10. Maksim Matushkin Frankfurt Tor für Löwen Frankfurt, 1:1 durch Maksim Matushkin

Was für ein kurioses Ding zum Ausgleich! Mit ihrem ersten Offensivvorstoß treffen die Löwen. Im Slot macht ein Rooster-Verteidiger einen Rebound nach dem Schuss von Matushkin nochmal richtig scharf und schlägt den Puck mit leicht erhobenem Schläger volley in Richtung Tor. Dort ist Hane sehr verdutzt und kann den Einschlag nicht mehr verhindern. Von seinem Schoner geht der Puck über die Linie.

8. Christian Thomas Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 1:0 durch Christian Thomas

Iserlohn geht im Powerplay in Front! Der Neuzugang der Roosters wird rechts im Bullykreis frei gespielt und hält dann drauf. Noch leicht abgefälscht, geht die Scheibe im kurzen Eck über die Linie. Olkinuora sieht etwas unglücklich aus, ist aber machtlos, weil der Puck abgefälscht wird.

7. Sebastian Cimmerman Frankfurt Kleine Strafe (2 Minuten) für Sebastian Cimmerman (Löwen Frankfurt)

Nächste Strafe für die Gäste, erneut wegen hohen Stocks.

6. Es wird viel gearbeitet auf dem Eis in diesen ersten Minuten. Die ganz großen Chancen fehlen auf beiden Seiten noch.

4. Thomas mit der ersten guten Chance! Er wird rechts im Bullykreis frei gespielt und visiert das kurze Eck an, setzt den Puck aber dann knapp rechts vorbei.

3. Iserlohn tut sich schwer in die Aufstellung zu kommen, Frankfurt bring die Scheibe immer wieder raus.

2. Dennis Lobach Frankfurt Kleine Strafe (2 Minuten) für Dennis Lobach (Löwen Frankfurt)

Früh die erste Strafe der Partie, Lobach muss wegen hohen Stocks raus.

2. Die Löwen beginnen etwas besser und bringen erste Scheiben in Richtung des Tores von Hendrik Hane. Gefährliche Beschlüsse aber fehlen noch.

1. Der Puck ist gefallen, Drittel Nummer eins läuft!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen aufs Eis in Arena am Seilersee. Bevor es los geht, gibt es noch eine Schweigeminute für Tobias Eder. Der Stürmer der Eisbären Berlin verlor gestern im Alter von nur 26 Jahren den Kampf gegen den Krebs. Ruhe in Frieden, Tobi!

Zum Personal auf dem Eis: Bei den Gastgebern gibt es keine Veränderungen im Line-Up, im Tor beginnt Hendrik Hane. Die Gäste setzten auf Jussi Olkinuora zwischen den Pfosten. Linus Fröberg ist wieder fit und zurück im Kader, erkrankt fehlen heute allerdings Thomas Greiss, Reid McNeill und Markus Schweiger.

Aber auch bei den Roosters lief zuletzt einiges zusammen. In den letzten drei Partien konnte man jeweils punkten, in den letzten beiden Heimspielen gab es eine knappe Overtime-Niederlage gegen den Meister aus Berlin und einen Overtime-Sieg gegen die Nürnberg Ice-Tigers. „Die Jungs machen das mit dem kurzen Line-Up momentan sehr gut, jeder steht für den anderen ein und geht dahin, wo es wehtut. Auch heute wird es wieder ein harter Kampf werden“, prognostiziert Roosters-Sportdirektor Fritzmeier.

Apropos Wolfsburg. Die heutigen Gäste aus Frankfurt mussten am Dienstag in der Autostadt ran und zerlegten die Grizzlys beim 7:1-Auswärtssieg in jegliche Einzelteile. Sieben verschieden Akteure durften sich in die Torschützenliste eintragen, darunter der nach Verletzung zurückgekehrte Top-Stürmer Dominik Bokk und somit kommen die Löwen nach schwierigen Wochen mit ordentlich Selbstvertrauen.

Die Roosters kämpfen gegen den Abstieg, die Löwen Frankfurt wollen noch in die Playoffs, so lässt sich die Ausgangslage vor dem heutigen Spiel beschreiben. Die Gastgeber liefern sich mit Düsseldorf und Augsburg einen Dreikampf im Abstiegskampf und haben aktuell fünf Punkte mehr, als das Tabellenschlusslicht aus Augsburg. Frankfurt hingegen möchte in der Tabelle mindestens noch einen Platz nach oben klettern. Aktuell steht man auf Platz elf, der achte Platz ist aber lediglich sechs Punkte entfernt und somit liefert man sich mit Straubing, Nürnberg und Wolfsburg einen Vierkampf um drei Playoff-Plätze.