20. Ende 1. Drittel

20. Topchancen für die Eisbären! Dann darf Moritz Müller zurückkehren. Kaum ist dieser wieder da, ergibt sich für die Gäste doch noch eine Dreifach-Chance für Berlin. Erst feuert Zach Boychuk aus recht zentraler Position ab. Doch Július Hudáček steht wie ein Fels in der Brandung - auch gegen den nachsetzenden Gabriel Fontaine. Abschließend fliegt ein Puck von Fontaine übers Tor.

19. Das Berliner Powerplay schaut zunächst besser aus also vorhin das der Kölner. Ty Ronning sucht den Abschluss mit einem Schlagschuss. Den blockt Josh Currie ab. Wenig später können sich die Haie mal befreien.

18. Moritz Müller Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Moritz Müller (Kölner Haie)

Wegen eines Stockschlags gegen Leo Pföderl fängt sich Moritz Müller zwei Strafminuten ein.

17. Lean Bergmann Berlin Tor für die Eisbären Berlin, 1:1 durch Lean Bergmann

Aus zentraler Position zieht zunächst Manuel Wiederer ab. Július Hudáček pariert, doch die Gäste bleiben dran. Links vor dem Tor reagiert Lean Bergmann schnell, erkennt die Lücke im kurzen Eck und schießt ein. Für den Angreifer ist das der sechste Saisontreffer.

16. Links von der blauen Linie bringt Korbinian Geibel die Scheibe zum Tor. Július Hudáček dichtet das kurze Eck ab. Im Nachsetzen haben die Berliner aus spitzem Winkel keinen Erfolg.

15. Ein wenig haben die Hausherren Mühe, in die Powerplay-Aufstellung zu finden. Hier spiegeln sich die mäßigen Überzahlwerte der Haie wider. Dauerhaft gelangt der KEC nicht ins Angriffsdrittel. Und dann läuft die Strafzeit schon ab.

13. Blaine Byron Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Blaine Byron (Eisbären Berlin)

Erstmals öffnet sich die Tür zu einer der Strafbänke. Dort muss sich Blaine Byron nach einem Beinstellen in der neutralen Zone einfinden.

13. Dann gibt es ein Zwei auf Eins für die Haie. Louis-Marc Aubry führt den Puck, hat Alexandre Grenier dabei, macht es letztlich aber selbst. Den Schuss aufs lange Eck wehrt Jake Hildebrand mit dem Schoner ab.

12. Heiße Torszenen gibt es auf beiden Seiten. Jetzt kommt Zach Boychuk in allerbester Position zum Abschluss, findet aber in Július Hudáček seinen Meister.

10. Es geht munter rauf und runter. Nun sind die Eisbären wieder am Zug. Zach Boychuk probiert es mit der Rückhand, löffelt den Puck am Tor vorbei.

9. Glanztat von Hildebrand! Frederik Storm und Juhani Tyrväinen marschieren aufs gegnerische Tor zu. Letzterer scheitert nach dem Zuspiel des Sturmkollegen an Jake Hildebrand. Und Berlins Goalie packt Sekunden später noch ein Highlight-Save aus, fährt gegen Storm blitzschnell den rechten Schoner aus.

8. Plötzlich taucht auf der Gegenseite Maximilian Kammerer rechts vor dem Tor frei auf, schießt aufs lange Eck. Jake Hildebrand pariert mit dem rechten Arm.

7. In der eigenen Zone sind die Haie schlecht abgestimmt. Plötzlich sind die Eisbären da. Jonas Müller setzt einen Handgelenkschuss nur knapp vorbei, spielt wenig später den Querpass. Aus dem linken Bullykreis feuert Leo Pföderl - aber ohne Erfolg.

6. Harter Check von Tuomie! Hinter dem eigenen Tor fährt Parker Tuomie einen harten Check gegen Michael Bartuli, der das Unheil nicht kommen sieht und zu Boden geht. Die faire Aktion nimmt dem Berliner die Luft, der erst einmal vom Eis geführt werden muss.

5. Köln taucht links in der Angriffszone auf. Dort nimmt Kevin Niedenz die Scheibe gut mit, passt dann vors Tor. Dort sucht Josh Currie sein Glück, kommt unter Bedrängnis aber nicht zum Zug. Dann wird das Tor verschoben.

4. Erste Chance für die Eisbären! Jetzt zeigen die Gäste einen guten Angriff, sind dort Zwei auf Eins unterwegs. Ty Ronning legt für Leo Pföderl auf, der aus dem linken Bullykreis Maß nimmt, aber letztlich nicht genau genug zielt. Július Hudáček macht die Scheibe fest.

3. Parker Tuomie Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 1:0 durch Parker Tuomie

Gleich die erste nennenswerte Szene bringt Zählbares. Parker Tuomie arbeitet gut im Forechecking, bekommt dann das kurze Zuspiel von Kevin Niedenz. Aus spitzem Winkel fackelt der Stürmer nicht lange, erwischt Jake Hildebrand im kurzen Eck und setzt die Scheibe unter die Latte. Für Tuomie bedeutet das den vierten Saisontreffer.

2. Viel läuft anfangs nicht zusammen. Die Partie wirkt recht zerfahren, wofür auch einige unerlaubte Weitschüsse sprechen.

1. Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen Aleksander Polaczek und Marian Rohatsch sorgen. Die Schiedsrichter werden an den Linien unterstützt von Dominic Kontny und Tom Giesen.

Zwischen den Pfosten beginnen die beiden Stamm-Goalies, die unter ihren Torhüter-Teamkollegen auch die jeweils besten Werte aufweisen. Auf Kölner Seite ist das Július Hudáček, bei den Gästen Jake Hildebrand. Die Berliner müssen auf Marcel Noebels und Yannick Veilleux verzichten, der wegen Bandenchecks drei Spiele gesperrt wurde. Bei den Kölnern fehlt der erkrankte Jan Luca Sennhenn.

Zum dritten Mal treffen beide Mannschaften in dieser Saison aufeinander. Gleich zum Auftakt im September waren die Eisbären schon einmal in Köln zu Gast und gewannen mit 6:2. Dafür revanchierten sich die Haie im Dezember in der Hauptstadt und siegten nach Penaltyschießen mit 3:2.

Für die Haie ist das heute das vierte Heimspiel in Folge. Nach zwei knappen Siegen gegen Frankfurt und München (jeweils 3:2) setzte es am Sonntag eine 2:3-Niederlage nach 60 Minuten gegen Augsburg. Dagegen stehen die Eisbären derzeit bei fünf Siegen in Folge. Die letzte Pleite gab es kurz vor Weihnachten zu Hause gegen Ingolstadt (1:6). Auswärts ist Berlin fünf Partien unbezwungen. Das letzte erfolglose Gastspiel geht auf ein 1:2 Ende November in Bremerhaven zurück.

Defensiv befinden sich beide Teams mit jeweils 91 Gegentreffern auf Augenhöhe. Offensiv haben die Berliner mit dem zweitbesten Sturm der Liga mehr zu bieten, liefern neben 120 Saisontoren auch die zweitbeste Schusseffizienz. Ferner sind die Männer aus der Hauptstadt die besten Zweikämpfer der DEL. Dazu gesellt sich ein ordentliches Powerplay (25 Prozent). In Überzahl sieht es bei den Kölnern nicht so gut aus (18 Prozent). Dafür schlägt sich der KEC im Penaltykilling besser als der heutige Gegner, wobei die Haie als fairste Mannschaft der Liga gar nicht so häufig in Unterzahl geraten. Beim Bully weisen die Rheinländer im Gegensatz zu den Eisbären eine positive Bilanz auf.

Mit dieser Partie begeben wir uns in die Playoff-Regionen der Tabelle, der Sechste hat den Zweiten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegen 15 Punkte. Während den Eisbären lediglich ein Zähler zu Spitzenreiter Ingolstadt fehlt, bei einem Sieg also der Platz an der Sonne winkt, befinden sich die Haie auf Kurs Playoff-Viertelfinale. Zum nächsten Verfolger Wolfsburg besteht ein Polster von sieben Punkten.