20. Drittelfazit:

Mit einem torlosen Remis geht es zwischen Köln und Straubing in die erste Pause. In einem Spiel mit wenigen Unterbrechungen aber auch wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten, dürften die Haie mit dem aktuellen Ergebnis etwas zufriedener sein. Hinten steht nämlich die Null. Straubing mit deutlich mehr Abschlüssen aber nur wenigen aus dem Slot und wenn dann war der neue Goalie Július Hudáček im Tor des KEC zur Stelle. Die Kölner selbst wurden nur zweimal wirklich gefährlich, am nächsten am Tor dran war Nick Bailen, der aber an Florian Bugl scheiterte. Gleich geht es weiter!

20. Ende 1. Drittel

18. Köln wird druckvoller und fährt nun einen aggressiveren Forecheck. Im Slot kommen dann aber weder Lindner noch Niedenz entscheidend an den Puck und Straubing kann klären.

16. Nick Bailen mal wieder mit einem guten Abschluss für die Gastgeber. Sein One-timer aus dem hohen Slot lässt Florian Bugl prallen, ein Verteidiger kann dann aber klären.

15. Es geht hin und her, aktuell fehlen aber die klaren Torgelegenheiten auf beiden Seiten.

13. Köln wieder komplett, Straubing mit vielen Abschlüssen in diesem Powerplay, es fehlte aber an der nötigen Präzision. Eine Sache, die sich bislang durch die Straubinger Saison zieht.

12. Marcel Brandt wird an der blauen Linie frei gespielt und setzt den Puck nur ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Straubing übt gehörig Druck aus.

11. Veli-Matti Vittasmäki Kölner Haie Kleine Strafe (2 Minuten) für Veli-Matti Vittasmäki (Kölner Haie)

Erste Strafe der Partie, es trifft Vittasmäki, der wegen Hakens gegen Danjo Leonhardt raus muss. Der Straubinger kommt trotzdem im Slot noch mit der Rückhand zum Abschluss, Hudáček aber pariert und dann geht es ins Powerplay.

10. Alexandre Grenier legt in der Zentrale ab für Gregor MacLeod, der aus dem hohen Slot aber an der Stockhand von Bugl scheitert.

9. Július Hudáček bekommt bei einem Schuss von links von Marcel Brandt rechtzeitig die Beine zusammen und verhindert so den Einschlag. Anschließend geht es ins erste Powerbreak.

7. Aber auch die Tigers weiterhin mit Abschlüssen, JC Lipon scheitert von Blau an der Stockhand von Július Hudáček. Dann klärt der Slowake kurze Zeit später mit der Schulter bei einem Schuss von rechts von Mike Connolly.

5. Wieder Außennetz der Kölner, diesmal ist es Alexandre Grenier, der von rechts abzieht.

4. Erste gute Chance für den KEC! Von hinter dem Tor kommt die Scheibe rechts in den Slot zu Josh Currie, der die Scheibe aber nur ans Außennetz setzt.

3. Die Gäste feuern aus allen Lagen auf den Kölner Neuzugang im Tor, der aber bislang vor keine großen Probleme gestellt wurde.

2. Straubing startet druckvoll, Mike Connolly setzt aus dem Slot den Puck aber knapp am linken Kreuzeck vorbei.

1. Der Puck ist gefallen, Drittel Nummer eins läuft!

1. Spielbeginn

Die Teams kommen aufs Eis in der Kölner Lanxess Arena, gleich geht es hier los!

Zum Personal auf dem Eis: Bei den Haien feiert heute Julius Hudacek, der erst heute morgen als Neuzugang vorgestellt wurde, sein Debüt im Tor. Tobias Ancicka, Håkon Hänelt und Mateu Späth fehlen weiterhin verletzt, Brady Austin und Tim Wohlgemuth sind angeschlagen und Frederik Storm fehlt krankheitsbedingt im Line-Up. Bei den Gästen beginnt im Tor erneut Florian Bugl.

Auch Köln musste in den letzten beiden Spielen ordentliche Nackenschläge einstecken. Die Haie unterlagen am Sonntag nach einer 6:3-Führung nach 54 Minuten den Augsburg Panthern in der Overtime noch mit 6:7 und kassierten am Dienstag bei den Löwen Frankfurt eine herbe 1:5-Pleite. „Wir wollen Dinge besser machen als zuletzt und sind als Mannschaft gefordert. Es gilt, einen starken Fokus auf der Defensive zu haben. Wir müssen an unseren Basics arbeiten und wollen zusammen mit den Fans im Rücken ein erfolgreiches Spiel bestreiten“, sagte der KEC-Stürmer Louis-Marc Aubry im Vorfeld der Partie.

Die Tigers verloren die letzten vier Partien in Serie durchaus klar mit einem Torverhältnis von 6:18. Im Schlussabschnitt wartet das Team von Tom Pokel weiterhin auf das erste Tor und auch aufgrund dieser Schwäche wurde das Heimspiel gegen die Eisbären Berlin am Dienstag verloren. Ging man früh mit 2:0 in Front, konnten die Berliner in der Folge die Partie im letzten Drittel komplett drehen und gewannen durch einen Empty-Net-Treffer in der Schlussminute letztlich mit 4:2.

Für beide Teams liefen die ersten fünf Spieltage alles andere als optimal. Die Kölner, mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, haben erst fünf Punkte auf dem Konto und liegen in der Tabelle auf Platz elf. Einen Platz dahinter befinden sich die Straubing Tigers, die lediglich ihre drei Punkte aus dem fulminanten 7:2-Sieg zum Auftakt gegen Düsseldorf auf der Habenseite haben.