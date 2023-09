Basketball-WM Überragendes DBB-Team schlägt USA - Finale gegen Serbien Stand: 08.09.2023 17:04 Uhr

Die deutschen Basketballer haben bei der WM im Halbfinale die USA geschlagen und damit erstmals das Endspiel einer WM erreicht - Gegner ist Serbien.

Die deutsche Mannschaft gewann in Manila auf den Philippinen mit 113:111 (33:31, 26:29, 35:24, 19:27) und trifft damit am Sonntag (14.40 Uhr, live im ZDF) ebenfalls in Manila im WM-Finale auf Serbien, das sein Halbfinale mit 95:86 gegen Kanada gewonnen hatte.

Obst: "Wir wussten: Sie haben Schwächen"

"Wir haben gefightet bis zum Ende. Es ist einfach geil" , sagte Franz Wagner bei MagentaSport. "Jeder, der hier ist, will das meiste rausholen." Es sei deshalb "ganz egal, wer hier die meisten Punkte macht. Am Ende haben wir verdient gewonnen." Topscorer Andreas Obst war "ein bisschen sprachlos. Wir wussten: Sie haben Schwächen. Das haben wir ausgenutzt".

Angeführt vom überragenden Franz Wagner (22 Punkte) und einem kaum zu stoppenden Andreas Obst (24 Punkte) trotzte Deutschland den NBA-Stars. Es war der größte Sieg der Nationalmannschaft seit dem EM-Triumph 1993. Auch Center Daniel Theis (21 Punkte) trug wesentlich zu dem Höhepunkt deutscher Basketball-Geschichte bei.

Starkes drittes Viertel sichert den Einzug ins Finale

Deutschland kam mit der makellosen Bilanz von sechs Siegen in das mit Spannung erwartete Halbfinale. Selbst die USA (104:110 gegen Litauen) hatten bereits ein Spiel verloren. In einem lange engen Spiel hatte das deutsche Team nach dem ersten Viertel mit zwei Punkten geführt. Zur Halbzeit lag Deutschland mit 59:60 zurück. Deutschland bewegte den Ball stark und bekam viele hochprozentige Abschlüsse. 25 Punkte in den ersten fünf Minuten waren Zeugnis der überragenden Offensive.

Den Grundstein für den Sieg legte Deutschland dann im dritten Viertel, als das Team den Durchgang mit 35:24 für sich entschied. Im Schlussviertel schmolz die Führung zwischenzeitlich fast dahin, doch mit einer überragenden Leistung verteidigte das deutsche Team den Vorsprung und erreichte das Endspiel am Sonntag.

USA im kleinen Finale gegen Kanada

Ebenfalls am Sonntag um 10.30 Uhr treten die USA im Spiel um Platz drei gegen Kanada an. Für den Topfavoriten ist das allenfalls ein Trostpreis. Der angepeilte sechste Weltmeister-Titel nach 1954, 1986, 1994, 2010 und 2014 muss mindestens bis zum Turnier in Katar 2027 warten.