19. Michael Dal Colle Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Michael Dal Colle (Iserlohn Roosters)



18. Dann schaut es mal so ein wenig wie Überzahlspiel aus. Im rechten Bullykreis wird Shane Gersich eingesetzt, holt zum Onetimer aus und haut am Puck vorbei. Kurz darauf dürfen die Gäste ihre Reihen wieder auffüllen. Danach legt Tyler Boland von rechts für Eric Cornel auf. Dessen Schuss lenkt Mathias Niederberger am Kasten vorbei.

17. Lange benötigen die Hausherren, um in die Powerplay-Aufstellung zu gelangen. Und dann passiert schon die nächste Nachlässigkeit. Problemlos kann sich RB befreien und nimmt fleißig Zeit von der Uhr.

16. Nikolaus Heigl München Kleine Strafe (2 Minuten) für Nikolaus Heigl (EHC München)

Mit einem Stockschlag zerstört Nikolaus Heigl das Werkzeug von Eric Cornel und fängt sich dafür die erste Strafe dieser Partie ein.

15. Nach einem Puckverlust von Colin Ugbekile wird es für die Roosters gefährlich. Andreas Eder funkt dazwischen, schaut im rechten Bullykreis nach einer Anspielstation. Der Querpass auf Yasin Ehliz kommt nicht an.

13. Oswald vergibt Großchance! Plötzlich hat Veit Oswald völlig freie Bahn, spaziert da ganz allein durch das gegnerische Drittel, weil Dominik Bittner einen genialen Pass gespielt hat. Der Stürmer legt sich die Scheibe auf die Rückhand und löffelt das Ding am Tor vorbei.

13. Derzeit spielen die Gäste wieder besser mit, es geht munter rauf und runter. Rechts von der blauen Linie wird die Scheibe von den Roten Bullen zum Tor gebracht. Nico Krämmer fälscht geschickt ab. Das Hartgummi landet am Außennetz.

12. Erst jetzt melden sich auch die Münchener mal wieder zu Wort. Andreas Jenike behält vor seinem Tor die Übersicht und macht die etwas unkontrolliert springende Scheibe entschlossen fest.

11. Weiterhin zeigen die Gastgeber viel Zug zum Tor und geben dadurch mittlerweile den Ton an. Noch finden die Sauerländer keinen Weg an Mathias Niederberger vorbei.

9. Dennoch sind die Roosters inzwischen richtig in dieser Partie angekommen, unternehmen regelmäßig etwas nach vorn. Jetzt schließt Branden Troock ab. Den Weg ins Tor findet man aber nach wir vor nicht. Immerhin hat der IEC die Schussbilanz mittlerweile zu seinen Gunsten gedreht.

8. Tyler Boland Iserlohn Penalty verschossen von Tyler Boland (Iserlohn Roosters) Tyler Boland tritt zum Penalty an, wirkt bei der Ausführung etwas halbherzig, möchte Mathias Niederberger zwischen den Schonern erwischen. Das klappt nicht, die Chance ist vertan.

8. Penalty für die Iserlohn Roosters! Urplötzlich hat Tyler Boland freie Bahn, marschiert auf Mathias Niederberger zu, wird von hinten durch Konrad Abeltshauser mit dem Stock bearbeitet und kommt zu Fall. Das zieht einen Penalty nach sich.

7. Nach einem gewonnenen Bully des IEC fackelt Colin Ugbekile nicht lange, setzt zum Schlagschuss an. Nico Krämmer blockt den Puck mit dem rechten Unterschenkel und muss erst einmal tief durchatmen. Wenig später versucht Ugbekile, vom Verkehr in Richtung Tor zu profitieren. Der Schuss aber wird von Mathias Niederberger gemeistert.

6. Allmählich bekommen die Iserlohner ein paar Szenen, zegen sich dabei bemüht, schnell zum Abschluss zu kommen. Jetzt tut das Stanislav Dietz. Erneut ist Endstation bei Mathias Niederberger.

5. Erst jetzt können die Hausherren mal eigene Akzente setzen. Brandon Gormley bringt sogleich einen Torschuss an. Im Nachfassen macht Mathias Niederberger die Scheibe fest.

4. Hager an den Außenpfosten! Bisher spielen nur die Gäste, wirken sehr aktiv und lassen den Gegner überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Patrick Hager trifft aus kurzer Distanz den rechten Außenpfosten. Die Roosters bekommen kaum Zugriff, laufen nur hinterher.

3. Nun spielen sich die Gäste erstmals vors Tor. Chris DeSousa sucht Adam Brooks, der den Puck im Slot aber nicht unter Kontrolle bringt. Zumindest nisten sich die Roten Bullen in der Angriffszone ein.

2. Der erste Schuss lässt dann auch nicht so lange auf sich warten. Münchens Jonathon Blum setzt diesen ab, bringt die Scheibe auch aufs Tor. Ein ernsthafter Test für Andreas Jenike ist das allerdings noch nicht.

1. Nach fünf Sekunden ist die Partie schon wieder unterbrochen, denn es fliegen Gegenstände aufs Eis. Der Appell der Roosters an die Zuschauer trug also mal wieder keine Früchte. Wenig später klappt der zweite Start in diese Partie reibungslos.

1. Spielbeginn

Für Ordnung auf dem Eis sollen André Schrader und Sebastian Lehmann sorgen. Den Schiedsrichtern gehen an den Linien Kai Jürgens und Jan-Philipp Priebsch zur Hand.

Zwischen den Pfosten beginnen heute die beiden klaren Stamm-Goalies - Andreas Jenike auf Iserlohner und Mathias Niederberger auf Münchner Seite. Verzichten müssen die Gäste auf ihren Trainer. Max Kaltenhauser ist aufgrund einer Zahnoperation nicht mit ins Sauerland gereist und wird durch seine Assistenten Pierre Allard und Patrick Dallaire vertreten.

Zum zweiten Mal stehen sich die beiden Mannschaften in dieser Spielzeit gegenüber. Gleich zum Saisonauftakt im September gab es den ersten Vergleich, der ebenfalls am Seilersee stattfand und mit 7:5 an München ging.

Ferner gehört der EHC zu den vier besten Bully-Mannschaften, hängt in dieser Hinsicht den Vorletzten Iserlohn deutlich ab. Ähnlich klar verhält sich der Unterschied bei den Zweikämpfen und beim Puckbesitz, hier sind die Münchener jeweils sogar die Nummer eins. Dafür halten die Roosters mit den zweitmeisten geblockten Schüssen dagegen. In Sachen Special-Teams hat der IEC jeweils ganz knapp die Nase vorn, wobei die Differenzen bei den beiderseits mittelmäßigen Werten geringfügig sind.

München kassierte jüngst zwei Niederlagen daheim gegen Straubing (2:5) und in Bremerhaven (0:4). Der letzte Sieg in der Fremde gelang vor zweieinhalb Wochen in Frankfurt bei einem 5:4 nach Penaltyschießen. Dreier fuhr man auf Reisen lediglich in den ersten drei Saisonpartien im September ein. Dennoch dürfen die Roten Bullen auf die zweitbeste Offensive (62 Saisontore) und die größte Schusseffizienz (12,27 Prozent) der Liga bauen.

Aus tabellarischer Sicht hat der Zwölfte den Sechsten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegen zehn Punkte, deren fünf fehlen den Roosters momentan zu den Playoff-Plätzen. Zuletzt feierte der IEC am Sonntag einen 5:2-Erfolg in Augsburg, vor genau einer Woche setzte es eine 2:6-Pleite in Frankfurt. Ihr letztes Heimspiel entschieden die Sauerländer Anfang des Monats gegen Köln mit 3:2 für sich. Zumindest punktete man damit am Seilersee zum dritten Mal in Folge. Diese Serie umfasst ein 3:4 nach Penaltyschießen gegen Mannheim und ein 2:1 n. P. gegen die Haie. Letztmals ohne etwas Zählbares blieb man zu Hause Anfang Oktober gegen Frankfurt (3:4).