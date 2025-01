22. Die ersten Minuten gehen klar an München. Hager zieht von links vors Tor, wo dann aber Verteidiger Glötzl für seinen eigenen Goalie ablegt, der die Scheibe sichert.

21. Weiter geht's, der Mittelabschnitt läuft!

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

München führt nach dem ersten Drittel mit 2:0 in Köln. Die Gäste verdienten sich die Führung durch einen etwas besseren Start. In der Folge dann aber die Kölner das spielbestimmende Team. In diese Phase hinein erzielten die Gäste dann das 2:0 durch Varejcka. Kurz vor Drittelende hatte der KEC dann gleich zweimal die große Chance zum Anschluss, scheiterte aber an Niederberger. Hier ist trotzdem noch nichts entschieden.

20. Ende 1. Drittel

19. Das muss der Anschluss sein! Louis-Marc Aubry geht allein auf Niederberger zu, doch findet seinen Meister im Goalie der Red Bulls.

18. Gutes Unterzahlspiel des KEC, die kurz nachdem sie wieder vollzählig sind, die Chance auf den Anschluss haben. Louis-Marc Aubry Schuss aus dem Slot aber hat Niederberger, der zuvor beim Schuss von MacLeod den Rebound gegeben hatte.

16. Parker Tuomie Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Parker Tuomie (Kölner Haie)

Erste Strafe der Partie, Tuomie muss wegen hohen Stocks raus.

15. Filip Varejcka München Tor für EHC München, 0:2 durch Filip Varejcka

Varejcka stellt auf 2:0. Wie bereits beim ersten Treffer ist es ein Schuss, der im Slot abgefälscht wird und dann über die Linie geht. Hudáček rutscht der Puck durch die Hosenträger. Krämmer hatte von der blauen Linie abgezogen, Varejcka dann mit dem tipp in der Mitte.

14. Wenig klare Abschlüsse in den letzten Minuten, beide Defensivreihen mit einigen starken Blocks.

13. Köln seit dem Gegentreffer nun besser drin in der Partie und mit mehr Scheibenbesitz, noch aber fehlen die klaren Abschlüsse.

11. Guter, langer Pass der Gäste aus dem eigenen Drittel auf den eingestarteten Taro Hirose, der von halblinks mit seinem Flachschuss aber am Schoner von Hudáček scheitert.

10. Gut gespielt vom KEC! Currie und Wohlgemuth spielen auf rechts einen Doppelpass, der One-Timer von Wohlgemuth geht dann aber nur ans Außennetz.

8. Köln im Glück. Filip Varejckas Schuss aus dem hohen Slot kracht nur an den rechten Pfosten.

8. Yasin Ehliz München Tor für EHC München, 0:1 durch Yasin Ehliz

Die verdiente Führung für München! Konrad Abeltshauser findet von links von der Band im Slot den Schläger von Yasin Ehliz, der den Puck nur leicht antippt und ihn so aber gekonnt über die Linie befördert.

7. Auf der einen Seite scheitert Ehliz von rechts an Július Hudáček. Dann rollt der Konter des KEC an dessen Ende Parker Tuomie mit seinem Flachschuss aus dem Slot an Niederberger scheitert.

6. Köln tut sich schwer, klar und strukturierte hinten raus zu spielen. München aber macht es auch sehr gut und steht kompakt.

5. Chris DeSousa mit dem ersten Ausrufezeichen! Sein ansatzloser Schuss aus dem linken Bullykreis kracht an die Querstange.

4. Maximilian Kammerers Schuss landet sicher in der Fanghand von Niederberger. Offensivbully für den KEC, welches aber an München geht.

3. Niederberger muss zum ersten mal eingreifen, bekommt beim Schuss von Storm von halblinks aber rechtzeitig die Schoner zusammen.

2. Offensiver Start von beiden Teams, im letzten Moment verhindern aber die Defensivreihen erste gefährliche Abschlüsse.

1. Der Puck ist gefallen, Drittel Nummer eins läuft!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen aufs Eis in der Kölner Lanxess Arena, gleich geht es hier los!

Zum Personal auf dem Eis: Bei den Gastgebern startet Julius Hudacek im Tor, Elias Lindner und Robin van Calster kehren in den Kader zurück. Otso Rantakari und Marco Münzenberger sind heute nicht dabei. Die Gäste setzten zu Beginn erneut auf Niederberger zwischen den Pfosten. Im Line-up gibt es im Vergleich zum letzten Spiel eine Veränderung. Max Daubner, der zuletzt mit einer Oberkörperverletzung fehlte, ist wieder dabei.

Auch bei den Kölnern lief es am letzten Wochenende sehr rund. Dem furiosen 7:4-Derbysieg über Düsseldorf folgte am Sonntag ein 2:0-Sieg bei den Löwen Frankfurt. Garant für diesen Sieg war der nach langer Verletzungspause zurückgekehrte Goalie Ancicka, der alle 22 Torschüsse der Hessen abwehrte und somit in seinem erst vierten Einsatz in dieser Hauptrunde den Shutout feierte.

Die Münchener konnten beide Spiele unter Regie des zurückgekehrten Meistertrainers Don Jackson für sich entscheiden. Zunächst gewann man im Penalty-Schießen bei den Eisbären Berlin mit 3:2, am Sonntag siegte man in Wolfsburg mit 4:1 gegen die Grizzlys. Im nun dritten Auswärtsspiel in Serie hoffen die Red Bulls auf den dritten Sieg. „Die Auswärtsspiele gerade sind Charaktertests und ich hoffe, wir bestehen auch den in Köln”, so Verteidiger Jonathon Blum.

Duell der Tabellennachbarn in Köln. Beide Teams trennt jeweils nur ein Tabellenplatz und ein Punkt. Aktuell steht München auf Platz fünf und die Kölner auf Rang sechs. Beide haben bereits sieben Punkte Vorsprung auf einen nicht direkten Playoff-Platz und schielen noch etwas nach oben in Richtung Heimrecht in den Playoffs.