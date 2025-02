20. Drittelfazit:

Die Roosters gehen mit einer 1:0-Führung gegen die Adler Mannheim in die erste Pause. Beide Teams gaben von Beginn an Vollgas und erspielten sich viele Torchancen. Thomas traf früh für die Gäste mit einem satten Schuss in den Winkel. Auch in der Folge gab es in dieser temporeichen Partei Chancen auf beiden Seiten. Mannheim zum Ende hin mit mehr Druck und deutlich mehr Zeit im Offensivdrittel, noch aber hält die Führung der Iserlohner.

20. Ende 1. Drittel

18. Maximilian Heim wirft den Puck von rechts neben dem Pfosten in den Slot. Dort herrscht viel Verkehr, die Roosters können im Kollektiv klären.

16. Missverständnis in der Defensive der Adler, Taro Jentzsch kommt so rechts in der Rundung an die Scheibe. E bedient Dal Colle im Slot, dieser setzt den Puck aber knapp am linken Pfosten vorbei.

15. Wieder ein guter Forecheck der Adler. Luke Esposito nimmt sich im Anschluss von links den Direktschuss, Jenike ist mit dem Schoner zur Stelle.

13. John Gilmour schließt von rechts aus dem Halbfeld ab. Vor dem Tor herrscht viel Verkehr, letztendlich blockt aber ein eigener Mitspieler seinen Abschluss ab.

12. Erste längerer Druckphase jetzt der Adler. Es bleibt weiterhin eine temporeiche Partie mit nur ganz wenigen Unterbrechungen.

11. Tobias Fohrler abgefälschter Schuss von rechts von Blau stellt Jenike vor keine Probleme.

11. Maciek Rutkowski probiert eś mit dem Bauerntrick, Brückmann lenkt die Scheibe mit dem Schoner in den Slot und kann sie dort letztendlich sichern.

10. Mannheim mit der dicken Ausgleichschance. Plachta bedient mit der Rückhand im Slot fein den einlaufenden John Gilmour, der aber an Andreas Jenike scheitert.

9. Chance aufs 2:0 für die Gäste! Lennard Nieleck wird im Slot auf Hüfthöhe angespielt, er pflückt den Puck herunter, scheitert dann aber an Brückmann.

8. Agressiver Forecheck der Roosters, Mannheim findet nach dem Gegentreffer noch keine Antwort.

6. Christian Thomas Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 0:1 durch Christian Thomas

Thomas hämmert den Puck zum 1:0 in den Winkel. Die Roosters gewinnen das Offensivbully, über drei Stationen wird dann rechts im Bullykreis Thomas frei gespielt, der den Puck humorlos oben links ins Eck schweißt.

6. Alberg bedient mit der Rückhand rechts im Bullykreis Labrie, der am Schoner von Brückmann scheitert. Die Partie ist extrem Chancenreich.

5. Mannheim übernimmt nun mehr und mehr die Spielkontrolle, Kälble schließt dann von links etwas überhastet ab, Jenike ist mit der Fanghand zur Stelle.

4. Stefan Loibl mit dem nächsten Abschluss für die Gastgeber. Er zieht mit Tempo aus der neutralen Zone in den hohen Slot, Jenike aber hat freie Sicht und pariert den Flachschuss mit dem Schoner.

2. Aber auch Mannheim in diesem extrem temporeichen Beginn mit zwei guten Abschlüssen. Hier ist von Beginn an Feuer drin.

1. Was für eine erste Minute! Tyler Boland bedient von rechts mit dem Querpass Osburn, der an einem starken Safe von Brückmann scheitert.

1. Thomas nach Wiederanpfiff mit der Chance auf die Führung. Er bekommt einen hohen Pass perfekt in den Lauf, setzt den Puck aus dem Slot dann aber knapp über den Kasten.

1. Nach fünf Sekunden ist dann die Partie erstmal wieder unterbrochen, da aufgrund von Fan-Protesten Gegenstände auf dem Eis liegen.

1. Der Puck ist gefallen, Drittel Nummer eins läuft!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen aufs Eis in der SAP-Arena in Mannheim, gleich geht es hier los!

Zum Personal auf dem Eis: Bei den Gastgebern fehlen weiterhin Arno Tiefensee erkrankt und Fabrizio Pilu angeschlagen. Zac Leslie, Kris Bennett, Austin Ortega, Tim Lovell, Eric Uba, Sam Soramies sind überzählig, im Tor beginnt Felix Brückmann. Die Gäste aus Iserlohn setzten auf Andreas Jenike zwischen den Pfosten.

Am liebsten würden die Roosters den Klassenerhalt dann aber natürlich bereits unter Dach und Fach haben. Zuletzt musste man allerdings eine 2:3 Niederlage gegen Bremerhaven hinnehmen. Auch bei den Adlern läuft nicht alles perfekt. Unter der Woche verlor man im Nachholspiel, ebenfalls gegen Bremerhaven, mit 5:3 und musste den dritten Tabellenplatz vorerst an das Team von der Küste abgeben.

Die Jungs von Cheftrainer Franz-David Fritzmeier stehen mit 47 Punkten aktuell auf Rang zwölf, nur zwei Punkte dahinter stehen die Augsburg Panther auf dem letzten Tabellenplatz. Düsseldorf, die 46 Punkte auf dem Konto haben, komplettiert das Trio, welches um den Klassenerhalt kämpft. Am letzten Spieltag könnte es für die Roosters zu einem wahren Showdown kommen, wenn der AEV an den Seilersee kommt.

Die Tabelle ist wieder ausgeglichen, alle Teams haben 48 Spiele absolviert und dementsprechend in der Hauptrunde noch vier Partien vor der Brust. Während die heutigen Gastgeber bereits sicher in den Playoffs stehen und es lediglich noch um das Heimrecht in den Playoffs geht, kämpfen die Gäste aus Iserlohn um den Klassenerhalt.