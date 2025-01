24. Die Roten Bullen erarbeiten sich die Scheibe in der neutralen Zone und setzen sofort Yasin Ehliz in Szene, der aus zentraler Position aber etwas zu hoch ansetzt.

22. Nun stehen die Münchner ebenfalls wieder unter Zugzwang - das kann dem Spiel eigentlich nur gut tun, denn gegen Ende des Auftaktdrittels hatten es die Oberbayern ganz schön schleifen lassen.

21. Louis-Marc Aubry Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:1 durch Louis-Marc Aubry

Wieder so ein Blitzstart, diesmal der Haie! Justin Schütz leitet auf dem linken Flügel zu Louis-Marc Aubry weiter, der die Scheibe in die Mitte bringt. Dort steht Taro Hirose mutterseelenallein im eigenen Slot, fälscht die Scheibe aber mehr als unglücklich mit der Schlägerspitze haargenau in den eigenen Kasten ab!

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die Gäste aus München erwischten einen Blitzstart und liegen seitdem mit einem Tor in Führung. Allerdings steigerten sich die Haie im Laufe des ersten Durchgangs und erspielten sich einige klare Gelegenheiten - unter anderem tauchte Brady Austin nach tollem Kammerer-Steckpass frei vor dem Kasten auf.

20. Ende 1. Drittel

19. Die nächste Gelegenheit für die Domstädter! Zwei-auf-Eins laufen Louis-Marc Aubry und Justin Schütz auf den Kasten zu. Aubry legt noch einmal rüber, doch Les Lancaster bringt die Kelle dazwischen. Da wäre der direkte Abschluss womöglich die bessere Option gewesen.

18. Plötzlich taucht Frederik Storm allein im Slot auf! Mit der Rückhand visiert er das kurze Eck an, doch Mathias Niederberger riecht den Braten und hält im Nachfassen.

17. Wieder solch ein Fehlpass. Völlig unbedrängt spielt Alexandre Grenier die Scheibe ins Niemandsland, an die Bande und von dort zu einem Münchner.

16. Besonders hochklassig ist die Begegnung noch nicht, beide Teams leisten sich zahlreiche auch leichte Fehler.

15. Maximilian Glötzl hält aus der zweiten Reihe drauf. Der Schuss zischt zwar relativ knapp am Gehäuse vorbei, saust dann aber doch noch über das Plexiglas.

13. Auf der Gegenseite lässt sich Yasin Ehliz ein wenig fallen, nur um von der blauen Linie für Chaos in der Zone zu sorgen. Die Scheibe flutscht durch, Július Hudáček steht trotz verdeckter Sicht goldrichtig.

12. Plötzlich ist Brady Austin nach einem Kammerer-Steckpass frei durch! Der Verteidiger visiert die linke Ecke an, doch Mathias Niederberger hält den Schoner raus.

10. Das hätte gefährlich werden können! Alexandre Grenier legt auf Justin Schütz ab, dessen Schuss allerdings gerade noch vom Verteidiger geblockt wird.

9. Dennoch lautet das Schussverhältnis weiterhin 1:7 für die Gäste, auch beim Puckbesitz hat München deutlich die Nase vorn. Köln lauert auf Umschaltgelegenheiten.

8. Mit aggressivem Forechecking machen die Haie den Roten Bullen im eigenen Drittel erneut das Leben schwer. Die Jalonen-Schützlinge sind nun definitiv in der Partie angekommen. Jetzt ist aber erstmal Powerbreak.

6. Pass von hinter dem Tor, wieder taucht Kammerer auf! Aus spitzem Winkel trifft der gebürtige Düsseldorfer aber nur den Außenpfosten.

5. So langsam finden die Haie besser rein und setzen sich auch mal im Angriffsdrittel fest. Ein Diagonalpass von Maxi Kammerer rauscht jedoch an Freund und Feind vorbei.

3. Mit seinem Assistpunkt hat Yasin Ehliz übrigens Yannic Seidenberg in der ewigen Scorerliste der Münchner überholt.

2. Die Red Bulls bleiben am Drücker. Diesmal kommt die Scheibe von rechts, und zwar auf Andi Eder. Kurioserweise wird er von keinem der Verteidiger bedrängt, sondern nur vom eigentlichen Angreifer Parker Tuomie. Eder dreht sich schön um die eigene Achse, kann den gut postierten Július Hudáček im Eck aber nicht überwinden.

1. Chris DeSousa München Tor für EHC München, 0:1 durch Chris DeSousa

Die Haie im Tiefschlaf! Von der linken Bande kommt die Scheibe vor den Kasten. Július Hudáček kann nur nach vorne klären, wo die Verteidiger viel zu wenig Zugriff haben. Chris DeSousa taucht frei im Slot auf und schlenzt unten links ein! 37 Sekunden sind da gerade einmal gespielt.

1. Die Gäste in Weiß schnappen sich das erste Bully! Köln tritt im schwarzen Third Jersey an.

1. Spielbeginn

Die Halle wird abgedunkelt, in wenigen Minuten geht es hier loa! Schon im Vorverkauf hatte man um die 18.000 Tickets abgesetzt.

Die heutigen Starting Lineups: Die Haie beginnen mit Július Hudáček im Tor, Jan Luca Sennhenn, Veli-Matti Vittasmäki, Alexandre Grenier, Justin Schütz und Louis-Marc Aubry. Für München starten Goalie Mathias Niederberger, Konrad Abeltshauser, Jonathon Blum, Taro Hirose, Yasin Ehliz und Chris DeSousa.

So einen wie Schütz könnten auch die Münchner Red Bulls derzeit ganz gut gebrauchen. Zwar fuhr man am Montag gegen die Grizzlys nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Dreier ein, aufgrund der mangelnden Kaltschnäuzigkeit vor dem Gehäuse musste man aber erneut lange zittern. Sinnbildlich für die aktuelle Phase ist Andi Eder, der trotz tollem Saisonstart nach der Deutschland Cup-Pause nur noch einen Treffer beisteuern konnte.

Mit Adam Almquist und Justin Schütz tragen zwei ehemalige Münchner zum Erfolg der Haie bei. Vor allem Linksschütze Schütz hat sich in der Domstadt zum absoluten Leistungsträger entwickelt, steuerte seit seinem Wechsel aus München in 82 Spielen 67 Punkte bei - in der abgelaufenen Spielzeit wurde er als bester Torschütze der Hauptrunde gar zum besten Stürmer der Liga gekürt.

Zwei Duelle zwischen beiden Teams gab es in dieser Spielzeit schon, beide fanden in der bayrischen Landeshauptstadt statt und beide gingen an die Kölner Haie. Unter der Führung von Kari Jalonen spielen die Haie - im Gegensatz zum rheinischen Rivalen aus Düsseldorf - bisher eine mehr als solide Saison und könnten zum erst zweiten Mal in den letzten fünf Jahren den direkten Einzug in die Playoffs schaffen. Mit einem Sieg heute könnte man nach Punkten mit München gleichziehen.