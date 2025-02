41. Das letzte Drittel läuft.

41. Beginn 3. Drittel

40. Drittelfazit

Die Kölner Haie führen auch nach dem zweiten Drittel nun leicht glücklich mit 3:2 gegen die Düsseldorfer EG. Die Gäste kamen besser aus der Kabine und erzielten in der 31. Minute den verdienten 1:1-Ausgleich. Danach nutzen die Haie aber ein Powerplay und brachten die Gastgeber durch Tuomie mit 2:1 in Führung. Die Düsseldorfer setzen anschließend nach, kreierten immer wieder Möglichkeiten und machten in der 37. Minute das verdiente 2:2. Kurz vor der Pause kassierte die DEG dann erneut eine Strafe und Köln brauchte nur fünf Sekunden im Powerplay zur 3:2-Drittelführung. Kommen die Düsseldorfer noch einmal zurück?

40. Ende 2. Drittel

40. Die letzten 60 Sekunden im Mittelabschnitt laufen. Schütz bringt einen Schlagschuss von der linken Seite scharf aufs Tor. Storm und Aubry setzen sofort nach, doch Haukeland ist da.

39. Josh Currie Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 3:2 durch Josh Currie

Fünf Sekunden brauchen die Haie im Powerplay. Sie gewinnen das Bully und Almquist legt die Scheibe in den Slot, dort arbeitet Currie nach und drückt den Puck aus kurzer Distanz über die Linie zum 3:2.

39. Tyler Gaudet Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Tyler Gaudet (Düsseldorfer EG)

Gaudet sieht für Beinstellen die nächste Strafe. Können die Haie das Powerplay erneut nutzen?

39. Nach einem Missverständins zwischen Wirth und Haukeland setzen die Haie nach und holen eine Strafe für sich heraus.

38. Die letzten drei Minuten im zweiten Abschnitt laufen. Köln erzwingt in der neutralen Zone die Scheibe und Kammerer sucht mit einem tiefen Pass Storm, doch der Pass ist etwas zu steil und so kann der Däne den Puck nicht gezielt aufs Tor bringen.

37. Laurin Braun Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 2:2 durch Laurin Braun

Da ist der verdiente Ausgleich für die DEG! Erneut erzwingen die Gäste in der neutraler Zone die Scheibe und Braun probiert es einfach mal aus der Distanz von der linken Seite mit einem Schlagschuss. Er visiert das obere rechte Eck an und die Scheibe fliegt genau da oben ins Netz.

36. Das Spiel geht nun hin und her. Düsseldorf spielt nun viel aggressiver und O'Donnell bekommt links am Pfosten die Chance auf den Nachschuss, scheitert aber an Hudáček.

35. Nach einem Fehler der DEG im Aufbau erzwingt Kammerer die Scheibe und läuft frei auf Haukeland zu. Er will die Scheibe durch die Hosenbeine des Goalies spielen, doch der bekommt die Beine gerade noch zu und verhindert das 1:3.

35. Erneut die Gäste. Wieder geht es bei der DEG über rechts und Pivonka steht zentral kurz vor dem Tor frei und schiebt die Scheibe links am Tor vorbei.

34. Die Haie sind wieder komplett und überstehen auch das zweite Powerplay ohne Gegentor. Nur Sekunden nachdem die Gastgeber wieder vollständig sind, zieht Schütz von links unten links aufs Tor, doch Haukeland macht das Eck mit dem Schoner zu.

33. Wieder die Gäste! Die Düsseldorfer setzen sich im letzten Abschnitt fest und erst versucht Gogulla den Goalie im kurzen Eck auf der linken Seite zu überwinden. Anschließend können die Haie nicht den Pass in den Slot auf Angle verhindern, doch sein One-timer wird auf der Linie geblockt.

32. Die DEG findet nun schnell in die Formation. Angle probiert es erneut von der linken Seite, doch Hudáček ist erneut mit dem Schoner da.

31. Justin Schütz Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Justin Schütz (Kölner Haie)

Schütz muss wegen übertriebener Härte für zwei Minuten in die Eisbox. Zweites Powerplay für die DEG.

31. Anschließend gibt es das zweite Powerbreak in diesem Spiel.

30. Die Gäste sind im zweiten Drittel nun viel besser im Spiel und suchen immer wieder den Abschluss. Nun zieht Roßmy aus dem linken Bullykreis ab und visiert das kurze Eck an, doch Hudáček ist mit dem Schoner da.

29. Mal wieder die DEG! Die Gäste kommen über die linke Seite durch und Angle zieht per One-timer ab. Doch sein Schuss geht über das Tor. Nur Sekunden später erzwingen die Gäste erneut die Scheibe und Ehl kommt mit Tempo über rechts durch, läuft allein auf Hudáček zu und will die Scheibe links am Goalie vorbeilegen, doch der ist noch leicht mit dem Schoner dran und die Haie können in aller höchster Not klären.

28. Wieder geht es über die linke Seite der Kölner über Schütz. Er legt auf Sennhenn und sein Schlagschuss aus halblinker Position landet im Fangarm von Haukeland.

27. Erneut die Kölner! Die Domstädter kontern im drei-gegen-zwei, doch der Pass von Wohlgemuth auf Storm ist dann zu spitz und die DEG wieder im Scheibenbesitz.

26. Parker Tuomie Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 2:1 durch Parker Tuomie

Da ist die Führung vier Sekunden vor dem Ende des Powerplays. Die Haie finden in die Formation und die DEG bekommt die Scheibe nach einem Schlagschuss vor dem Tor nicht weg. Der Puck fällt vor die Füße von Toumie und der nimmt das Spielgerät per One-timer und schießt den Puck links unten ins Tor.

25. Die Domstädter finden nun in die Formation und Rantakari probiert es mit einem Schlagschuss vom linken Bullykreis. Er visiert das obere linke Eck an, doch Haukeland ist da.

25. Allerdings sind die Haie nicht besonders stark im Powerplay. Nur Platz zwölf für den KEC im Ligavergleich. Die Haie setzen sich nun zwar im letzten Drittel fest, doch Cumiskey bringt die Scheibe erst einmal aus dem letzten Abschnitt.

24. Laurin Braun Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Laurin Braun (Düsseldorfer EG)

Braun sieht wegen Hakens die erste Strafe. Es gibt das erste Powerplay für die Haie.

23. Erneut die Gäste! Die DEG kommt mit mehr Schwung aus der Kabine und Richards probiert es aus dem Zentrum, Schießt die Scheibe aber knapp über die Latte hinweg.

22. Die Haie setzen nach dem Ausgleichstreffer gleich nach und Austin probiert es mit einem Schlagschuss von der linken Seite, doch sein Schuss wird geblockt.

21. Kyle Cumiskey Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:1 durch Kyle Cumiskey

Da ist der Ausgleich für DEG! Cumiskey gewinnt im eigenen Drittel die Scheibe, legt die Scheibe einmal zu Gogulla und der passt die Scheibe zum freien Cumiskey, der aus kurzer Distanz von der linken Seite nur noch unten rechts einschieben muss. Es ist sein vierter Saisontreffer!

21. Weiter geht's! Der Mittelabschnitt läuft.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit

Die Kölner Haie führen nach dem ersten Drittel verdient mit 1:0 gegen die Düsseldorfer EG. Die Domstädter kommen besser ins Spiel und erzielen nach mehreren Chancen nacheinander durch Münzenberger das 1:0. Auch danach sind die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und die DEG kommt bisher kaum zu Abschlüssen. Gibt es hier die vierte Derby-Niederlage für die Gäste in dieser Saison?

20. Ende 1. Drittel

20. Die letzten 60 Sekunden im ersten Drittel laufen. Der erste Durchgang ist bisher von wenigen Highlights geprägt.

19. Schütz erzwingt in der neutralen Zone das Spielgerät und legt die Scheibe auf MacLeod. Der sieht den deutschen Nationalspieler im Zentrum und Schütz nimmt die Scheibe per One-timer. Sein Schuss wird aber geblockt und fliegt so über das Tor.

18. Die letzten drei Minuten im ersten Drittel laufen. Die DEG kann sich weiter noch nicht wirklich im letzten Abschnitt festsetzen. Die Führung für die Haie ist verdient!

17. Erneut die Gäste! Nach einem guten Aufbau ist Ehl allein im letzten Drittel. Der Spieler mit der Nummer 28 zieht vom rechten Bullykreis ab. Er visiert das untere linke Eck an, doch Hudáček ist da.

16. Cumiskey kommt mit Tempo auf rechts durch und versucht es von der blauen Linie mit einem Schlagschuss, doch der Schuss wird geblockt.

15. Nun mal wieder die DEG. Gogulla kommt mit Tempo über links durch und probiert es aus rund dreieinhalb Metern selbst. Sein Schuss wird aber noch leicht abgefälscht und kommt so nicht aufs Tor.

14. Wieder setzen die Haie nach. Austin passt die Scheibe nach links außen. Niedenz legt die Scheibe in den Slot und Currie läuft an, doch Haukeland ist gerade noch vor dem Spieler mit der Nummer 18 da.

13. Kammerer erzwingt im eigenen Drittel die Scheibe und setzt sich dann mit Tempo gegen seinen Gegenspieler durch. Er passt den Puck ins Zentrum zum Torschützen, doch sein Rückpass ist etwas zu ungenau und der Angriff verpufft.

12. Die Domstädter sind weiter die aggressivere Mannschaft und erzwingen immer wieder durch das starke Forechecking die Scheibe. Rantakari probiert es aus dem Zentrum und visiert das untere rechte Eck an, doch Haukeland ist da. Nur Sekunden später verliert die DEG im Vorwärtsgang erneut den Puck, doch der Schuss von MacLeod landet in den Armen des Goalies.

11. Gute Bilanz. Wenn die Haie das 1:0 gemacht haben, gingen sie 17-mal als Sieger vom Platz. Nur viermal gaben sie den Sieg noch aus der Hand.

10. Marco Münzenberger Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:0 durch Marco Münzenberger

Da ist die verdiente Führung für die Haie! Münzenberger setzt sich mit Tempo an der linken Bande durch, passt die Scheibe zu Kammerer und der legt erneut ins Zentrum zu Münzenberger. Der Spieler mit der Nummer 65 schlenzt den Puck unten rechts ins lange Eck zum 1:0.

9. Münzenberger gewinnt erst das Bully links vor dem Tor von Haukeland, tankt sich dann gegen seinen Gegenspieler durch und setzt dann mit dem Stock nach. Sein Schuss wird aber noch leicht geblockt und ist so kein Problem für den Goalie.

9. Kammerer kommt Mit Tempo über die rechte Seite durch und passt die Scheibe an den zweiten Pfosten. Dort läuft Tyrväinen ein, doch er verpasst das Spielgerät um Zentimeter.

8. Die Haie sind wieder komplett und überstehen das erste Unterzahlspiel in diesem Spiel ohne Gegentreffer.

8. Die letzten 30 Sekunden bleiben der DEG im Powerplay. Die Düsseldorfer finden nun in die Formation und Blank zieht vom rechten Bullykreis volley ab. Er visiert das obere linke Eck an, doch Hudáček ist mit dem Arm da.

7. Die Kölner Haie halten die Gäste weit vom eigenen Drittel fern und Schütz erzwingt in der neutralen Zone die Scheibe, setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch und läuft auf das Tor von Haukeland zu. Sein leicht abgefälschter Schuss von links geht aber Zentimeter rechts am Kasten vorbei.

6. Josh Currie Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Josh Currie (Kölner Haie)

Currie sieht wegen Beinstellens gehen Ehl die erste Strafe und muss für zwei Minuten in die Eisbox. Es gibt das erste Powerplay für die DEG.

5. Die Chance für Hänelt! Almquist passt die Scheibe von rechts knapp vors Tor und Hänelt steht komplett frei. Der Spieler mit der Nummer 92 nimmt den Puck per One-timer und schießt das Spielgerät oben rechts über das Tor.

5. Der Ex-Kölner Gogulla versucht mit einem Schlenzer von der linken Seite am ersten Pfosten Rymsha zu suchen, doch der verpasst den Puck knapp.

4. Erneut erzwingen die Gastgeber im letzten Drittel die Scheibe. Ein Pass von Wohlgemuth in den Slot ist aber zu spitz.

3. Die Haie setzen sich nun mal im letzten Drittel fest und erzwingen im Forechecking die Scheibe. Ein Schuss von Currie aufs Tor wird aber geblockt.

2. Beide Teams wirken noch nicht richtig auf dem Eis. Die Pässe kommen in den ersten beiden Minuten noch nicht beim Mitspieler an. Müller nimmt dann einen Scheibenverlust der DEG im Zentrum direkt. Sein Schuss fliegt aber klar rechts am Tor vorbei.

1. Etwas verspätet geht es in Köln los! Das Eröffnungsbully geht an Köln.

1. Spielbeginn

Der Start beginnt etwas später, weil Teile der Choreo auf dem Eis gelandet sind.

Die Starting Six sind da! Bei Köln beginnt erneut Hudáček im Tor. Zudem stellen Sennhenn und Vittasmäki die Defensive und Wohlgemuth, Storm und Aubry die Offensive. Wohlgemuth absolviert damit heute sein 350. DEL-Spiel. Bei Düsseldorf steht erneut Haukeland zwischen den Pfosten. Zudem sind Akdağ, McKiernan, Gogulla, Blank und Rymsha in der ersten Reihe gesetzt.

Bilanz spricht für die Kölner. In dieser Saison trafen die beiden Teams bereits dreimal aufeinander. Alle drei Spiele konnten die Haie klar für sich entscheiden und erzielten dabei immer mindestens fünf Tore. Das letzte Derby gab es Ende Januar in Düsseldorf. Damals setzten sich die Domstädter mit 7:4 durch. Insgesamt ist Köln seit fünf Spielen gegen die DEG ungeschlagen.

Auch die Düsseldorfer starteten mit zwei Niederlagen nach der Länderspielpause. Dabei gab es eine 2:10-Klatsche gegen die Eisbären Berlin und eine 3:6-Niederlage gegen die Iserlohn Roosters. Vor der Länderspielpause lief es für das Team von Cheftrainer Steven Reinprecht besser. Die Rheinländer gewannen vier von sechs Spielen, da aber auch die Konkurrenten im Abstiegskampf punkteten, steht Düsseldorf mit 42 Zählern weiter auf dem letzten Platz in der DEL. Zudem hat der Tabellen-Vierzehnte mit nur 106 erzielten Toren die schwächste Offensive der Liga.

Die Kölner Haie sind aktuell mit 69 Punkten auf dem sechsten Rang in der DEL. Zuletzt lief es für die Domstädter nicht mehr so gut. Aus den letzten sechs Spielen gab es drei Siege und drei Niederlagen. Nach zwei Siegen in Folge gegen Düsseldorf (7:4) und Frankfurt (2:0) gab es danach eine knappe 2:3-Niederlage gegen München. Anschließend siegten die Haie aber etwas überraschend bei Tabellenführer Ingolstadt mit 4:1. Vor der Länderspielpause kassierte das Team von Head Coach Kari Jalonen eine klare 4:7-Niederlage gegen die Adler Mannheim. Auch nach der Länderspielpause unterlagen die Kölner knapp mit 3:4 gegen die Straubing Tigers.