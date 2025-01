15. Veli-Matti Vittasmäki Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:2 durch Veli-Matti Vittasmäki

Nach einem Scheibengewinn auf der rechten Seite an der Bande legt Grenier ins Zentrum auf Vittasmäki ab und der zimmert den Puck oben rechts zum 2:1 ins Tor. Damit drehen die Haie das Spiel!

15. Und erneut die Gäste! Aubry legt die Scheibe von links scharf in den Slot. Am zweiten Pfosten fährt Grenier ein, legt den Puck aber knapp rechts vorbei.

14. Und wieder die Hausherren! Nach einem scharfen Pass in den Slot, setzt Pietta nach, doch sein Schuss aus kurzer Distanz fliegt über das Tor. Das muss doch das 2:1 für die Panther sein!

13. Die Haie fangen nun in der neutralen Zone die Scheibe ab und machen über Schütz Tempo. Er legt sich die Scheibe, aber etwas weit vor und Glötzl probiert es mit einem Schlagschuss, rutscht aber über den Puck.

12. Philipp Krauß Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Philipp Krauß (ERC Ingolstadt)

Auch Philipp Krauß muss wegen unnötiger Härte für zwei Minuten vom Eis. Die Strafen heben sich auf und es geht im fünf-gegen-fünf weiter.

12. Moritz Müller Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Moritz Müller (Kölner Haie)

Vor dem Tor von Ančička geraten mehrmals Moritz Müller und Philipp Krauß aneinander. Für den Stockcheck muss Müller dann runter.

12. Die Haie sind wieder komplett, doch die Panther machen weiter Druck und bleiben im letzten Drittel im Scheibenbesitz.

11. Erneut setzen sich die Schanzer im letzten Drittel fest. Erst prüft Stachowiak den Goalie aus dem Zentrum und dann probiert es Schmölz mit einem One-timer von der rechten Seite aus dem Slot. Doch beide Male ist Ančička nicht zu überwinden.

10. Erneut ist das Tor, nun hinter Williams nach einem Zusammenstoß von Müller verschoben. Das Spiel wird kurz unterbrochen und das Tor wieder gerichtet.

10. Die Hausherren finden schnell in die Formation und Sheen probiert es mit einem Handgelenkschuss aus der Drehung - knapp links vorbei.

9. Justin Schütz Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Justin Schütz (Kölner Haie)

Schütz muss wegen Beinstellens für zwei Minuten in die Eisbox. Damit gibt es das erste Powerplay für die Gastgeber.

9. Justin Schütz Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:1 durch Justin Schütz

Die Gäste schalten schnell durch Moritz Müller um und der legt die Scheibe auf rechts in den Lauf zu Schütz. Der Angreifer probiert es vom rechten Bullykreis direkt und jagt den Puck durch die Hosenbeine von Williams mittig zum 1:1 ins Tor.

8. Die Panther setzen sich schon wieder im Angriffsdrittel fest und erzwingen die Scheibe. Zu einem Abschluss kommt der ERC nicht, da Sennhenn den Schussversuch von Pietta blockt.

7. Und erneut die Schanzer! Nach einem starken Pass von Krauss auf die linke Seite zu Dunham nimmt der Torschütze das Spielgerät per One-timer. Doch der Kölner Goalie ist mit dem rechten Schoner da.

7. Erneut kommen die Gastgeber mit Tempo in das letzte Drittel. Stachowiak probiert es mit einem Handgelenkschuss aus dem Zentrum, doch sein Abschluss kommt nicht direkt aufs Tor. Kurz drauf geht der Schuss von Preto nach einer Schoner-Parade von Ančička knapp links am Gehäuse vorbei.

6. In den Anfangsminuten geht das Spiel hin und her. Nach einem tiefen Pass in den Lauf setzt sich Agostino gegen seinen Gegenspieler durch und will die Scheibe links an Ančička vorbeilegen, wird aber im letzten Moment von Sennhenn geblockt und rutscht ins Tor.

6. Erneut die Gäste! Nach einem scharfen Pass von der rechten Seite fährt Kammerer am zweiten Pfosten ein und stochert gegen Williams nach. Sein Abschluss touchiert aber nur das Außennetz.

5. Die Ingolstädter sind für ihren frühen Gegentore bekannt. Schon mehr als 40 Treffer erzielte der Tabellenführer im ersten Drittel.

4. Noah Dunham Ingolstadt Tor für ERC Ingolstadt, 1:0 durch Noah Dunham

Erster Torschuss, erstes Tor. Der ERC kommt über die linke Seite durch und setzt sich im letzten Drittel fest. Preto passt die Kugel scharf vor den Slot und Dunham stochert am linken Pfosten nach und drückt die Scheibe aufs Tor. Vom Rücken des Goalie springt die Scheibe dann unten rechts über die Linie. Damit führen die Schanzer mit 1:0.

3. Wohlgemuth fängt die Scheibe in der eigenen Zone auf links ab und legt den Puck zu Storm und der probiert es aus dem Zentrum mit einem Schlagschuss. Doch erneut ist der Goalie da.

3. Die Gäste setzen sich nun mal im Angriffsdrittel fest, doch Moritz Müller verliert dann an der Bande die Scheibe und die Haie müssen neu aufbauen.

2. Die Haie fangen in der neutralen Zone den Puck ab und Münzenberger probiert es vom linken Bullykreis mit dem ersten Schussversuch. Sein Schlagschuss kommt unten links aufs Tor, doch Williams ist da und pariert den Schuss mit dem rechten Schoner.

1. Los geht's! Die Linesmen geben das Spiel frei. Das Eröffnungsbully geht an die Schanzer.

1. Spielbeginn

Die Starting Six sind da! Bei den Panthern beginnt Williams zwischen den Pfosten. Er wird durch Bodie und Hüttl in der Defense und durch Krauß, Pietta und Keating in der Offense unterstützt. Bei den Haien steht Ančička wieder im Tor und feiert sein Comeback. Außerdem gehören Vittasmäki, Sennhenn, Grenier, Aubry und Schütz zur ersten Reihe.

Bilanz spricht leicht für den ERC. Bisher gab es das Duell in der DEL 123-mal. 62-mal gingen dabei die Panther als Sieger vom Platz. 61-mal siegten die Haie. Die letzten beiden Duelle in dieser Saison konnten die Schanzer mit 3:2 im Penaltyschießen und mit 5:2 für sich entscheiden.

Auch die Kölner Haie mussten aus den letzten fünf Spielen nur eine Niederlage einstecken. Nach einem 3:2-Sieg im Penalty Shoot-out gegen die Löwen Frankfurt kurz nach Weihnachten und einem knappen 3:2-Sieg gegen den EHC München, gab es danach eine 2:3-Niederlage gegen die Augsburger Panther. Zuletzt siegte das Team von Head Coach Kari Jalonen mit 5:3 gegen die Eisbären Berlin und gewann am Freitag knapp mit 3:2 im Penalty Shoot-out gegen die Grizzlys Wolfsburg. Damit stehen die Haie mit 60 Punkten auf dem vierten Rang in der DEL.

Mit 74 Punkten aus den ersten 35 Spielen führen die Ingolstädter die Tabelle in der DEL an. Aus den letzten fünf Spielen gab es für die Panther nur eine Niederlage. Nach der 1:4-Niederlage zum Jahresauftakt gegen die Düsseldorfer EG gab es zuletzt gegen Iserlohn (5:4 n.V.) und Augsburg (4:1) einen Sieg für den Tabellenführer. Wenn die Eisbären Berlin heute gewinnen, könnte der ERC vor dem Spiel noch auf den zweiten Platz zurückgeworfen werden. Jedoch stellen die Schanzer mit 137 erzielten Treffer die beste Offensive der Liga und sind in dieser Spielzeit gegen die Haie noch ungeschlagen.