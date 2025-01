40. Drittelfazit

Die Adler Mannheim führen nach dem zweiten Drittel verdient mit 4:0 gegen die Düsseldorfer EG. Die Gastgeber waren im zweiten Abschnitt klar die bessere Mannschaft und erhöhten etwas glücklich durch Loibl auf 2:0. Anschließend wirkten die Gäste etwas verunsichert und Michaelis traf im Powerplay zum 3:0. Nur eine Minute später erhöhte Hännikäinen auf 4:0. Von den Rheinländern ist offensiv seit fast zehn Minuten kaum noch etwas zu sehen, kommen sich noch einmal zum Anschlusstreffer oder siegen die Kurpfälzer nach sechs sieglosen Spielen endlich mal wieder?

40. Ende 2. Drittel

40. Noch einmal probiert es Reichel mit einem Schlagschuss aus dem Zentrum von der blauen Linie. Kälble verpasst knapp.

40. Die letzte Minute im Mittelabschnitt läuft.

39. Erneut kommt ein Querpass von der linken Seite und Heim fährt ein und nimmt die Scheibe direkt. Quapp ist da und macht das kurze Eck zu.

39. Erneut die Adler. Die Gastgeber kommen mit Tempo über die rechte Seite Fischbuch legt die Scheibe von hinter dem Tor an den Slot und Heim trifft den Puck nicht richtig. Quapp ist da!

37. Und zehn Sekunden vor dem Ende des Powerplay probiert es noch einmal Reichel mit einem Schlagschuss aus dem Zentrum - drüber!

36. Erneut geht es über die rechte Seite über Fischbuch. Sein One-timer bleibt aber kurz vor dem Tor hängen. Nur Sekunden später probiert es Gawanke mit einem Handgelenkschuss vom linken Bullykreis. Sein Schuss ist aber zu zentral und kein Problem für Quapp.

36. Die Adler finden gleich wieder in die Formation und setzen sich um das gegnerische Tor fest. Szwarz stochert nach, doch Quapp begräbt die Scheibe unter sich.

35. Justin Richards Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Justin Richards (Düsseldorfer EG)

Weiter läuft es für die Rheinländer nicht. Richards muss wegen Beinstellens für zwei Minuten runter und es gibt gleich das nächste Powerplay.

35. Markus Hännikäinen Mannheim Tor für Adler Mannheim, 4:0 durch Markus Hännikäinen

Die DEG verliert in der neutralen Zone die Scheibe und die Adler setzten sich im letzten Drittel fest. Bennett bringt den Puck mit der Rückhand gefährlich vors Tor. Cicek arbeitet nach und Hännikäinen reagiert am schnellsten und stochert das Spielgerät von links unten links zum 4:0 ins Tor.

34. Marc Michaelis Mannheim Tor für Adler Mannheim, 3:0 durch Marc Michaelis

Der Treffer hatte sich angedeutet! Die DEG konnte immer noch nicht in Unterzahl wechseln. Nach einem kurzen Pass an den linken Pfosten legt Reichel die Scheibe lang an den zweiten Pfosten. Dort steht Michaelis und schlenzt den Puck halbhoch ins lange Eck.

33. Erneut setzen sich die Hausherren im letzten Drittel fest und Esposito versucht die Scheibe ins Zentrum auf Bennett zupassen, doch die DEG stellt den Raum zu und bringen die Scheibe einmal aus dem eigenen Drittel - können aber nicht wechseln.

32. Die Gastgeber finden schnell in die Formation und nach einen Schlagschuss von der blauen Linie von Gilmour stochert Reichel am rechten Pfosten nach, doch Quapp hat die Scheibe sicher.

32. Sinan Akdağ Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Sinan Akdağ (Düsseldorfer EG)

Wegen Haltens muss Akdağ für zwei Minuten in die Kühlbox. Es gibt das erste Powerplay für die Adler in diesem Spiel.

32. Michaelis lässt die nächste Chance liegen! Die Mannheimer erzwingen an der blauen Linie kurz vor der neutralen Zone die Scheibe und nach einem tiefen Pass läuft Michaelis allein auf Quapp zu. Er will die Scheibe rechts am Goalie vorbeilegen, doch der Torhüter macht das rechte Eck zu und verhindert das 0:3.

31. Mal ein Schlagschuss von der DEG. Gogulla probiert es mit einem Schuss von der linken Bande. Er visiert das untere linke Eck an, doch Tiefensee macht das Eck zu und fängt die Scheibe.

31. Erneut tankt sich Gilmour auf der linken Seite durch und legt die Scheibe an den Slot, doch Hännikäinen verpasst den Puck knapp.

30. Es gibt das zweite Powerbreak in diesem Match.

29. Die Kurpfälzer setzen sich nun mal im letzten Drittel fest. Kälble bringt den Puck von Außen immer wieder an den Slot, doch die DEG steht in der Defense sicher.

28. Wieder die Hausherren! Reichel geht allein ins letzte Drittel und zieht ins Zentrum. Sein Schuss aus rund dreieinhalb Metern fliegt oben knapp über das Gehäuse.

28. Erneut fangen die Adler den Puck in der neutralen Zone ab und Loibl läuft mit Tempo auf das gegnerische Tor zu, doch im letzten Moment wird er von Ankert gestört.

27. Fischbuch hat nun auf der linken Seite viel Platz und zieht nach innen. Sein Schuss wird abgeblockt und Jokipakka probiert es mit einem Schlenzer noch von rechts, doch auch der Pass bleibt hängen.

26. Das spielt natürlich den Hausherren in die Karten und die DEG wirkt nach dem 0:2 leicht verunsichert und kann sich nun nicht mehr so gut befreien. Wieder gehen die Adler früh ins Forechecking und Michaelis bringt die Scheibe von der rechte Seite scharf vors Tor, Plachta verpasst knapp.

24. Stefan Loibl Mannheim Tor für Adler Mannheim, 2:0 durch Stefan Loibl

Da ist das 2:0 für die Adler! Die Gastgeber kontern über die linke Seite und Proske legt die Scheibe an die Bande zu Loibl. Der deutsche Nationalspieler probiert es einfach mal mit einem Schlenzer und Quapp greift mit der Fanghand daneben und der Puck fliegt oben rechts ins Eck.

24. Fischbuch kommt mit Tempo über rechts ins letzte Drittel. Er legt die Scheibe ins Zentrum zu Bennett, doch der rutscht beim Schussversuch leicht über die Scheibe.

23. Erst schlägt Plachta die Scheibe von der linken Seite scharf vors Tor, doch Gawanke verpasst. Dann probiert es Richards mit einem schnellen Konter über die rechte Seite und visiert vom rechten Bullykreis das untere rechte Eck an, doch Tiefensee macht das Eck zu.

22. Die DEG kommt offensiver raus und setzt sich im letzten Abschnitt fest, O'Donnell bringt die Scheibe von hinter dem Tor zu McKiernan, doch sein Schuss vom rechten Bullykreis landet im Fangnetz.

21. Weiter geht's! Der Mittelabschnitt läuft. Mannheim gewinnt das erste Bully.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit

Nach dem ersten Drittel führen die Adler Mannheim knapp mit 1:0 gegen die Düsseldorfer EG. In den Anfangsminuten sind klar die Kurpfälzer die bessere Mannschaft, doch so länger das Spiel geht, umso häufiger kommen die Rheinländer in das letzte Drittel. Kurz vor dem Ende des ersten Drittel erzielen dann aber etwas überraschend die Hausherren durch Hännikäinen das 1:0 für die Adler.

20. Ende 1. Drittel

20. Kurz vor der Sirene zur Drittelpause probiert es Reichel noch einmal mit einem Handgelenkschuss aus dem Zentrum aus rund vier Metern - drüber!

20. Die letzte Minute läuft, können die Düsseldorfer noch einmal antworten?

19. Markus Hännikäinen Mannheim Tor für Adler Mannheim, 1:0 durch Markus Hännikäinen

Kälble bringt einen Schlagschuss von der linken Seite von der Bande halbhoch vors Tor. Dort fährt Hännikäinen ein, fälscht die Scheibe leicht ab und die Scheibe geht mittig zum 1:0 ins Tor. Die Linesmen schauen sich die Situation aber noch einmal an, doch der Treffer bleibt bestehen.

19. Nochmal eine Druckphase der Adler. Jokipakka bringt die Scheibe von der linken Seite scharf vor das Tor. Loibl lauert im Slot, doch Quapp begräbt den Puck vor ihm unter sich.

18. Nach einem Scheibenverlust an der blauen Linie läuft Blank allein und frei auf Tiefensee zu, doch im letzten Moment wird der Spieler mit der Nummer 24 noch Proske behindert und der Schuss geht rechts am Tor vorbei.

17. In den letzten Minuten verstecken sich die Rheinländer nicht mehr und setzen sich immer wieder im letzten Abschnitt fest. Vor allem von der blauen Linie probiert es die DEG immer mal wieder.

16. Die letzten fünf Minuten im ersten Drittel laufen. Mannheim kommt nochmal nach einem Scheibengewinn im eigenen Drittel, doch der Pass von Esposito auf Hännikäinen wird wegen Abseits zurückgepfiffen.

15. Die vierte Reihe der DEG ist nun auf dem Eis und Braun legt die Scheibe nach rechts zu Ankert und der Spieler mit der Nummer 81 probiert es mit einem Schlagschuss. Doch wieder ist Tiefensee da.

14. Die Mannheimer sind wieder komplett und fangen vorne im Angriffsdrittel gleich die Scheibe ab. Plachta bringt die Scheibe an den Slot, doch Fischbuch verpasst knapp.

13. Die Mannheimer gehen auch in Unterzahl früh ins Forechecking und erzwingen so die Scheibe. Reichel probiert es mit einem Handgelenkschuss vom linken Bullykreis, doch Quapp ist mit dem Schoner da und macht das kurze Eck zu.

12. Die DEG setzt sich im letzten Drittel fest und findet recht schnell in die Formation. Ehl probiert es mit einem Schlagschuss und Cumiskey stochert nach, doch Tiefensee hat den Nachschuss sicher.

12. Nick Cicek Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Nick Cicek (Adler Mannheim)

Wegen eines Crosschecks muss Cicek für zwei Minuten in die Eisbox. Es gibt das erste Powerplay für die DEG.

11. Nach dem Bullygewinn links vor dem Tor von Quapp probiert es Plachta mit einem Schlagschuss von der linken Seite aus rund drei Metern. Doch der Goalie passt auf und fängt die Scheibe ohne Probleme.

10. Mal wieder die Gäste. Gogulla hält die Scheibe im letzten Drittel lange und will dann im Slot Rymsha bedienen, doch die Adler blocken den Schuss ab.

10. Anschließend gibt es das erste Powerbreak in diesem Spiel.

9. Die Chance für die Adler! Die Kurpfälzer kontern im zwei-gegen-eins über Plachta und Michaelis. Der Spieler mit der Nummer 22 probiert es aus dem Zentrum selbst, das der Raum zu Michaelis zugestellt ist. Er visiert das obere linke Eck an, doch er trifft die Scheibe nicht richtig und so fliegt das Spielgerät knapp über die Querlatte hinweg.

8. Es geht hin und her. Die DEG erzwingt auf der linken Seite die Scheibe und O'Donnell probiert es mit einem Handgelenkschuss aus dem Zentrum. Sein Schuss wird aber geblockt und Esposito kontert und kommt über die rechte Seite gefährlich vors Tor. Vom Bullykreis visiert er das untere rechte Eck an, doch Quapp macht das untere, kurze Eck zu.

8. So langsam kommen die Gäste immer besser ins Spiel und setzen sich nun vermehrt im letzten Drittel fest. Mannheim lässt aber kaum etwas zu und steht eng am Mann.

7. Die DEG erhöht nun das Forechecking in der neutralen Zone und erzwingt so immer wieder früh die Scheibe im Mittelabschnitt.

6. Erneut die Adler! Die Kurpfälzer setzen sich im letzten Drittel fest. Nach einem Querpass von der linken Seite steht Bennett am zweiten Pfosten frei und stochert nach, doch Quapp sichert die Scheibe.

5. Wieder die Gastgeber. Im drei-gegen-zwei kommen die Hausherren mit Tempo vors Tor. Reichel legt ins Zentrum zu Esposito und der jagt den Puck mit einem Handgelenkschuss über die Latte hinweg.

5. O'Donnell kommt über die linke Seite ins letzte Dritte und prüft den Torhüter mit einem Schlagschuss von der linken Bande. Tiefensee hat freie Sicht und ist mit dem Schoner da. Gaudet stand für einen Rebound parat.

4. Wieder die Hausherren. Loibl tankt sich auf links vors Tor und legt die Scheibe gefährlich an den Slot doch sein Puck verpasst Heim knapp.

3. Die ersten Minuten gehören klar den Gästen. Nun probiert es Cicek von der rechten Seite mit einem Handgelenkschuss vom rechten Bullykreis, doch Quapp ist da.

2. Die Adler setzen sich gleich zu Beginn im letzten Drittel fest und Reichel probiert es mit einem Schlagschuss von der rechten Bande. Sein Schuss kommt aber nicht durch.

1. Etwas verspätet geht es in Mannheim los. Die Linesmen geben das Match frei. Das Eröffnungsbully gewinnt die DEG.

1. Spielbeginn

Die Starting Six sind da. Bei den Kurpfälzern steht Tiefensee im Tor. Zudem starten Fohrler, Kälble, Reichel, Esposito und Hännikäinen. Bei den Gästen beginnt heute etwas überraschend Quapp zwischen den Pfosten. Außerdem gehören McKiernan, Cumiskey, Ehl, Gaudet und O’Donnell zur ersten Reihe. Cicek kehrt nach seiner Sperre gegen Nürnberg wieder in den Kader der Adler zurück.

Bilanz spricht für die Adler. Insgesamt gab es zwischen den beiden Teams schon 117 Duelle. 68-mal konnten die Kurpfälzer gewinnen, nur 49-mal die DEG. In dieser Saison sind die Mannheimer zudem noch ungeschlagen gegen die Rheinländer. Im Oktober gab es einen 4:2-Sieg und im Dezember einen souveränen 2:0-Erfolg für die Adler.

Noch schlechter läuft es aktuell für die Rheinländer. Die Düsseldorfer EG hat nur sechs von 34 Spielen in der bisherigen Spielzeit gewonnen und steht mit 31 Zählern am Tabellenende der DEL. Mit den Iserlohn Roosters und den Augsburger Panther kämpft das Team von Head Coach Dallas Eakins um den Verbleib in der DEL. Aktuell hat die DEG aber auch zwei Spiele weniger als die beiden Konkurrenten und nur zwei beziehungsweise drei Zähler Rückstand. Im neuen Jahr läuft es für die Düsseldorfer nun schon besser. Aus den ersten drei Spielen holte Düsseldorf einen Sieg und einen Sieg nach Verlängerung und unterlag nur gegen die Straubing Tigers (3:4) nach Verlängerung. Zudem siegten sie gegen den Tabellenführer Ingolstadt souverän und etwas überraschend mit 4:1 und holten auch gegen den Titelverteidiger einen knappen 3:2-Sieg nach Verlängerung. Geht heute für die Rheinländer auch etwas gegen die schwächelnden Adler?

Die Adler Mannheim sind seit sechs Spielen sieglos. Die Kurpfälzer sind mittlerweile mit 58 Punkten auf den sechsten Rang abgerutscht. Das Team von Head Coach Steven Reinprecht hat noch kein Spiel im Jahr 2025 gewonnen. Nach zwei Niederlagen zum Ende des Jahres gegen die Kölner Haie (1:4) und gegen den ERC Ingolstadt (2:6) gab es auch im neuen Jahr für die Adler wenig zu freuen. Nur gegen die Straubing Tigers konnten die Mannheimer das Penaltyschießen erzwingen, verloren aber dann unglücklich mit 1:2. Zudem gab es Niederlagen gegen die Löwen Frankfurt im DEL Winter Game (1:5) sowie eine 3:9-Klatsche gegen den amtierenden Deutschen Meister und zuletzt eine 1:4-Niederlage gegen die Nürnberg Ice Tigers.