23. Nun übernehmen die Roten Bullen wieder die Spielkontrolle - doch es bleibt dabei, in der gefährlichen Zone ist noch nicht viel los.

21. Der Mittelabschnitt läuft, die Haie preschen gleich mal vor und kommen mit einem scharfen Querpass auf Justin Schütz zur ersten Torchance! Gefühlt kommt das Zuspiel aber ein wenig zu spät, sodass der Winkel zu eng wird.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die Kölner Haie legten ein starkes Auftaktdrittel hin, machten insgesamt den galligeren Eindruck und kamen immer wieder zu schnellen Umschaltgelegenheiten. Der verdiente Lohn war der Führungstreffer des ehemaligen Münchners Justin Schütz nach einem starken Antritt über die linke Seite. In den Schlussminuten brachten sich die Haie durch einen Aussetzer von Nick Bailen allerdings um den verdienten Lohn und sorgten für den ersten Gegentreffer von Július Hudáček im Kölner Kasten.

20. Ende 1. Drittel

20. Die Haie bringen sich damit nach einem starken Auftaktdrittel um den verdienten Lohn, greifen in der Schlussminute aber noch einmal an.

19. Taro Hirose München Tor für EHC München, 1:1 durch Taro Hirose

Július Hudáček kassiert sein erstes Gegentor im Kasten der Haie! Ärgern muss er sich dabei vor allem über seinen Vordermann Nick Bailen, der einen waghalsigen Querpass durch das eigene Drittel spielt. Taro Hirose fängt die Scheibe ab, lässt Verteidiger und Torwart aussteigen und bleibt aus spitzem Winkel erst am Pfosten hängen, um dann noch einmal erfolgreich nachzusetzen.

18. Maxi Kastner crasht in die Bande und verweilt dort lange. Erst nach einiger Zeit gelingt es ihm, sich auf die Bank zu schleppen.

17. Die Münchner setzen sich mal im gegnerischen Drittel fest, doch auf der Suche nach dem Torschuss fehlt es an Tempo und Bewegung.

16. Andi Eder läuft das Icing mit einem tollen Sprint aus. Doch dann fehlt es wieder an den Ideen, die Roten Bullen kommen nicht von der Bande weg.

14. Die Führung für die Gäste ist nicht unverdient. München tritt hier trotz der höheren Feldanteile noch zu harmlos auf.

13. Justin Schütz Kölner Haie Tor für Kölner Haie, 0:1 durch Justin Schütz

Justin Schütz trifft zum ersten Mal an alter Wirkungsstätte! Der Anreifer wird auf links in den freien Lauf geschickt, nimmt die etwas hoppelnde Scheibe in vollem Tempo direkt und nagelt sie in das lange Winkeleck! Tolle Umschaltaktion der Haie.

12. Die nächsten beiden Prüfungen für Simon Wolf! Gegen Josh Currie wehrt er auch den Nachschuss ab. Allerdings hat er bei beiden Paraden auch vollkommen freie Sicht.

10. Die Hälfte des ersten Drittels ist gespielt. München ist leicht feldüberlegen, mit offenen Visieren agieren beide Teams aber noch nicht.

9. Gregor MacLeod hält einfach mal zweimal aus spitzem Winkel drauf. Eigentlich keine große Sache, doch Simon Wolf im Münchner Kasten wird sich über seine ersten beiden DEL-Paraden freuen.

8. Puckverlust von Nick Bailen im eigenen Drittel. Wieder ist es der umtriebige Tobias Rieder, der sofort abschließt. Sein No-look-Schuss aus der Drehung zischt jedoch weit vorbei.

6. Köln hat immer wieder Probleme, sich angesichts des Münchner Forechecks zu befreien. So kommt der EHC zu deutlich mehr Aktionen im gegnerischen Drittel.

5. Das Spiel nimmt Fahrt auf, auf der Gegenseite wird ein Fernschuss von Rieder neben den Kasten abgefälscht.

4. Erste Großchance für die Haie! Nach einer schönen Kombination taucht Louis-Marc Aubry im Slot auf und fälscht die Scheibe an die Latte ab!

3. Die Münchner legen den engagierteren Start hin. Nun ist es Taro Hirose, der aus dem linken Bullykreis halbhoch ansetzt. Július Hudáček behält mit seiner Parade die Fangquote von 100 Prozent im Dress der Haie.

2. Ein Abpraller landet vor dem Schläger von Tobias Rieder, der aus der Zone den ersten Abschluss verbucht. Der langjährige NHL-Legionär erweist sich schon in der Frühphase der Saison als eine echte Verstärkung.

1. Das Spiel beginnt mit Puckbesitz für die blau gekleideten Hausherren!

1. Spielbeginn

Die kompletten Starting Six beider Teams: Für München beginnen Simon Wolf, Jonathon Blum, Konrad Abeltshauser, Chris DeSousa sowie die beiden Neuzugänge Adam Brooks und Taro Hirose. Köln startet mit Július Hudáček, Nick Bailen, Veli-Matti Vittasmäki, Alexandre Grenier, Gregor MacLeod und dem früheren Münchner Justin Schütz.

Mit der Nachverpflichtung von Hudáček reagierte man in Köln auf den langfristigen Ausfall von Stammtorwart Tobias Ančička sowie die eher durchwachsenen Leistungen seines Vertreters Mirko Pantkowski - ein Move, der sich schon im ersten Spiel des Slowaken bezahlt machte. Das Torhüterduell wird heute besonders spannend, denn beim EHC München steht erstmals der 20-jährige Niederberger-Ersatz Simon Wolf, der vor der Saison von Partnerklub Salzburg verpflichtet wurde, im Kasten.

Mit den in dieser Saison neu von Kari Jalonen trainierten Kölner Haie kommt der nächste unbequem anmutende Gegner in den SAP Garden. Die Domstädter offenbarten in der Frühphase der Saison große defensive Probleme, die seit Donnerstag wie von Wunderhand beseitigt scheinen. Július Hudáček wurde erst am Morgen vor dem Spiel gegen Straubing verpflichtet, stand abends schon mit provisorischer Ausrüstung und der Maske seines früheren Klubs Dinamo Riga zwischen den Pfosten. Der 36-jährige Goalie lieferte ein tolles Spiel ab und war maßgeblich am 2:0-Shutout-Sieg beteiligt.

Nach dem Saisonstart mit drei Auswärtsspielen am Stück dürfen die Red Bulls nun endlich im neuen Schmuckkästchen SAP Garden ran, und das in gleich vier Heimmatches in Folge. Der DEL-Auftakt in der neuen Heimat ist mit einem 7:4-Erfolg gegen die Grizzlys Wolfsburg geglückt, Ben Smith erzielte den ersten Treffer in der neuen Arena. Zuletzt gab es mit einem 2:3 im Spitzenspiel gegen die Eisbären Berlin allerdings den ersten Dämpfer.