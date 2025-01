23. 47:60 Arnas Velicka drückt von Downtown ab, jedoch ist sein Wurf - wie so oft heute - zu kurz. Die Löwen bleiben zwar im Ballbesitz, jedoch trifft auch T.J. Crockett von Draußen nicht. Besser macht es Kennedy, der per Dunk die nächsten Punkte für Bonn macht.

22. 47:58 Gian Aydinoglu darf für zwei Freiwürfe an die Linie und verwandelt beide gekonnt.

21. 47:56 Tre Mitchell bekommt einen Schrittfehler abgepfiffen, wodurch die Bonner wieder in den Ballbesitz geraten. Dabei produzieren sie jedoch einen Turnover.

21. Beginn 3. Viertel

20. Halbzeitfazit Wir haben eine sehr schnelle und punktereiche erste Halbzeit hinter uns. Beide Teams attackierten den Korb häufig, was zu zahlreichen Freiwürfen führte, die meist auch verwandelt wurden. Den etwas konzentrierteren Eindruck machten die Gäste aus Bonn, die nicht grundlos mit 55:47 in Führung liegen. Bester Werfer der Bonner war Toll Pape, der die meisten seiner zwölf Punkte von der Linie markierte. Aus Löwen-Sicht ist Arnas Velicka mit zehn Punkten der beste Schütze. Schwach sind bislang die Quoten von Downtown. Die Telekom Baskets treffen 31 Prozent ihrer Dreier, die Braunschweiger gar nur 21 Prozent.

20. Ende 2. Viertel

20. 47:55 Benjamin Schröder darf kurz vor Ablauf der Shot Clock für zwei Freiwürfe an die Linie und bleibt auch bei beiden Versuchen souverän. Bonn bleiben nur sechs Sekunden für die letzte Offense, jedoch kommt Phlandrous Fleming nach einem rasanten Spin-Move zum Abschluss und markiert per Buzzer Beater noch zwei Zähler. Mit den Fußspitzen stand er noch auf der Dreierlinie.

20. 45:52 Die Braunschweiger lassen gleich zwei Freiwürfe liegen und verpassen die Chance, wieder näher ranzukommen. Auf der anderen Seite kommt Pape erneut zu zwei Freiwürfen, von denen er immerhin einen versenkt.

20. 45:51 Luka Ščuka macht einen ganz wichtigen Dreier für die Löwen, nachdem ihnen das Spiel so ein wenig zu entgleiten schien.

19. 42:49 Till Pape macht von der Freiwurflinie seine Zähler zehn und elf und ist damit aktuell der beste Werfer in der Partie.

18. 42:46 Ein Dreier von T.J. Crockett ist deutlich zu kurz und streift nur noch minimal vorne den Ring. Beide Teams sind von Downtown ziemlich kalt.

17. 42:46 Luka Ščuka darf erneut an die Linie, trifft aber nur beim ersten Versuch. Auf der anderen Seite geht ein weiterer Dreier-Versuch von Phlandrous Fleming klar daneben.

17. 41:44 Bodie Hume beendet eine kleine Durststrecke der Bonner mit einem erfolgreichen Downtown-Wurf aus zentraler Position.

16. 38:41 Arnas Velicka trifft zweimal von der Freiwurflinie und kann auf drei Zähler verkürzen. Daraufhin sind die Löwen auch in der Defense griffig und sorgen dafür, dass Rivaldo Soares einen Dreier aus der Ecke deutlich verlegt.

15. 36:41 T.J. Crockett erhält den Ball von Arnas Velicka und probiert es mit einem feinen Händchen aus der Midrange. Der Wurf sitzt, jedoch kann Soares auf der anderen Seite gleich wieder antworten.

14. 34:39 Rivaldo Soares zieht zum Korb und lässt sich auch von einem Foul nicht an einem erfolgreichen Abschluss hindern. Der Forward macht auch den Bonus-Freiwurf. Jesús Ramirez nimmt eine Auszeit.

14. 34:36 Rivaldo Soares probiert es spät in der Wurfuhr vom Parkplatz, jedoch ist sein Wurf deutlich zu kurz. Auf beiden Seiten fallen die Dreier gerade nicht. Kurz darauf scheitert auch Arnas Velicka erneut.

13. 34:36 Barra Njie zieht mit viel Tempo zum Korb, jedoch ist Phlandrous Fleming zur Stelle und kann den versuchten Korbleger blocken. Kurz darauf steht Fleming frei an der Dreierlinie und verwandelt von Downtown.

12. 31:33 Luka Ščuka wandert an die Linie und verwandelt beide Freiwürfe souverän. Auf der anderen Seite probiert es Darius McGhee mit einem überstürzten Dreier, der deutlich zu kurz gerät.

12. 29:33 Chavares Alexander Flanigan scheitert von der Linie und auch ein versuchter Tip-In schlägt Fehl. Dafür punkten die Bonner auf der anderen Seite durch einen Mitteldistanzwurf von Kennedy.

11. 29:31 Viertel zwei geht direkt mit den nächsten Freiwürfen weiter. Till Pape wandert an die Linie und verwandelt beide Würfe. Braunschweig antwortet jedoch im Fast Break gegen schläfrige Gäste.

11. Beginn 2. Viertel

10. Ende 1. Viertel

10. 27:29 Arnas Velicka attackiert den Korb, verlegt jedoch den versuchten Korbleger. Tre Mitchell ist jedoch zur Stelle und kann per Tip-In zwei Punkte kurz vor Ablauf des ersten Drittels machen.

10. 25:29 Arnas Velicka bringt die Gastgeber mit einem erfolgreichen Wurf von Draußen wieder heran. Nur noch ein Punkt fehlt den Braunschweigern zu Ausglich. Allerdings foult Luca Joe Ewelt den Bonner Till Pape nach dem Erreichen der Teamfoulgrenze. Pape macht beide Freiwürfe rein.

10. 21:25 Tre Mitchell trifft aus der Mitteldistanz über das Brett und erhält aufgrund eines Fouls auch noch einen Bonus-Freiwurf. Auch dieser sitzt souverän.

9. 18:25 Die Bonner erhalten nach Video Review drei Freiwürfe, die von Darius McGhee ausgeführt werden. Der Guard bleibt dreimal cool und markiert seine Zähler sechs, sieben und acht.

9. 18:22 Arnas Velicka lässt einen Dreier liegen, jedoch ist Barra Njie beim Offensiv-Rebound zur Stelle und macht die nächsten Zähler.

9. 16:22 Flanigan wird bei seinem Wurfversuch gefoult und darf zweimal an die Linie. Der erste Wurf fällt mit viel Glück, während der zweite ganz souverän durch den Ring fliegt. Wichtige Punkte für Braunschweig.

8. 14:21 Bodie Hume bekommt den Ball in der rechten Ecke, entscheidet sich dafür, zum Korb zu ziehen und wird gefoult. Beide Freiwürfe geraten aber deutlich zu weit.

7. 14:21 Braunschweig kann verkürzen, jedoch holen die Gäste bei ihrer nächsten Offense zwei Freiwürfe heraus. Thomas Kennedy verwandelt beide cool und verschafft seinem Team wieder ein kleines Polster. Auf der anderen Seite zieht Arnas Velicka jedoch erfolgreich zum Korb und punktet ebenfalls.

6. 10:17 Zwar geht ein Dreier von Hume deutlich zu weit, jedoch können sich die Bonner den Ball erneut sichern und Pape unter dem Korb bedienen. Der Forward steigt nach oben und macht per Korbleger die Punkte.

6. 10:15 Phlandrous Fleming erhält den Ball an der Dreierlinie, weiß dann jedoch nicht so richtig weiter. Während die Shot Clock abläuft, probiert er es mit dem Wurf von Downtown, jedoch kommt nur ein Airball dabei heraus.

5. 10:15 Nach einer recht wilden Sequenz, die von einem Dreier von Hume abgeschlossen wurde, geht es mit einer Auszeit weiter. Beide Teams finden noch keinen Zugriff in der Defensive.

4. 10:12 Chavares Alexander Flanigan wird links neben dem Korb nicht angegriffen und kann aus der Mitteldistanz treffen. Daraufhin geht es erstmal hin und her, weshalb beide Teams binnen weniger Sekunden punkten können.

3. 3:7 Nach einem Turnover der Braunschweiger kann sich Bonn schnell in die Offensive bewegen. Letztlich wird Thomas Kennedy unter dem Korb gefunden, der lässig per Korbleger die Punkte macht.

2. 3:3 T.J. Crockett versucht es aus der Mitteldistanz und trifft trotz Foul. Per And One kann er das Dreipunktespiel fix machen und vorerst ausgleichen.

1. 0:3 Die Gäste wirken in der Anfangsphase ein wenig wacher, selbst wenn Jonathan Bähre seine erste Chance von der Birne nicht nutzen kann. Der Wurf fällt vorne auf den Ring.

1. 0:3 Die Bonner sichern sich die erste Offense und kommen zu drei Freiwürfen, weil Darius McGhee hinter der Dreierlinie gefoult wird. Der Spieler bleibt cool und macht alle Freiwürfe rein.

1. Spielbeginn

Die Line-Ups Die Baskets Bonn starten in der Besetzung Darius McGhee, Phlandrous Fleming, Bodie Hume, Jonathan Bähre und Thomas Kennedy. Bei den Gastgebern aus Braunschweig stehen Barra Njie, T.J. Crockett, Chavares Alexander Flanigan, Luka Ščuka und Romario Holloway in der Starting Five.

Die Schlüsselspieler beider Teams Braunschweig baut insbesondere auf die Dienste von TJ Crockett, der mit 13,3 Punkten pro Spiel der beste Werfer im Team ist. Mit Arnas Velicka (11,9), Luka Ščuka (11,5) und Barra Njie (10,7) punkten noch drei weitere Spieler im Schnitt zweistellig. Die Baskets Bonn sind insbesondere von Darius McGhee abhängig, der mit 17,9 Punkten pro Partie der beste Scorer ist und zudem noch am meisten Assists auflegt. Phlandrous Fleming gehört mit 13,9 Punkten pro Spiel ebenfalls zu den ganz starken Werfern in der BBL. Von Downtown ist zudem Till Pape ein ganz gefährlicher Mann, zumal er in der laufenden Saison 54 Prozent seiner Dreier trifft.

Bonn ohne Konstanz Die Telekom Baskets Bonn kommen derzeit nicht so richtig auf einem grünen Zweig und belegen nach sieben Siegen und sechs Niederlagen nur den achten Rang. Bonn fehlt es derzeit absolut an Konstanz, weshalb sich Siege und Niederlagen praktisch immerzu abwechseln. Vor Weihnachten konnten die Bonner immerhin Göttingen mit 80:67 besiegen, nachdem es zuvor eine 81:90-Heimpleite gegen Würzburg gab.

Braunschweig gut in Schwung Die Basketball Löwen Braunschweig spielen bis jetzt eine gute Saison und liegen nach acht Siegen und vier Niederlagen auf Rang fünf. Nach einem eigentlich gar nicht so guten Saisonstart haben die Braunschweiger zuletzt ganze sechs Bundesliga-Siege am Stück eingefahren. Kurz vor dem Jahreswechsel gab es einen 91:86-Sieg gegen die Hamburg Towers.