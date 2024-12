45. Das Team von Headcoach Dallas Eakins unterbindet in dieser Phase die direkten Angriffe der DEG ganz ordentlich und macht die Räume in der neutralen Zone klein.

43. Düsseldorf schiebt wie schon zu Beginn des zweiten Drittels stark nach vorne. Mannheim verdichtet das Zentrum gut und fährt auch Gegenangriffe. Aber die Präzision ist einfach nicht vorhanden. Mit Blick auf Mannheims bisherigen Performances in der Fremde, ist die heutige Leistung indes sogar sehr gut.

42. Die Ausgangslage ist klar. Düsseldorf muss mehr Risiko gehen und braucht dringend ein Tor. Mannheim zehrt nach wie vor von dem sehr frühen Treffer. Seitdem sind die Adler tendenziell eher die harmlosere Mannschaft.

41. Beginn 3. Drittel

40. Drittelfazit:

Keine Tore im zweiten Drittel: Mannheim führt weiterhin mit 1:0 bei der Düsseldorfer EG. Der zweite Abschnitt hat durchaus einiges geboten. Die gastgebende DEG hat sukzessive aufgedreht und Mannheims Goalie Brückmann zu etlichen Saves gezwungen. Nach Schüssen führen die Gäste noch knapp (25:22), haben sich phasenweise allerdings den Schneid abkaufen lassen. Es ist alles offen und vermutlich werden die Hausherren direkt wieder massiv nach vorne stürmen. Von Mannheim muss mehr kommen, denn inzwischen ist das 1:0 durchaus glücklich.

40. Ende 2. Drittel

40. Nächster Save von Felix Brückmann, der die Null halten kann. Keine 50 Sekunden mehr in diesem Mittelabschnitt.

39. Alec McCreas Blueliner wird abgeblockt. Mannheim positioniert sich immer wieder sehr gut.

39. Nun schaffen es die Mannheimer nach langer Zeit wieder zum Wechsel und schieben den Puck dafür einfach raus. Es ist ein umkämpftes Duell.

36. Regelmäßig werden die Adler in die Defensive gezwungen. Und zwar ganz massiv. Düsseldorf zieht aus allen Lagen ab. Generell geht es zeitweise wild hin und her. Hier liegen noch Tore in der Luft...

35. Puh! Leon Gawanke packt am rechten Bullykreis den Hammer aus. Er wuchtet die Gummischeibe an den langen Pfosten. Dann kann Düsseldorf den Puck rausbringen und wird selbst wieder brandgefährlich. Felix Brückmann pariert gegen Bennet Roßmy und fischt im Liegen noch den Rebound von Jake Pivonka raus. Wahnsinn.

32. Alexander Blank Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Blank (Düsseldorfer EG)

Crosscheck

32. Nick Cicek Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Nick Cicek (Adler Mannheim)

Beinstellen

32. So nicht. Der Tabellenletzte ist zwar gut in die Aufstellung gekommen, hat mit einem Mann mehr aber auch nicht mehr Gefahr generiert als in Gleichzahl. Beide Klubs könnten viel mehr aus ihren Powerplays machen.

32. Glück für die Gäste! Blank versucht es aus dem hohen Slot, dann zieht Gaudet vom linken Bullykreis die Kelle durch. Die DEG drängt weiter.

30. Mannheim ist mit 2,5 Punkten im Schnitt die beste Heimmannschaft der Liga. Auswärts holen die Adler gerade einmal 1,1 Punkte und kassieren 3,4 Gegentore im Schnitt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Hinzu kommen auswärts doppelt so viele Strafminuten wie zuhause.

30. Tobias Fohrler Mannheim Kleine Strafe (2 Minuten) für Tobias Fohrler (Adler Mannheim)

Halten

29. Wow! Düsseldorf macht die Scheibe schnell. Tyler Angle wird steil auf die Reise geschickt und bricht über die rechte Seite durch. Aus voller Fahrt geht er noch in die Mitte und zieht quasi mit verändertem Winkel durch die eigenen Beine auf das lange Eck. Alternativ hätte er sonst über die Rückhand abschließen müssen. Brückmann rettet haarscharf.

28. Die Powerplays der Gäste sind bislang äußerst schwach gewesen. Natürlich verteidigt die Heimmannschaft auch aggressiv, dennoch sollte da eigentlich etwas mehr gehen. So bleibt es bei der knappen 1:0-Führung Mannheims.

26. Der achtfache Meister sucht die Lücke im dichten Abwehrnetz der Düsseldorfer. Die Adler Mannheim verzetteln sich hier und da und sollten eher mal den Abschluss suchen.

25. Philip Gogulla Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Philip Gogulla (Düsseldorfer EG)

Haken

24. Nächste gute Gelegenheit für die DEG! Der Tabellenletzte macht Druck und spielt die Scheibe immer wieder scharf rein. In dieser Szene streift der Puck sogar die Latte. Im Gegenzug generiert Mannheim Gefahr, kann den Konter allerdings nicht vollenden. Kristian Reichel verpasst seinen neunten Saisontreffer.

24. Tyler Gaudet Düsseldorf Penalty verschossen von Tyler Gaudet (Düsseldorfer EG)

Er verzögert und will dann auf die Stockhandseite schießen. Felix Brückmann wartet sehr lange und macht dann die Ecke zu. Der Schütze selbst war vorher durch gewesen und wurde von Nick Cicek regelwidrig am Abschluss gehindert. Entsprechend gab es diesen Penalty.

23. Das Heimteam spielt sich richtig im Drittel der Adler fest. Düsseldorf kommt druckvoll aus der Kabine und zeigt früh, dass man dem Gegner die Punkte nicht einfach überlassen wird.

21. In den ersten 20 Minuten haben die Mannheimer knapp fünf Minuten mehr Puckkontrolle gehabt. Hinzu kommen 60% Zweikampfquote und ca. ein Kilometer mehr Laufleistung.

21. Am Rhein läuft das Mitteldrittel.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Mannheim führt zur ersten Pause mit 1:0 in Düsseldorf. Nach gerade einmal 59 Sekunden sind die Gäste per Bauerntrick in Führung gegangen und haben kurz darauf sogar eine fünfminütige Überzahl bekommen. Dieses Powerplay haben die Adler wirkungslos verpuffen lassen und der DEG mehr und mehr zugestanden. Mit zunehmender Spieldauer haben die Hausherren die neutrale Zone besser dichtgemacht und selbst auch Abschlüsse gesucht. Es bleibt spannend. Bis gleich!

20. Ende 1. Drittel

20. Düsseldorf beißt sich im gegnerischen Drittel fest. Brendan O'Donnell wird von Matthias Plachta zu Fall gebracht, aber es geht ohne Strafe weiter.

19. Gute Parade von Felix Brückmann! Tyler Angle hat es vom linken Bullykreis probiert. Doch der Mannheimer Schlussmann steht goldrichtig und fährt den Schoner aus.

17. Brendan O'Donnell zieht von rechts noch kurz in die Zentrale und schickt Justin Richards auf die Reise. Dessen Onetimer entschärft Felix Brückmann und packt erstmal den Handschuh auf die Scheibe.

16. Beide Teams hauen sich voll in die Zweikämpfe und setzen nun immer wieder schnelle Nadelstiche. Spielerisch ist es sicherlich kein Weltklassespiel, aber Einsatz und Tempo stimmen. nach Torschüssen steht es 13:4 für die Adler, was allerdings auch durch die fünfminütige Überzahl bedingt ist.

14. Luke Esposito tankt sich zunächst auf der rechten Seite alleine gegen die gegnerische Defensive durch. Denn seine Kollegen fahren bei diesem Fastbreak allesamt zum Wechsel. Nach einem überragenden Seitenwechsel kommt Gilmour zentral zum Schuss. Vor dem Tor trifft der nachstochernde Kris Bennett den gegnerischen Goalie unbeabsichtigt am Kopf. Zum Glück ist nichts passiert.

13. Yannick Proske sitzt inzwischen wieder auf der Bank und kann wohl unverletzt weitermachen. Das ist eine gute Nachricht!

11. Die Gäste werden ihrer klaren Favoritenrolle durchaus gerecht. Düsseldorf steht sehr kompakt in der eigenen Zone und ist bemüht, klare Chancen der Adler zu unterbinden. Selbst setzt die DEG eher weniger Akzente nach vorne und wird im Zweifel ohnehin geblockt. Mannheim hat schon fünf Versuche weggenommen.

9. Alexander Blank spritzt gut dazwischen und zieht aus halblinker Position direkt ab. Felix Brückmann pariert den Schuss des DEG-Spielers mit der Fanghand. Im Gegenzug setzt Jordan Szwarz das Ding nur knapp über das Gehäuse. Es geht hin und her.

8. Mannheim wechselt bei jeder Unterbrechung und kann viele Körner sparen. Richtig brenzlig ist es mit einem Mann mehr auf dem Eis indes nicht geworden. Das Heimteam ist nun wieder vollzählig und hat das Zentrum gut besetzt. Cleveres Penaltykilling des Tabellenletzten.

6. Mehrfach kann Düsseldorf die Hartgummischeibe ganz gut rausbringen und so wertvolle Sekunden von der Uhr nehmen. Selbst wenn kein Mannheimer Tor fallen sollte, wird die DEG mächtig Kraft durch diese frühe und vor allem lange Unterzahl verloren haben.

4. In Überzahl drückt der achtfache Deutsche Meister natürlich mächtig nach vorne und kesselt die DEG ein. Dreieinhalb Minuten Unterzahl noch für die Hausherren.

3. Luis Üffing Düsseldorf Große Strafe (5 Minuten + Spieldauer-Disziplinarstrafe) für Luis Üffing (Düsseldorfer EG)

Check gegen den Kopf. Yannick Proske muss sichtlich mitgenommen vom Feld. Die Aktion des Gegners ist ohne böse Absicht gewesen, aber eben auch ohne jegliche Rücksicht auf Verluste. Korrekte Entscheidung der Schiedsrichter.

3. Die Referees müssen raus an den Videomonitor. Tief links an der Bande trifft Luis Üffing seinen Gegenspieler mit der Hüfte am Kopf. Und auch wirklich nur am Kopf.

1. Marc Michaelis Mannheim Tor für Adler Mannheim, 0:1 durch Marc Michaelis

Party auf dem Oberrang, wo die Gästefans Platz genommen haben. Mannheim fährt schon zum zweiten Mal mit Wucht durch die neutrale Zone. Düsseldorf bekommt die Scheibe nach einem Fohrler-Schuss nicht weg und geht dann einem klassischen Bauerntrick auf den Leim. Michaelis fährt mit dem Puck am Stock einmal um das gegnerische Tor rum und schiebt aus kürzester Distanz ein. Sechstes Saisontor für ihn.

1. Düsseldorf sichert sich das Eröffnungsbully und spielt in roten Trikots zunächst von links nach rechts. Mannheim agiert in weißen Jerseys entsprechend von rechts nach links.

1. Und damit rein in das Geschehen am zweiten Advent. Geleitet wird das abendliche Duell von den Schiedsrichtern André Schrader und Achim Moosberger.

1. Spielbeginn

"Unser Ziel war, dass wir nach dem München-Spiel gleich wieder zeigen, dass wir kontinuierlich auf diesem Niveau agieren können. Entscheidend war, dass wir weiter unser System gespielt haben. Dass keiner dachte, er muss Zauber-Eishockey spielen, und dass wir in Unterzahl nichts zugelassen haben", sagte Mannheims Torwart Arno Tiefensee nach seinem Game zu null.

Ganz anders gestaltet sich hingegen die Tabellensituationen bei den Gästen aus Mannheim. Vergangenen Spieltag fuhren die Adler einen klaren 3:0-Sieg gegen Straubing ein und rangieren aktuell mit 42 Punkten auf Platz fünf. "Wir haben wieder ein solides Spiel über die kompletten 60 Minuten abgeliefert", lobte Adler-Coach Dallas Eakins: "Es war sehr eng, keine Frage. Bei uns hat jeder Spieler seinen Job gemacht."

Einen Tag dem wichtigen 4:3-Heimsieg zum Wochenendauftakt gegen die Löwen Frankfurt gab es für die Düsseldorfer EG einen Dämpfer. DEG-Stürmer Drake Rymsha wurde wegen eines groben Fouls gleich für zwei Spiele gesperrt. Dennoch sollte der erst vierte Drei-Punkte-Sieg der laufenden Saison für Auftrieb bei den Rheinländern gesorgt haben. Mit 20 Zählern belegt die Mannschaft von Cheftrainer Steven Reinprecht zwar immer noch den letzten Tabellenplatz, konnte zum rettenden Ufer aber deutlich aufschließen. So liegen die Roosters, die eine Partie mehr absolviert haben, nur ein Pünktchen vor Düsseldorf.