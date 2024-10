27. Wieder tun sich die Roosters schwer in dien Aufstellung zu kommen. Lediglich ein harmloser Abschluss von Colin Ugbekile steht bislang auf dem Spielbogen für die letzten Minuten in Überzahl.

26. Will Weber Schwenningen Kleine Strafe (2 Minuten) für Will Weber (Schwenninger Wild Wings)

Halten von Will Weber, Powerplay Iserlohn.

26. Wieder Andreas Jenike im Fokus! Mirko Höfflin mit der Großchance, aber er scheitert völlig frei aus dem Slot nach einem klasse Pass von der Bande an Jenike, der lange stehen bleibt und somit dem Stürmer wenig anbietet.

25. Monstersafe von Andreas Jenike! Murray wirft die Scheibe von links von der Bande in den Slot, wo Alexander Karachun eigentlich nur noch den Schläger hinhalten muss. Plötzlich kommt aber die Stockhand von Andreas Jenike angeflogen, der mit einem klasse Safe den Schuss von Karachun noch irgendwie pariert.

25. One-Timer von Teemu Pulkkinen aus der Zentrale von Blau. Andreas Jenike hat Probleme und gibt den Rebound, dann aber können die Gäste im Kollektiv klären.

24. Johannes Huß Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Johannes Huß (Iserlohn Roosters)

Erste Strafe für die Roosters, es trifft Johannes Huß wegen Haltens.

23. Phil Hungereckers Schuss von halblinks landet sicher in der Fanghand von Andreas Jenike. Es ist ein verhaltener Start ins Drittel von beiden Teams.

21. Zach Osburn Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Zach Osburn (Iserlohn Roosters)

Weil Murray und Osburn gleichzeitig raus müssen, geht es weiter im fünf gegen fünf.

21. Jordan Murray Schwenningen Kleine Strafe (2 Minuten) für Jordan Murray (Schwenninger Wild Wings)

Mit Ende des ersten Drittels gerieten noch Murray und Osburn aneinander, beide müssen raus.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die Iserlohn Roosters führen nach dem ersten Drittel etwas glücklich mit 1:0 gegen die Schwenninger Wild Wings. Die Gastgeber in diesem munteren, schnellen Spiel ingesamt mit den besseren Chancen und vor allem auch mit der spielerischen Überlegenheit. Ein Tor wollte dem Team von Steve Walker aber nicht gelingen und somit war es kurz vor dem Ende Zach Osburn, der mit einem Hammer von Blau sein Team in Front schoss. Hier ist aber noch alles drin, gleich geht es weiter!

20. Ende 1. Drittel

20. Zach Osburn Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 0:1 durch Zach Osburn

Aus dem Nichts gehen die Gäste in Front! Aus dem Gewühl an der Bande kommt die Scheibe rechts an der blauen Linie zu Osburn, der direkt abzieht. Eriksson sieht die Scheibe spät und über die Schulter des Goalie hinweg schlägt der Puck oben links im Eck ein.

19. Auf der Gegenseite setzt dann Shane Gersich zum Solo aus dem eigenen Drittel an und scheitert von links aus dem Bullykreis aber an der Stockhand von Eriksson.

18. Daryl Boyle bekommt etwas zufällig rechts am Bullykreis den Puck, scheitert mit seinem Abschluss dann aber an Jenike, der mit dem Schoner klärt.

16. Kaum klare Abschlüsse aktuell, beiden fehlen offensiv die zündenden Ideen, wobei sie es defensiv auch sehr gut machen aktuell.

14. Das Powerplay ist vorbei, bis auf die Chance zu Beginn konnten die Gäste hier für keinerlei Gefahr sorgen. Starkes Penalty-Killing der Wild Wings.

13. Jetzt tun sich die Gäste aber schwer in ihre Formation zu kommen, die Wild Wings können in Form von Mirko Höfflin für Entlastung sorgen.

12. Direkt mal der Abschluss der Roosters in Überzahl! Vom Bully weg kommt der Puck in den Slot zu Eric Cornel, der aus der Drehung abzieht aber an Eriksson scheitert.

12. Thomas Larkin Schwenningen Kleine Strafe (2 Minuten) für Thomas Larkin (Schwenninger Wild Wings)

Erste Strafe der Partie, es trifft Thomas Larkin wegen eins hohen Stocks.

10. Noel Saffran mit der besten Chance des Spiels für die Roosters! Er scheitert mit seinem Schuss von rechts aus dem Slot aber an Joacim Eriksson.

9. Kaum Unterbrechungen bisher, es ist ein schnelles Spiel mit leichter Überlegenheit für die Gastgeber. Hundertprozentige Gelegenheiten aber fehlen noch auf beiden Seiten.

7. Die Roosters jetzt zunehmend hinten unter Druck. Noch bekommen sie aber immer wieder stark einen Schläger in den letzten Pass und verhindern so die ganz großen Torchancen.

6. Querpass hinter dem gegnerischen Tor von Karachun auf Ben Marshall, der es dann von links aus spitzem Winkel mit der Rückhand probiert. Andreas Jenike aber macht das Eck zu und pariert.

5. Die Gastgeber immer wieder mit ihrem aggressiven Forecheck. So stellen sie die Roosters früh vor Probleme und provozieren Scheibenverluste.

4. Muntere erste Minuten hier in Schwenningen. Die Teams tasten sich keinerlei ab, fahren die Checks konsequent zu Ende und suchen ihr Glück in der Offensive.

3. Philip Feist mit einem starken Move an der blauen Linie und dann ist er frei durch und zieht vors Tor. Dort kollidiert er dann mit Goalie Jenike, und die Szene wird abgepfiffen.

2. Gute erste Offensivsequenz der Gäste an dessen Ende es Stanislav Dietz von rechts von der blauen Linie probiert. Sein Schuss aber geht knapp links am Tor vorbei.

1. Jetzt aber ist das Eis wieder sauber und nach etwas mehr als fünf Minuten Pause geht es weiter!

1. Nach gut 30 Sekunden ist die Partie erstmal unterbrochen, weil aus der Heimkurve viele Konfetti-Schnippsel auf das Eis geworfen wurden. Sie waren Teil einer Protestaktion gegen die Donnerstags-Spiele.

1. Der Puck ist gefallen, Drittel Nummer eins läuft!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen aufs Eis in der Helios Arena in Schwenningen, gleich geht es hier los!

Zum Personal auf dem Eis: Bei den Gastgebern startet Joacim Eriksson zwischen den Pfosten, zudem wurden die Reihen etwas durchgewürfelt. Beispielsweise steht Alexander Karachun gemeinsam mit den Spink-Zwillingen auf dem Eis. Die Gäste vertrauen auf Andreas Jenike im Tor.

Auch bei den Wild Wings sieht Coach Steve Walker sein Team „auf dem richtigen Weg.“ „Bei den Gewohnheiten, die eine Mannschaft erfolgreich machen, sehe ich gute Fortschritte. Die Trends zeigen in die richtige Richtung und es geht nun darum, nicht so vorhersehbar zu sein“, so Walker weiter. Ohnehin lief in der aktuellen Spielzeit bislang viel gegen die Wild Wings, bei denen acht ihrer neun Partien mit nur einem Tor Unterschied beendet wurden.

Die heutigen Gäste aus Iserlohn kommen mit ordentlich Rückenwind aus den letzten Begegnungen nach Schwenningen. Konnte man am Freitag souverän mit 4:0 in Nürnberg gewinnen, gelang es, am Sonntag nach einem Last-Minute-Ausgleich noch zwei Punkte in der Overtime aus Düsseldorf zu entführen. Somit konnten die Roosters bei zwei direkten Konkurrenten im Kampf um den Abstieg wichtige Punkte sammeln.

Beide Teams haben nach den ersten neun Spielen erst sieben bzw. acht Punkte auf dem Konto und könnten am Ende dieses Spieltags je nach Ausgang der anderen Partien entweder die rote Laterne tragen oder auf den Playoff-Platz zehn vorrücken. Die Tabelle ist unten noch extrem eng, was sich über die gesamte Saison so erstrecken könnte, weshalb natürlich jeder Punkt zählt.