31. Daniel Fischbuch Mannheim Tor für Adler Mannheim, 1:1 durch Daniel Fischbuch

Die Adler fliegen zum 1:1-Ausgleich! Wie bei den Haien, baut beim Tor der Adler auch Fischbuch selbst mit auf. Der Mannheimer wartet nach einem Pass zu Michaelis im hohen Slot und verwandelt dort per Abstauber.

31. Sennhenn stoppt auf der rechten Flügelseite kurz ab und chippt den Puck auf Verdacht vor Tor. Brückmann behält die Übersicht und macht seine Fanghand auf.

29. Glanztat von Hudáček! Der KEC-Schlussmann wartet im Eins-gegen-Eins gegen Plachta lange und lenkt den Puck mit der Schulter gerade noch rechtzeitig übers Tor.

28. Mannheim will schnell antworten, muss aber auf Konter der Kölner aufpassen. Die Haie haben schnelle Hände am Puck und ziehen ihr Angriffsspiel mit hohen Tempo auf.

26. Maximilian Kammerer Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:1 durch Maximilian Kammerer

Die Haie führen! Kammererer leitet selbst ein und bittet Storm im rechten Bullykreis zum Doppelpass. Danach legt sich der Kölner den Puck selbst mit der Kufe vor und trifft ins kurze Eck.

25. Jetzt kommen auch wieder die Adlr! Kälble verpasst das Hartgummi zunächst nach einer guten Kombination vor dem rechten Alu. Kurz danach zimmert Michaelis den Puck auf die Brust von Hudáček.

24. Die Haie bleiben dran und halten die Adler hinten vor dem eigenen Tor. Gawanke fängt einen Pass der Manheimer an der Blauen ab und dreht danach eine Runde von Bullykreis zu Bullyreis. Ein Torschuss folgt allerdings nicht.

22. Der Start geht wieder an die Haie! Storm und Kammerer arbeiten im Slot nach und wollen den Puck irgendwie an Brückmann vorbeibringen. Der Schlussmann der Adler passt auf und blockt mit seinem Schoner ab.

21. Ab jetzt läuft der zweite Durchgang. Folgen nun die Tore?

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Beim DEL-Klassiker zwischen den Adlern und Haien steht es nach dem 1. Drittel noch 0:0. Obwohl die Tore noch fehlen, ist das Spitzenspiel trotzdem schon beste Eishockey-Unterhaltung mit viel Action und vor allem starken Abwehraktionen auf beiden Seiten. Die Haie verpassten zu Beginn knapp das 0:1 durch ein irreguläres Tor von Storm, der Adler-Schlussmann Brückmann beim Treffer mit ins Netz schob. Die Adler brauchten ein wenig länger, um ins Rollen zu kommen und erarbeiteten sich vor allem in den letzten Sekunden nochmal einige Torchancen. In den letzten Spielminute klingelte nach einem Schuss von Michaelis sogar nochmal der Pfosten.

20. Ende 1. Drittel

20. Pfosten! In der letzten Spielminute des 1. Drittels schnuppert Mannheim am 1:0. Michaelis löst sich im Zentrum und hämmert den Puck mit Gewalt ans rechte Gestänge!

18. Großchance für die Adler! Hudáček verhindert zunächst gegen Proske im Butterfly das 1:0, woraufhin Szwarz nachsetzt und die Scheibe am leeren Tor links vorbei schiebt!

17. Mannheim dreht nochmal auf und eröffnet eine Schlussoffensive. Kühnhackl nimmt eine freie Scheibe an der Blauen Linie auf und dreht sich sofort zum Schuss ein. Hudáček hat erneut freie Sicht und klärt mit seinem Schoner.

16. Erstmal bleibt es friedlich und auch leider immer noch torlos. Fischbuch zieht von links in eine Lücke vor dem Slot und schiebt den Puck mit zu viel Rechtsdrall am Kasten vorbei.

14. Juhani Tyrväinen Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Juhani Tyrväinen (Kölner Haie)

Szwarz provoziert Tyrväinen vor einem Bully und will den Finnen der Haie in einen Fight verwickeln. Die Refs stoppen die beiden, bevor die Fäuste fliegen. Gut möglich, dass die Verabredung zur nächsten Boxeinlage aber schon steht. In zwei Minuten sind wir schlauer.

14. Jordan Szwarz Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Jordan Szwarz (Adler Mannheim)



13. Auch Cicek findet ein freies Schuss-Fenster uns hämmert das Hartgummi gegen die Ausrütung von KEC-Goalie Hudáček. Die Adler übernehmen wieder die Spielkontrolle.

12. Wenn spielerisch nichts geht, gibt es immer noch die Blaue Linie! Gawanke haut daher erneut aus der Ferne drauf, kann Hudáček mit freier Sicht aber nicht überraschen.

11. Derzeit verlagert sich die Partie etwas mehr in die Neutrale Zone und ist nicht mehr so unterhaltsam, wie zu Beginn. Die gute Abwehrarbeit auf beiden Seiten verhindert neue Torchancen oder mehr Tempo.

9. Die Adler wollen die bislang sehr aufmerksame Haie-Defensive mehr unter Druck setzen und verstärken daher das Forechecking. Kommt die kölsche Abwehr ins Wanken?

7. Die Hausherren kombinieren im Haie-Drittel und stellen sich an der Blauen Linie für einen Distanzsschuss auf. Gawanke probiert es und donnert den Puck in die Fanghand von Hudáček.

6. Auf der rechten Seite setzt sich Fischbuch durch und leitet den Puck scharf vor das linke Alu weiter. Dort verpasst Bennett die Scheibe nur um wenige Zentimeter.

5. So langsam finden die Adler besser aufs Eis. Nach einem Fehler von Aubry kann Plachta freistehend aus dem Slot draufhalten. Hudáček blockt den Schuss mit seiner Maske ab.

4. Sind die Adler nach dem frühen Schock-Moment nun wach? Bisher spielen in Mannheim nur die Haie. Die Adler warten noch auf ihren ersten Abschluss.

2. Kein Tor! Der Ref kommt aufs Eis zurück und erklärt, dass Storm den Puck zusammen mit dem Schoner von Brückmann ins Tor drückt. Damit ist der Treffer irregulär. Es bleibt beim 0:0.

2. Tor für Köln? Videobeweis! Direkt danach treffen die Domstädter den Pfosten ud wollen Puck via Storm und Kammerer ins Tor stochern. Der Puck ist unter Brückmann - und auch im Tor? Die Refs gehen an den Bildschirm.

1. Die Haie gewinnen das Eröffnungsbully und geben auch den ersten Warnschuss ab: Kammerer haut den Puck aus dem Zentrum knapp neben den linken Pfosten und in die Bande.

1. Zeit für Hockey! Der Puck fällt und das Spiel beginnt. Bei den Adlern steht Goalie Felix Brückmann zwischen den Pfosten, der Schlussmann der Haie heißt Július Hudáček.

1. Spielbeginn

Personell fehlt beiden Teams heute jeweils ein wichtiger Scorer: Bei den Hausherren schmerzt der Ausfall von Luke Esposito, der gesperrt ist. Die Haie müssen derweil mit Gregor MacLeod auf ihren zweitbesten Scorer verzichten.

Beim direkten Vergleich haben die Adler im Jahr 2024 mit zwei Siegen aus drei Spielen leicht die Nase vorn. Das letzte Duell fand erst vor zwei Wochen ebenfalls in der SAP-Arena statt und ging mit 4:1 an Mannheim.

Während die Adler heute mit einem Sieg auf den 2. Platz springen könnten, zeigt die Formkurve der Haie mit drei Niederlagen in Serie nach unten. An Weihnachten gab es für die KEC-Fans keine Geschenke, sondern eine deutliche 1:4-Niederlage in Bremerhaven.

Die Adler Mannheim sind schon Silvester on fire: Neun Heimspiele in Folge haben die Kurpfälzer mittlerweile gewonnen, dazu gelang über Weihnachten eine Siegesserie mit drei Dreiern gegen München, Bremerhaven und zuletzt am 2. Weihnachtsfeiertag mit einem 4:1 gegen Augsburg.