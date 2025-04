27. 66:55 Weiterhin bleiben die Gäste cool von der Freiwurflinie. Nach zwei erfolgreichen Würfen von Rihards Lomažs, antwortet Matt Thomas mit Dreier Nummer sieben (!!!). Mit nunmehr 26 Zählern stellt er seine bisherige BBL-Bestleistung auf. Wahnsinn!

25. 58:48 Gut, besser, Matt Thomas! Die Nummer 11 der Hausherren knipst und knipst. 20 Punkte, ein Rebound, ein Assist und ein Steal gehen auf das Konto des 30-jährigen US-Amerikaners.

24. 53:46 Berlin netzt 55% (11/20) für zwei Punkte und 53% (8/15) von draußen. Hinzu kommen 7/11 Freiwürfen (64%) sowie 25 Rebounds und zwölf Turnovers. Bonn steht bei 44% (10/23) für Zwei und 24% (4/17) für Drei. 12/14 (86%) Freiwürfe sind stark. Overall haben die Baskets 22 Rebounds gesammelt und neun Turnovers kassiert.

23. 52:44 Weder die Albatrosse noch die Baskets treffen derzeit. Das Niveau ist stark abgefallen und die Fans beobachten viele, viele Ballverluste und leere Angriffe.

22. 52:44 3:0-Start der Gäste in diesen dritten Spielabschnitt. ALBA BERLIN zeigt sich fehleranfällig und bekommt aktuell wenig Zugriff auf das Spiel. Wird es doch noch ein heißer Tanz hier?

21. 52:41 Weiter geht es in der Hauptstadt.

21. Beginn 3. Viertel

20. Halbzeitfazit:

Berlin nimmt elf Zähler Vorsprung mit in die Kabine und führt zur Pause mit 52:41 gegen Bonn. "Die Mutter aller Spiele" enttäuscht bis dato nicht. Beide Teams geben Gas und haben von Beginn an Dynamik reingebracht. Im zweiten Viertel haben die Baskets eine deutlich verbesserte Defensive gezeigt, weshalb die Albatrosse auch zwölf Zähler weniger erzielt haben als noch in den ersten zehn Minuten. Offensiv ist ALBA BERLIN klar überlegen, vernachlässigt aber die Abwehr. Bonn punktet gut über Freiwürfe und bleibt dran.

20. Ende 2. Viertel

19. 48:36 Die Defense der Bonner hat sich massiv verbessert und ist auch ein Grund für die sinkenden Quoten der Albatrosse, die "nur" noch 67% für Drei und 62% für Zwei netzen. Von draußen steht Bonn selbst jedoch bei mageren 27% (3/11), was natürlich deutlich zu wenig ist.

18. 46:32 Tolle Aktion von Michael Kessens, der nach einem Pass von Hermannsson eine gefühlte Ewigkeit in der Luft steht und per krachendem Dunking erhöht. Das ist ein kleines Statement.

17. 41:32 Plötzlich schlägt er zu! Nach einem Ballverlust der Berliner bauen die Gäste in Ruhe auf und Phlandrous Fleming drückt erstmals erfolgreich ab - und zwar direkt für drei Zähler.

16. 41:29 Den vergebenen Korbleger von Sam Griesel müssen sich die Referees draußen am Monitor noch einmal anschauen. Es steht ein mögliches Goaltending im Raum. Das wären natürlich zwei wichtige Punkte für die Baskets. Am Ende gehen die Zähler an Bonn!

16. 41:29 Bislang ist es nicht das Spiel von Phlandrous Fleming! Er hat von allen die meiste Spielzeit, steht allerdings noch bei null Punkten. Beim Heimteam ist Matt Thomas nach seinem dritten Dreier (100%) zweistellig unterwegs (elf Punkte).

15. 39:27 Jetzt reagiert Bonn mit einem Timeout. Denn Die Gastgeber sind mit 5:0 aus ihrer letzten Auszeit gekommen. Es ist und bleibt ein Duell der (kleinen) Läufe.

14. 34:27 Pedro Calles nimmt die Auszeit für Berlin! Ohne eigentlichen Grund geben die Hauptstädter das Zepter aus der Hand und generieren zu viele Ballverluste. 7:1-Lauf der Bonner.

14. 34:25 Beide Vereine lassen nun einige Würfe aus und sind vor allem unter den Körben beschäftigt. ALBA verbucht zwölf defensive und einen offensiven Rebound, bei Bonn sind es sieben defensive und immerhin fünf offensive Rebounds. Tendenziell kommen die Gäste wieder näher ran und profitieren einmal mehr von den Patzern der Gelben.

12. 34:23 Einzig Darius McGhee und Rivaldo Soares stemmen sich ein wenig gegen die Wucht der Berliner, die allerdings weiterhin konstant scoren. Das wird bereits jetzt ein extrem weiter Weg für die Baskets.

11. 32:18 Was müssen die Gäste ändern? Sie brauchen viel, viel mehr Physis und dürfen den Ball nicht so oft herschenken (5 Turnovers!). Zudem müssen die Wurfquoten aus dem Feld besser werden. Es gibt viel zu tun für die Telekom Baskets Bonn...

11. Beginn 2. Viertel

10. Viertelfazit:

Gleich im ersten Abschnitt lassen die Hauptstädter die Muskeln spielen und führen mit 32:18 gegen insgesamt zu harmlose Telekom Baskets Bonn. Die Dreierquote Berlins (6/8) ist unglaublich gut, wohingegen die Gäste von Downtown quasi gar nicht existent sind (1/6). Bonn hält sich durch unzählige Freiwürfe (9/10) noch halbwegs im Spiel - sonst würde es noch dramatischer aussehen.

10. Ende 1. Viertel

9. 27:16 Berlin kann immer wieder aufdrehen und punktet dann gerne mehrfach. in dieser Szene versenkt Thomas gleich zwei Dreier binnen weniger Sekunden.

8. 19:14 Tatsächlich hat die Effektivität der Berliner ein wenig nachgelassen. Zudem profitieren die Bonner aktuell von recht glücklichen Foulentscheidungen und mausern sich von der Freiwurflinie zu einigen Punkten.

7. 19:12 Bereits sieben Spieler der Gastgeber haben gepunktet. Bester Werfer ist derweil Tim Schneider mit fünf Zählern und zwei Steals. Für Bonn hat Darius McGhee ebenfalls fünf Punkte erzielt.

7. 19:10 Die Telekom Baskets Bonn kommen physisch nicht in diese Partie. Zu selten kontrollieren die Gäste wirklich den Ball. Berlin hat doppelt so viele Würfe auf den Korb und trifft vor allem von draußen verlässlich (75% vs. 33%).

5. 15:5 Malte Delow drückt wieder erfolgreich von Downtown ab (3/4 für ALBA) und wenig später setzt William McDowell per Korbleger nach. ALBA geht aggressiv zum Korb und Bonn kann eigentlich nur hinterherschauen. Stankovic nimmt jetzt auch die erste Auszeit!

4. 10:5 Dynamik und Tempo sind drin. Aktuell lassen jedoch beide Klubs etliche Würfe aus und fahren entsprechend viele leere Angriffe. Von der Freiwurflinie sind die Gäste nun auch besser auf das Scoreboard gekommen.

3. 10:3 ALBA BERLIN wird von der heimischen Kulisse merklich nach vorne gepeitscht. Die Gelben haben bereits zwei Dreier (67%) versenkt und treffen auch für Zwei solide. Besonders hervorzuheben ist die Defensivarbeit. Drei Turnovers hat Bonn bereits kassiert.

2. 8:2 Wow! Die Hausherren legen los wie die Feuerwehr. Hinten packen die Albatrosse gut zu, verzeichnen schon jetzt Ballgewinne und treffen in dieser sehr frühen Phase auch vorne gut.

1. 0:0 Und damit rein in das abendliche Duell. Berlin gegen Bonn - die Mutter aller Spiele...

1. Spielbeginn

Seit der Saison 1996/97 gab es in Bundesliga und Pokal 91 Auflagen dieses Klassikers. Berlin gewann davon 62 Spiele, die Bonner 29. In knapp zehn Minuten geht es hier rund! Viel Spaß!

Mit Heimspielen gegen Bonn, Frankfurt, den MBC und Göttingen hat Berlin ein vermeintlich leichtes Restprogramm. Zuletzt trafen beide Klubs im Oktober letzten Jahres aufeinander. Bonn setzte sich mit 91:87 gegen Berlin durch.

Im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs (1.-6.) oder zumindest an den Play-Ins (7.-10.), hecheln die Telekom Baskets Bonn noch etwas weiter hinterher. Die Gäste stehen auf dem 13. Platz und haben zwölf Siege und 14 Niederlagen auf dem Konto. Im letzten Spiel musste die Mannschaft von Headcoach Marko Stankovic eine überraschende 70:76-Niederlage gegen die Skyliners Frankfurt hinnehmen. Neben dem Trip nach Berlin warten noch Auswärtsspiele in Würzburg und Weißenfels sowie Heimspiele gegen Heidelberg, Braunschweig und die Bayern auf die Telekom Baskets.

Gastgeber ALBA BERLIN befindet sich derzeit mit 13 Siegen und 13 Niederlagen auf dem elften Tabellenplatz. Zuletzt konnten die Hauptstädter in der Liga einen wichtigen Sieg gegen die MHP RIESEN Ludwigsburg einfahren, was ihre Chancen auf die Play-Ins (7.-10.) auf jeden Fall verbessert hat. In der EuroLeague lief es hingegen katastrophal. Die Albatrosse beendeten die Saison mit nur fünf Siegen aus 34 Spielen (!!!) und wurden somit Tabellenletzter. Ein Trainerwechsel im März brachte mit Pedro Calles frischen Wind, was sich in der Bundesliga bereits positiv bemerkbar machte.