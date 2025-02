24. Tyler Gaudet Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Tyler Gaudet (Düsseldorfer EG)



23. Korbinian Geibel Berlin Tor für Eisbären Berlin, 5:0 durch Korbinian Geibel

Nach einem Bully im Drittel der Gäste kommt die Scheibe sofort zu Korbinian Geibel. Der 22-Jährige fackelt nicht lange und zieht von hinter dem linken Bullykreis sofort ab und zimmert die Scheibe ins kurze Eck. Das Spielgerät fliegt über die Stockhand in den linken oberen Winkel und so steht es 5:0!

22. Kurz darauf wird Jonas Stettmer gleich doppelt geprüft. Erst ist es Justin Richards, der den Goalie der Berliner aus zentraler Position testet. Kurz darauf probiert es Paul Postma von der rechten Seite der blauen Linie.

21. Nach wenigen Sekunden im zweiten Spielabschnitt legt Leo Pföderl die Scheibe an Henrik Haukeland vorbei, ehe er mit der Rückhand abschließen möchte. Dabei wird er jedoch im letzten Augenblick noch gestört, sodass er den Puck nicht mehr aufs Tor bringen kann.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die Eisbären Berlin scheinen die Länderspielpause genutzt zu haben und legen los wie die Feuerwehr. Nach einem frühen Treffer durch Ty Ronning ist es erst Liam Kirk, der erhöhte, ehe Eric Hördler und Frederik Tiffels per Doppelschlag innerhalb einer Minute auf 4:0 stellten. In der Folge brauchten die Gäste einige Momente, um sich wieder zu fangen. Ein Pfostentreffer von Paul Postma und ein Schuss von Drake Rymsha waren die besten Möglichkeiten für die DEG, immerhin einen Treffer zu verzeichnen. Somit blieb es jedoch beim 4:0 der Eisbären. Sowohl die Führung als auch die Höhe gehen nach den ersten 20 Minuten durchaus in Ordnung, da die Gastgeber das klar dominierende Team sind.

20. Ende 1. Drittel

20. Die letzten 60 Sekunden laufen bereits und wieder gibt es einen Fehlpass. Dieses Mal können die Gäste beinahe Profit daraus schlagen, doch Jonas Stettmer bleibt wachsam und macht die Scheibe fest. Kurz darauf hat Eric Hördler nochmal die Chance aus dem rechten Bullykreis, sodass auch Henrik Haukeland ein weiteres Mal geprüft wird. Damit endet das erste Drittel.

19. Die Offensivbemühungen der Düsseldorfer versuchen die Hausherren mit einem schnellen Konter auszunutzen, doch dieses Mal ist Henrik Haukeland auf der Höhe des Geschehens und kann den entscheidenden Pass abfangen.

18. Der Pfostentreffer scheint der DEG nochmal mehr Mut gegeben zu haben und die Mannschaft von Steven Reinprecht probiert nun selbst nach vorne zu kommen. Doch Berlin steht sehr sicher und kann immer wieder klären.

17. Die Gastgeber beruhigen in der Folge die Begegnung und halten das Spielgerät in den eigenen Reihen.

16. Aus dem Nichts heraus kommt Paul Postma aus dem rechten Bullykreis zum Abschluss. Sein Versuch auf den kurzen Pfosten prallt vom Pfosten durch den Torraum, ehe ein Verteidiger die Situation klären kann. Das war bislang die mit Abstand größte Chance für die Gäste.

15. Die Hausherren bestimmen nicht nur die Partie, sondern sie dominieren regelrecht. Abschlussmöglichkeiten der Gäste sind eine Rarität und Berlin setzt sich immer wieder in der Angriffszone fest.

14. Obwohl Berlin bereits vierfach erfolgreich war, suchen die Mannen von Serge Aubin weiterhin den Weg nach vorne. Nach einem Pass von der linken Seite verpasst Maxim Schäfer ganz knapp die Scheibe.

12. Frederik Tiffels Berlin Tor für Eisbären Berlin, 4:0 durch Frederik Tiffels

Was ist denn hier los? Dieses Mal kommt Leo Pföderl über die rechte Seite vors Tor, ehe er links auf Frederik Tiffels rüberlegt. Der Berliner kann aus spitzem Winkel den Abschluss suchen, sodass der Puck durch die Hosenträger von Haukeland rutscht.

12. Eric Hördler Berlin Tor für Eisbären Berlin, 3:0 durch Eric Hördler

Jetzt wird es bereits schon sehr bitter für die DEG! Ein Fehlpass im gegnerischen Drittel führt zum dritten Tor der Berliner. Eric Hördler wird ganz allein auf die Reise geschickt, der zentral auf Henrik Haukeland zuläuft. Nach einer Schussfinte zieht er das Spielgerät nach rechts rüber, ehe er mit der Rückhand vollendet.

11. Das Powerbreak gibt der DEG etwas Zeit, um sich nochmal abzusprechen und die Partie etwas zu stabilisieren.

10. Berlin sucht weiter den Weg nach vorne, wobei das Team von Serge Aubin die Defensive nicht vernachlässigt. Düsseldorf scheint erneut geschockt zu sein und braucht einige Spielszenen, um sich wieder zu fangen.

9. Rund 20 Sekunden vor dem Ende der Strafzeit schlugen die Hausherren gnadenlos zu und erhöhten somit auf 2:0.

8. Liam Kirk Berlin Tor für Eisbären Berlin, 2:0 durch Liam Kirk

Berlin macht in der Folge mehr Druck und kommt durch Liam Kirk zum 2:0. Marcel Noebels wird halblinks angespielt, der die Scheibe bis fast zur Grundlinie trägt, ehe er den Pass auf den rechten Pfosten sucht. Dort lauert Kirk, der nur noch den Schläger hinhalten muss und problemlos verwandelt.

7. Das Bully direkt nach der Strafe können die Gäste für sich entscheiden und dadurch die ersten 30 Sekunden von der Strafzeit ohne Probleme überstehen.

7. Bennet Roßmy Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Bennet Roßmy (Düsseldorfer EG)

Bennet Roßmy geht nach einer Behinderung abseits des Pucks für zwei Minuten in die Kühlbox.

6. Die DEG kommt nun besser in die Begegnung hinein und scheint den frühen Gegentreffer verdaut zu haben. Alexander Blank probiert es aus dem linken Bullykreis und versucht es flach ins kurze Eck. Jonas Stettmer ist jedoch wach und pariert sicher.

5. Tyler Gaudet probiert eine Umschaltsituation schnell auszuspielen, doch er findet keinen Mitspieler, weshalb die Aktion schnell verpufft. Berlin arbeitet stark zurück und lässt den Gästen kaum Raum.

4. Obwohl Berlin die Scheibe in der gegnerischen Zone halten kann, wird das Team von Serge Aubin nicht zwingend.

3. Düsseldorf kommt überhaupt nicht in die Partie und so kann Kai Wissmann von der rechten Seite der blauen Linie einen Handgelenkschuss abgeben. Sein Versuch bekommt jedoch etwas viel Luft unter den Puck, sodass die Scheibe deutlich über den Kasten von Haukeland hinwegfliegt.

2. Berlin setzt direkt nach und schnürt die Gäste in der eigenen Zone ein.

1. Ty Ronning Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:0 durch Ty Ronning

Die Szenen wiederholen sich! Die Todesnachricht von Tobias Eder ist genau zwei Wochen her und wie bereits vor eineinhalb Wochen ist Ty Ronning in der ersten Minute erfolgreich. Auch dieses Mal erklingen die Töne zu Viva La Vida, dem Lieblingslied vom verstorbenen Teamkollegen. Pföderl bringt die Scheibe hinter das Tor, ehe Tiffels den Bauerntrick versucht. Er bleibt jedoch am rechten Pfosten hängen, ehe Ty Ronning richtig steht und den Abpraller aus kurzer Distanz mit der Rückhand durch die Hosenträger von Henrik Haukeland bringt.

1. Dann kann es also losgehen! Die Berliner starten in Dunkelblau und die DEG läuft in weißen Jerseys auf.

1. Spielbeginn

Obwohl die Ausgangslagen sehr eindeutig wirken, zeigen die beiden bisherigen Duelle in dieser Saison, dass die Tabellensituation nicht immer die Fähigkeiten einer Mannschaft widerspiegelt. Während die Berliner die erste Partie am 22. November letzten Jahres mit 5:3 in Düsseldorf für sich entscheiden konnten, feierte die DEG einen 3:2-Erfolg nach Verlängerung im zweiten direkten Aufeinandertreffen, rund zwei Monate später. Nun steht also das dritte Spiel an, das jedoch in der Uber Arena ausgetragen wird. Vor allem den Gästen dürfte dies nur bedingt gefallen, da das Team von Steven Reinprecht aus 19 Auswärtspartien lediglich 15 Zähler hat sammeln können, womit man nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den Augsburger Panther liegt.

Vor der Partie sind die Kräfteverhältnisse schnell geklärt. Während die Hausherren mit Platz zwei weiterhin eine exzellente Ausgangsposition im Kampf um die Playoffs haben, liegen die Gäste auf dem drittletzten Rang und haben lediglich einen Punkt Vorsprung auf den Abstiegsplatz, den derzeit die Augsburger Panther inne haben. Demzufolge würde das Team von Steven Reinprecht mit einem Dreier wieder etwas Luft nach unten bekommen. Die Berliner hingegen könnten mit einem Sieg beinahe den direkten Einzug ins Viertelfinale der Playoffs klarmachen. Zwar wären sie noch rechnerisch vom Tabellensiebten einholbar, allerdings müssten die Schwenninger Wild Wings ihr Restprogramm ohne Punktverlust durchziehen und der Hauptstadtklub dürfte nicht mehr als drei Punkte einfahren.

Die für den 31. Januar angesetzte Partie zwischen den Berlinern und Düsseldorf wurde aufgrund der Hiobsbotschaft von Tobias Eder, der wenige Tage zuvor an seinem Krebsleiden erlegen war, verschoben. Beide Mannschaften konnten sich mit Absprache der DEL auf den Ausweichtermin des 12. Februars einigen. Somit endet die Länderspielpause rund 48 Stunden früher als üblich und sowohl die Eisbären als auch die Düsseldorfer EG haben drei Begegnungen in fünf Tagen zu absolvieren.