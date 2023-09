31. Das letzte Viertel geht für Deutschland gut los! Obst wird freigespielt und bei Wurf von der Dreierlinie gefoult.

31. Beginn 4. Viertel

30. Fazit 3. Viertel:

Deutschland gewinnt das dritte Viertel mit 35:24 und der Finaleinzug ist durch die zweistellige Führung zum Greifen nah! Es ist schwierig einen Spieler herauszuheben, aber für dieses Viertel war es mit Sicherheit Andreas Obst, der herausstach, indem er praktisch alles machte. Die USA tun sich schwer und scoren viel über die Freiwurflinie. Noch zehn Minuten sind zu überstehen!

30. Ende 3. Viertel

30. Und jetzt trifft Moritz Wagner von Draußen mit einem Wurf aus allerhöchster Not, der beinahe die Hallendecke berührt! Die ganze Halle spürt es, die Überraschung ist möglich! Und bei der Transition der Amerikaner holt Obst auch noch das Offensivfoul raus!

29. Was macht Andreas Obst? Der Junge ist furchtlos! Er kommt um den Block und ballert drauflos. Natürlich wackelt das Netz und Team USA kann es nicht glauben. Der Guard steht bei 19 Punkten und trägt Deutschland!

29. Banchero zeigt seine Qualitäten im Playmaking und findet Portis in der Ecke. Dieser zeigt keine Nerven und trifft. In seinen limitierten Minuten macht er die wichtigen Dinge.

28. Team USA kommt fast nur noch durch die Freiwurflinie zu Punkten. Die Verteidigung der DBB-Auswahl zeigt in dieser Phase Wirkung!

28. Banchero gelangt an die Linie und verwandelt beide. Dann hat Obst wieder zwei Gegenspieler an sich, wodurch Bonga frei aus der Ecke versenken kann. Im nächsten Angriff schnappt sich Thiemann einen Offensivrebound aus dem 28. Stock und verwandelt!!!

26. Die acht Punkte Führung für Deutschland sollte die höchste Führung der Partie sein. Dann zieht Hart aber zum Korb und schließt gegen Theis ab. Der deutsche Center hat sich dabei weh getan, kann aber wohl weiterspielen. Eine Review der Schiedsrichter untersucht ein mögliches Foul von Hart, doch es gibt nichts zu sehen. Völlig richtige Entscheidung, kein Offensivfoul zu geben.

26. Andreas Obst zieht das Foul an der Dreierlinie! Dazu steht er bereits bei fünf Assists und zeigt auch seinen Drive zum Korb. Es kann gar nicht genug erwähnt werden, wie stark der Guard, der früher oft nur auf seinen Wurf reduziert wurde, hier auftritt!

26. Dennis Schröder vom Parkplatz! Er legt sich Banchero zurecht und drückt dann ohne Gewissen ab. Deutschland ist sehr gut im Spiel und muss diese Phase nutzen!

25. Auch wenn die Statistiken es nicht komplett zeigen, Obst spielt eine überragende Partie und trifft ausschließlich perfekte Entscheidungen!

25. Franz Wagner steht bei bereits 20 Punkten! Von seiner Verletzung ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Gerade in Transition zeigt der Spieler von den Orlando Magic immer wieder seine Qualitäten.

23. Deutschland spielt das unglaublich! Drei erzwungene Ballverluste und Geduld in der Offensive gibt ihnen eine sechs Punkte Führung. Steve Kerr nimmt die Auszeit, denn ihm gefällt überhaupt nicht, wie sein Team hier aus der Halbzeit kam. Kein einziger Wurf aus dem Feld wurde von ihnen in den ersten 2:44 des dritten Viertels abgegeben!

22. Die USA schlafen mehrmals zu Beginn der zweiten Hälfte und gebenFranz Wagner so die Möglichkeit zu zwei offenen Eckendreiern. Den ersten lässt er zwar noch liegen, aber der zweite findet seinen Weg durch die Reuse. Jackson geht nun zum zweiten Mal innerhalb von zwei Minuten an die Linie und bleibt da perfekt.

21. Nach wenigen Sekunden bringt Theis mit einem Mitteldistanz die ersten Punkte der zweiten Hälfte und zugleich die Führung für Deutschland!

21. Beginn 3. Viertel

20. Halbzeitfazit: Ein aufregendes Spiel, ein spektakuläres Spiel, ein Feuerwerk geht mit 60:59 für die USA in die Pause. Kein Team konnte sich bisher eine zweistellige Führung erarbeiten, denn das andere Team hat immer Antworten parat. Bei Momenten, in denen man denkt, jetzt könnte es deutlich werden, ist der Spielstand im Handumdrehen wieder ausgeglichen. Das Momentum kippt also stetig. Für die USA sind es vor allem Edwards, Bridges und Reaves, die die Zähler auf das Scoreboard bringen. Bei Deutschland gehen Wagner und Theis punktetechnisch voran. Die Trefferquoten beider Mannschaften sind absurd, die Intensität und das Tempo sind extrem hoch und es gibt keinen Grund, in der zweiten Hälfte ein schlechteres Spiel zu erwarten.

20. Ende 2. Viertel

20. 7:0 Lauf der USA! Vier Punkte von Edwards und ein Transition-Triple von Haliburton bringen die Führung für die Amerikaner zurück.

19. Und auch Theis kann es von Draußen! Ein eigentlich schlechtes Zuspiel von Schröder verwertet der Big Man über Edwards.

18. Aus der Auszeit heraus trifft Bridges einen Dreier von halblinks. Der Spieler von den Brooklyn Nets steht bei 15 Punkten und ist noch ohne Fehlwurf.

17. Ein 9:3 Lauf bringt die vier Punkte Führung für Deutschland! Zum ersten Mal konnten sie mehrere Stopps in Folge erzielen und dann das Spiel schnell machen, denn in der Transition-Defense sind die Amerikaner anfällig. Wahnsinnige Allround-Performance!

16. Dennis Schröder trifft einen ganz wichtigen Dreier von halbrechts. Der Star hat erst vier Würfe genommen, davon aber auch zwei getroffen.! Dann gibt es in der Defensive den Stopp, Franz Wagner verlegt, aber Theis trifft den Offensivrebound zum Ausgleich!

15. Auszeit Deutschland! Das Team von Kerr gewinnt den zweiten Abschnitt bisher mit 14:8 und kann sich so zum ersten Mal einen kleinen Vorsprung von vier Punkten erspielen. Reaves und Edwards stehen bereits bei einer zweistelligen Punkteausbeute. Bei Deutschland führt Franz Wagner das Scoring an!

14. Team USA nimmt sehr viele Würfe aus der Mitteldistanz. Mathematisch gesehen eigentlich ja keine guten Würfe, aber wer trifft hat Recht!

13. Dieser Anthony Edwards ist einfach unglaublich! In der Ecke den Ball bereits aufgenommen, hat er eigentlich keine Chance mehr, den Ball abzufeuern. Doch irgendwie wirft er über Theis, der sich vergebens streckt.

13. Jetzt tauschen Franz Wagner und Austin Reaves Dreier aus! Kein Team ist in der Lage einen Run zu starten, weil beide defensiv zu anfällig sind. Aber dadurch regnet es natürlich Punkte.

12. Den Amerikanern ist noch kein Ballverlust unterlaufen. Deutschland hingegen hat bereits fünf Mal das Spielgerät verloren. Das sind teilweise leichte Fehler, die vermieden werden müssen!

11. Bobby Portis ist nun zum ersten Mal in der Partie und fällt direkt positiv auf. Er klaut Moritz Wagner unter dem Korb den Ball und wird dann noch vom Deutschen gefoult.

11. Beginn 2. Viertel

10. Fazit 1. Viertel

Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber was war das für ein geiles erstes Viertel? Das Spiel ist bis dato ein Offensivfeuerwerk mit 64 Prozent aus dem Feld für Deutschland und 55 Prozent für die USA. Das Tempo ist hoch, die Intensität ist hoch, so soll es sein!

10. Ende 1. Viertel

10. Auch Tyrese Haliburton steht nun bei zwei Fouls, weil er Wagner beim Zug zum Korb nicht regelkonform stört. Den Gegner in Foulprobleme zu bringen, ist ein wichtiger Aspekt zum Sieg für Deutschland!

10. Mit einem Transition-Dreier gleicht Reaves, dessen Großmutter die deutsche Staatsbürgerschaft hat, weswegen es auch Gerüchte um eine Teilnahme für das DBB-Team gab, aus. Die USA sind einfach eiskalt!

9. Gordon Herbert nimmt die Auszeit! Josh Hart sammelt einen Offensivrebound ein und versenkt noch aus der Luft. Der Guard ist trotz seiner limitierten Größe ein extrem guter Rebounder, der bereits zwei Offensivrebounds im ersten Viertel einsammeln konnte.

8. Bonga versucht Edwards einzudämmen, aber auch Haliburton kann natürlich extrem gut kreieren. Sein Drive in die Zone hat einen schicken Pass auf Banchero, der jetzt den nominellen Center gibt, zur Folge. Zum Zunge schnalzen, was die Spieler aufs Parkett bringen.

7. Das erste Viertel ist voll von Aktionen und ist einem Halbfinale einer Weltmeisterschaft mehr als würdig. Das ist bisher Werbung für den Sport mit Trefferquoten jenseits von Gut und Böse.

7. Deutschland spielt es nun überragend! Mit feinstem Drive and Kick erspielen sie sich geniale Würfe und treffen Back to Back Triples! Dann kontert die USA von Draußen und Edwards zeigt sein Ballhandling mit anschließendem Korbleger.

6. Nach einem Foul an Obst beim Dreierversuch geht der Guard für drei Freiwürfe an die Linie und verwandelt alle. In der nächsten Sequenz kann Brunson Schröder sein zweites Foul anhängen. Das könnte noch enorme Probleme bereiten. Trotzdem lässt Herbert den Point Guard der Raptors auf dem Feld.

4. Es geht Hin und Her! Erst schläft Schröder und erlaubt so Brunson nach Einwurf einen freien Eckendreier, dann spielt der deutsche Point Guard nach Dribbling durch die Zone eine Pass in die Ecke zu Franz Wagner, der dann zum Korb zieht und gegen seinen Verteidiger stopft!

4. Obst mit seinem zweiten Triple! Sie haben Schwierigkeiten sich einen guten Wurf zu erspielen, dann kommt Obst gegen Ende der Shotclock um den Block, dribbelt noch kurz und schweißt dann von Außen ein!

4. Die Männer von Gordon Herbert starten im Vergleich zu den letzten Partien extrem gut in das Spiel!

4. Erst verwandelt Bridges einen Mitteldistanzwurf, dann wird er unter dem Korb von Voigtmann auf den Rücken genommen. Das hohe Anspiel von Theis kommt und der Big verwandelt per And-one!

3. Das erste Ausrufezeichen der Partie! Brunson zieht zum Korb, wird aber von Theis weggeblockt, dann laufen Theis und Schröder in Transition das Pick and Roll und der Center erhält das hohe Anspiel, welches er per Dunk verwandelt!

2. Johannes Voigtmann sammelt einen Offensivrebound nach Fehlwurf von Franz Wagner, dann bauen die Deutschen neu auf und Dreierspezialist Obst waltet seines Amtes.

1. Anthony Edwards zieht über die Baseline zum Korb und legt den Ball für die ersten beiden Punkte der Partie in den Korb.

1. Spielbeginn

Eben erwähnter Edwards steht wie zu erwarten in der Starting Five. Warum er während der Hymne nicht auf dem Parkett stand, ist unklar.

Brandon Ingram ist erkältet und wird daher nicht mit von der Partie sein. Anthony Edwards war während der Hymne nicht zu sehen, nahm aber am Aufwärmen teil. Die nächsten Minuten werden zeigen, was dahinter steht.

Eine Statistik, die entscheidend sein könnte, sind die Rebounds. In einigen Spielen hatten die Amerikaner Schwierigkeiten, was das Rebounding angeht, auch weil sie häufig in einer eher kleinen Aufstellung auf dem Feld stehen. Das ist vermutlich auch Headcoach Steve Kerr zuzuschreiben, der das bei seinen Golden State Warriors ebenfalls gerne spielen lässt. Auch im direkten Duell in der Vorbereitung gewann Deutschland das Duell unter dem Korb mit 46:35. Das ist eine Möglichkeit, über die sich das Team von Gordon Herbert einen Vorteil verschaffen kann.

Bereits in der Vorbereitung auf dieses Turnier trafen die beiden Nationen aufeinander. Die Begegnung gewannen die USA aufgrund eines starken vierten Viertels mit 99:91, doch drei Viertel lang überzeugte die deutsche Mannschaft und konnte ihre Führung erhalten, ehe die Anthony Edwards Show (insgesamt 34 Punkte) begann, wodurch sein Team am Ende des Spiels als Sieger vom Platz ging.

Die USA sind im Gegensatz zum DBB-Team nicht mehr ungeschlagen, denn im zweiten Spiel der Zwischenrunde mussten sie sich Litauen geschlagen geben. Der Ausrutscher zum vermeintlich richtigen Zeitpunkt führte zu einem Viertelfinale gegen Italien, welches sie mit 100:63 locker gewannen. Bester Spieler des Teams ist wohl Anthony Edwards, der jederzeit bereit ist, jegliche Verantwortung zu schultern.

Im Viertelfinale konnte das deutsche Team Lettland bezwingen und das, obwohl Dennis Schröder eine brutale Offnight erleben musste, bei der er 4/26 aus dem Feld schoss. Garant für den Sieg war unter anderem der wieder genesene Franz Wagner, der nach seiner Verletzung im ersten Spiel gegen Japan das erste Mal wieder eingreifen konnte. Aber das gesamte Team zeigte eine gute Leistung mit einer starken Bank gegen die bis dato heißen Letten. Gegen die USA ist es wichtig, dass Franz Wagner total im Rhythmus ist, denn es benötigt eine Glanzleistung für den Einzug in das Finale.

Das erste Halbfinale entschieden die Serben gegen Kanada mit 95:86 für sich. Somit steht mit ihnen der Finalgegner des Gewinnes aus dem zweiten Halbfinale fest. Der Verlierer dieses Halbfinales kämpft dann gegen die Kanadier um die Bronzemedaille.