37. Sechs-Punkte-Führung Bonn! Der Telekom-Dome explodiert, die Bayern stemmen sich weiter mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage.

36. Ein offenes Duell auf hohem Niveau, ein Mentalitätsgame. Unglaublich intensiv, sehr körperlich. Dazu passend leistet sich Edwards ein unsportliches Foul, so erhöht Griesel nochmal um einen Zähler.

35. Flagg lässt noch den Dreier aus, doch die Gastgeber sichern den Rebound. Das könnte ein Schlüssel zum Sieg werden. Die zweite Chance nutzt Samuel Griesel und verwandelt für Drei.

34. Bolamro und Giffey sorgen für das nächste Highlight in der Transition: Mit einem bounce-pass im vollen Speed springt Giffey zum Dunk, starke Aktion!

33. Roel Moors nimmt Kirkwood wieder runter, defensiv macht er zwar einen guten Job, doch vorne vergibt er Reihenweise gute Möglichkeiten.

32. Mit ganz viel individueller Klasse kommt Glynn Watson erneut ins scoren. Mit dem stepback kommt er zum freien Wurf trotz der Hilfe und versenkt für zwei wichtige Zähler. Sofort setzt er nach und fängt den Ball ab. Den Fastbreak veredelt er mit einem Korbleger.

31. Zwei Mal kriegen die Bonner den Offensivrebound, doch sie können zu Beginn der letzten zehn Minuten kein Kapital daraus schlagen.

31. Beginn 4. Viertel

30. Viertelfazit:

Ist das verrückt! Mit einem Blitzstart kommen die Baskets aus der Kabine und schenken den Bayern innerhalb von fünf Minuten 20 Punkte ein. Gerade Glynn Watson lief mal so richtig heiß und warf sich in einen Lauf. Die Münchener wirkten völlig von der Rolle, das Momentum war klar auf Seiten der Hausherren. Ein grandioser Auftritt mit viel Kampf und Leidenschaft - damit bleiben noch zehn hochspannende Minuten im Topspiel!

30. Ende 3. Viertel

30. Elias Harris verpasst den buzzer-beater, damit gehen die Bonner mit einer Führung ins letzte Viertel!

30. Brian Fobbs findet die Lücke, setzt zum Drive an und bringt den Floater unter. Die Partie ist weiter sehr körperbetont, Energiegeladen.

29. So viel Pech! Sylvain Francisco erarbeitet sich einen freien Wurf aus mittiger Position, doch der Ball landet nur auf dem Ring, wo er noch zwei mal springt...

28. bei den Gastgebern läuft gerade alles über Pape, Watson und Fobbs. Die drei tragen zusammen ihr Team, da kommt von den anderen Positionen zu wenig im Moment.

27. Lediglich Ibaka setzt in der Box mit Rebounds und Korblegern Akzente, so bleiben die Münchener dran. Acht Punkte im dritten Viertel sprechen hier wohl für sich.

26. Und bei den Bayern passt gerade nichts zusammen! Nick Weiler-Babb unterläuft ein Schrittfehler, dann steht Giffey mit dem Fuß im Aus. Die Hausherren spielen eine der besten Abwehrreihen der Liga komplett löchrig...

25. Mit viel Geduld nutzt Pape das Mismatch in der Box und legt den Ball mit der rechten Hand über den Ring. Wirklich beeindruckend, mit welcher Energie die Bonner hier aus der Kabine gekommen sind.

24. Und Glynn Watson läuft richtig heiß! Da passt alles, das fällt der nächste Dreier! Er bringt sein Team in Führung, jetzt ist hier richtig Thermik im Kessel. 18:6 nach vier Minuten, das ist überragend, was hier auf den Court kommt.

24. Blocking-Foul von Weiler-Babb! Damit haben die Bonner jetzt die Möglichkeit hier möglicherweise sogar selber zu gehen.

24. Die beiden Weltmeister Obst und Bonga werden heute wahrscheinlich nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Bei Obst ist es der Fuß, bei Bonga die Leiste, die Probleme macht. Da wollen die Bayern kein Risiko eingehen...

23. Freches Ding! Vom Parkplatz kommt Glynn Watson und hämmert den Dreier in die Maschen. Acht Punkte in Folge vom Point Guard, das zwingt Pablo Laso in die Auszeit!

22. Es ist ein physisches Spiel, doch das war zu viel. Gegen Weidemann legen die Schiedsrichter das Foul als unsportlich aus. Glynn Watson versenkt alle drei Freiwürfe, zudem bleiben sie im Ballbesitz.

22. Watson hat heute einen guten Touch aus der Mitteldistanz. Über die Transition machen die Bonner viel Druck und erspielen einen freien Wurf auf der linken Seite.

21. Was für ein Start in die zweite Hälfte! Die Bonner Topscorer knüpfen sofort an ihre guten Leistungen an. Allen voran Pape verwandelt sehenswert einen anspruchsvollen Dreier.

21. Beginn 3. Viertel

20. Halbzeitfazit:

Die Bayern führen zur Pause in Bonn mit 43:32. Nach einem 5:0-Start der Gäste durch Ibaka entwickelte sich eine ausgeglichene, attraktive Partie. Die Hausherren verteidigten dicht am Mann, sehr agil, kämpfend um jeden Ball. Die Münchener mühten sich gegen diese Verteidigung und wurden immer wieder zu technischen Fehlern gedrängt. Gerade über Till Pape kamen die Bonner zu guten Punkten im ersten Viertel - ein offener Schlagabtausch. Im zweiten Viertel steigerten sich die FCBB-Mannen, gerade in der Abwehr waren sie dichter an den Gegenspielern, ließen kaum noch offene Würfe zu. Vorne führte Bolmaro gut Regie, setzte seine Nebenleute mit viel Ruhe wiederholt gut in Szene. Das Team von Trainer Pablo Laso gab den Ton an und konnte sich deutlich absetzen. Die Gastgeber brauchten etwas, um da weiter Gegenhalten zu können. Bester Scorer ist bisher Fobbs mit zwölf Punkten. Noch ist hier alles offen, jedoch müssen die Bonner nochmal eine Schippe drauflegen. Bis gleich!

20. Ende 2. Viertel

20. Mit etwas Gestochert in der Box erhöht Elias Harris kurz vor der Pause nochmal auf einen zweistelligen Vorsprung.

20. Die Bayern nehmen nochmal eine Auszeit, es ist noch eine Minute verbleibend vor dem Kabinengang. Die Münchener haben das Tempo deutlich angezogen, die Bundesstädter brauchten ein paar Minuten, haben sich jedoch gefangen. Gerade Brian Fobbs ist von außen eine Art Lebensversicherung.

19. Die Gastgeber tun sich weiter schwer, mit viel Geduld läuft der Ball um die Box herum. Brian Fobbs kommt in Zeitnot links an der Baseline zum Dreierwurf, doch nach langer Abstinenz kommen mal wieder Bonner Punkte auf die Anzeigetafel.

19. Das Team von Trainer Pablo Laso spielt ein richtig gutes zweites Viertel. Seine Mannen kreieren offene Würfe, hinten hat sich mittlerweile ein Abwehrbollwerk formiert, da tun sich die Bundesstädter schwer Lösungen zu finden.

18. Die Bonner haben das Wurfglück eingebüßt, viele Würfe landen derzeit nur auf dem Ring. Die Zuordnung in der Defensive passt besser bei den Münchenern, vorne fallen zudem die Distanzwürfe. Die Süddeutschen drehen gerade richtig auf im zweiten Viertel...

17. Da muss er selber lachen! Weiler-Babb setzt den Dreier auf den Ring, doch mit viel Fortune rollt die Kugel noch rein ins Glück. Das bedeutet die bisher höchste Führung im Spiel, das war ein ordentlicher Zwischenspurt der Bayern - acht Punkte in Folge.

16. Bolmaro macht bisher einen guten Eindruck. Er fintiert nach links und zieht dann rechts am Gegenspieler vorbei. Sein Drive wird belohnt mit zwei Punkten durch einen cleveren lay-up.

15. Aus der Auszeit so ein Alley-Oop! Spektakel in Bonn! Till Pape lässt Savion Flagg durch die Box fliegen, der stopft das Leder in die Maschen.

15. Mit guter Rotation läuft der Ball schnell, Endstation ist Weltmeister Obst. Von der rechten Seite kommt er in Schussposition und versenkt für drei Zähler. Das passt Bonn-Trainer Roel Moors überhaupt nicht, deshalb nimmt er eine Auszeit.

14. Wahnsinn! Wieder bekommen die Baskets die Reboundgelegenheit, Brian Fobbs drückt von halblinker Seite sofort ab und versenkt seinen dritten Drei-Punkte-Wurf. Und das - alle nach offensiven Abprallern.

13. Kaum angesprochen treibt Samuel Griesel den Ball über die rechte Seite im Fastbreak nach vorne. Er setzt zum Drive in die Box an, doch beim Dunking-Versuch gibts das Foul.

13. Während die Bundesstädter noch keinen einzigen Freiwurf hatten, ist das bisher auch ein mittel für die Gäste ins Spiel zu kommen und sogar in Führung zu gehen. Elias Harris geht doppelt an die Linie und verbucht dabei die nächsten beiden Zähler für sein Team.

12. Die Offensivrebounds tun dem FCBB richtig weh, schon der dritte Ball landet bei Bonn, und das trotz viel Größe inside. Das Spielgerät landet dann für den zweiten Wurf bei Brian Fobbs, der seinen zweiten Dreier erzielt.

11. Die Bayern leisten sich weiter technische Fehler, doch über vorschnelle Abschlüsse können die Gastgeber noch kein Kapital daraus schlagen. Die ersten Punkte erteilt Edwards mit einem leichten Layer, da gab es ein Missverständnis im Bonner Zentrum.

11. Beginn 2. Viertel

10. Viertelfazit:

Über Serge Ibaka erwischten die Gäste einen guten Start, schnell konnten sie sich mit fünf Punkten absetzen. Doch die Hausherren waren sofort präsent, zeigten sich agil und kämpferisch in der Defensive. Vorne lief viel über Till Pape, der mit neun Zählern Topscorer ist. Ein Duell auf Augenhöhe, so darf es gerne weitergehen.

10. Ende 1. Viertel

10. Bolmaro nutzt seinen Größenvorteil, zieht in die Box, bricht dann aber nach links ab und scort mit dem mid-layer.

10. Mit schnellen Beinen laufen die Bonner alle Lücken zu, sie wirken sehr gut vorbereitet und sortiert. So gelingt der nächste Stop, die 24-Sekunden-Uhr war ab gelaufen.

9. Der bisherige Unterschied ist die Defensive. Mit ganz viel Herzblut kämpfen die Bundesstädter um jeden Ball. Nach einem der zahlreichen Ballverluste kann Fobbs den Dreier versenken, ein richtig guter Vortrag der Hausherren.

8. Die sonst so starken Bayern in der Box haben anfangs noch Reboundprobleme, Pape bekommt die zweite Chance und vollendet mit dem lay-up.

7. 6:0-Lauf! Pape zieht an der Baseline in die Box und tippt den Ball zu Turudić, der mit beiden Händen unbedrängt zum stopfen kommt.

6. Mit fünf Punkten startet Till Pape gut rein, der Mitteldistanzabschluss am Mann war nicht leicht. Mit einem cleveren Foul wird das Tempospiel der Bayern unterbunden, die Abwehr im Positionsspiel steht sehr kompakt.

5. Die Bonner Verteidigung steht gut! Einmal wird der Dreier von Obst geblockt, dann wird er ohne Foul vom Ball getrennt im Drive.

4. Andi Obst für Drei! Bei den Baskets misslingt der Korbleger bei Turudić, dann läuft der Fastbreak, bei dem Obst den offenen Wurf bekommt.

3. Gute Antwort der Hausherren! Mit dem zweiten Ball kommt Till Pape mittig an der Dreierlinie zum Abschluss, damit steht der Ausgleich.

2. Da ist einer direkt da: Serge Ibaka schießt gleich hinterher, aus der Transition heraus versenkt er den ersten Distanzwurf.

1. Der erste Wurf von Watson passt noch nicht, auf der anderen Seite macht es Ibaka besser. Aus der Mitteldistanz versenkt er von der linken Seite für die ersten zwei Punkte.

1. Los geht’s, das Duell zwischen den Telekom Baskets Bonn und dem FCBB ist eröffnet!

1. Spielbeginn

FCBB-Coach Pablo Laso setzt in der Anfangsphase auf Booker, Bonga, Ibaka, Obst und Weiler-Babb.

So sieht die Starting-Five aus: Baskets-Trainer Roel Moors schickt folgende Fünf ins Rennen: Turudić, Kirkwood, Pape, Watson und Flagg.

Dass die Bayern in dieser Saison schlagbar sind, das dürfte mittlerweile bekannt sein. Doch mit vollem Personal kann das trotzdem zu einer Herkulesaufgabe werden. Doch die letzten Aufeinandertreffen dürften eher für die Bonner sprechen, die ja auch durchaus gute Qualität im Kader haben. Im Ligaduell vorletztes Jahr glich der Telekom-Dome einer Festung, mit 96:61 kassierten die Münchener eine herbe Klatsche. Letzte Spielzeit gewannen die Bonner beide Spiele, wenn auch knapp. Dafür hatten sie im fünften Spiel der Halbfinal-Playoffserie das Nachsehen gegen die Süddeutschen. Nach dem heutigen Vergleich steht schon das nächste Kapitel bereit, in vier Wochen gibt es den Pokal-Viertelfinal-Fight – in gleicher Konstellation.

Noch kurioser ist die Situation bei den Bundesstädtern, mit erst drei Siegen in dieser Spielzeit ist der Champions-League-Sieger noch nicht voll im Rhythmus. Zuletzt gelang auf internationalem Parkett unter der Woche ein 86:71-Erfolg über Rio Breogan. Doch am letzten Wochenende wurde relativ schnell deutlich, dass es in Ulm nichts zu holen gibt. Mit 106 Punkten kam die Defensive der Baskets nicht zum Zuge, gegen den Titelverteidiger war nichts Zählbares in Sicht. Doch der Anschluss an die Playoff-Plätze soll gehalten werden, dafür müsste heute ein Sieg gegen den großen FCBB her.

Label Spitzenspiel – Auch wenn es nur um das Duell Fünftplatzierter zu Gast beim Achten geht. Allerdings ist immer viel Brisanz dabei, wenn der Pokalsieger auf den deutschen Vizemeister trifft. Doch die Münchener dürften auf Wiedergutmachung aus sein, nach zuletzt zwei Niederlagen. Unter der Woche verlor der FCBB unglücklich bei Maccabi Tel Aviv in der EuroLeague. Mit 93:90 hatten die Münchener hier das Nachsehen. Zuvor gab es in der Liga etwas überraschend eine Niederlage in Braunschweig, mit zwei Punkten Differenz stolperte der Favorit aus Bayern. Trainer Pablo Laso entschied sich dazu Booker und Ibaka zu schonen, das musste der FCBB mit einer Niederlage bezahlen.