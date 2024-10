40. Drittelfazit:

Im Anfangsdrittel mussten die Zuschauer in Köln auf Tore verzichten, dafür gab es im Mittelabschnitt gleich vier! Currie brachte den KEC in einer Ingolstädter Druckphase in Führung, dann folgte Mitte des Drittels eine irre Minute mit drei Treffern. Erst drehten die Gäste das Match durch einen Doppelschlag von Wagner und Stachowiak innerhalb von 25 Sekunden, dann schlug MacLeod für die Hausherren nur 31 Sekunden später zurück. In der Folge hatten beide Seiten Möglichkeiten, wobei die Panther insgesamt einen Tick zielstrebiger waren und mittlerweile klar mehr Torschüsse (18:27) abgegeben haben. Bis gleich!

40. Ende 2. Drittel

40. Fünf Haie machen gegen vier Panther nochmal mächtig Druck und tragen die Scheibe mehrfach ganz nah ans Gehäuse, kriegen sie aber nicht an Michael Garteig vorbei. Dann kommt Kenny Agostino zurück und es geht in die letzte Minute.

39. Im Vier-gegen-vier hat Austen Keating die gute Chance für die Panther, scheitert aber aus kurzer Distanz an Hudáček. Dann kommt Moritz Müller zurück und Köln darf noch eine knappe Minute in Überzahl ran.

38. Kenny Agostino Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Kenny Agostino (ERC Ingolstadt)

Eine Minute in Unterzahl überstehen die Haie unbeschadet, dann herrscht wieder Gleichzahl auf dem Eis. Ingolstadts Agostino hält an der Bande zu lange und gesellt sich auch auf die Bank.

36. Moritz Müller Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Moritz Müller (Kölner Haie)

Müller checkt Schmölz von hinten in die Bande und holt sich eine eher unnötige Strafe ab.

36. Auch nach dieser wilden Minute mit drei Treffern ist hier richtig Feuer drin und es geht mit höchster Intensität rauf und runter. Weitere Treffer scheinen in der Luft zu liegen.

34. Gregor MacLeod Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 2:2 durch Gregor MacLeod

Wahnsinn! das dritte Tor innerhalb einer Minute geht dann wieder an die Haie und alles ist wieder offen. Gregor MacLeod kommt im hohen Slot an die Scheibe, fährt leicht links raus und trifft flach in die kurze Ecke. Garteig kam da nicht schnell genug runter.

33. Wojciech Stachowiak Ingolstadt Tor für ERC Ingolstadt, 1:2 durch Wojciech Stachowiak

Innerhalb von 25 Sekunden dreht Ingolstadt die Partie! Stachowiak erobert den Puck im Angriffsdrittel und bringt diesen scharf aufs Tor. Das Ding fliegt direkt vor dem irritierten Hudáček quer durch die Luft, Robin van Calster will klären und schubst das Ding aus der Luft mit dem Schläger unglücklich ins eigene Tor.

33. Fabio Wagner Ingolstadt Tor für ERC Ingolstadt, 1:1 durch Fabio Wagner

Mit Ablauf der Strafe gleichen die Gäste aus! Stachowiak bringt die Scheibe und passt aus dem rechten in den linken Bullykreis zu Wagner. Der macht noch einen Schritt und feuert das Ding dann über Hudáčeks Schulter unter den Querbalken.

33. Ohne gefährlichen Abschluss endet das Kölner Powerplay und Ingolstadt ist wieder vollzählig.

32. Kammerers Onetimer von der Seite findet nicht durch das Getümmel vor Garteigs Kiste. Anschließend halten die Panther den KEC lange aus dem eigenen Drittel raus. Eine halbe Minute Überzahl bleibt den Domstädtern noch.

31. Niklas Hübner Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Niklas Hübner (ERC Ingolstadt)

Die Haie dürfen in ihre zweite Überzahl! Hübner muss wegen Spielverzögerung für 120 Sekunden in die Kühlbox.

31. Nächte Großchance für die Gäste! Köln verliert die Scheibe am eigenen Tor, der Querpass kommt sofort und Kenny Agostino schiebt das Ding aus einem Meter knapp am linken Pfosten vorbei.

30. Das Powerbreak kam für die Hausherren zur rechten Zeit. Köln hat die Ingolstädter Dominanz nun wieder etwas gebrochen und kann sich mal selbst vorne festsetzen.

29. Kurz vor Ablauf der Strafzeit findet auch Bertrands Onetimer aus dem hohen Slot nur Garteigs Schoner, dann darf der KEC wieder auffüllen.

28. In ihrem dritten Powerplay kommen die Gäste schnell in ihre Formation und haben auch diesmal fast durchweg die Scheibe. Der ERC sammelt Pass um Pass, drückt aber zu selten ab. Die beiden aufs Tor kommenden Schüsse nimmt Július Hudáček sauber weg.

27. Josh Currie Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Josh Currie (Kölner Haie)

Eben Torschütze, jetzt Bankdrücker: Currie checkt einen Panther an der Bande zu energisch in den Rücken und muss zwei Minuten zuschauen.

25. Ingolstadt will die schnelle Antwort und jagt die Scheibe gerade ein ums andere Mal durch den Kölner Slot. Aus der Rundung kommt der Puck dann zum im Bullykreis wartenden Myles Powell, der seinen Onetimer Zentimeter am Gehäuse vorbei schickt.

23. Josh Currie Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 1:0 durch Josh Currie

Mit ihrer ersten Offensivaktion im Drittel gehen die Hausherren in Führung! Garteig pariert zunächst einen Kölner Distanzschuss stark, doch Parker Tuomie bringt den Puck nochmal vor die Kiste. Im Getümmel behält Josh Currie die Übersicht und schiebt umringt von drei Panthern aus kurzer Distanz ein.

22. Ingolstadt macht gleich wieder Druck und knüpft an die starke Phase Ende des ersten Drittels an. Nach zwei schnellen Pässen will Charles Bertrand an der Blauen bei vollem Tempo abdrücken, trifft die Scheibe aber nicht.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Ein ausgeglichenes erstes Drittel in Köln endet torlos. Sowohl die Haie als auch die Panther aus Ingolstadt hatten ihre guten Phasen und scheiterten mehrfach am gegnerischen Goalie. Zudem trafen beide Mannschaften einmal Aluminium. Auf Seiten der Gastgeber setzte Josh Currie den Puck an den Pfosten, bei den Gästen Kenny Agostino. Hinten raus wurde der Tabellenführer aus Ingolstadt dominanter und übernahm die Führung im Torschussverhältnis (8:10). Im Powerplay konnten beide Teams noch nicht viel zeigen. Gleich geht's weiter mit dem Mittelabschnitt!

20. Ende 1. Drittel

20. Die letzte Minute läuft. Es geht rasant hin und her ohne dass es gefährlich wird. Kurz vor Schluss muss Hudáček dann gegen Bertrand nochmal seine Klasse zeigen und macht im Liegen souverän die Tür zu, ehe die Kollegen klären.

18. Parker Tuomie hat im hohen Slot erstaunlich viel Platz, nimmt den Puck an und zielt auf den rechten Giebel. Michael Garteig reißt die Fanghand hoch und pflückt das Spielgerät sicher herunter.

17. Ingolstadt bleibt auch gegen fünf Kölner am Drücker und schnürt die Haie hinten ein.

16. Diesmal kommen die Gäste besser in Position und lassen die Scheibe lange durchs Angriffsdrittel zirkulieren, vergessen dabei aber die Abschlüsse. Kurz vor Schluss der Unterzahl kontern die Haie dann sogar noch gefährlich und der Querpass von Schütz flutscht Gregor MacLeod direkt vor der Kiste gerade so über den Schläger.

14. Alexandre Grenier Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexandre Grenier (Kölner Haie)

Grenier hakt vor dem eigenen Tor von hinten gegen Simpson und wandert in die Kühlbox. Zweites Powerplay für die Panther!

13. Ingolstadt übersteht die Unterzahl ohne Probleme und hat Sekunden später die Riesenchance zur Führung! Nach einem Fehler im Kölner Aufbau geht Kenny Agostino alleine auf Hudáček zu und jagt die Scheibe aus dem hohen Slot krachend an den rechten Pfosten!

12. Auch Köln hat gegen ebenfalls sehr hoch und intensiv verteidigende Panther zunächst wenig Ideen und kommt kaum in die Powerplayformation.

11. Fabio Wagner Ingolstadt Kleine Strafe (2 Minuten) für Fabio Wagner (ERC Ingolstadt)

Auch die Kölner dürfen nach einem Bandencheck von Wagner früh im Match erstmals in die Überzahl.

11. Pfosten! Im hohen Slot fälscht Josh Currie eine eine Tuomie-Hereingabe an die linke Torstange ab.

10. Die Haie verteidigen in Unterzahl sehr aggressiv und lassen in der ersten Minute gar nichts zu. Erst in den letzten 30 Sekunden bringen die Gäste einige Scheiben gefährlich Richtung Tor, doch entweder packt Hudáček zu oder das Hartgummi rauscht vorbei. Köln ist wieder komplett.

8. Július Hudáček Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Július Hudáček (Kölner Haie)

Kölns Goalie nimmt bei einer Abwehraktion den Schläger zu hoch und trifft Johannes Krauss am Helm. Robin van Calster sitzt die Strafe für einen Torhüter ab.

6. Garteig bringt sich mit einem unnötigen Ausflug hinter den eigenen Kasten selbst in die Bredouille, bügelt den Fehler dann aber mit einem Save gegen Kammerer auch sofort wieder gut.

5. Köln setzt sich erstmals länger im Ingolstädter Drittel fest und bringt die Scheibe immer wieder hinter das Tor. Weitere Abschlüsse können die Gastgeber zunächst aber nicht verbuchen.

3. Doppelchance für die Haie! nach einem verunglückten Schuss von Maximilian Glötzl nimmt Frederik Storm die Scheibe im Slot auf, scheitert aber aus kurzer Distanz am stark reagierenden Michael Garteig. Der Abpraller landet bei Louis-Marc Aubry, der das Ding aus spitzem Winkel ans Außennetz setzt.

2. Die Partie in der wie immer rappelvollen Kölner Arena beginnt ziemlich zerfahren und ist zunächst von vielen Unterbrechungen gekennzeichnet.

1. Auf geht's! Das Tor der in ungewohntes Dunkelblau gekleideten Hausherren hütet zunächst Július Hudáček und im Kasten der Weiß tragenden Gäste beginnt Michael Garteig.

1. Spielbeginn

Zuletzt hatten die beiden Teams sich in den Pore-Playoffs der vergangenen Saison gegenüber gestanden. Damals holten die Haie Spiel eins in Ingolstadt, nur um sich dann mit zwei Heimpleiten in Folge doch zu verabschieden. In wenigen Minuten gibt es dann also die Möglichkeit zur Revanche für die Kölner, die ebenso wie die Panther bereits ihre Startformation aufs Eis geschickt haben.

Die Gäste aus Ingolstadt haben mittlerweile eine beeindruckende Serie von sieben Siegen am Stück aufzuweisen. Nach der Auftaktniederlage in Augsburg haben die Panther einen Dreier nach dem anderen eingefahren, zuletzt beim furiosen 7:5-Heimerfolg gegen die Grizzlys aus Wolfsburg. Mit Mit einem weiteren Sieg würde der ERC seinen clubeigenen Rekord mit den meisten DEL-Siegen hintereinander einstellen. Verzichten müssen die Gäste dabei allerdings auf Mat Bodie und Riley Sheen, die im Nachgang der Partie gegen Wolfsburg für zwei bzw. acht Spiele gesperrt wurden. Aufhalten lassen wollen sie sich davon aber nicht. "Egal wie – Hauptsache wir holen in Köln wieder die Punkte", stellte Noah Dunham klar.

Nach den Siegen gegen Straubing und München mussten die Haie am Freitag mal wieder einen Rückschlag einstecken. Vor heimischem Publikum setzte es gegen die bis dahin nur mit einem einzigen Sieg ausgestatteten Schwenninger Wild Wings eine 2:3-Pleite nach Verlängerung. Nun soll zumindest der zweite Teil des Heimwochenendes gelingen, allerdings kommt mit dem ERC das heißeste Team der Liga in die Domstadt. "Ingolstadt hat eine schnelle Mannschaft, die ohne Abwarten nach vorne spielt. Wir müssen bereit sein und wenn wir den Puck gewinnen, schnell umschalten", gab Stürmer Frederik Storm im Vorfeld aus.