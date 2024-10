31. Die DEG kann sich mal mit Tempo befreien und nach einem Pass von der linken Seite hält Gogulla im Zentrum die Kelle rein, doch Franzreb ist da.

30. Wieder gewinnen die Gäste das Bully und Grönland bringt die Scheibe von links scharf vors Tor. Dort lauert Uher, doch Haukeland bringt den Puck vor ihm aus dem eigenen Drittel.

30. Die Nordlichter drücken nun und setzen sich immer mehr im letzten Abschnitt fest. Düsseldorf kann sich kaum noch befreien und erneut gibt es ein Icing gegen die DEG.

29. Nächstes Bully vor dem Tor von Haukeland. Die Fischtown Pinguins gewinnen das Bully und setzen sich im Angriffsdrittel fest. Bruggisser probiert es aus dem Zentrum, doch Haukeland ist erneut mit dem Schoner dran.

29. Danach gibt es das zweite Powerbreak in diesem Spiel. Mittlerweile haben die Gäste aus Bremerhaven einmal mehr aufs Tor geschossen als die DEG. Belohnt sich das Team von Alexander Sulzer bald dafür?

28. Die Nordlichter setzen sich mal im Angriffsdrittel fest und Bruggisser bringt die Scheibe nach links zu Rausch und der bedient auf links kurz vor dem Tor Verlič, der es mit einem One-timer probiert. Haukeland ist da und lässt den Puck nach vorne prallen. Urbas hält die Kelle rein, will die Scheibe mit der Rückhand aufs Tor bringen, wird aber im letzten Moment noch entscheidend gestört.

27. Die Gäste gehen sehr offensiv ins Forechecking, doch die DEG kann sich trotzdem durchtanken und Wirth probiert es mit einem Schlagschuss von der blauen Linie von der linken Seite. Er trifft die Scheibe aber etwas in Rücklage und so kommt das Hartgummi nicht aufs Tor.

26. In den ersten Minuten kommen beide Teams noch nicht wirklich gefährlich vors Tor. Beide Mannschaften verlieren immer wieder zu einfach in der neutralen Zone den Puck.

24. Bernhard Ebner Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Bernhard Ebner (Düsseldorfer EG)

Wegen eines Crosschecks muss Ebner für zwei Minuten in die Khlbox. Damit heben sich die Strafen auf und es geht im fünf-gegen-fünf weiter.

24. Žiga Jeglič Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Žiga Jeglič (Fischtown Pinguins)

Wegen Stockschlags gegen Haukeland muss auch der Spieler mit der Nummer 13 für zwei Minuten vom Eis.

24. Nach einem Pass von Bruggisser ins Zentrum zu Verlič setzt dieser seinen Körper gut ein und will dann um Wirth herumkurven, doch sein Schuss wird leicht abgefälscht und geht rechts neben das Tor.

23. Die Fischtown Pinguins laufen weiter früh das Aufbauspiel an und erzwingen immer wieder den Puck, doch in der neutrale Zone schenken die Nordlichter dann meist zu einfach die Scheibe ab und DEG setzt sich im letzten Drittel fest.

22. Blank proiert es mit einem tiefen Pass auf die linke Seite zu Ehl, doch Appendino passt auf und fängt den Puck ab.

21. Die DEG ist wieder vollständig und Ehl ist zurück.

21. Die Nordlichter setzen sich in Überzahl noch im Angriffsdrittel fest und Bruggisser probiert es mit einem Schlagschuss von der linken Seite. Haukeland hat freie Sicht und ist da.

21. Weiter geht's! Das Bully gewinnt die DEG und die Fischtown Pinguins haben noch 23 Sekunden im Powerplay, können sie die Überzahl nutzen?

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit

Die Düsseldorfer EG und die Fischtown Pinguins trennen sich nach 20 Minuten mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Die ersten Minuten gehörten klar den Gästen aus Bremerhaven, doch Haukeland bekam immer wieder noch mit dem Schläger dazwischen und verhinderte den Rückstand. Dann waren die Nordlichter aber erstmals im Powerplay und nutzten das durch den Schuss von Wejse. Nur eine Minute später glich dann Borzecki etwas glücklich zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause hatte dann noch Jeglič und Görtz die Chance auf das 2:1, scheiterte aber erneut am stark agierenden Haukeland.

20. Ende 1. Drittel

20. Die letzte Minute im ersten Drittel läuft. Urbas kommt schon wieder mit Tempo ins letzte Drittel. Verlič zieht aus dem Zentrum ab, doch erneut ist Haukeland mit dem Arm dran und legt den Puck an den rechten Pfosten.

19. Der Vizemeister bleibt mit der zweiten Reihe auf dem Eis und Görtz prüft von der linken Seite den norwegischen Goalie. Der ist aber mit der Stockhand dran.

19. Alexander Ehl Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Alexander Ehl (Düsseldorfer EG)

Es gibt das zweite Powerplay für die Nordlichter. Ehl muss wegen Beinstellens gegen Bruggusser für zwei Minuten in die Kühlbox.

18. Erneut erzwingt Borzecki in der neutralen Zone die Scheibe und probiert es einfach mal aus rund vier Metern aus dem Zentrum. Sein Schuss wird aber noch leicht geblockt und fliegt so rechts neben das Tor.

18. Erneut ist das Tor von Haukeland leicht verschoben und so muss erneut gebohrt werden. Das Spiel ist kurz unterbrochen.

17. Jakub Borzecki Düsseldorf Tor für Düsseldorfer EG, 1:1 durch Jakub Borzecki

Da ist der Ausgleich und das vermeintlich glücklich. Borzecki bringt die Scheibe von der rechten Seite einfach mal aufs Tor. Sein Schuss springt vom rechten Arm von Franzreb ans Bein von Jensen und vom ehemaligen Düsseldorfer springt die Scheibe dann mittig über die Linie.

17. Bremerhaven geht nun aggressiver ins Forechecking und Mauermann erzwingt gleich im Angriffsdrittel die Scheibe. Er probiert es aus dem Zentrum aus rund drei Metern selbst, doch sein Schuss rutscht knapp am Tor vorbei.

16. Christian Wejse Bremerhaven Tor für Fischtown Pinguins, 0:1 durch Christian Wejse

Da ist die Führung für den Vizemeister! Jeglič bringt die Scheibe von der linken Seite scharf aufs Tor. Haukeland lässt prallen und Wejse bedankt sich hält die Kelle am rechten Pfosten rein und drückt den Puck über die Linie.

15. Die erste Reihe der Nordlichter setzt sich gleich im Angriffsdrittel fest. Zweimal prüft Jeglič den norwegischen Schlussmann, doch Haukeland ist zweimal dran.

14. Brendan O'Donnell Düsseldorf Kleine Strafe (2 Minuten) für Brendan O'Donnell (Düsseldorfer EG)

Auch O'Donnell muss nun bei der DEG erstmals vom Eis wegen Hakens. Es gibt das erste Powerplay für die Gäste.

14. Und erneut sind die Fischtown Pinguins da und Herrmann legt die Scheibe von der rechten Seite scharf an den zweiten Pfosten. Dort läuft Friesen ein und hält die Kelle rein, scheitert aber aus kurzer Distanz an Haukeland.

13. Nun probiert es Vikingstad mal mit einem Schlagschuss von der rechten Seite. Sein Schuss fliegt aber knapp rechts am Tor vorbei.

13. Erneut überstehen die Nordlichter das Unterzahlspiel schadlos und kommen nun mit Friesen auf das Tor von Haukeland zu. Doch im letzten Moment wird der Spieler mit der 57 vom Puck getrennt.

12. Doch dann ist O'Donnell auf der rechten Seite frei und probiert es mit einem One-timer. Er visiert das untere rechte Eck an. Sein Schuss wird von Jensen noch abgefälscht und fliegt gegen den rechten Pfosten

11. Diesmal machen das die Hauptrunden-Sieger der vergangenen Saison besser und halten die Hausherren erst einmal aus dem eigenen Drittel fern.

10. Alex Friesen Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Alex Friesen (Fischtown Pinguins)

Nun muss auch Freisen für zwei Minuten vom Eis wegen Beinstellens gegen Blank. Es gibt das nächste Powerplay für die DEG.

10. In den letzten Minuten kommen die Nordlichter nicht mehr so gut zu Abschlüssen wie noch in den ersten Minuten des Spiels. Die Fischtown Pinguins verlieren immer wieder im Forechecking den Puck und die DEG erspielt sich Chancen.

9. Es gibt das erste Powerbreak in diesem Spiel. Die Düsseldorfer EG wird langsam stärker.

9. Die Gastgeber erzwingen auf der rechten Seite in der neutralen Zone den Puck und Ehl fährt mit Tempo aufs Tor von Franzreb zu. Er will die Scheibe oben links ins Netz schießen, doch Franzreb ist mit dem Arm dran und lenkt die Scheibe neben den Kasten.

8. Rausch ist wieder zurück und damit bleiben die Fischtown Pinguins auch im fünften Spiel in Unterzahl ohne Gegentor.

7. Die Düsseldorfer setzen sich im Powerplay im Angriffsdrittel fest und finden schnell in die Formation. Nach einem Pass nach rechts steht O'Donnell frei und scheitert mit dem One-timer am rechten Außennetz.

6. Maxim Rausch Bremerhaven Kleine Strafe (2 Minuten) für Maxim Rausch (Fischtown Pinguins)

Rausch muss wegen Hakens für zwei Minuten in die Eisbox.

6. Görtz erzwingt an der blauen Linie in der neutralen Zone den Puck und fährt unbedrängt ins Zentrum. Rund zweieinhalb Meter vor dem Tor visiert er das untere linke Eck an und schießt. Doch Haukeland ist mit der Fanghand dran und verhindert das 0:1.

5. Die Hausherren machen nun das Spiel schnell. Balinson bringt die Scheibe schnell nach links zu Ehl und dieser probiert es vom linken Bullykreis mit einem Handgelenkschuss, scheitert aber am Schoner des Goalies.

4. Die DEG setzt jetzt mal nach und geht früh ins Forechecking und erzwingt im Angriffsdrittel die Scheibe. Cumiskey bringt das Hartgummi aufs Tor, doch Franzreb ist da.

3. Die ersten Minuten gehen klar an die Nordlichter. Nach einem Schlagschuss von der rechten Seite setzt Mauermann im Slot nach, scheitert aber wieder am linken Schoner von Haukeland.

2. Auch das nächste Bully geht an den Hauptrunden-Sieger der vergangenen Saison und Fischtown setzt sich im Angriffsdrittel fest. Appendino probiert es mit einem Schlagschuss von der linken Seite von der blauen Linie. Aber erneut ist Haukeland da!

1. Die Gäste setzen in der neutralen Zone direkt nach und Jeglič erobert den Puck und passt die Scheibe nach rechts zu Verlič, der hält aus spitzem Winkel die Kelle rein, doch Haukeland ist da und pariert den Schuss mit dem Bein.

1. Los geht's! Die Linesmen geben das Spiel frei. Das Eröffnungsbully geht an die Gastgeber.

1. Spielbeginn

Die Starting Six sind da! Bei den Gastgebern steht Haukeland zwischen den Pfosten. Außerdem sind Ebner, Cumiskey, Ehl, Rhymsha und Blank mit dabei. Bei den Fischtown Pinguins beginnt Franzreb im Tor. Zudem stehen Eminger, Grönlund, Verlič, Jeglič und Urbas in der ersten Reihe gesetzt.

Die Fischtown Pinguins sind nach vier Spieltagen mit acht Punkten auf dem vierten Rang. Nach einem 4:1-Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg zu Auftakt gab es danach eine knappe 1:2-Niederlage gegen die Schwenninger Wild Wings. Anschließend siegten die Nordlichter klar mit 3:0 gegen die Straubing Tigers. Am vergangenen Sonntag verlor das Team von Head Coach Alexander Sulzer mit 1:2 nach Verlängerung gegen die Adler Mannheim.

Die Düsseldorfer EG erlebte keinen guten Start in die Saison. Nach zwei Saisonniederlagen zu Beginn gegen die Straubing Tigers (2:7) und gegen die Grizzlys Wolfsburg (0:4) gab es am dritten Spieltag einen knappen 3:2-Sieg nach Penalty-Shoot-out gegen die Schwenninger Wild Wings. Am Sonntag gab es dann allerdings eine 3:6-Niederlage gegen die Nürnberg Ice Tigers. Nach vier Spieltagen steht die DEG mit zwei Punkten auf dem 13. Platz in der Tabelle.