19. 36:39 Die Rheinländer scheinen den Flow von draußen gefunden zu haben. Bodie Hume drückt staubtrocken ab und verwandelt den nächsten Dreier für seine Mannschaft. Der sechste Dreier im 20. Versuch.

18. 36:36 Den erfolgreichen Dreier von Fleming kontert Stove auf der Gegenseite direkt mit einem spektakulären And-One-Dunk gegen Hume! Auch der folgende Freiwurf ist drin und somit geht es mit 36:36 weiter. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen!

17. 33:33 Nun scheinen die Gastgeber völlig von der Rolle zu sein und treffen weder von außen noch unter dem Korb. So sorgt ein Kuath-Fehlpass für den nächsten Turnover.

16. 33:33 McGhee für drei zum Ausgleich! Der Bonner kann auf Assist von Fleming trocken abdrücken und seine Farben vom Parkplatz ins Spiel zurückbringen. Barloschky nimmt seine nächste Auszeit.

16. 33:30 Beim schnellen Blick auf die Statistik fällt auf, dass beide Teams ordentlich oft den Ball wegwerfen. Die Hausherren zeigen sechs Ballverluste, fünf davon alleine von Ivey. Die Bonner haben fünf Ballverluste stehen. Und auch die beiden Dreier-Quote sind schwach: 1/8 bei Hamburg und 3/15 bei Bonn.

15. 30:26 Die Bonner bleiben an den Hamburger Fersen und pirschen sich Punkt um Punkt heran. So sorgt ein kleiner 4:0-Lauf für den Rückstand von nur noch vier Punkten. Hamburg kann derzeit keine passenden Antworten in der Offensive finden.

14. 30:22 Pape verliert gegen Ivey den nächsten Ball. Zunächst kann Ivey den Dreier nicht treffen, doch erst Wimberg und dann Giessmann schnappen sich die Offensiv-Rebounds. Daraufhin kann Giessmann sogar seine ersten BBL-Punkte einsacken. Was ein Debüt!

13. 26:22 Benka Barloschky verhilft Fabian Giessmann (U23-3x3-Weltmeister) zu seinem BBL-Debüt. Der 19-Jährige schnappt sich dabei direkt den ersten Defensiv-Rebound, welchen Ivey jedoch umgehend verliert. Im Fast Break verkürzt Griesel per Korbleger, was zur ersten Towers-Auszeit führt.

12. 26:19 Die ersten Zähler in diesem Abschnitt bringt Jordan Barnett per Dunking auf die Anzeige. Ivey legt die Kugel perfekt für Barnett auf, welcher ohne Gegenwehr locker dunken kann. Bonn kommt nicht in seine Systeme.

11. 24:19 Zu Beginn von Viertel zwei wird auf beiden Seiten ordentlich was liegen gelassen. Die Hausherren können gleich zweimal nicht punkten, genauso wie Griesel auf der anderen Seite.

11. Beginn 2. Viertel

10. Viertelfazit Mit einer 24:19-Führung gehen die Towers gegen Bonn in die ersten Viertelpause. Nachdem die Gäste gut ins Spiel starteten und Hamburg ordentlich Probleme hatte, wendete sich das Blatt nach knapp fünf Minuten. Die Towers sorgten mit einem 12:0-Lauf für eine knappe Führung, welche sie in das zweite Viertel mitnehmen. Zum Ende hin wurde Bonn wieder stabiler, muss jedoch zusehen, weniger Ballverluste (bislang vier) zu riskieren.

10. Ende 1. Viertel

10. 24:19 Kurz vor dem Ende des ersten Viertels stehen erst sechs Fouls auf der Anzeigetafel. Bei den Towers drei und genauso bei den Bonnern. Das liegt zum einen an der bislang fairen Herangehensweise der Teams, aber auch an der guten Linie der Referees.

9. 22:13 Nach der Auszeit sind die Gäste größer aufgestellt, was zunächst aber nichts am Hamburger Scoring ändert. Barnett bestätigt sein heißes Händchen und trifft den ersten Dreier des Abends für die Türme.

8. 17:11 Auf der Gegenseite kann Lottie einen einfachen Korbleger verwandelt und den Run auf 12:0 stellen. Roel Moors muss reagieren und zieht seine erste Auszeit.

7. 15:11 Offensiv gelingt bei Bonn gar nichts mehr. Soares verlegt seinen Lay-Up, welchen Barnett einsammeln kann. Aus dem Feld treffen die Bonner derzeit 3/7 (43%).

6. 15:11 Und plötzlich führen die Hansestädter! Bonn sieht sich einem 10:0-Lauf gegenüber und muss zusehen, dass sie diesen Lauf schnellstens unterbinden.

5. 9:11 Nun kommt Hamburg besser ins Spiel und kann Stops generieren, welche sie auf der Gegenseite zu Punkten ummünzen. Ogbe kann in der Folge in die Zone ziehen und etwas artistisch auf 9:11 stellen.

4. 4:9 Die Hausherren verschlafen die Anfangsphase vollkommen und kommen weder in der Offensive noch in der Defensive ins Spiel. So fällt der nächste Bonner Drei-Punkte-Wurf durch Phlandrous Fleming zum 4:9.

3. 2:4 Doch McGhee hat die passende Antwort von außen und nagelt den ersten Dreier des Abends rein. Dabei haben die Towers doch ordentlich gepennt.

2. 2:1 Die ersten Hamburger Punkte erzielt Osaro Rich im dritten Versuch. Der Guard zieht an Kennedy mutig zum Korb und trifft seinen Korbleger.

1. 0:1 Die Partie in voller Hütte in Hamburg läuft! Den ersten Angriff starten die Gäste. Dabei wird Pape beim Wurfversuch von Wimberg gefoult und direkt zweimal an die Linie geschickt. Den zweiten Freiwurf verwandelt Pape zum 0:1.

1. Spielbeginn

Wie starten die beiden Teams? Bei den Gastgebern schickt Chefcoach Benka Barloschky folgende Fünf auf das Parkett: Ivey, Rich, Wimberg, Ogbe und Kuath. Auf der Gegenseite stellen sich McGhee, Fleming, Pape, Hume und Kennedy dagegen. Gleich geht es los mit dieser Begegnung!

„Jetzt müssen wir unseren Frust als Motivation nutzen“ Das sagte Baskets-Cheftrainer Roel Moors vor der heutigen Partie. Nach der unglücklichen 91:94-Niederlage vorgestern in Spiel eins der Champions League-Play-Ins gegen Reggiana saß der Frust tief im Lager der Rheinländer. Nach zuletzt zwei Erfolgen in der Liga sollte gegen die Italiener zuhause der Grundstein für die nächste Runde auf internationaler Bühne folgen. Das sah im ersten Spiel der Best of three-Serie auch lange Zeit gut aus. Bis zum Schlussviertel führten die Bonner mit 16 Punkten. Nur um dann in den letzten zehn Minuten 37 (!) Punkte zuzulassen und noch als Verlierer vom Parkett zu gehen. Nun soll in Hamburg der nächste Sieg gelingen, um in der BBL auf Play-Off-Kurs zu bleiben. Mit 8:6-Siegen und Rang sechs sieht das aktuell gut aus.

Maronka und Turudić fallen länger aus - Kennedy ist weg Doch die Niederlage gegen Venedig war nicht die einzige Nachricht aus dem hohen Norden. Der Abgang von Guard Keondre Kennedy wurde gestern offiziell verkündet. Bereits seit Ende Dezember war der US-Amerikaner jedoch schon kein Teil mehr der Towers. Nun folgte die offizielle Bestätigung. Außerdem wurden die langfristigen Ausfälle von Zsombor Maronka und Kapitän Benedikt Turudić verkündet. Forward Maronka wurde kürzlich am Knöchel operiert, Ex-Bonner Turudić zeigte erneut Probleme an der Bandscheibe, welche ebenso einen Eingriff benötigten. Und sonst so? In der BBL gelang den Türmen nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ein Befreiungsschlag. In Bamberg reichte eineinziger Führungswechsel, gepaart mit 35 Punkten im Schlussviertel, zum Auswärtssieg der Towers. Ein weiterer Erfolg heute könnte die Towers-Seele besänftigen und für den Anschluss an die Play-In-Ränge sorgen.

Italienische Woche für die Bundesligisten Es war sozusagen eine italienische Woche bei den beiden Kontrahenten am heutigen Abend. Die Hamburger haben vorgestern im Eurocup gegen Venezia erneut einen auf den Deckel bekommen (77:90) und somit keine Chance mehr aufs Weiterkommen in diesem Wettbewerb. Ähnlich frustriert dürften die Bonner sein. In der Champions League unterlagen die Rheinländer mit 91:94 Reggiana in Spiel eins der Play-Ins. Bitter! So soll heute Abend auf beiden Seiten Wiedergutmachung in der Liga betrieben werden. Dies wird jedoch nur einer Mannschaft gelingen können.