommen keinen Zugriff auf das Spiel und so können sich die Roosters durch das gegnerische Drittel kombinieren. Am Ende ist es ein Schlagpass aus dem rechten Bullykreis, den Shane Gersich in der Mitte ohne Probleme verwandeln kann. Von der Kelle prallt das Spielgerät links unten ins Tor und so gibt es den Ausgleich.

22. Zach Osburn probiert es kurz darauf jedoch von der blauen Linie und zwingt Strauss Mann zur Parade. Im Anschluss können sich die Hausherren im Angriffsdrittel festsetzen.

21. Das zweite Drittel beginnt und die Augsburger gewinnen das Auftaktbully. Allerdings können die Roosters sofort die Scheibe aus der eigenen Zone wegschlagen und so verstreichen die ersten 60 Sekunden ohne Torabschluss.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die Augsburger Panther gehen mit einer 1:0-Führung bei den Iserlohn Roosters in die erste Drittelpause und sind noch 40 Minuten vom Klassenerhalt entfernt. Eine schnelle Umschaltaktion hat den Gästen bislang gereicht, um durch Chris Collins (vierte Minute) den einzigen Treffer zu erzielen. In der Folge kamen die Roosters auf, sodass immer wieder Strauss Mann eingreifen musste. Aber die Augsburger hatten ebenfalls weitere Möglichkeiten, doch auch Andreas Jenike durfte sich mehrfach auszeichnen. Somit geht der Zwischenstand in Ordnung, wobei die Hausherren überwiegend mehr für das Spiel investierten.

20. Ende 1. Drittel

20. Donald, DJ Busdeker und Mick Köhler haben die letzten beiden Offensivaktionen des ersten Drittels, doch beide scheitern aus der Distanz am stark aufgelegten Andreas Jenike.

19. Die Gastgeber machen viel Druck. Noch fehlt jedoch der entscheidende Pass, um den Ausgleich zu erzielen.

18. Die Strafe von Stanislav Dietz ist vorüber und sofort wird es vor dem Tor von Strauss Mann gefährlich. Allerdings verpasst der soeben zurückgekehrte Dietz aus spitzem Winkel den Kasten der Gäste.

17. Die Panther kommen früh in die Formation und kommen zu gleich drei Schüssen aus der Distanz, doch Andreas Jenike ist in allen Fällen sofort da und bereinigt die Situation umgehend. Dennoch kommen die Roosters nur selten zu Entlastungsangriffen.

16. Stanislav Dietz Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Stanislav Dietz (Iserlohn Roosters)

Nach dem Stockschlag gibt es das erste Powerplay der Begegnung.

16. Christian Hanke läuft allein auf Andreas Jenike zu, ehe er kurz vor dem Abschluss aus kurzer Distanz einen Stockschlag von Stanislav Dietz abbekommt.

15. Ein Tempogegenstoß der Roosters geht über die linke Seite, ehe Leon Bußmann einen scharfen Pass auf den zweiten Pfosten sucht. Das Zuspiel ist jedoch zu dicht am Kasten von Strauss Mann vorbei, sodass dieser einen Schritt nach vorne macht und das Spielgerät aus der Luft pflückt.

14. Es bleibt dabei, dass beiden Teams noch viele einfache Fehler unterlaufen, sodass ein geordneter Spielaufbau eher eine Seltenheit ist.

13. Aus dem linken Bullykreis hat Mick Köhler erst die Möglichkeit, doch sein Schuss aufs kurze Eck kann Andreas Jenike mit der Schulter neben den Kasten lenken. Kurz darauf ist es Nolan Zajac von der blauen Linie, der den Goalie testet.

12. Die Konter der in weiß spielenden Gäste sind weiterhin zu ungenau und so bleiben die Roosters überwiegend in Puckbesitz.

10. Die Gäste versuchen, das Spiel zu beruhigen, und halten das Spielgerät eine längere Zeit hinter dem eigenen Tor. Allerdings verpufft der anschließende Angriff frühzeitig, sodass die Gastgeber wieder nach vorne kommen.

9. Die Roosters haben nun mehr Spielanteile als die Panther, die sich vor allem auf die Defensive beschränken. Mit schnellen Tempogegenstößen wollen die Augsburger nun zum Torerfolg kommen.

8. Obwohl es für die Iserlohn Roosters um nichts mehr geht, möchten sich die Hausherren mit einer starken Vorstellung aus der Saison verabschieden. Sowohl beim Tempo als auch bei der Intensität sind die Hausherren voll da und geben keinen Puck ohne Gegenwehr verloren.

7. Zach Osburn kann einen Fehler der Gäste in deren eigenem Drittel beinahe nutzen und kommt aus dem Slot heraus zum Abschluss. Sein Schuss aus der Drehung fliegt hauchdünn am Kasten von Mann vorbei.

6. Die Begegnung ist sehr schnell und es geht von links nach rechts und wieder zurück. Allerdings fehlt beiden Teams aktuell der letzte Pass, der für Torgefahr sorgen könnte. Dann ist es jedoch Anthony Louis, der aus dem linken Bullykreis aufs kurze Eck zielt, doch Andreas Jenike kann die Scheibe festmachen.

4. Auch die Roosters suchen nach einem Abspielfehler den schnellen Abschluss, doch nach einem Pass in den rechten Bullykreis scheitert Christian Thomas aus kurzer Distanz am glänzend parierenden Strauss Mann.

4. Chris Collins Augsburg Tor für Augsburger Panther, 0:1 durch Chris Collins

Augsburg kann einen Puckverlust der Hausherren in der neutralen Zone ausnutzen und kommt über halblinks nach vorne, ehe ein scharfer Pass in die Mitte folgt. Aus rund fünf Metern behält Chris Collins die Nerven und zimmert die Scheibe ohne Probleme rechts ins Netz.

3. Nach einem Schuss von der rechten Seite der blauen Linie muss Strauss Mann erstmals eingreifen. Dieser lässt die Scheibe nach vorne prallen, sodass Maciek Rutkowski den Rebound aufnehmen kann. Aus kurzer Distanz verpasst er jedoch den Abschluss und so verstreicht die Möglichkeit.

2. Die ersten Momente verlaufen ruhig und beide Teams versuchen in den ersten Minuten in die Partie zu finden. Offensivaktionen sind demzufolge recht überschaubar.

1. Die Partie beginnt und die Roosters sind in dunklen Jerseys unterwegs. Die Gäste agieren in Weiß.

1. Spielbeginn

Einzig die Bilanz der letzten Begegnung mit den Iserlohn Roosters dürfte den Augsburgern Sorgen bereiten. Von den letzten fünf Aufeinandertreffen konnten die heutigen Gäste keines gewinnen, nicht einmal nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Der letzte Dreier für die Panther gegen die Roosters stammt vom 13. Oktober 2023. Rund eineinhalb Monate später setzten sich die Augsburger nach Verlängerung durch, ehe die Sieglosserie begann. Seither ging man dreimal in die Overtime, wobei eine Partie erst im Penaltyschießen entschieden wurde, und in allen Fällen hatten die heutigen Gastgeber die Nase vorne. Um den sicheren Klassenerhalt zu schaffen, müssen die Gäste heute die Serie beenden.

Obwohl die heutigen Gäste nur eines der letzten fünf Ligaspiele für sich entscheiden konnten, war der einzige Erfolg äußerst wichtig. Am vergangenen Dienstag bezwangen die Augsburger den direkten Konkurrenten aus Düsseldorf mit 5:1, nachdem man im ersten Drittel sogar mit 0:1 hinten lag. Diese drei Punkte haben zum Positionstausch in der Tabelle geführt. Nun möchten die Panther nachlegen und den Klassenerhalt mit einem weiteren glatten Sieg zementieren. Da spielt es ihnen auch in die Karten, dass Iserlohn auf den zweitbesten Torschützen, Tyler Boland, und den Dritten in dem vereinsinternen Scorerranking, Taro Jentzsch, verzichten muss.

Im Gegensatz zur DEG haben die Augsburger Panther heute das Heft in den eigenen Händen. Mit einem Sieg in Iserlohn würden die Bayern nahezu garantiert den Klassenerhalt schaffen, da Düsseldorf ganze 14 Tore aufholen müsste. Sofern Augsburg nicht in der regulären Spielzeit die Partie für sich entscheiden könnte, müsste das Team von Larry Mitchell auf Schützenhilfe von den Grizzlys Wolfsburg hoffen, die zeitgleich gegen die Düsseldorfer EG antreten. Auch für die Wolfsburger geht es noch um einiges, da die Grizzlys ihren zehnten Platz verteidigen wollen und immerhin in die Play-ins einziehen möchten. Somit sind die Grundvoraussetzungen für einen Verbleib in der DEL für die Panther nahezu ideal.

Am letzten Spieltag der regulären Saison empfangen die Iserlohn Roosters die Augsburger Panther. Während Iserlohn aktuell zwar nur einen Platz vor den Gästen in der Tabelle liegt, trennen die beiden Teams jedoch fünf Zähler. Das bedeutet, dass die Gastgeber nicht mehr vom zwölften Rang zu verdrängen sind und somit auch nicht mehr absteigen können. Dahingegen sieht es für die Mannen von Larry Mitchell deutlich brisanter aus. Aktuell nehmen die Panther die vorletzte Position im Tableau ein, wobei man mit dem Schlusslicht, der Düsseldorfer EG, punktgleich ist. Lediglich das bessere Torverhältnis entscheidet in diesem Vergleich, da beide Teams jeweils zwei Spiele gegeneinander gewinnen konnten.