51. Es bleibt jedoch vorerst beim Spiel auf ein Tor. Nun ist es Kirk, der aus dem rechten Bullykreis Jenike testet. Der bekommt seine Beine jedoch schnell genug zusammen und fällt in der Folge auf die Scheibe.

50. Das 1:3 hat eine erste kleine Wirkung gezeigt. Für rund zwei Minuten war es verhältnismäßig still in der Eissporthalle am Seilersee. Nun geben die Fans der Roosters nochmal alles, um die eigene Mannschaft zu unterstützen.

49. Nach neun Minuten im dritten Spielabschnitt gibt es das letzte Powerbreak. Bisher hatten die Eisbären rund 17 Minuten Kontrolle über den Puck. Die Roosters sind bei unter zehn Minuten Scheibenbesitz.

48. Manuel Wiederer Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:3 durch Manuel Wiederer

Ist das die Vorentscheidung? Wiederer läuft mit Tiffels auf einen Abwehrspieler und Jenike zu. Er nimmt kurz den Kopf hoch und schließt dann aus kurzer Distanz von Halbrechts selbst ab. Jenike macht die kurze Ecke zu und lässt den langen Pfosten ungeschützt, wo dann auch der Puck das Netz berührt.

48. Die Eisbären drücken auf die Entscheidung und Noebels bekommt im Slot einen Sahnepass zugespielt. Bei seinem Schlagschussversuch verfehlt er die Scheibe komplett und ist völlig erstaunt, dass er diese Chance hat liegen lassen.

47. Wiederer und Nieleck geraten aneinander und haben noch ein paar nette Worte füreinander über. Die Schiedsrichter reagieren schnell und gehen dazwischen. Für beide Akteure geht es auf die Teambank, ehe die Partie weiterläuft.

46. Kirk trägt die Scheibe aus der neutralen Zone bis hinter das Tor der Roosters und legt am Ende zur blauen Linie ab. Der Schussversuch verfehlt jedoch das Ziel.

45. Die Gäste reagieren und setzen die Roosters im eigenen Drittel unter Druck. Am Ende fliegen zwei Schüsse vom rechten und linken Bullykreis jeweils knapp am Tor vorbei.

44. Die Doppelchance der Roosters zeigt, wie fragil die Führung der Eisbären ist. Eine gute Aktion der Gastgeber, und das Spiel ist ausgeglichen.

43. Nach einem Bully wird der Linesman von den Beinen geholt, sodass es zu einer Wiederholung kommt. Kurz darauf gibt es eine Doppelchance. Erst bleibt Michael Dal Colle an Stettmer hängen, ehe Eric Cornel aus dem Slot den Rebound an den rechten Pfosten setzt.

42. Die Roosters werden noch immer lautstark unterstützt und die Fans peitschen die Heimmannschaft zu Höchstleistungen. An fehlender Unterstützung wird man sich am Ende nicht beschweren können, aus Sicht der Hausherren.

41. Der vorerst letzte Spielabschnitt läuft bereits und das Bild aus dem zweiten Drittel wiederholt sich. Die Eisbären übernehmen die Spielkontrolle und Iserlohn läuft dem Puck hinterher.

41. Beginn 3. Drittel

40. Drittelfazit:

Das zweite Drittel geht eindeutig an die Gäste, die sich auch nach vier Minuten belohnten und mit 2:1 in die zweite und letzte Drittelpause gehen. Obwohl es bisher ein sehr faires Aufeinandertreffer ist, gab es im zweiten Spielabschnitt zwei kleine Strafen gegen die Roosters, die sich in der ersten Unterzahlsituation auch den Gegentreffer fingen. Darauf müssen die Männer von Doug Shedden achten, dass die Strafbank vermieden wird. Ansonsten setzt der Underdog immer wieder Stiche nach vorne, sodass die Berliner weiter wachsam in der Defensive bleiben müssen. Aus Sicht des Favoriten muss gesagt werden, dass die Chancenverwertung zu Wünschen übrig lässt. In den zweiten 20 Minuten gab es 14 Torschüsse und nur einer fand das Netz. Die Möglichkeiten waren da, allerdings fehlte noch die Effizienz im Abschluss, die die Eisbären sonst auszeichnet.

40. Ende 2. Drittel

40. Iserlohn probiert in der letzten Minute nochmal mit einem harten Pressing und setzt die Eisbären unter Druck. Die können sich jedoch befreien und kommen durch Veilleux zu einer Möglichkeit, die die Berliner aus kurzer Distanz jedoch nicht verwandeln. Jenike reagiert herausragend und kann die Scheibe klären.

39. Obwohl die Hauptstädter im zweiten Drittel deutlich aktiver und bestimmend agieren, fehlt vorne die Durchschlagskraft.

38. Von links bringt Kirk die Scheibe direkt vors Tor, allerdings, bevor es brandgefährlich werden kann, schmeißt sich Jenike auf den Puck und hält die Partie an. Am zweiten Pfosten warteten zwei Spieler der Eisbären.

37. Der Favorit versucht den Puck, aber auch den Gegner laufen zu lassen. Nachdem Wissmann auf die rechte Grundlinie zieht, findet er direkt vorm Tor seinen Mitspieler, der jedoch an Jenike hängenbleibt.

35. Die Offensivbemühungen sind deutlich zurückgefahren worden, was auch an einigen Fehlpässen liegt. Aktuell konzentrieren sich beide Teams aufs Verteidigen.

34. Die Partie hat etwas an Fahrt verloren und die Eisbären übernehmen immer mehr das Spiel. Iserlohn steht im Defensivverbund stark und gibt dem Meister keine einfachen Schussmöglichkeiten.

33. Die Berliner legen sich den Gegner zurecht und am Ende ist es Wissmann, der nach einer langen Kombination aus dem hinteren Slot frei zum Schuss kommt. Sein Abschluss wird noch abgefälscht und fliegt über die Bande. Somit geht es mit einem Bully weiter.

32. Die Fans in der Eissporthalle am Seilersee sind noch immer lautstark zu hören. Trotz des Rückstands gibt es kaum eine ruhige Phase auf den Rängen.

32. Nachdem der Linesman den Puck berührt, können die Roosters die Scheibe aufnehmen und fahren einen Konter. Am Ende scheitert Albert aus dem rechten Bullykreis an Stettmer, der mit dem rechten Beinschohner parieren kann.

31. Iserlohn ist wieder vollzählig und die Gäste haben lediglich einen Schuss rund fünf Sekunden vor Ablauf der Strafe aufs Tor von Jenike gebracht.

30. Die erste Minute der Überzahlsituation ist bereits verstrichen und die Hausherren verteidigen sehr offensiv, sodass der Meister Probleme hat, ins gegnerische Drittel zu gelangen.

29. Lennard Nieleck Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Lennard Nieleck (Iserlohn Roosters)

Nieleck muss wegen Behinderung des Gegenspielers auf die Strafbank. Somit gibt es ein zweites Powerplay für die Eisbären, die ihre erste Überzahl nach 48 Sekunden verwerten konnten.

29. Eine Strafe gegen Iserlohn wird angezeigt. Nach dem Puckgewinn wird die Partie unterbrochen und es gibt einen Powerbreak.

28. Die Partie ist weiterhin sehr fair und es gibt nur wenige Unterbrechungen. Dennoch ist die Intensität in den Zweikämpfen hoch.

27. Wieder setzen sich die Eisbären in dem Drittel der Roosters fest. Bergmann lässt mehrere Gegenspieler aussteigen und hält die Scheibe vorne.

26. Aus dem Nichts hat plötzlich Jake Virtanen die Möglichkeit. Hinter dem linken Bullykreis wird der Kanadier angespielt und der haut mit einem Schlagschuss direkt drauf. Sein Versuch kann jedoch in höchster Not im Slot geblockt werden.

25. Der amtierende Meister wird stärker und lässt den Hausherren kaum noch Luft zum Atmen. Seit dem Führungstreffer der Berliner ist es ein Spiel auf ein Tor.

24. Direkt nach Wiederbeginn gibt es wieder viel Betrieb vor dem Kasten von Jenike. Am Ende blocken sich die Eisbären gegenseitig beim Torschuss, sodass die Roosters mit einem unerlaubten Fernschuss ein Bully gegen sich bekommen.

23. Blaine Byron Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:2 durch Blaine Byron

Und dann ist Byron, der völlig frei zum Schuss kommt. Über links bringt Kirk die Scheibe nach vorne und spielt die Scheibe kurz vor der Grundlinie in den Slot. Dort verpassen jedoch Freund. Am zweiten Pfosten wartet jedoch der einschussbereite Byron, der die Scheibe direkt nimmt und sicher verwandelt.

23. Die ersten 30 Sekunden des Überzahlspiels verstreicht ohne Abschluss.

22. Eric Cornel Iserlohn Kleine Strafe (2 Minuten) für Eric Cornel (Iserlohn Roosters)

Cornel muss wegen Hakens für zwei Minuten auf die Strafbank. Demzufolge gibt es Powerplay für den Favoriten.

22. Die Roosters kommen mit sehr viel Selbstvertrauen aus der Drittelpause und schnüren die Eisbären fest. Dann ist es jedoch ein einfacher Puckverlust, der Kirk zu einem Schussversuch verlockt. Sein Handgelenkschlag kann Jenike im Fallen mit der Fanghand noch parieren.

21. Hubert Labrie kommt von der linken Seite der blauen Linie zu einem freien Schuss und sein Versuch wird im Slot noch abgefälscht. Am Ende fliegt die Scheibe knapp links am Pfosten vorbei.

21. Der zweite Spielabschnitt geht los und es gibt nach wenigen Sekunden bereits ein Bully im rechten Kreis im Drittel der Eisbären.

21. Beginn 2. Drittel

20. Drittelfazit:

Die letzten 15 Sekunden ließen beide Teams austrudeln und so geht es mit einem 1:1 zwischen den Iserlohn Roosters und den Eisbären Berlin in die erste Pause. In einem sehr fairen, temporeichen und intensiven Spiel gingen die Hausherren früh durch Noel Saffran in Führung. In der Folge zeigte der amtierende Meister seine Qualität in der Offensive und setzte sich immer wieder im Drittel der Gastgeber fest. Am Ende war es jedoch eine Einzelaktion von Manuel Wiederer, die den Ausgleich brachte. Die Torschussbilanz spricht mit 12:8 für die Berliner, allerdings hatte der Underdog ebenfalls hochkarätige Chancen.

20. Ende 1. Drittel

20. Die letzten Sekunden des ersten Drittels laufen bereits und es weiterhin von links nach rechts und wieder zurück. Das Tempo und die Zweikampfhärte sind sehr hoch. Trotzdem ist es ein sehr faires Spiel, das bisher nur eine kleine Strafe gesehen hat.

19. Zach Boychuk geht von der rechten Seite alleine auf Jenike zu und bleibt am Schlussmann der Roosters mit der Rückhand hängen. Da war sicherlich mehr drin!

18. Die Eisbären überstehen die Unterzahl ohne Gegentreffer und veruschen nun selbst wieder das Geschehen zu diktieren.

17. Tyler Boland verpasst die Führung. Nach einem Pass von der rechten Seite steht der Amerikaner links vollkommen frei und hat eine freie Schussbahn. Allerdings lässt er den Puck liegen und schließt ohne Scheibe ab. Das Tor war völlig leer.

16. Von der rechten Seite bringt Iserlohn die Scheibe vors Tor, wo allerdings der Mitspieler verpasst.

15. Jonas Müller Berlin Kleine Strafe (2 Minuten) für Jonas Müller (Eisbären Berlin)

Iserlohn möchte mit Tempo in das Angriffsdrittel und Jonas Müller versucht, dazwischenzugehen, trifft jedoch nur den Gegner mit dem Stock. Das gibt zwei Minuten Überzahl für die Hausherren.

15. Auf der Gegenseite ist es Manuel Alberg, der sich erst die Scheibe im Drittel der Eisbären erobert und dann von rechts durch den Slot kreuzt, um mit der Rückhand den Treffer zu erzielen. Am Ende ist es Stettmer, der mit der rechten Schulter den Rückstand verhindert.

14. Manuel Wiederer Berlin Tor für Eisbären Berlin, 1:1 durch Manuel Wiederer

Es geht hin und her, und am Ende ist es Manuel Wiederer, der unbedrängt in das Drittel der Roosters eindringen darf und zwischen der blauen Linie und den Bullykreisen einfach mal abzieht. Sein harter Handgelenkschuss fliegt unter der Stockhand und über den linken Beinschoner von Jenike ins Tor.

13. Eric Cornel versucht sein Glück im Tempogegenstoß, jedoch wird sein Schuss vom Abwehrspieler abgefälscht, sodass keine Gefahr für das Tor von Stettmer entstehen kann.

12. Die Eisbären werden stärker. Lean Bergmann bekommt zentral an der blauen Linie die Scheibe zugespielt und er fackelt nicht lange und zimmert mit einem Schlagschuss drauf. Sein Abschluss kann Jenike im Nachfassen festmachen.

12. Zach Boychuk erobert den Puck im rechten Bullykreis und spielt einen scharfen Pass in den vorderen Slot. Allerdings steht keiner seiner Teamkollegen vor dem Tor der Roosters, sodass diese im Anschluss klären.

11. Die Eisbären machen das Spiel, aber Iserlohn feuert aufs Tor. Von der blauen Linie schießt Jake Virtanen und Shane Gersich möchte im Slot noch abfälschen. Allerdings hat Stettmer kein Problem und begräbt die Scheibe unter seiner Fanghand.

10. Die Berliner nisten sich wieder im Drittel der Hausherren ein und lassen den Puck durch die eigenen Reihen laufen. Allerdings kommen sie in keine Abschlusssituation, sodass nach einer längeren Druckphase die Roosters klären können.

9. In der neunten Minute gibt es das erste Powerbreak. Obwohl die Roosters führen, haben die Eisbären mehr Abschlüsse gesucht. Diese sind jedoch oftmals harmlos, sodass Jenike nur selten eingreifen muss.

8. Die Gäste setzen sich wieder im Drittel der Roosters fest, allerdings stehen die Gastgeber sehr kompakt und geben dem Favoriten keine Chance auf eine gute Abschlussmöglichkeit. Dennoch bestimmen die Eisbären aktuell das Spiel.

6. Das Tempo ist extrem hoch. Sobald die Eisbären den Puck verlieren, geht es auf die andere Seite des Spielfelds. Unterdessen muss Jonas Stettmer nach einem Schuss von der blauen Linie ein zweites Mal reagieren.

5. Die Westfalen halten dagegen und können sich nach längerer Zeit wieder befreien. Diese Zeit nutzt das Team von Doug Shedden, um zu wechseln.

4. Die Eisbären sind alles andere als geschockt und gehen direkt in die Offensive. Sie halten den Puck im Angriffsdrittel und beschäftigen die Abwehrreihe der Gastgeber. Ein gefährlicher Abschluss entsteht jedoch nicht.

3. Noel Saffran Iserlohn Tor für Iserlohn Roosters, 1:0 durch Noel Saffran

Der Underdog geht mit 1:0 in Führung! Über rechts kommt die Scheibe ins Angriffsdrittel und Lennard Nieleck zieht kurz hinter der blauen Linie einfach mal ab. Den Handgelenkschuss kann Stettmer nur zur Seite abwehren, wo Saffran wartet. Der erzielt aus halblinker Position einen einfachen Tap-In und bringt die Roosters in Führung.

3. Die Stimmung in der Eissporthalle am Seilersee ist übrigens exzellent. Die Fans sind laut und unterstützen die Roosters mit ihren Fangesängen.

2. Die Eisbären sind direkt um Spielkontrolle bemüht und haben die erste kleinere Möglichkeit. Der Schuss von Müller geht jedoch deutlich am Tor vorbei.

1. Die Gäste tragen weiße Jerseys und die Hausherren sind in Dunkelblau aktiv.

1. Spielbeginn

Die Spieler laufen ein und das Spiel kann in wenigen Minuten beginnen.

Für Kai Wissmann wird die Partie gegen die Iserlohn Roosters übrigens das 400. Spiel in der DEL werden.

Bei der 5:7-Niederlage der Iserlohner konnten sich Taro Jentzsch, der zwei Treffer auflegte, und Sven Ziegler doppelt auf dem Scoreboard wiederfinden. Bei den Eisbären waren es gleich drei Spieler, die mindestens zweimal auf der Anzeigentafel auftauchten. Blaine Byron war an der Entstehung zweier Tore beteiligt und Liam Kirk traf doppelt. Überragender Akteur war jedoch Gabriel Fontaine, der sowohl zwei Tore selbst erzielte als auch zwei weitere Assists sammeln konnte.

Abgesehen vom Wechsel von Jake Hildebrand zu Jonas Stettmer gibt es keine Wechsel auf dem Eis zu verzeichnen. Während die Reihen der Berliner heute identisch zur Partie gegen die Kölner sind, gibt es bei den Roosters einige Wechsel, vor allem in Reihe drei und vier.

Die Favoritenrolle liegt heute klar auf Seiten der Gäste. In der vergangenen Saison belegten die Roosters lediglich Platz 13 in der Tabelle und wurden Vorletzter. Die Berliner hingegen konnten sich in der Hauptrunde Rang zwei sichern und in den Playoffs sogar die Meisterschaft klarmachen. Nicht nur die zurückliegende Spielzeit befördert die Eisbären in die Rolle des Favoriten. Am Freitag gewannen die Männer von Serge Aubin souverän mit 6:2 gegen die Kölner Haie. Die Iserlohn Roosters kassierten hingegen kurz darauf eine 5:7-Pleite gegen den EHC München.