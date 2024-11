19. Julian Napravnik holt sich die Scheibem behauptet sie im rechten Bullykreis und überlässt für Kevin Maginot. Dessen verdeckten Handgelenkschuss kann Andreas Jenike parieren.

18. Chris Wilkie Frankfurt Tor für die Löwen Frankfurt, 4:0 durch Chris Wilkie

Rechts im gegnerischen Drittel führt Dominik Bokk an der Bande entlang hinters Tor, findet mit seinem Pass Chris Wilkie. Der Debütant scheitert mit seinem Direktschuss, doch Bokk setzt vor dem Tor nach. So darf Wilkie im linken Bullykreis nochmals abziehen. Und jetzt ist das Ding drin. Bei seinem ersten Einsatz in der DEL feiert der US-Amerikaner gleich den ersten Torerfolg.

16. Jetzt marschiert Cameron Brace in die Angriffszone, schlägt im linken Bullykreis einen rasanten Haken gegen Zach Osburn. Der Iserlohner Verteidiger bekommt allerdings Hilfe von einem Teamkollegen. Gemainsam blocken sie den Frankfurter Stürmer ab.

14. Natürlich können es die Löwen jetzt etwas entspannter angehen lassen. Mit dem Selbstvertrauen aus den drei Toren bleiben die Hessen immer gefährlich.

12. In dieser Phase erlangen die Gäste mehr Spielanteile. Shane Gersich bedient Jake Virtanen, der für die nächste Abschlusshandlung sorgt. Erneut ist Olympiasieger Jussi Olkinuora zur Stelle - wie auch beim Nachschuss von Branden Troock.

10. Immerhin zeigen die Roosters eine Reaktion, lassen nichts unversucht, hier selbst etwas auf die Beine zu stellen. Branden Troock bemüht sich um einen Torschuss. An Jussi Olkinuora ist bislang aber kein Vorbeikommen.

8. Die Roosters wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ohne Frage haben die Gäste auch Offensivszenen, werden aber dennoch komplett überrollt. Zumindest landet der vierte Frankfurter Schuss aufs Tor dann aber mal nicht in den Maschen. Andreas Jenike darf mal einen halten.

7. Bokk an den Pfosten! Unbändig stürmt das Löwenrudel weiter, bedrängt das gegnerische Tor. Im Slot stochert Dominik Bokk nach und trifft den linken Pfosten. Das wäre beine der vierte Nackenschlag für die Iserlohner gewesen.

6. Carter Rowney Frankfurt Tor für die Löwen Frankfurt, 3:0 durch Carter Rowney

Unfassbar, wie effizient die Hessen hier zu Werke gehen. Lua Niehus spielt nach links in die Angriffszone. Dort setzt sich Erik Brown durch, befördert den Puck mit langem Schläger ins die Mitte. Dort taucht Carter Rowney ganz frei auf und muss nur noch den Schläger hinhalten. Auch der dritte Torschuss der Frankfurter zappelt im Netz.

5. Maksim Matushkin Frankfurt Tor für die Löwen Frankfurt, 2:0 durch Maksim Matushkin

Links an der Bande setzen sich die Hausherren gut durch. Markus Schweiger hat dann den Blick für Maksim Matushkin. Vor dem Verteidiger tut sich viel Platz auf, der stürmt in die Angriffszone und zieht am linken Bullykreis ab. Die Scheibe zappelt im Netz, das ist der erste Saisontreffer für Matushkin.

4. Carter Proft Frankfurt Tor für die Löwen Frankfurt, 1:0 durch Carter Proft

An der blauen Linie in leicht nach links versetzter Position bringt Reid McNeill einen Handgelenkschuss an. Im Slot herrscht viel Verkehr. Die beste Reaktion zeigt Carter Proft, der das Hartgummi in die Kiste lenkt. Saisontor Nummer vier für den Angreifer!

2. Zwischen den Pfosten beginnen Jussi Olkinuora auf Frankfurter und Andreas Jenike auf Iserlohner Seite. Für Ordnung auf dem Eis sollen Roman Gofman und Sean MacFarlane sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gehen an den Linien Kai Jürgens und Jiří Ondráček zur Hand.

1. Spielbeginn

Während der anderthalbwöchigen Pause verpflichteten die Löwen Chris Wilkie, der bis dahin in der nordamerikanischen AHL für die Cleveland Monsters spielte. Der US-amerikanische Flügelstürmer rutscht heute umgehend in die erste Reihe. Dafür wurde wenige Tage später der Vertrag mit Clayton Kirichenko einvernehmlich aufgelöst. Der Kanadier zog in die slowakische Extraliga weiter.

Aus statistischer Sicht fallen die Hessen als Strafbankkönige der Liga auf. Ihre 193 Minuten sind von der Konkurrenz unerreicht. Das machen die Löwen ein wenig mit dem zweitbesten Penaltykilling der DEL wett (85 Prozent). Dafür sind die Roosters in Überzahl besser (24 Prozent). Darüber hinaus glänzt Iserlohn mit 184 geblockten Schüssen – Bestwert in der Liga.

Bei den Frankfurtern stellt sich das anders da, die verbuchten jüngst zwei Auswärtssiege in Mannheim (2:0) und Ingolstadt (3:2 nach Verlängerung). Dafür klemmt es zu Hause. In der NIX Eissporthatte am Ratsweg verloren die Löwen unmittelbar vor der Pause im Penaltyschießen gegen München, punkteten also zumindest. Dennoch bedeutete das die vierte Heimpleite in Folge. So geht der letzte der insgesamt drei Heimsiege der laufenden Spielzeit auf Anfang Oktober und ein 5:1 gegen Köln zurück.

Vor der Pause hatte Iserlohn zu Hause einen 3:2-Heimsieg gegen die Kölner Haie eingefahren. Auswärts allerdings drückt der Schuh. Auf Reisen sind die Sauerländer drei Partien sieglos, holten einzig Mitte Oktober bei der Overtime-Niederlage in Schwenningen (1:2) zumindest einen Zähler. Kurz zuvor gab es den letzten Erfolg in der Fremde – beim 4:3 nach Verlängerung in Düsseldorf. Fünf Tage davor feierte der IEC in Nürnberg den letzten und zugleich auch einzigen Auswärts-Dreier dieser Saison (4:0).

Mit diesem Duell begeben wir uns in die untere Tabellenhälfte, der Achte hat den Vorletzten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften hat sich eine Lücke von acht Punkten aufgetan. Insbesondere die Roosters müssen ohne Frage aufpassen, den Anschluss zu den Playoff-Regionen nicht zu verlieren.