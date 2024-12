19. Louis-Marc Aubry Kölner Haie Tor für die Kölner Haie, 1:2 durch Louis-Marc Aubry

Mittig von der blauen Linie erkennt Adam Almquist die Lücke, passt in den Lauf von Louis-Marc Aubry, der vor dem Tor die Nerven behält, kurz verzögert und dann mit der Rückhand einschießt.

19. Alex Green Straubing Kleine Strafe (2 Minuten) für Alex Green (Straubing Tigers)



18. Dann überstehen die Haie diese Strafzeit unbeschadet. Moritz Müller darf wieder mitmischen.

17. Im Slot wird Mike Conolly an gespielt, schießt aus der Drehung mit der Rückhand und verfehlt das Ziel. Wenig später wird Taylor Leier im linken Bullykreis gefunden, visiert das kurze Eck an. Doch Július Hudáček dichtet erfolgreich ab.

16. Moritz Müller Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Moritz Müller (Kölner Haie)

Nahe der Bande packt Moritz Müller einen Check gegen Adrian Klein aus. Über diese Strafe lässt sich streiten, denn da ist noch Platz. Dennoch wird dem Verteidiger das als Bandencheck ausgelegt, was zwei Minuten nach sich zieht.

15. Ohne Mühe spielen sich die Tigers immer wieder frei, haben defensiv nichts auszustehen und suchen nun mal wieder den Weg nach vorn. Aus dem linken Bullykreis feuert Philip Samuelsson. Július Hudáček macht die Scheibe fest.

13. Köln tut sich schwer, nach dem gegnerischen Doppelschlag innerhalb von gut einer halben Minute, eine Reaktion zustande zu bringen. Doch auch der Schuss von Moritz Müller aus nicht gerade aussichtsreicher Position ist nicht gefährlich.

11. Weiterhin ruhen sich die Gäste nicht auf ihrer Führung aus, spielen nach wie vor munter nach vorn und beschäftigend en Gegner. Und die Tigers bringen die Scheiben zum Tor - so wie jetzt Marcel Müller innen am linken Bullykreis. Erneut wehrt Július Hudáček ab und verhindert Schlimmeres aus Haie-Sicht.

10. Straubing setzt nach. Nelson Nogier feuert von der blauen Linie und scheitert an Július Hudáček.

9. Taylor Leier Straubing Tor für die Straubing Tigers, 0:2 durch Taylor Leier

Entschlossen tankt sich Travis St. Denis ins Angriffsdrittel, behauptet sich bis in den rechten Bullykreis hinein, legt dann nach hinten ab. Ein Straubiger verpasst da noch - nicht aber Taylor Leier, der gezielt rechts oben einschießt. Die Niederbayern legen in Überzahl nach. Für den Kanadier ist das der zehnte Saisontreffer.

8. Adam Almquist Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Adam Almquist (Kölner Haie)

Nun erwischt es den ersten Kölner. Adam Almquist verabschiedet sich wegen Beinstellens auf die Strafbank.

8. Marcel Brandt Straubing Tor für die Straubing Tigers, 0:1 durch Marcel Brandt

Auf links bewegt sich Philip Samuelsson in die Angriffszone, hat den Kopf oben und spielt quer zum nachrückenden Marcel Brandt. Dieser fährt unbedrängt in den hohen Slot, kann in aller Ruhe Maß nehmen und schießt überlegt in den linken Winkel. Saisontor Nummer fünf für den Verteidiger!

7. Wenig später bekommt Parker Tuomie die nächste Gelegenheit. Erneut hat Zane McIntyre das bessere Ende. Die übrige Zeit des Powerplays verstreicht weitgehend ereignislos. Und dann kehrt Adrian Klein aufs Eis zurück.

6. In Überzahl kommen die Hausherren rasch zum Abschluss. Josh Currie zieht aus dem rechten Bulylkreis ab und findet seinen Meister in Zane McIntyre.

5. Adrian Klein Straubing Kleine Strafe (2 Minuten) für Adrian Klein (Straubing Tigers)

Erstmals öffnet sich die Tür zu eienr der Strafbänke. Dort muss sich Adrian Klein nach einem Stockschlag gegen Kevin Niedenz einfinden.

4. Nun schalten die Haie schnell um. Alexandre Grenier bedient Justin Schütz, der im rechten Bullykreis Platz hat und das lange Eck anvisiert. Zane McIntyre bringt die Kelle dazwischen und lenkt das Ding ins Fangnetz.

4. Straubing spielt weiter forsch mit, findet immer wieder den Weg in die Angriffszone. Weitere Torabschlüsse bleiben fürs Erste aus.

3. Nun melden sich die Tigers zu Wort. Taylor Leier behauptet sich an der Bande hinter dem Tor, passt zurück zu Travis St. Denis. Dieser schießt innen am linken Bullykreis direkt, findet den Weg in die Kiste allerdings nicht. Július Hudáček pariert.

2. Aus dem rechten Bullykreis bringt Justin Schütz den ersten Torschuss dieser Partie an. Bei freier Sicht reagiert Zane McIntyre ohne Probleme und wehrt sicher ab.

1. Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen André Schrader und Zsombor Pálkövi sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gehen an den Linien Jan-Philipp Priebsch und Lukas Pfriem zur Hand.

Zwischen den Pfosten kommen die beiden jeweils statistisch besseren Goalies zum Einsatz. Aufseiten der Haie ist das Július Hudáček, der in der DEL bei den drei relevanten Werten zu den fünf besten Torhütern gehört. Bei den Tigers hat Zane McIntyre gegenüber seinem Backup Florian Bugl nur ganz knapp die Nase vorn.

In dieser Saison trifft man sich zum dritten Mal. Das erste Duell fand Anfang Oktober hier an dieser Stelle statt und ging mit 2:0 an die Haie. Auch in Straubing hatten die Rheinländer Mitte November das bessere Ende (2:1).

Wie in der Tabelle herrscht zwischen beiden Mannschaften auch darüber hinaus viel Augenhöhe. Mann weist eine positive Bullybilanz auf und kommt auf eine nahezu identische Passquote. Beide Teams wollen die Scheibe, verfügen über Topwerte im Puckbesitz. Das Powerplay ist jeweils unterdurchschnittlich. Köln allerdings schlägt sich in Unterzahl besser, wobei der KEC zugleich auch die Mannschaft mit den wenigsten Strafzeiten in der DEL ist (218). Straubing steht da fast am anderen Ende des Tableaus (313).

Köln verlor am Donnerstag in Nürnberg nach Verlängerung, nahm also zumindest einen Zähler mit. Zu Hause fuhren die Haie zuletzt zwei Siege gegen Augsburg (3:1) und Frankfurt (4:3) ein. Die letzte Heimniederlage setzte es Anfang des Monats gegen Schwenningen (2:4).

Ohne Frage ist Straubing mit Rückenwind angereist, die Niederbayern haben drei Siege in Folge im Gepäck, gewannen unter anderem auswärts in Iserlohn (5:2). Besonders eindrucksvoll war das 9:1 am Freitag daheim gegen Augsburg. Ihre letzte Niederlage fingen sich die Tigers in der Fremde ein. Vor knapp zwei Wochen setzte es in München ein 1:3.

In der Lanxess Arena treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Der Sechste hat den Siebten zu Gast. Allerdings liegen zwischen beiden Mannschaften vier Punkte, womit ein Platztausch heute nicht möglich ist. Darüber hinaus spielt hier die viertbeste Heimmannschaft gegen die Nummer vier der Auswärtstabelle.