20. Drittelfazit:

In einem sehr langen aber extrem unterhaltsamen, sowie nickligem Spiel steht es nach den ersten 20 Minuten 2:2. Nach dem Blitzstart der Gäste kamen die Haie etwas überraschend zum Ausgleich. Die Adler gingen dann in doppelter Überzahl durch einen erneuten Treffer von Leon Gawanke wieder in Front. Anschließend aber die Haie besser in der Partie und mit dem erneuten, diesmal auch verdienten, Ausgleich. Die letzten fünf Minuten warn dann geprägt von vielen Fouls, vielen Unterbrechungen und kaum Spielfluss. Unter anderem kassierte Juhani Tyrväinen eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Hier ist ordentlich Feuer drin, gleich geht es weiter!

20. Ende 1. Drittel

20. MacInnis wird von Jokipakka im Slot gesucht, verfehlt das Spielgerät mit der Kelle aber ganz knapp.

19. Juhani Tyrväinen Kölner Haie Große Strafe (5 Minuten + Spieldauer-Disziplinarstrafe) für Juhani Tyrväinen (Kölner Haie)

Fünf Plus Spieldauer wegen des Checks gegen den Kopf, das geht vollkommen in Ordnung. Weiter geht es im vier gegen vier für die nächsten zwei Minuten, dann die Adler mit dem dreiminütigen Powerplay im nächsten Drittel.

19. Kristian Reichel Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Kristian Reichel (Adler Mannheim)

Cross-Check von Reichel gegen Tyrväinen, der zuvor Gawanke mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen hatte. Über Juhani Tyrväinens Strafe wird gerade noch per Videobeweis entschieden.

17. Austin Ortega ist nach einem Pass von links von der Bande von Gilmour im Slot völlig frei, Ančička aber zeigt einen klasse Safe und verhindert den Einschlag.

15. Der Ausgleich hat sich durchaus angedeutet, Mannheim kam kaum mehr in die Offensive und die Kölner haben sukzessive Druck aufgebaut.

14. Brady Austin Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 2:2 durch Brady Austin

Der erneute Ausgleich! Almquists Schuss von rechts geht am Tor vorbei aber springt dann von der Bande zurück in den Slot. Da können die Mannheimer nur unzureichend klären und der Puck landet links bei Austin, der den Puck humorlos oben rechts ins Eck schweißt.

14. Die Kölner jetzt mit einigen Abschlüssen, Brückmann aber ist nach einem Schuss von Schütz aus dem hohen Slot mit der Fanghand zur Stelle und lenkt den Puck zur Seite.

14. Maximilian Glötzl mit dem Abschluss von Blau, Brückmann wehrt den Schuss mit der Stockhand ins Fangnetz ab.

13. Maximilian Kammerer mit einem guten Abschluss von der rechten Seite, Brückmann fährt die Fanghand aus und hat den Puck sicher.

11. Mannheim übt ordentlich Druck aus, findet aber keine Lücken für den klaren Abschluss. Die Gastgeber wieder komplett.

11. Köln wieder zu viert, noch rund eine Minute Powerplay für die Adler.

10. Leon Gawanke Mannheim Tor für Adler Mannheim, 1:2 durch Leon Gawanke

Leon Gawanke mit dem Doppelpack! Doppelpass zwischen Gawanke und Matthias Plachta, der aus dem hohen Slot erneut links rüber legt zu Gawanke, der per One-Timer ins kurze Eck trifft.

10. Mannheim direkt in der Formation. Plachta nimmt sich den One-Timer aus dem rechten Bullykreis, Ančička aber pariert.

9. Juhani Tyrväinen Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Juhani Tyrväinen (Kölner Haie)

Hoher Stock von Tyrväinen, 1:44 jetzt fünf gegen drei.

9. Jan Luca Sennhenn Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie)

Halten von Jan Luca Sennhenn, erstes Powerplay in dieser Partie.

8. Stark mit dem Kopf pariert von Ančička nach einem Schuss aus dem linken Bullykreis von Matthias Plachta. Mannheim sucht sofort die Antwort.

7. Alexandre Grenier Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:1 durch Alexandre Grenier

Der Ausgleich! Starke Vorbereitung von Gregor MacLeod, nachdem sich die Kölner über mehrere Stationen nach vorne spielen. MacLeod legt mit der Rückhand durch die Beine des Verteidigers den Puck auf den in den Slot einlaufenden Grenier, der vor Brückmann eiskalt bleibt und zum 1:1 trifft.

6. Die Adler mit einem guten, aggressiven Forecheck in den ersten Minuten. Immer wieder erobern sie so früh das Spielgerät und kommen zu Abschlüssen.

5. Parker Tuomie probiert es von links aus spitzem Winkel, die Schulter von Brückmann aber zuckt gut raus und verhindert den Einschlag.

4. Nicht nur wegen des frühen Treffers gehen die ersten Minuten klar an die Gäste, Köln noch ohne gefährlichen Abschluss und fast nur in der Defensive gefordert.

2. Zwei auf eins Konter der Gäste. Lukas Kälble legt den Puck rechts raus zu Marc Michaelis, der das Spielgerät aber nicht optimal trifft.

1. Leon Gawanke Mannheim Tor für Adler Mannheim, 0:1 durch Leon Gawanke

Nach sieben Sekunden klingelt es im Kasten der Haie. Vittasmäki spielt den Puck über die Bande raus. Leon Gawanke fängt an der blauen Linie den Puck ab und hämmert das Hartgummi oben links ins Kreuzeck.

1. Der Puck ist gefallen, Drittel Nummer eins läuft!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen aufs Eis in der ausverkauften Lanxess-Arena in Köln, gleich geht es hier los!

Zum Personal auf dem Eis: Bei den Gastgebern gibt es keine Veränderungen im Line-Up, im Tor beginnt Tobias Ancicka. Die Gäste setzten auf Felix Brückmann zwischen den Pfosten. Im Line-Up gibt es im Vergleich zum letzten Spiel einen Wechsel. Stefan Loibl rotiert für Daniel Fischbuch ins Aufgebot. Zac Leslie, Markus Hännikäinen, Eric Uba, Sam Soramies und Neuzugang Tim Lovell sind überzählig.

„Mannheim ist ein sehr gutes Team, das wissen wir. Es ist ein wichtiges Spiel, besonders mit Blick auf die Positionen in der Tabelle. Wir wollen vor unsere eigenen Fans im letzten Spiel vor der Länderspielpause alles raushauen und natürlich gerne die drei Punkte in Köln behalten“, so der jüngst zu den Haien gewechselte Finne Otso Rantakari, der in zwei Spielen bereits zwei Scorer verbuchen konnte.

Die Kölner konnten am Freitag einen souveränen 4:1-Sieg gegen den Tabellenführer Ingolstadt feiern und gehen mit ordentlich Selbstbewusstsein in das Duell gegen die Adler, die wiederrum ebenfalls gut in Form sind. Fünf der letzten sechs Partien konnten die Mannheimer für sich entscheiden, am Freitag gab es einen ungefährdeten 5:2-Auswärtssieg in Schwenningen bei den Wild Wings.

Beide Teams stehen aktuell in den Top-Sechs. Während sich die Adler auf Rang drei befinden, lauern die Kölner Haie lediglich vier Punkte dahinter auf Platz sechs. Beide sollten die direkte Playoff-Teilnahme so gut, wie sicher haben, allerdings geht es noch darum, wer in den Top-Vier landet und sich dementsprechend das Heimrecht sichert.