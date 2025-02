19. Jeremy McKenna gewinnt hinter dem gegnerischen Tor die Scheibe und bringt das Spielgerät sofort in den Slot, wo Mark Rassell lauert. Aus vier Metern kann er jedoch Tobias Ančička nicht bezwingen, sodass es beim 1:1 bleibt. Kurz darauf ist es erneut Rassell, der erneut nicht am Goalie vorbeikommt.

18. Nachdem das erste Powerplay für die Gastgeber nur wenige Sekunden anhielt, kann das Team von Mitch O'Keefe keine Torgefahr während der zweiten Überzahlsituation erzwingen. Köln ist wieder vollzählig und so geht es im Fünf-gegen-fünf weiter.

17. Die größte Chance während des Powerplays der Ice Tigers hatten die Kölner Haie. Die Gäste verteidigen es sehr offensiv und bringen immer wieder die Scheibe aus dem eigenen Drittel, sodass Nürnberg mehrfach neu aufbauen muss.

16. Juhani Tyrväinen kann einen Flüchtigkeitsfehler eines Kontrahenten ausnutzen und läuft über die linke Seite alleine auf Hungerecker zu. Aus kurzer Distanz scheitert der Kölner jedoch am Goalie der Hausherren, der lange stehen bleibt.

15. Jan Luca Sennhenn Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie)

Luca Sennhenn ist der Übeltäter, der Headrick mit einem Beinstellen regelwidrig gestoppt hat.

15. Owen Headtrick bekommt zentral an der blauen Linie den Puck und nimmt sofort Tempo auf. Er zieht in Richtung des linken Bullykreises, ehe er aus drei Metern mit der Rückhand abschließen möchte. Beim Schuss wird er jedoch zu Fall gebracht, was eine Strafe nach sich zieht.

14. Veli-Matti Vittasmäki bekommt an der linken Bande die Scheibe zugespielt und zieht über die Grundlinie vors Tor. Sein Rückhandschuss kann Hungerecker jedoch parieren.

13. Es gibt nur sehr wenige Unterbrechungen, sodass die Zeit schnell heruntertickt. Köln versucht unterdessen, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen, und baut langsam aus dem eigenen Drittel auf.

12. Auf der anderen Seite probiert es Owen Headrick von der rechten Seite der blauen Linie. Sein Handgelenkschuss wird jedoch im Slot noch abgefälscht und fliegt in der Folge deutlich links am Kasten vorbei.

11. Justin Schütz wird wieder in die gegnerische Zone geschickt, doch dieses Mal versucht er es aus dem linken Bullykreis. Bei seinem Schussversuch wird er jedoch stark von Cody Haiskanen angegangen, wodurch die Genauigkeit fehlt.

10. Nach einer turbulenten Anfangsphase, die zwei Treffer enthielt, flacht die Begegnung nun leicht ab. Während Nürnberg nach dem Ausgleich etwas aktiver war, sind nun die Kölner Haie die spielbestimmende Mannschaft.

9. Adam Almquist hat viel Platz halblinks und zieht kurz hinter der blauen Linie einfach mal ab. Sein Schuss wird direkt vor dem Tor noch von einem Verteidiger geblockt und so kann die Situation geklärt werden.

8. Köln scheint nicht lange vom Gegentreffer geschockt zu sein und so geht es in Richtung des Kastens von Leon Hungerecker. Einen Schuss aus dem rechten Bullykreis kann der Goalie der Gastgeber mit dem linken Beinschoner parieren.

7. Die Partie ist sehr abwechslungsreich und so geht es von links nach rechts und wieder zurück. Allerdings sind die Hausherren das leicht überlegene Team.

6. Cole Maier Nürnberg Tor für Nürnberg Ice Tigers, 1:1 durch Cole Maier

Das ging schnell! Das folgende Bully gewinnen die Ice Tigers, ehe Cole Maier nach drei Pässen viel zu viel Raum hat und aus dem rechten Rückraum abschließt. Sein Schuss geht ohne Berührung ins Netz und so gibt es wenige Momente nach der Führung der Gäste den Ausgleich.

5. Otso Rantakari Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Otso Rantakari (Kölner Haie)

Otso Rantakari muss nach einer Behinderung für zwei Minuten vom Eis.

5. Justin Schütz Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:1 durch Justin Schütz

Ein Pass aus der eigenen Zone landet bei Justin Schütz, der in der neutralen Zone Tempo aufnimmt. Über halbrechts hat er viel Platz und geht alleine auf Hungerecker zu, ehe er aus fünf Metern abschließt. Sein Handgelenkschuss fliegt rechts über die Schulter des Goalies und so gehen die Gäste nach einem schnellen Tempogegenstoß in Führung.

4. Die Ice Tigers nehmen nun etwas Tempo aus der Partie und halten die Scheibe in den eigenen Reihen und wollen die Kontrolle an sich reißen.

3. Beide Mannschaften agieren mit hoher Intensität und meiden keinen Zweikampf. Dadurch kommt es dazu, dass ein geordneter Spielaufbau nur selten erfolgreich ist. Dann ist es jedoch Charlie Gerard, der auf der rechten Seite Fahrt aufnimmt und aus dem Bullykreis den Abschluss sucht. Sein flacher Handgelenkschuss ist jedoch keine Gefahr für den Kasten von Ančička.

2. Auch die Kölner lassen sich nicht lange bitten und suchen den Weg nach vorne. Einen Schuss von der blauen Linie kann Leon Hungerecker jedoch in die rechte Rundung abwehren.

1. Nach 33 Sekunden prüft Roman Kechter den Goalie der Gäste, doch seinen Versuch aus kurzer Distanz kann Tobias Ančička abfangen.

1. Es kann losgehen! Die Ice Tigers sind in Dunkelblau aktiv, während die Kölner Haie gewohnt in Hellgrau unterwegs sind.

1. Spielbeginn

Damit das Unterfangen, direkt in die Viertelfinals einzuziehen, doch noch erreicht werden kann, setzt Mitch O'Keefe in der Starting Six auf Leon Hungerecker im Tor. Davor stehen die nominellen Verteidiger Marcus Weber und Owen Headrick. Im Angriff sollen Mark Rassell, Will Graber und Jeremy McKenna für Furore sorgen. Auf der anderen Seite schickt Kari Jalonen Tobias Ančička in den Kasten. Davor agieren Veli-Matti Vittasmäki und Jan Luca Sennhenn. Vorne sollen es Josh Currie, Louis-Marc Aubry und Parker Tuomie richten.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle verrät, dass die Hausherren in den letzten Spielen deutlich erfolgreicher waren. Während die Kölner Haie nur sechs von 15 möglichen Punkten einheimsen konnten, holten die Ice Tigers in dieser Zeit zwölf Zähler. Außerdem hat das Team von Mitch O'Keefe die letzten drei DEL-Begegnungen allesamt für sich entscheiden können. Darüber hinaus gewannen die Nürnberger zwei der drei bisherigen Aufeinandertreffen mit den Kölnern, wobei beide Erfolge erst in der Verlängerung entstanden. Einen Sieg in der Overtime oder gar nach Penaltyschießen würden die Ice Tigers heute zwar ebenfalls nehmen, allerdings würde man damit die heutigen Gäste nicht mehr aus eigener Kraft einholen können.

Mit einem Sieg könnten sich die Kölner Haie vom direkten Konkurrenten aus Nürnberg absetzen, wodurch das Team von Kari Jalonen eine entspanntere Schlussphase der regulären Saison haben dürfte. Außerdem greifen die Kölner mit drei weiteren Punkten die Fischtown Pinguins an, die eben jenen Vorsprung haben. Vor allem mit Blick auf die Playoffs dürfte jeder Platz wertvoll sein. Dahingegen ist ein Erfolg der Ice Tigers aus gleich mehrer Hinsicht wichtig. Während man mit drei Zählern gegen Köln und einem Sieg aus dem Nachholspiel mit dem heutigen Kontrahenten gleichziehen könnte, halten Mitch O'Keefe und seine Mannschaft auch die Straubing Tigers hinter sich. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Tigers nur einen Zähler. Aber auch die Löwen Frankfurt, die als Elfter aktuell gar nicht in den Playoffs stehen, liegen nur drei Punkte hinter den Nürnbergern.

Die Gäste aus Köln haben nach 46 gespielten Partien 72 Punkte auf dem Konto, womit das Team von Kari Jalonen Platz sechs einnimmt, womit man sich direkt für das Viertelfinale der Playoffs qualifizieren würde. Mit sechs Zählern Rückstand folgen die Nürnberg Ice Tigers, die allerdings ein Spiel weniger absolviert haben. Der siebte Rang reicht lediglich für die Qualifikation für die Play-ins, weshalb der sechste Platz deutlich attraktiver ist. Demzufolge ist die Begegnung für beide Vereine sehr wichtig, da sie großen Einfluss auf die restliche Spielzeit nehmen dürfte.