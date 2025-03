38. Justin Richards Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 3:0 durch Justin Richards

Wolfsburg verteidigt wie eine Schülermannschaft und die DEG legt nach! Rick Schofield hält die Scheibe hinter dem gegnerischen Kasten. Aufreizend lange lässt er sich Zeit und wird nicht besonders vehement angegriffen, obwohl er sogar zwei Verteidiger um sich hat. So lauert Justin Richards vor dem Kasten völlig frei und muss nur noch den Schläger reinhalten!

38. Nächste Gelegenheit für die DEG! Kyle Cumiskey schließt aus spitzem Winkel ab, mit dem einzigen Ziel, Dustin Strahlmeier zum Rebound zu zwingen. Das gelingt tatsächlich, allerdings kann Rick Schofield die Chance nicht verwerten!

37. Individuelle Fehler passieren den Gastgebern weiterhin, wie dieser einfache Scheibenverlust von Brendan O'Donnell in der neutralen Zone. Allerdings machen die Grizzlys auch einfach viel zu wenig aus diesen Einladungen.

36. Wolfsburg wieder komplett, dennoch kommen die auffälligen Üffing und Roßmy zu ihrer nächsten Gelegenheit. Auch die vierte Düsseldorfer Reihe liefert heute ab.

35. Sehr dominantes Powerplay der Rheinländer. Obwohl Cumiskey beim Schlagschuss der Schläger bricht, können Ramage und Button weiterhin nicht wechseln und müssen insgesamt mehr als zwei Minuten abspulen.

33. Andy Miele Wolfsburg Kleine Strafe (2 Minuten) für Andy Miele (Grizzlys Wolfsburg)

Für einen Stockschlag muss Miele in die Kühlbox. Gelingt der DEG nun schon eine kleine Vorentscheidung?

32. Die DEG ist wieder komplett, hat auch die doppelte Unterzahl verhältnismäßig schadlos überstanden.

31. Im Vier-gegen-Fünf hat Düsseldorf plötzlich zwei klare Shorthanderchancen. O'Connor ist nun defensiv gefordert und kann mit einem starken und regelkonformen Backcheck gerade noch Schlimmeres verhindern.

31. Wieder O'Connor, diesmal aus der zweiten Reihe. Der Abpraller landet vor den Füßen von Spencer Machacek, der jedoch etwas überrascht wirkt und Haukeland aus kurzer Distanz nicht überwinden kann!

30. Ryan O'Connor trifft aus dem Slot die Maske von Henrik Haukeland, die sich hinten öffnet. Die Unterbrechung kommt den Gastgebern natürlich sehr gelegen.

29. Drake Rymsha Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Drake Rymsha (Düsseldorfer EG)

Jetzt kommt es ganz dicke für die DEG, die ganze anderthalb Minuten in doppelter Überzahl verbringen muss! Die Strafe gegen Drake Rymsha ist vollkommen berechtigt, an der Bande fuchtelt er mit dem Stock rum.

28. Tyler Gaudet Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Tyler Gaudet (Düsseldorfer EG)

Harte Entscheidung. Tyler Gaudet hält hinter dem gegnerischen Tor eher zufällig den Schläger in die gegnerischen Beine.

28. Wolfsburg wirkt stark verunsichert! Erst zieht Brendan O'Donnell nach einem leichtfertigen Puckverlust der Grizzlys sofort ab, dann trifft Alexander Ehl aus kurzer Distanz den Pfosten!

27. Drake Rymsha Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 2:0 durch Drake Rymsha

Die Grizzlys sind gerade wieder komplett, da können die Hausherren doch noch erhöhen! Bernhard Ebner hält von der blauen Linie drauf. Besonders stramm ist der Versuch nicht, was Drake Rymsha wiederum die perfekte Gelegenheit für den Tip-in bietet! Jetzt steht die Halle endgültig Kopf!

26. Plötzlich bebt die Halle! Das liegt nicht nur daran, dass sich die Heimmannschaft im Powerplay befindet, sondern vor allem daran, dass Iserlohn gegen Augsburg ausgeglichen hat. Damit wäre die DEG gerettet!

25. John Ramage Wolfsburg Kleine Strafe (2 Minuten) für John Ramage (Grizzlys Wolfsburg)

Ramage, der Strafenkönig, schlägt wieder zu. Vor dem eigenen Kasten hält er den Gegenspieler klar und deutlich. Der Verteidiger beschwert sich lautstark, moniert wohl eine mögliche vorangegangene Abseitsstellung.

23. Auch Luis Schinko dreht eine feine Pirouette um den Verteidiger und taucht so frei vor Henrik Haukeland auf, auch wenn der Winkel ungünstig ist. Es ist schon auffällig, wie sich die Hausherren immer wieder düpieren lassen.

21. Nun fast der Blitzstart der Grizzlys! Julian Chrobot tankt sich etwas unorthodox durch und hält drauf. Dabei wird er im letzten Moment von Paul Postma bedrängt, da hätte es auch eine Strafe für den Verteidiger geben können. Chrobot scheint an seinem 24. Geburtstag heute besonders motiviert.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Unzufriedene Gesichter auf beiden Seiten. Die DEG liegt nach einem Blitzstart zwar weiterhin in Front, würde aufgrund der gleichzeitigen Augsburger Führung aber auf dem letzten Tabellenplatz verharren. Auch die Grizzlys würden ihr Ziel derzeit nicht erreichen, da Frankfurt in Nürnberg gleich mit drei Toren führt. Die Niedersachsen haben nach der schläfrigen Anfangsphase aber deutlich mehr in das Spiel investiert, verbuchten insgesamt mehr als doppelt so viel Puckbesitz wie die DEG. Vor dem gegnerischen Tor waren die Allerstädter aber noch nicht zwingend genug.

20. Ende 1. Drittel

19. Es laufen die Schlussminuten im ersten Drittel. Mittlerweile haben die Grizzlys hier klar die Spielkontrolle übernommen, sind bisher aber noch nicht zwingend genug.

17. Die dritte Reihe mit den beiden Nachverpflichtungen Jimmy Lambert und Tanner Kaspick macht viel Dampf. Die Scheibe kommt in den Slot zu Julian Chrobot, der einen verdeckten Rückhandschuss versucht.

16. Auf Nürnberger Schützenhilfe sollte man sich als Wolfsburger heute nicht mehr verlassen: Frankfurt führt in Franken bereits mit 3:0.

15. Ähnliche Szene auf der Gegenseite, wo Luis Üffing für den zentral lauernden Bennet Roßmy querlegt. Allerdings ist auch Dustin Strahlmeier gut postiert und hält den linken Schoner raus.

13. Erste zwingende Aktion der Grizzlys! Luis Schinko prescht über links vor und legt zurück auf den früheren Kölner Lucas Dumont, der frei vor Henrik Haukeland aber kein Vorbeikommen findet.

12. Schon oft war die DEG in dieser Spielzeit gut in ihre Partien gestartet - nun geht es aber darum, die Leistung hochzuhalten und auch im zweiten und dritten Drittel zu bestätigen. Gerade schleichen sich bei den Rheinländern auffällig viele Fehler ein.

11. Nun führen die Löwen Frankfurt schon mit 2:0. Unterdessen können sich die Grizzlys nur per Icing befreien, haben ihre Offensivbemühungen wieder ein wenig zurückgefahren.

9. Powerbreak, mal ein paar Sekunden zum Durchatmen. Nach schläfrigem Start haben mittlerweile auch die Gäste in die Begegnung gefunden. Da mit Augsburg und Frankfurt die direkten Konkurrenten beider Teams führen, ist die Stimmung ein wenig gedrückt.

8. Auch bei numerischer Gleichheit können sich die Grizzlys erstmals länger im gegnerischen Drittel festsetzen. Das ist auch nötig, denn in diesem Moment gehen die Löwen Frankfurt in Nürnberg in Führung und würden Wolfsburg aus den Playoffs stoßen!

7. Ein verdeckter Schuss von Ryan O'Connor ist nicht ohne. Nun sind die Hausherren jedoch wieder komplett.

6. Der erste Shift in Überzahl bleibt lange ungefährlich. Dann kommt immerhin mal Luis Schinko nach einer schönen Triangulation aus dem linken Bullykreis zum Abschluss.

5. Sinan Akdağ Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Sinan Akdağ (Düsseldorfer EG)

Im Backcheck hakt sich Sinan Akdağ mit dem Schläger bei Andy Miele ein. Powerplay Grizzlys!

4. Julian Chrobot tankt sich im Alleingang durch. Doch anstatt dem früheren Kölner zu Hilfe zu eilen, fahren die Mitspieler lieber zum Wechsel.

3. Nun allerdings der erste Dämpfer für die DEG, und zwar aus Iserlohn: Dort führen die Panther nämlich ebenfalls früh mit 1:0 gegen die Roosters.

2. Die Rheinländer machen genau so aktiv weiter und schnüren die Grizzlys im eigenen Drittel ein. Dass es für Wolfsburg noch um die Pre-Playoffs geht, ist überhaupt nicht zu erkennen.

1. Drake Rymsha Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:0 durch Drake Rymsha

27 Sekunden sind gespielt, da steht die Arena Kopf! Drake Rymsha taucht nach Querpass von rechts frei im Slot auf, nimmt die Scheibe geschickt in letzter Sekunde rechts mit der Rückhand mit und öffnet so die Beine von Dustin Strahlmeier.

1. Im Düsseldorfer Hexenkessel geht es los! Die DEG schnappt sich das erste Bully - ein gutes Omen?

1. Spielbeginn

Die Starting Six für den finalen Showdown: Düsseldorf beginnt mit Henrik Haukeland im Tor, Paul Postma, Sinan Akdağ, Alexander Blank, Philip Gogulla und Drake Rymsha. Für die Grizzlys starten Dustin Strahlmeier im Kasten, Julian Melchiori, John Ramage, Lucas Dumont, Luis Schinko und Phil Varone.

Ein Abstieg wäre für die DEG existenzbedrohend. Erstens müsste die teure Halle bei deutlich geringeren Einnahmen finanziert werden. Zweitens haben die Spieler allesamt keinen Vertrag für das Unterhaus. Und dann Gesellschafter Jens Thiermann bislang nur für den Fall des Klassenerhalts eine zusätzliche Millionensumme als neuer Hauptsponsor angekündigt.

In den vergangenen beiden Spielzeiten hatten die Augsburger Panther als Schlusslicht das Glück, dass der Meister der DEL2 (erst Ravensburg, dann Regensburg) keine Lizenz für das Oberhaus beantragte. In dieser Spielzeit ist die Chance auf nachträglichen Klassenerhalt deutlich geringer, denn mit Kassel, Krefeld, Dresden, Rosenheim und Landshut haben gleich fünf DEL2-Klubs die Lizenz beantragt.

Erschwert wird die Aufgabe für die DEG dadurch, dass für die Gäste aus Wolfsburg ebenfalls noch die gesamte Saison auf dem Spiel steht. Zwar belegen die Grizzlys momentan Platz Zehn und würden so immerhin noch in die Pre-Playoffs einziehen, bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg der Löwen Frankfurt (in Nürnberg zu Gast) würden die Niedersachsen die Postseason allerdings komplett verpassen.

Einen ersten Matchball haben die Rheinländer am Dienstag verspielt. Im direkten Abstiegsduell bei den Augsburger Panthern ging man sang- und klanglos mit 1:5 unter und ist nun neben einem eigenen Erfolgserlebnis auf Schützenhilfe aus Iserlohn angewiesen - dort sind die Panther heute zeitgleich zu Gast. Die Roosters sind mittlerweile gerettet.