28. Håkon Hänelt packt einen harten, aber fairen, Check gegen Drake Rymsha aus. Physisch sind beide Vereine auf einem guten Niveau.

28. Sowohl die Kölner Haie als auch die Düsseldorfer EG zeigen an diesem Abend eine gute Leistung. Es ist kein spielerisch überragendes Duell, aber ein sehr umkämpftes und flinkes Match. Beide versuchen, schnell über die neutrale Zone hinauszukommen und suchen Abschlüsse.

26. Gregor MacLeod sucht den Abschluss, Henrik Haukeland fängt die Scheibe problemlos. Köln ist wieder vollzählig und hat die kritische Phase schadlos überstanden.

26. Louis-Marc Aubry nimmt den Schuss und Bennet Roßmy wirft sich auf der rechten Seite dazwischen. Dieser Angriff hat den Kölnern wertvolle Zeit von der Uhr genommen.

25. Köln steht bis dato sehr kompakt und lässt wenig zu. Düsseldorf befindet sich weiterhin in der Aufstellung und drängt auf den Ausgleich.

24. Adam Almquist Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Adam Almquist (Kölner Haie)

Stockschlag und damit sind die Kölner für 48 Sekunden in doppelter Unterzahl. Gelingt der DEG nun die Wende in diesem Derby?

23. Július Hudáček muss nun erstmal an der Bande behandelt werden. Düsseldorfs Bennet Roßmy ist volles Pfund in den Goalie gerauscht. Ist jedoch keine Absicht gewesen und es sieht zum Glück so aus, als ginge es für den Torwart weiter.

23. Dieses 0:1 hat der DEG sichtlich wehgetan. Der Gegentreffer ist hausgemacht gewesen und nun könnte sich der ganze Abend sehr negativ für den Tabellenletzten entwickeln.

22. Frederik Storm Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:0 durch Frederik Storm

Paul Postma lässt die Scheibe sozusagen für den Goalie prallen, aber das Hartgummi rutscht ihm durch die Hosenträger. Frederik Storm rauscht heran und schiebt den Puck aus kürzester Distanz in die verwaisten Maschen.

21. Die Hausherren legen los wie die Feuerwehr. Parker Tuomie legt das Ding haarscharf über die Latte.

21. In der Pause ist übrigens bekanntgegeben worden, dass Justin Schütz nach dieser Saison nicht mehr für die Kölner Haie spielen wird. Wohin die Reise geht, ist noch nicht bekannt.

21. In der ausverkauften Lanxess Arena läuft das Mitteldrittel.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Torlos geht es in die erste Pause beim spannenden Rhein-Derby! Es ist ein torloses Remis der guten Art: beide Mannschaften haben sich von Beginn an voll in die Zweikämpfe gehauen und zeitweise Chancen im Sekundentakt generiert. Insgesamt ist es bislang ein Duell auf Augenhöhe, wobei jeder Klub sein Momentum gehabt hat. Mal sehen, ob und wann sich Düsseldorfs kleineres Lineup bemerkbar macht. Bis gleich.

20. Ende 1. Drittel

20. 60 Sekunden noch im ersten Durchgang...

19. Vogelwild geht es hin und her. Parker Tuomie schießt recht knapp am Tor vorbei.

17. Starke Parade von Július Hudáček, der mit einer reflexartigen Reaktion den Schoner ausfährt und gegen Alexander Blank aus dem Slot rettet.

16. Moritz Müllers Blueliner wird im Getümmel abgefälscht und rauscht über das Gehäuse. Das wäre schon eine Aufgabe für Henrik Haukeland gewesen.

16. Beide Mannschaften haben jeweils fünf Schüsse abgegeben. Düsseldorf gewinnt mehr Bullies und kommt bislang trotzt kleinen Lineups gut zurecht.

15. Justin Richards nimmt den Rebound und zieht direkt ab. Der zentrale Schuss ist kein Problem für Július Hudáček.

13. Die Einschläge kommen näher. Köln erhöht den Druck und kesselt Düsseldorf teilweise mächtig ein. Maximilian Kammerer kann eine schöne Fahrt in den Slot nicht mit einem Torerfolg veredeln. Da ist wieder ein Schläger der Gäste zwischen, die sich voll in jeden Zweikampf werfen. So darf es gerne weitergehen.

12. Puh! Nächster Fehler der Düsseldorfer und beinahe wäre dieser schlampige Pass bestraft worden. Alexandre Grenier zieht die Kelle am rechten Bullykreis durch, doch Henrik Haukeland ist rechtzeitig unten im langen Eck.

11. Wirkungslos ist die Überzahl der Gäste verpufft. Köln hat gutes Penaltykilling betrieben und wird gleich wohl wieder das Zepter übernehmen. Dennoch hält die DEG bis dato gut mit.

9. Maximilian Glötzl Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Maximilian Glötzl (Kölner Haie)

Stockschlag. Damit hat die Düsseldorfer EG das erste Powerplay des Abends. Doch zunächst folgt das erste Powerbreak.

7. In der neutralen Zone schnappt sich der Tabellenletzte den Puck und marschiert nach vorne. Am Ende prüft Philip Gogulla den gegnerischen Goalie vom linken Bullykreis. Das Duell geht klar an der Kölner Schlussmann!

7. Immer wieder zeigen die Kölner einen guten Shift der Reihen, der jedoch auch in diesem Fall (noch) nicht belohnt wird. In dieser Phase kommt weniger offensive Gegenwehr von der DEG.

6. Inzwischen haben die Haie das Tempo etwas gedrosselt und verwalten die Scheibe in den eigenen Reihen. Frederik Storms Abschluss aus halblinker Position ist indes keine Herausforderung für Henrik Haukeland, der per Pad ins Fangnetz klärt.

4. Zu ungenau! Köln kann einen Konter nicht abschließen, da die DEG zum einen gut zurückgelaufen ist und der Pass zum anderen einfach zu unpräzise gewesen ist. In dieser frühen Anfangsphase geht es munter hin und her. Beide Teams legen ein ordentliches Tempo an den Tag.

3. Es ist weiterhin unfassbar laut hier. Man spürt, dass es hier nicht nur irgendein Spiel ist, sondern eben das Rheinderby!

2. Erster guter Wechsel der Haie, die die Scheibe nun gut laufen lassen. Pech für die Hausherren, dass DEG-Spieler Alexander Blank einen Aubry-Schuss aus kurzer Distanz an das Außennetz abfälscht. Wenig später verhindert Juhani Tyrväinen mit dem schnellen Stock einen möglichen Vorstoß der Gäste.

1. Und damit rein in das Spektakel. Die Lautstärke von den Rängen ist ohrenbetäubend. Die Haie spielen in dunklen Jerseys zunächst von links nach rechts, Düsseldorf agiert in weiß-roten Trikots entsprechend von rechts nach links.

1. Spielbeginn

Gleich geht es auf dem Eis zur Sache. Freuen wir uns auf ein feuriges Derby im Rheinland mit hoffentlich vielen schönen Toren. viel Spaß!

Die Haie konnten übrigens die drei letzten Derbys allesamt gewinnen. Zuvor hatte die DEG einen 3:0-Lauf. Kölns Kapitän Moritz Müller absolviert heute sein 80. Pflichtspiel-Derby (!!!). Das ist schon eine irre Zahl!

"Wir wissen genau, wie wichtig das Derby ist – nicht nur für uns sondern auch für unsere Fans. Jeder weiß, dass in einem Derby alles möglich ist. Wir wollen konzentriert in die Partie gehen, die Atmosphäre genießen, alles raushauen und natürlich drei Punkte einfahren", erklärte Kölns Maximilian Kammerer.

Die DEG reist indes mit der Roten Laterne in die rund 35 Kilometer (Luftlinie) entfernte Millionenmetropole. Magere 13 Zähler verbucht die Auswahl von Coach Steven Reinprecht und hat damit bereits vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung musste sich die DEG den Eisbären Berlin zum Wochenendstart noch mit 3:5 geschlagen geben. Von den vergangenen sechs Ligaspielen konnte Düsseldorf lediglich eines gewinnen.

Das 244. rheinische Derby steht vor der Tür! Zum ewig jungen Duell zwischen Köln und Düsseldorf wird ein ausverkauftes Haus erwartet. Nach der Deutschland-Cup-Pause gewannen die heutigen Gastgeber nur eine von drei Partien. Vor etwas weniger als 48 Stunden kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Kari Jalonen eine 2:5-Packung gegen den ERC Ingolstadt. Die Haie sind derzeit mit 29 Punkten Tabellensiebter.