2. Liam Kirk kommt auf dem Nichts am vorderen Slot auf der rechten Seite in eine aussichtsreiche Schussposition und sein schwacher Abschluss rauscht nur wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

1. Die Hausherren, die heute in schwarzen Jerseys agieren, gewinnen das Bully. Der amtierende Meister läuft in Weiß auf.

1. Spielbeginn

Bevor die Partie losgeht, muss der Eismeister erst noch aufs Eis kommen. Die Fans vor Ort haben bunte Kugeln auf die Eisplatte geworfen, die erst beseitigt werden müssen.

Die Spieler betreten das Eis und die Mission Titelverteidigung für die Berliner geht in wenigen Minuten los. Auch die Kölner Haien dürften sich viel vorgenommen haben, nachdem man im Frühjahr sehr früh aus den Playoffs herausgeflogen ist.

Im Sommer konnten sich die Hausherren mit Adam Almquist, Veli-Matti Vittasmäki, Josh Currie und Parker Tuomie verstärken. Demgegenüber haben David McIntyre (Kerriereende), Carter Proft (Wechsel zu Löwen Frankfurt) und Andrej Šustr (Wechsel zu HC Pardubice) den Klub verlassen. Gregor MacLeod hatte bereits im Laufe der vergangenen Saison seinen Vertrag verlängert. Bei den Gästen aus Berlin gibt es keine nennenswerten Wechsel zu vermelden. Die Eisbären haben sich vor allem auf eine verbesserte Tiefe des Kaders konzentriert.

Die Lanxess Arena in Köln ist wieder ausverkauft. Rund 15 Minuten vor dem Spielbeginn ist die Halle nahezu komplett gefüllt und es werden 18600 Zuschauer erwartet. Der Großteil der Zuschauenden wird selbstverständlich dem KEC die Daumen drücken und ihn lautstark unterstützen. Bereits in der Vorsaison konnten die Kölner einen Zuschauerrekord vermelden. Im Schnitt waren in der Spielzeit 2023/24 16993 Menschen vor Ort, was nicht nur einen deutschen, sondern gar einen europaweiten Rekord darstellt.

Seit gestern Abend läuft die Spielzeit 2024/25 der DEL bereits. Zum Auftakt traten die Augsburger Panther zuhause gegen den ERC Ingoldstadt an, wobei sich die Hausherren mit 3:2 nach Verlängerung zwei Punkte sichern konnten. Nun geht es also auch für den Titelverteidiger auf das Eis. 147 Tage nach dem Gewinn der Meisterschaft steht den Berlinern in Köln der KEC gegenüber. Die prominenteste Neuverpflichtung bei dem heutigen Gastgeber ist überraschenderweise nicht auf dem Eis zu finden, sondern hinter der Bande. Mit Kari Jalonen tritt ein sehr erfahrener und hochdekorierter Coach die Nachfolge von Klubikone Uwe Krupp an.